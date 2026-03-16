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Hindi NewsदुनियाMiddle East War Live: 4.5 लाख रिजर्व सैनिकों की तैनाती की तैयारी; इजरायल डिफेंस फोर्सेज ने सरकार से मांगी बड़ी मंजूरी

Middle East War Live: 4.5 लाख रिजर्व सैनिकों की तैनाती की तैयारी; इजरायल डिफेंस फोर्सेज ने सरकार से मांगी बड़ी मंजूरी

Middle East War Live: ट्रंप ने दावा किया है कि अमेरिकी हमलों में ईरान का सैन्य ढांचा और खार्ग द्वीप का तेल केंद्र लगभग तबाह हो चुका है, जिसे उबरने में 10 साल लगेंगे. दूसरी ओर, ईरान ने इन दावों को खारिज करते हुए कहा है कि उसने कोई युद्ध रोकने की बात नहीं बोली है और वो अपनी रक्षा के लिए लड़ाई जारी रखेगा.

Written By  harsh singh|Last Updated: Mar 16, 2026, 09:13 AM IST
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Middle East War Live: 4.5 लाख रिजर्व सैनिकों की तैनाती की तैयारी; इजरायल डिफेंस फोर्सेज ने सरकार से मांगी बड़ी मंजूरी
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Middle East War Live: अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के साथ चल रहे संघर्ष को लेकर बड़ा दावा किया है. उन्होंने कहा कि अमेरिकी हमलों से ईरान की सैन्य ताकत को भारी नुकसान पहुंचा है. ट्रंप के मुताबिक अगर अभी युद्ध रुक भी जाए तो ईरान को अपनी सैन्य क्षमता दोबारा खड़ी करने में कम से कम दस साल लग सकते हैं. ट्रंप ये बात एयर फोर्स वन विमान में पत्रकारों से बातचीत के दौरान कह रहे थे. हालांकि उन्होंने ये भी साफ किया कि वह अभी इस जंग के खत्म होने की आधिकारिक घोषणा नहीं कर रहे हैं. ट्रंप ने कहा कि अमेरिकी सेना ने ईरान की वायु सेना और एयर डिफेंस सिस्टम को लगभग खत्म कर दिया है. उनका दावा है कि ईरान अब सैन्य रूप से काफी कमजोर हो चुका है. उन्होंने यह भी कहा कि अभियान के दौरान ईरान के कई बड़े नेताओं को भी निशाना बनाया गया है.

ट्रंप ने ये भी बताया कि अमेरिका ने फारस की खाड़ी में स्थित खार्ग द्वीप पर बड़ा हमला किया था. ये जगह ईरान के तेल निर्यात का सबसे जरूरी केंद्र मानी जाती है. उनके मुताबिक इस हमले में वहां का अधिकांश ढांचा तबाह हो गया और सिर्फ एक छोटा हिस्सा ही बचा है. ट्रंप ने कहा कि अगर अमेरिका चाहे तो कुछ ही मिनटों में बाकी हिस्से को भी नष्ट कर सकता है. वहीं ट्रंप का दावा है कि ईरान बातचीत करना चाहता है. लेकिन उनका मानना है कि ईरान अभी समझौते के लिए पूरी तरह तैयार नहीं है. दूसरी तरफ ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराघची ने इन दावों को खारिज कर दिया. उन्होंने कहा कि ईरान ने कभी युद्धविराम या बातचीत की मांग नहीं की है. उनका कहना है कि जब तक अमेरिका इस युद्ध को खत्म नहीं करता, तब तक ईरान अपनी रक्षा के लिए लड़ाई जारी रखेगा.

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16 March 2026
09:11 AM

Middle East War Live: 4.5 लाख रिजर्व सैनिकों की तैनाती की तैयारी

इजरायल सरकार जल्द ही अपनी सैन्य शक्ति में भारी इजाफा करने के प्रस्ताव पर मुहर लगा सकती है. कान न्यूज की रिपोर्ट के मुताबिक, इजरायल डिफेंस फोर्सेज ने रिजर्व सैनिकों की आधिकारिक सीमा को 2,60,000 से बढ़ाकर 4,50,000 करने की सिफारिश की है. रक्षा तंत्र की इस मांग को नेसेट की विदेश और रक्षा समिति के समक्ष पेश किया जाएगा. विशेषज्ञों का मानना है कि इतनी बड़ी संख्या में रिजर्व सैनिकों की मांग इस बात का संकेत है कि इजरायल लंबी और व्यापक सैन्य कार्रवाई की तैयारी कर रहा है.

08:53 AM

Middle East War Live: USS Abraham Lincoln पर नहीं हुआ था हमला

अमेरिकी राष्ट्रपति ने इरानी मीडिया की बड़ी खबर को भी गलत बताया है. कुछ रिपोर्टों में कहा गया था कि अमेरिकी विमानवाहक पोत USS Abraham Lincoln (CVN-72) पर हमला हुआ और उसमें आग लग गई. ट्रंप ने कहा कि यह दावा भी पूरी तरह झूठ है. उनके मुताबिक उस जहाज पर न तो कोई हमला हुआ और न ही उसे कोई नुकसान पहुंचा. उन्होंने कहा कि इंटरनेट पर जो तस्वीरें दिखाई जा रही हैं. वे असली नहीं हैं और लोगों को भ्रमित करने के लिए बनाई गई हैं.

08:27 AM

Middle East War Live: मिडिल ईस्ट की जंग में UAE बना ईरान का 'प्राइम टारगेट'

मिडिल ईस्ट संघर्ष के शुरू होने से अब तक ईरान ने UAE की ओर 1,800 से अधिक मिसाइलें और घातक ड्रोन दागे हैं. रक्षा विशेषज्ञों के मुताबिक, ये इस पूरे क्षेत्र का किसी भी एक देश पर होने वाला सबसे भीषण हमला है, जिससे UAE वर्तमान में इस युद्ध का सबसे बड़ा 'टारगेट' बनकर उभरा है

08:18 AM

 Middle East War Live: फ्यूल स्टोरेज टैंक पर ईरानी ड्रोन से हमला 

मिडिल ईस्ट में जारी तनाव की आंच अब संयुक्त अरब अमीरात तक पहुंच गई है. दुबई अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे के बाहरी इलाके में स्थित एक फ्यूल स्टोरेज टैंक पर ईरानी ड्रोन से हमला किया गया है. हमले के तुरंत बाद हुए विस्फोट से ईंधन टैंक में आग लग गई, जिसे बचाव दल ने समय रहते नियंत्रित कर लिया. किसी भी तरह की जनहानि की सूचना नहीं है, लेकिन एहतियात के तौर पर दुबई सिविल एविएशन अथॉरिटी ने उड़ानों को कैंसल कर दिया है, जिससे अंतरराष्ट्रीय हवाई यातायात बुरी तरह प्रभावित हुआ है.

08:15 AM

Middle East War Live: ईरान की मीडिया मैन्युप्लेशन में माहिर

ट्रंप ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रुथ सोशल पर एक पोस्ट में कहा कि ईरान की मीडिया मैन्युप्लेशन में माहिर है. उन्होंने आरोप लगाया कि तेहरान जानबूझकर गलत तस्वीरें और वीडियो फैलाता है. ताकि दुनिया को लगे कि ईरान अभी भी युद्ध में मजबूत स्थिति में है. ट्रंप ने कहा कि कई अंतरराष्ट्रीय मीडिया संस्थान भी इन सूचनाओं को बिना जांच के आगे बढ़ा देते हैं. इससे लोगों के बीच भ्रम की स्थिति पैदा हो जाती है.

08:06 AM

Middle East War Live:  ईरान की धमकी

शुक्रवार को अमेरिका ने ईरान के खार्ग द्वीप पर जोरदार बमबारी की थी. इसके बाद ईरान ने धमकी दी है कि अगर उसके ऑयल इंफ्रास्ट्रक्चर को निशाना बनाया जाता है तो वह मिडिल ईस्ट में अमेरिकी हितों से जुड़े सभी इंफ्रास्ट्रक्चर को राख के ढेर में बदल देगा. इस बीच कई देशों के सामने गैस संकट भी मंडरा रहा है. 

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हर्ष सिंह जी न्यूज डिजिटल में पत्रकार हैं. अक्टूबर 2024 में उन्होंने जी न्यूज जॉइन किया था. देश-दुनिया की ब्रेकिंग न्यूज को तेजी और सटीकता के साथ दर्शकों तक पहुंचाना ...और पढ़ें

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