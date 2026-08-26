/Nepal Flood: ग्लेशियर फटने से तबाही, 22 की मौत, 105 भारतीयों समेत 1000 लापता; यूपी-बिहार में बाढ़ का अलर्ट

आपदा के बढ़ते खतरे को देखते हुए नेपाल सरकार ने तीन प्रमुख सड़कों पर आवाजाही रोक दी है. पृथ्वी राजमार्ग, गल्छी-स्याफ्रुबेसी और मुग्लिङ-नारायणगढ मार्ग पूरी तरह बंद हैं. प्रशासन ने लोगों को सफर न करने की सलाह दी है.
खराब मौसम के कारण हेलिकॉप्टर नहीं उड़ पा रहे हैं. इस वजह से रेस्क्यू रुका हुआ है. 60 हाइड्रोपावर कर्मचारी, 15 कस्टम अधिकारी और 32 सुरक्षाकर्मी अब भी फंसे हैं, इन सभी से संपर्क टूटा हुआ है.
‘काठमांडू पोस्ट’ की रिपोर्ट के मुताबिक, इस भीषण त्रासदी में अब तक 22 लोगों की मौत की पुष्टि हो चुकी है, जबकि दर्जनों लोग अब भी लापता हैं. बाढ़ और भूस्खलन के कारण प्रभावित क्षेत्रों में संचार नेटवर्क पूरी तरह ठप हो गया है, जिससे राहत और बचाव दलों को ग्राउंड पर काम करने में भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है.
‘काठमांडू पोस्ट’ की रिपोर्ट के मुताबिक, इस भीषण त्रासदी में अब तक 22 लोगों की मौत की पुष्टि हो चुकी है, जबकि दर्जनों लोग अब भी लापता हैं. बाढ़ और भूस्खलन के कारण प्रभावित क्षेत्रों में संचार नेटवर्क पूरी तरह ठप हो गया है, जिससे राहत और बचाव दलों को ग्राउंड पर काम करने में भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है.
नेपाल के रसुवा और आसपास के इलाकों में आई विनाशकारी बाढ़ से जुड़ी रोंगटे खड़े कर देने वाली कई वीडियो क्लिप्स सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रही हैं. इन वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि कैसे पलक झपकते ही पानी का प्रचंड सैलाब मजबूत मकानों, गाड़ियों और बुनियादी ढांचे को तिनके की तरह बहा ले गया.
(@askrajeshsahu) August 26, 2026
गंडक बराज से दोपहर 12 बजे तक 86,000 क्यूसेक पानी का डिस्चार्ज दर्ज किया गया है, जिसके लगातार बढ़ने की संभावना है. नेपाल के देवघाट गेज पर नदी का जलस्तर 4.77 मीटर दर्ज हुआ है. वहां से बढ़े पानी को वाल्मीकिनगर बराज तक पहुंचने में करीब 3.5 घंटे का समय लगेगा. विभाग ने संभावित खतरे को देखते हुए बाढ़ रोधी सामग्रियों का भंडारण और तटबंधों की 24 घंटे निगरानी शुरू कर दी है.
तिब्बत में बुधवार सुबह बादल फटने के बाद भोटे-कोशी नदी में करीब 3 मीटर ऊंचा सैलाब उठ गया है, जो नेपाल की त्रिशूली नदी से होते हुए गंडक (नारायणी) नदी में प्रवेश कर रहा है. नेपाल में भारी तबाही मचाने के बाद इस सैलाब के बिहार की सीमा में पहुंचने की आशंका को देखते हुए जल संसाधन विभाग ने हाई अलर्ट जारी कर दिया है. एहतियातन वाल्मीकिनगर स्थित गंडक बराज के सभी 36 फाटकों को खोल दिया गया है और मौके पर अधीक्षण अभियंता के नेतृत्व में विशेष तकनीकी दल तैनात किया गया है.
भोटेकोशी नदी के भीषण सैलाब ने नेपाल के बुनियादी ढांचे को भारी चोट पहुंचाई है. नेपाल विद्युत प्राधिकरण (NEA) के प्रवक्ता राजन धकाल के अनुसार, बाढ़ की वजह से 11 हाइड्रोपावर प्रोजेक्ट्स और 1 सोलर प्लांट सीधे तौर पर क्षतिग्रस्त हो गए हैं. इस तबाही और ट्रांसमिशन लाइनों के टूटने से नेशनल ग्रिड से 431.1 मेगावाट बिजली की सप्लाई पूरी तरह बंद हो गई है.
सड़क विभाग के मुताबिक, भोटेकोशी-त्रिशूली क्षेत्र में त्रिशूली नदी पर बने 19 पुल बह या क्षतिग्रस्त हो गए हैं और करीब 40 किलोमीटर लंबी सड़कें पूरी तरह टूट चुकी हैं.
नेपाल कैबिनेट ने भोटे कोशी बाढ़ प्रभावित इलाकों को 3 महीने के लिए आपदा क्षेत्र घोषित कर दिया है. सरकार ने घायलों के मुफ्त इलाज, पीड़ितों को आर्थिक मदद और बेघर परिवारों के लिए भोजन व रहने के पुख्ता इंतजाम करने के निर्देश दिए हैं. राहत और बचाव कार्य में सेना, पुलिस और हेलिकॉप्टरों को पूरी ताकत से झोंक दिया गया है. साथ ही, बंद सड़कों और टूटी पानी की लाइनों को तुरंत बहाल करने का जिम्मा संबंधित मंत्रालयों को सौंपा गया है.
शुरुआती जांच के अनुसार, तिब्बत सीमा के पास आए भूकंप के झटकों के बाद ल्हेंदे नदी में एक बड़ा बर्फीला हिमस्खलन (Avalanche) गिर गया. इससे नदी का प्राकृतिक बहाव रुक गया और भारी मात्रा में पानी जमा होने लगा.
कुछ ही देर में यह रुका हुआ पानी भारी दबाव के साथ अचानक नीचे की ओर बह निकला, जो आगे चलकर भोटेकोशी नदी तंत्र में मिल गया और विनाशकारी बाढ़ की वजह बना. काठमांडू पोस्ट के मुताबिक, सुबह 8:37 बजे तिब्बत क्षेत्र में 4.4 तीव्रता का भूकंप दर्ज किया गया था, जिसका केंद्र गोसाइंकुंड से लगभग 47 किलोमीटर उत्तर में था.
नेपाल में आई आपदा के बीच भारतीय नागरिकों की सहायता और जरूरी जानकारी के लिए काठमांडू स्थित भारतीय दूतावास ने इमरजेंसी हेल्पलाइन नंबर +977 9851316807 और +977 9709107500 जारी किए हैं. वहीं नेपाल टूरिज्म बोर्ड ने भी पर्यटकों के लिए टोल-फ्री नंबर 1234, हॉटलाइन 1144 और टूरिस्ट पुलिस का नंबर 9851289445 जारी किया है.
SSB की टीमें बचाव, राहत और आपातकालीन कार्यों में बिहार और यूपी का स्थानीय प्रशासन की मदद करने के लिए तैयार है. कोसी और नारायणी नदी बेसिन में पानी का बहाव बढ़ने के अनुमान और नेपाल की छोटी नदियों में अचानक बाढ़ आने की संभावना के बीच अलर्ट जारी किया गया है.
बुधवार सुबह नेपाल में अचानक आई बाढ़ के बाद, सशस्त्र सीमा बल (SSB) ने भारत-नेपाल सीमा पर तैनात अपनी यूनिट्स को अलर्ट जारी किया है. बिहार और यूपी की सीमा पर तुरंत बचाव और राहत कार्यों के लिए 11 बचाव और राहत टीमें अलर्ट पर हैं, जबकि सात अतिरिक्त टीमें स्टैंडबाय पर रखी गई हैं.
नेपाल में आई भीषण बाढ़ को लेकर पीएम नरेंद्र मोदी ने वहां के प्रधानमंत्री बालेंद्र शाह से फोन पर बात की और मौतों पर गहरा दुख जताया. उन्होंने कहा कि इस मुश्किल वक्त में भारत के लोग अपने नेपाली भाई-बहनों के साथ खड़े हैं. भारत हर तरह की मदद देने के लिए पूरी तरह तैयार है और राहत-बचाव के लिए दोनों देशों की टीमें मिलकर काम कर रही हैं.
(@narendramodi) August 26, 2026
नेपाल में भारी बारिश की वजह से बिहार में बाढ़ के खतरे को देखते हुए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी से फोन पर बात की है. गृह मंत्री ने राज्य सरकार को इस संभावित संकट से निपटने के लिए हर मुमकिन मदद का भरोसा दिया. किसी भी इमरजेंसी स्थिति से निपटने के लिए नेशनल डिजास्टर रिस्पॉन्स फोर्स (NDRF) को तैयार किया जा रहा है.
(@ANI) August 26, 2026
अचानक आई बाढ़ के बाद सशस्त्र सीमा बल (SSB) ने भारत-नेपाल बॉर्डर पर तैनात अपनी टुकड़ियों को अलर्ट जारी किया है. फोर्स की 11 रेस्क्यू और रिलीफ टीमों (RRTs) को तुरंत रेस्क्यू और रिलीफ ऑपरेशन के लिए अलर्ट कर दिया गया है, जबकि सात और टीमें स्टैंडबाय पर हैं.
(@ANI) August 26, 2026
बिहार के डिजास्टर मैनेजमेंट के प्रिंसिपल सेक्रेटरी संतोष कुमार मल्ल ने ANI को बताया कि 'बाढ़ के संभावित खतरे को देखते हुए पूरी डिजास्टर मैनेजमेंट टीम हाई अलर्ट पर है. बाढ़ के खतरे वाले जिलों के लिए अलर्ट जारी कर दिए गए हैं. बेतिया, गोपालगंज और मुजफ्फरपुर में NDRF की और टीमें तैनात की गई हैं, जबकि बाढ़ की आशंका वाले इलाकों में SDRF की टीमें पहले से ही तैनात हैं.'
(@ANI) August 26, 2026
नेपाली आर्मी बचाव कार्य में जुटी है. उसने एक्स पोस्ट में लिखा कि 'लगातार बारिश और लैंडस्लाइड की वजह से रसुवा जिले में गोसाईंकुंडा जाने वाला देउराली-डिमसा पैदल चलने वालों का रास्ता बंद हो गया है. श्रीनाथ बटालियन की एक टीम ने न सिर्फ रुकावट हटाई, बल्कि रास्ते की मरम्मत भी की, जिससे पैदल चलने वालों का आना-जाना फिर से शुरू हो गया.
(@NepaliArmyHQ) August 21, 2026
(@NepaliArmyHQ) August 26, 2026
(@NepaliArmyHQ) August 24, 2026
अचानक आई बाढ़ को देखते हुए काठमांडू स्थित भारतीय दूतावास पूरी तरह सक्रिय हो गया है. बाढ़ से प्रभावित भारतीय नागरिकों, उनके परिजनों की सहायता और जरूरी जानकारी शेयर करने के लिए दूतावास ने इमरजेंसी हेल्पलाइन नंबर जारी किए हैं. संकट में फंसे नागरिक या उनके परिवार मदद के लिए +977 9851316807 और +977 9709107500 पर संपर्क कर सकते हैं.
नेपाल के बाढ़ से प्रभावित नुवाकोट जिले में बाढ़ के बाद हालात का वीडियो आया है. उफनती भोटेकोशी नदी नुवाकोट से होकर गुजरी, जिससे घर बह गए, परिवार बिछड़ गए, और कई लोग अभी भी लापता हैं.
(@ANI) August 26, 2026
नेपाल में आई भीषण बाढ़ के असर को देखते हुए उत्तर प्रदेश में अलर्ट जारी किया गया है. नेपाल की उफनती नदियों के कारण सीमा से सटे यूपी के महाराजगंज और कुशीनगर जिलों में गंडक (नारायणी) नदी का जलस्तर तेजी से बढ़ने की आशंका है. जिसे ध्यान में रखते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दोनों जिलों के स्थानीय प्रशासन को पूरी तरह अलर्ट मोड पर रहने के निर्देश दिए हैं.
Nepal Flood Live: 15 हेलिकॉप्टरों से रेस्क्यू
आपदाग्रस्त इलाकों में फंसे लोगों को निकालने के लिए नेपाली सेना और बचाव दलों ने मोर्चा संभाल लिया है. रेस्क्यू ऑपरेशन में 14 से 15 हेलिकॉप्टर लगाए गए हैं. राहत टीमों ने अब तक 25 लोगों को सुरक्षित एयरलिफ्ट कर लिया है, जबकि दुर्गम इलाकों में फंसे अन्य पर्यटकों और ग्रामीणों की तलाश जारी है.
टिमुरे बॉर्डर पोस्ट पर तैनात नेपाल पुलिस के 28 जवान भी सैलाब में लापता बताए जा रहे हैं.
चीन के तिब्बत क्षेत्र से आए भारी सैलाब के कारण नेपाल के रसुवा जिले में भोटेकोशी नदी का जलस्तर अचानक बढ़ गया है. इस विनाशकारी बाढ़ की चपेट में आने से टिमुरे और स्याब्रुबेसी इलाकों में भारी तबाही मची है, जहां कई घर और एक हाइड्रोपावर प्रोजेक्ट बह गए. न्यूज एजेंसी एपी के अनुसार, इस त्रासदी में अब तक 8 लोगों की जान जा चुकी है.
Nepal Flood Live Updates: तिब्बत की ओर से भोटेकोशी नदी में अचानक आए विनाशकारी सैलाब ने उत्तरी नेपाल के रसुवा जिले में भारी तबाही मचाई है. अब तक 22 लोगों की जान जा चुकी है, जबकि 105 भारतीय नागरिकों समेत कुल 1000 लोग लापता हैं. स्थानीय प्रशासन और नेपाली सेना ने युद्धस्तर पर राहत अभियान शुरू किया है, जिसमें 15 हेलिकॉप्टरों की मदद से फंसे हुए लोगों को एयरलिफ्ट किया जा रहा है.
बुधवार सुबह करीब 9 बजे सीमा पार तिब्बत की तरफ से अचानक भोटेकोशी नदी का जलस्तर अप्रत्याशित रूप से बढ़ गया. देखते ही देखते तेज बहाव ने टिमुरे कस्टम क्षेत्र, रिहायशी घरों को अपनी चपेट में ले लिया. रसुवा सीमा नाके, टिमुरे बाजार और स्याब्रुबेसी में पुलिस चौकियों से लेकर दर्जनों गाड़ियां पानी के तेज बहाव में बह गईं, वहीं 13 हाइड्रोपावर प्रोजेक्ट्स को भी भारी नुकसान पहुंचा है.
नेपाल बाढ़ त्रासदी से जुड़े अपडेट्स नीचे पढ़िए...