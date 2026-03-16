Middle East War Live: 4.5 लाख रिजर्व सैनिकों की तैनाती की तैयारी; इजरायल डिफेंस फोर्सेज ने सरकार से मांगी बड़ी मंजूरी

Middle East War Live: अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के साथ चल रहे संघर्ष को लेकर बड़ा दावा किया है. उन्होंने कहा कि अमेरिकी हमलों से ईरान की सैन्य ताकत को भारी नुकसान पहुंचा है. ट्रंप के मुताबिक अगर अभी युद्ध रुक भी जाए तो ईरान को अपनी सैन्य क्षमता दोबारा खड़ी करने में कम से कम दस साल लग सकते हैं. ट्रंप ये बात एयर फोर्स वन विमान में पत्रकारों से बातचीत के दौरान कह रहे थे. हालांकि उन्होंने ये भी साफ किया कि वह अभी इस जंग के खत्म होने की आधिकारिक घोषणा नहीं कर रहे हैं. ट्रंप ने कहा कि अमेरिकी सेना ने ईरान की वायु सेना और एयर डिफेंस सिस्टम को लगभग खत्म कर दिया है. उनका दावा है कि ईरान अब सैन्य रूप से काफी कमजोर हो चुका है. उन्होंने यह भी कहा कि अभियान के दौरान ईरान के कई बड़े नेताओं को भी निशाना बनाया गया है.

ट्रंप ने ये भी बताया कि अमेरिका ने फारस की खाड़ी में स्थित खार्ग द्वीप पर बड़ा हमला किया था. ये जगह ईरान के तेल निर्यात का सबसे जरूरी केंद्र मानी जाती है. उनके मुताबिक इस हमले में वहां का अधिकांश ढांचा तबाह हो गया और सिर्फ एक छोटा हिस्सा ही बचा है. ट्रंप ने कहा कि अगर अमेरिका चाहे तो कुछ ही मिनटों में बाकी हिस्से को भी नष्ट कर सकता है. वहीं ट्रंप का दावा है कि ईरान बातचीत करना चाहता है. लेकिन उनका मानना है कि ईरान अभी समझौते के लिए पूरी तरह तैयार नहीं है. दूसरी तरफ ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराघची ने इन दावों को खारिज कर दिया. उन्होंने कहा कि ईरान ने कभी युद्धविराम या बातचीत की मांग नहीं की है. उनका कहना है कि जब तक अमेरिका इस युद्ध को खत्म नहीं करता, तब तक ईरान अपनी रक्षा के लिए लड़ाई जारी रखेगा.