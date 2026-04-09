US-Israel-Iran War LIVE Updates: एक महीने से ज्यादा समय से जारी अमेरिका-इजरायल और ईरान के बीच तनावपूर्ण जंग अब ऐसे मोड़ पर पहुंच गई है, जहां युद्ध और शांति दोनों की संभावनाएं साथ-साथ चल रही हैं. बीच-बीच में सीजफायर की बातें जरूर सामने आईं, लेकिन जमीनी हकीकत यह है कि हमलों का सिलसिला पूरी तरह थमा नहीं है. हालात अब भी नाजुक बने हुए हैं. इसी बीच डोनाल्ड ट्रंप की अगुवाई में व्हाइट हाउस ने अपनी रणनीति में बदलाव के संकेत दिए हैं. अब सिर्फ सैन्य दबाव के भरोसे रहने के बजाय अमेरिका कूटनीतिक रास्ता भी तलाशने में जुट गया है. इसी दिशा में एक बड़ा कदम उठाते हुए ट्रंप प्रशासन ने एक उच्च-स्तरीय टीम को ईरान के साथ शांति वार्ता के लिए पाकिस्तान भेजने का फैसला किया है.

व्हाइट हाउस की प्रेस सेक्रेटरी कैरोलीन लेविट ने जानकारी दी कि ट्रंप की प्राथमिकता इस समय क्षेत्र में स्थिरता बहाल करना है. खासतौर पर स्ट्रेट ऑफ होर्मुज को लेकर अमेरिका बेहद सतर्क है. यह समुद्री रास्ता वैश्विक तेल आपूर्ति के लिए बेहद अहम माना जाता है. अमेरिका चाहता है कि स्ट्रेट ऑफ होर्मुज जलमार्ग से गुजरने वाले तेल टैंकरों और अन्य जहाजों की आवाजाही बिना किसी रुकावट के जारी रहे. हालांकि, मौजूदा हालात को देखते हुए यह लक्ष्य हासिल करना आसान नहीं दिख रहा. कुल मिलाकर, युद्ध के बीच अब कूटनीति की कोशिशें तेज हो रही हैं, लेकिन यह देखना अहम होगा कि क्या ये प्रयास वास्तव में इस संघर्ष को थाम पाते हैं या हालात फिर से और बिगड़ते हैं. ईरान-अमेरिका और इजरायल के बीच जारी तनाव की खबरों के लिए लगातार रिफ्रेश करते रहें...