US-Israel-Iran War Updates: वो जिंदा है तो सरेंडर कर दे...ईरान के नए लीडर को लेकर बोले डोनाल्ड ट्रंप

Us Israel Iran War Live Updates: मिडिल ईस्ट में तनाव खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा है. इसी बीच ईरान ने कहा कि अमेरिका और इजरायल को छोड़कर सभी देशों के जहाजों को होर्मुज स्ट्रेट से गुजरने की इजाजत होगी. वहीं डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के नए सुप्रीम लीडर मोजतबा खामेनेई को लेकर कहा कि मुझे नहीं पता कि वह जिंदा भी है या नहीं, अगर वो जिंदा है तो उसे अपने देश के लिए कुछ बेहतरीन करना चाहिए और वह है कि सरेंडर कर दे.

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