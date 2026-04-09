US-Israel-Iran War LIVE Updates: अमेरिका और इजरायल द्वारा ईरान पर किए गए संयुक्त हमलों के बाद शुरू हुई इस बड़ी जंग में फिलहाल थोड़ी राहत देखने को मिली है. अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अस्थायी तौर पर सीजफायर का ऐलान किया है, जिससे हालात कुछ समय के लिए शांत हुए हैं. हालांकि, असली सवाल अब भी बना हुआ है. क्या बातचीत के जरिए इस तनाव का स्थायी समाधान निकल पाएगा?
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US-Israel-Iran War LIVE Updates: एक महीने से ज्यादा समय से जारी अमेरिका-इजरायल और ईरान के बीच तनावपूर्ण जंग अब ऐसे मोड़ पर पहुंच गई है, जहां युद्ध और शांति दोनों की संभावनाएं साथ-साथ चल रही हैं. बीच-बीच में सीजफायर की बातें जरूर सामने आईं, लेकिन जमीनी हकीकत यह है कि हमलों का सिलसिला पूरी तरह थमा नहीं है. हालात अब भी नाजुक बने हुए हैं. इसी बीच डोनाल्ड ट्रंप की अगुवाई में व्हाइट हाउस ने अपनी रणनीति में बदलाव के संकेत दिए हैं. अब सिर्फ सैन्य दबाव के भरोसे रहने के बजाय अमेरिका कूटनीतिक रास्ता भी तलाशने में जुट गया है. इसी दिशा में एक बड़ा कदम उठाते हुए ट्रंप प्रशासन ने एक उच्च-स्तरीय टीम को ईरान के साथ शांति वार्ता के लिए पाकिस्तान भेजने का फैसला किया है.
व्हाइट हाउस की प्रेस सेक्रेटरी कैरोलीन लेविट ने जानकारी दी कि ट्रंप की प्राथमिकता इस समय क्षेत्र में स्थिरता बहाल करना है. खासतौर पर स्ट्रेट ऑफ होर्मुज को लेकर अमेरिका बेहद सतर्क है. यह समुद्री रास्ता वैश्विक तेल आपूर्ति के लिए बेहद अहम माना जाता है. अमेरिका चाहता है कि स्ट्रेट ऑफ होर्मुज जलमार्ग से गुजरने वाले तेल टैंकरों और अन्य जहाजों की आवाजाही बिना किसी रुकावट के जारी रहे. हालांकि, मौजूदा हालात को देखते हुए यह लक्ष्य हासिल करना आसान नहीं दिख रहा. कुल मिलाकर, युद्ध के बीच अब कूटनीति की कोशिशें तेज हो रही हैं, लेकिन यह देखना अहम होगा कि क्या ये प्रयास वास्तव में इस संघर्ष को थाम पाते हैं या हालात फिर से और बिगड़ते हैं. ईरान-अमेरिका और इजरायल के बीच जारी तनाव की खबरों के लिए लगातार रिफ्रेश करते रहें...
US-Israel-Iran Ceasefire Live Update: गाजा में इजरायली हमलों के चलते कई पत्रकारों की मौत
बुधवार का दिन मीडिया जगत के लिए बेहद दुखद साबित हुआ. गाजा में चल रहे संघर्ष के बीच अल जजीरा के एक संवाददाता की इजरायली हमले में मौत हो गई. इस खबर की पुष्टि खुद नेटवर्क और स्थानीय स्वास्थ्य अधिकारियों ने की है. बताया जा रहा है कि यह पत्रकार ग्राउंड से लगातार रिपोर्टिंग कर रहे थे, तभी अचानक हुए हमले की चपेट में आ गए. गाजा में हालात पहले से ही बेहद तनावपूर्ण हैं, और ऐसे में पत्रकारों के लिए काम करना लगातार खतरनाक होता जा रहा है. सिर्फ गाजा ही नहीं, इस हिंसा की आंच पड़ोसी लेबनान तक भी पहुंची है. वहां भी दो पत्रकारों के मारे जाने की खबर सामने आई है.
US-Israel-Iran Ceasefire Live Update: सीजफायर के बाद भी इजरायल ने लेबनान पर किए हमले, 250 लोगों की मौत
लेबनान में हालात एक बार फिर बेहद तनावपूर्ण हो गए हैं. पिछले महीने हिजबुल्ला के साथ संघर्ष शुरू होने के बाद से इज़रायल ने अब तक के सबसे तीव्र हमले किए हैं. बुधवार को हुए ताज़ा हमलों ने तबाही का बड़ा मंजर पैदा कर दिया. शुरुआती रिपोर्ट्स के मुताबिक, इन हमलों में 250 से अधिक लोगों की मौत हो चुकी है. लगातार हो रही बमबारी से आम नागरिकों में डर और अफरातफरी का माहौल है.
US-Israel-Iran Ceasefire Live Update: गालिबाफ-अमेरिका कर रहा सीजफायर का उल्लंघन, अराघची ने चेताया- देख रही दुनिया
ईरान और अमेरिका के बीच तनाव एक बार फिर बढ़ता नजर आ रहा है. ईरान की संसद के स्पीकर मोहम्मद बाकर गालिबाफ ने अमेरिका पर सीजफायर का उल्लंघन करने का आरोप लगाया है. उनका कहना है कि अमेरिका ने समझौते की शर्तों का पालन नहीं किया, जिससे हालात और ज्यादा संवेदनशील हो गए हैं. वहीं, ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराघची ने भी सख्त लहजे में चेतावनी दी है. उन्होंने कहा कि 'दुनिया सब कुछ देख रही है' और अंतरराष्ट्रीय समुदाय को इस मुद्दे पर ध्यान देना चाहिए.
US-Israel-Iran Ceasefire Live Update: व्हाइट हाउस ने ईरान से युद्ध को लेकर नाटो देशों की भूमिका पर सवाल उठाए
व्हाइट हाउस की ओर से ईरान के खिलाफ नाटो देशों की निष्क्रियता को लेकर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर एक तीखा संदेश भी सामने आया. पोस्ट में नाटो की भूमिका पर सवाल उठाते हुए लिखा गया कि जब अमेरिका को नाटो की जरूरत थी, तब वह साथ नहीं था, और भविष्य में भी उस पर भरोसा करना मुश्किल हो सकता है.
“NATO WASN’T THERE WHEN WE NEEDED THEM, AND THEY WON’T BE THERE IF WE NEED THEM AGAIN. REMEMBER GREENLAND, THAT BIG, POORLY RUN, PIECE OF ICE!!!” - President Donald J. Trump pic.twitter.com/xgEV8P1n4n
— The White House (@WhiteHouse) April 8, 2026
US-Israel-Iran Ceasefire Live Update: ईरान-अमेरिका-इजरायल युद्ध के सीजफायर में पाकिस्तान की भूमिका पर सवाल
व्हाइट हाउस ने पाकिस्तान पर यह दबाव डाला कि वह ईरान के साथ बातचीत कर एक सीजफायर सुनिश्चित कराने में भूमिका निभाए. हालांकि, इस पूरे घटनाक्रम ने पाकिस्तान की भूमिका और उसकी कूटनीतिक संतुलन क्षमता पर भी सवाल खड़े कर दिए हैं. क्योंकि एक तरफ वह अमेरिका का सहयोगी है, दूसरी ओर ईरान के साथ भी उसके संबंध संवेदनशील और अहम हैं. कुल मिलाकर, यह घटनाक्रम दिखाता है कि कैसे वैश्विक तनाव के बीच क्षेत्रीय देश भी बड़ी ताकतों के बीच संतुलन बनाने और अपनी भूमिका मजबूत करने की कोशिश करते हैं.
US-Israel-Iran Ceasefire Live Update: व्हाइट हाउस ने डाला पाकिस्तान पर सीजफायर कराने का दबाव?
फाइनेंशियल टाइम्स की एक रिपोर्ट के अनुसार, व्हाइट हाउस ने पाकिस्तान पर यह दबाव डाला कि वह ईरान के साथ बातचीत कर एक अस्थायी युद्धविराम (सीजफायर) सुनिश्चित कराने में भूमिका निभाए. इस कदम को क्षेत्र में बढ़ते टकराव को नियंत्रित करने की कोशिश के तौर पर देखा जा रहा है. माना जा रहा है कि अमेरिका चाहता है कि सीधे टकराव की स्थिति को टाला जाए और इसके लिए पाकिस्तान जैसे देश का इस्तेमाल एक “बैक-चैनल” के रूप में किया जाए, जिसके ईरान के साथ अपेक्षाकृत बेहतर संबंध हैं.