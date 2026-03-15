US-Israel-Iran War Updates: वो जिंदा है तो सरेंडर कर दे...ईरान के नए लीडर को लेकर बोले डोनाल्ड ट्रंप

Us Israel Iran War Updates: अमेरिकी-ईरान और इजरायल के बीच जंग जारी है. इस जंग से खाड़ी देश भी प्रभावित हुए हैं, मिडिल ईस्ट में जंग से जुड़ी हर-छोटी खबर के लिए पढ़ते रहें हमारा लाइव ब्लॉग.
Trending Photos
Us Israel Iran War Live Updates: मिडिल ईस्ट में तनाव खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा है. इसी बीच ईरान ने कहा कि अमेरिका और इजरायल को छोड़कर सभी देशों के जहाजों को होर्मुज स्ट्रेट से गुजरने की इजाजत होगी. वहीं डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के नए सुप्रीम लीडर मोजतबा खामेनेई को लेकर कहा कि मुझे नहीं पता कि वह जिंदा भी है या नहीं, अगर वो जिंदा है तो उसे अपने देश के लिए कुछ बेहतरीन करना चाहिए और वह है कि सरेंडर कर दे.
Israel Iran War update: अमेरिका-इजरायल को छोड़कर सभी के लिए खुला है होर्मुज स्ट्रेट
मिडिल ईस्ट में तनाव के बीच ईरान ने कहा है कि होर्मुज स्ट्रेट इजरायल और अमेरिकी जहाजों के लिए छोड़कर बाकि सबके लिए खुला है. इन दो देशों के अलावा सभी देशों के जहाजों को यहां से गुजरने की इजाजत होगी. होर्मुज स्ट्रेट एक अहम तेल फैसिलिटी है.