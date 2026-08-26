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Nepal Flood: ग्लेशियर फटने से तबाही, 22 की मौत, 105 भारतीयों समेत 1000 लापता; यूपी-बिहार में बाढ़ का अलर्ट

Nepal Flood Live Updates: नेपाल में तिब्बत बॉर्डर के पास अचानक आई बाढ़ से भारी तबाही मची है. सबसे ज्यादा असर रसुवा जिले में हुआ है. इस सैलाब में 105 भारतीयों समेत कुल 1000 लोग लापता हैं. रेस्क्यू में 15 हेलिकॉप्टर जुटे हैं.

Written ByBhoopendra Rai
Published: Aug 26, 2026, 04:14 PM IST|Updated: Aug 26, 2026, 05:53 PM IST
Nepal Flood: ग्लेशियर फटने से तबाही, 22 की मौत, 105 भारतीयों समेत 1000 लापता; यूपी-बिहार में बाढ़ का अलर्ट
Image Credit: Nepal Flood Live Updates
26 August 2026 05:53 PM (IST)

नेपाल में तीन मुख्य सड़कें बंद, 100 से ज्यादा कर्मचारी संपर्क से बाहर

आपदा के बढ़ते खतरे को देखते हुए नेपाल सरकार ने तीन प्रमुख सड़कों पर आवाजाही रोक दी है. पृथ्वी राजमार्ग, गल्छी-स्याफ्रुबेसी और मुग्लिङ-नारायणगढ मार्ग पूरी तरह बंद हैं. प्रशासन ने लोगों को सफर न करने की सलाह दी है. 

खराब मौसम के कारण हेलिकॉप्टर नहीं उड़ पा रहे हैं.  इस वजह से रेस्क्यू रुका हुआ है. 60 हाइड्रोपावर कर्मचारी, 15 कस्टम अधिकारी और 32 सुरक्षाकर्मी अब भी फंसे हैं,  इन सभी से संपर्क टूटा हुआ है. 

26 August 2026 05:45 PM (IST)

अब तक 22 लोगों की मौत

‘काठमांडू पोस्ट’ की रिपोर्ट के मुताबिक, इस भीषण त्रासदी में अब तक 22 लोगों की मौत की पुष्टि हो चुकी है, जबकि दर्जनों लोग अब भी लापता हैं. बाढ़ और भूस्खलन के कारण प्रभावित क्षेत्रों में संचार नेटवर्क पूरी तरह ठप हो गया है, जिससे राहत और बचाव दलों को ग्राउंड पर काम करने में भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है. 

26 August 2026 05:43 PM (IST)

अब तक 22 लोगों की मौत

‘काठमांडू पोस्ट’ की रिपोर्ट के मुताबिक, इस भीषण त्रासदी में अब तक 22 लोगों की मौत की पुष्टि हो चुकी है, जबकि दर्जनों लोग अब भी लापता हैं. बाढ़ और भूस्खलन के कारण प्रभावित क्षेत्रों में संचार नेटवर्क पूरी तरह ठप हो गया है, जिससे राहत और बचाव दलों को ग्राउंड पर काम करने में भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है. 

26 August 2026 05:43 PM (IST)

तबाही के कई वीडियो वायरल

नेपाल के रसुवा और आसपास के इलाकों में आई विनाशकारी बाढ़ से जुड़ी रोंगटे खड़े कर देने वाली कई वीडियो क्लिप्स सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रही हैं. इन वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि कैसे पलक झपकते ही पानी का प्रचंड सैलाब मजबूत मकानों, गाड़ियों और बुनियादी ढांचे को तिनके की तरह बहा ले गया.

 

26 August 2026 05:34 PM (IST)

दोपहर तक 86 हजार क्यूसेक डिस्चार्ज

गंडक बराज से दोपहर 12 बजे तक 86,000 क्यूसेक पानी का डिस्चार्ज दर्ज किया गया है, जिसके लगातार बढ़ने की संभावना है. नेपाल के देवघाट गेज पर नदी का जलस्तर 4.77 मीटर दर्ज हुआ है. वहां से बढ़े पानी को वाल्मीकिनगर बराज तक पहुंचने में करीब 3.5 घंटे का समय लगेगा. विभाग ने संभावित खतरे को देखते हुए बाढ़ रोधी सामग्रियों का भंडारण और तटबंधों की 24 घंटे निगरानी शुरू कर दी है. 

26 August 2026 05:34 PM (IST)

गंडक नदी में भारी उफान की आशंका, 36 फाटक खोले गए

तिब्बत में बुधवार सुबह बादल फटने के बाद भोटे-कोशी नदी में करीब 3 मीटर ऊंचा सैलाब उठ गया है, जो नेपाल की त्रिशूली नदी से होते हुए गंडक (नारायणी) नदी में प्रवेश कर रहा है.  नेपाल में भारी तबाही मचाने के बाद इस सैलाब के बिहार की सीमा में पहुंचने की आशंका को देखते हुए जल संसाधन विभाग ने हाई अलर्ट जारी कर दिया है. एहतियातन वाल्मीकिनगर स्थित गंडक बराज के सभी 36 फाटकों को खोल दिया गया है और मौके पर अधीक्षण अभियंता के नेतृत्व में विशेष तकनीकी दल तैनात किया गया है.

26 August 2026 05:29 PM (IST)

बाढ़ से 12 पावर प्रोजेक्ट्स और 19 पुल तबाह, 431 मेगावाट बिजली ठप

भोटेकोशी नदी के भीषण सैलाब ने नेपाल के बुनियादी ढांचे को भारी चोट पहुंचाई है. नेपाल विद्युत प्राधिकरण (NEA) के प्रवक्ता राजन धकाल के अनुसार, बाढ़ की वजह से 11 हाइड्रोपावर प्रोजेक्ट्स और 1 सोलर प्लांट सीधे तौर पर क्षतिग्रस्त हो गए हैं. इस तबाही और ट्रांसमिशन लाइनों के टूटने से नेशनल ग्रिड से 431.1 मेगावाट बिजली की सप्लाई पूरी तरह बंद हो गई है. 

सड़क विभाग के मुताबिक, भोटेकोशी-त्रिशूली क्षेत्र में त्रिशूली नदी पर बने 19 पुल बह या क्षतिग्रस्त हो गए हैं और करीब 40 किलोमीटर लंबी सड़कें पूरी तरह टूट चुकी हैं. 

26 August 2026 05:26 PM (IST)

बाढ़ प्रभावित इलाके 3 महीने के लिए आपदा क्षेत्र घोषित

नेपाल कैबिनेट ने भोटे कोशी बाढ़ प्रभावित इलाकों को 3 महीने के लिए आपदा क्षेत्र घोषित कर दिया है. सरकार ने घायलों के मुफ्त इलाज, पीड़ितों को आर्थिक मदद और बेघर परिवारों के लिए भोजन व रहने के पुख्ता इंतजाम करने के निर्देश दिए हैं. राहत और बचाव कार्य में सेना, पुलिस और हेलिकॉप्टरों को पूरी ताकत से झोंक दिया गया है. साथ ही, बंद सड़कों और टूटी पानी की लाइनों को तुरंत बहाल करने का जिम्मा संबंधित मंत्रालयों को सौंपा गया है. 

26 August 2026 05:26 PM (IST)

कैसे आया जलप्रलय?

शुरुआती जांच के अनुसार, तिब्बत सीमा के पास आए भूकंप के झटकों के बाद ल्हेंदे नदी में एक बड़ा बर्फीला हिमस्खलन (Avalanche) गिर गया.  इससे नदी का प्राकृतिक बहाव रुक गया और भारी मात्रा में पानी जमा होने लगा.

कुछ ही देर में यह रुका हुआ पानी भारी दबाव के साथ अचानक नीचे की ओर बह निकला, जो आगे चलकर भोटेकोशी नदी तंत्र में मिल गया और विनाशकारी बाढ़ की वजह बना. काठमांडू पोस्ट के मुताबिक, सुबह 8:37 बजे तिब्बत क्षेत्र में 4.4 तीव्रता का भूकंप दर्ज किया गया था, जिसका केंद्र गोसाइंकुंड से लगभग 47 किलोमीटर उत्तर में था. 

26 August 2026 05:22 PM (IST)

हेल्पलाइन नंबर किए गए जारी

नेपाल में आई आपदा के बीच भारतीय नागरिकों की सहायता और जरूरी जानकारी के लिए काठमांडू स्थित भारतीय दूतावास ने इमरजेंसी हेल्पलाइन नंबर +977 9851316807 और +977 9709107500 जारी किए हैं. वहीं नेपाल टूरिज्म बोर्ड ने भी पर्यटकों के लिए टोल-फ्री नंबर 1234, हॉटलाइन 1144 और टूरिस्ट पुलिस का नंबर 9851289445 जारी किया है. 

26 August 2026 05:17 PM (IST)

इन नदियों में पानी का बहाव तेज होने का खतरा

SSB की टीमें बचाव, राहत और आपातकालीन कार्यों में बिहार और यूपी का स्थानीय प्रशासन की मदद करने के लिए तैयार है. कोसी और नारायणी नदी बेसिन में पानी का बहाव बढ़ने के अनुमान और नेपाल की छोटी नदियों में अचानक बाढ़ आने की संभावना के बीच अलर्ट जारी किया गया है. 

26 August 2026 05:17 PM (IST)

SSB की 11 टीमें अलर्ट पर

बुधवार सुबह नेपाल में अचानक आई बाढ़ के बाद, सशस्त्र सीमा बल (SSB) ने भारत-नेपाल सीमा पर तैनात अपनी यूनिट्स को अलर्ट जारी किया है. बिहार और यूपी की सीमा पर तुरंत बचाव और राहत कार्यों के लिए 11 बचाव और राहत टीमें अलर्ट पर हैं, जबकि सात अतिरिक्त टीमें स्टैंडबाय पर रखी गई हैं. 

26 August 2026 05:00 PM (IST)

नेपाल में बाढ़ त्रासदी पर भारत ने बढ़ाया मदद का हाथ

नेपाल में आई भीषण बाढ़ को लेकर पीएम नरेंद्र मोदी ने वहां के प्रधानमंत्री बालेंद्र शाह से फोन पर बात की और मौतों पर गहरा दुख जताया. उन्होंने कहा कि इस मुश्किल वक्त में भारत के लोग अपने नेपाली भाई-बहनों के साथ खड़े हैं. भारत हर तरह की मदद देने के लिए पूरी तरह तैयार है और राहत-बचाव के लिए दोनों देशों की टीमें मिलकर काम कर रही हैं. 

26 August 2026 04:58 PM (IST)

गृह मंत्री अमित शाह ने मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी से बात की

नेपाल में भारी बारिश की वजह से बिहार में बाढ़ के खतरे को देखते हुए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी से फोन पर बात की है. गृह मंत्री ने राज्य सरकार को इस संभावित संकट से निपटने के लिए हर मुमकिन मदद का भरोसा दिया. किसी भी इमरजेंसी स्थिति से निपटने के लिए नेशनल डिजास्टर रिस्पॉन्स फोर्स (NDRF) को तैयार किया जा रहा है. 

 

26 August 2026 04:57 PM (IST)

नेपाल बॉर्डर पर SSB की टीमें तैनात

अचानक आई बाढ़ के बाद  सशस्त्र सीमा बल (SSB) ने भारत-नेपाल बॉर्डर पर तैनात अपनी टुकड़ियों को अलर्ट जारी किया है. फोर्स की 11 रेस्क्यू और रिलीफ टीमों (RRTs) को तुरंत रेस्क्यू और रिलीफ ऑपरेशन के लिए अलर्ट कर दिया गया है, जबकि सात और टीमें स्टैंडबाय पर हैं. 

 

 

 

26 August 2026 04:48 PM (IST)

बिहार में बाढ़ के खतरे वाले जिलों में अलर्ट

बिहार के डिजास्टर मैनेजमेंट के प्रिंसिपल सेक्रेटरी संतोष कुमार मल्ल ने ANI को बताया कि 'बाढ़ के संभावित खतरे को देखते हुए पूरी डिजास्टर मैनेजमेंट टीम हाई अलर्ट पर है. बाढ़ के खतरे वाले जिलों के लिए अलर्ट जारी कर दिए गए हैं. बेतिया, गोपालगंज और मुजफ्फरपुर में NDRF की और टीमें तैनात की गई हैं, जबकि बाढ़ की आशंका वाले इलाकों में SDRF की टीमें पहले से ही तैनात हैं.'

 

26 August 2026 04:48 PM (IST)

नेपाली आर्मी बचाव में जुटी

नेपाली आर्मी बचाव कार्य में जुटी है. उसने एक्स पोस्ट में लिखा कि 'लगातार बारिश और लैंडस्लाइड की वजह से रसुवा जिले में गोसाईंकुंडा जाने वाला देउराली-डिमसा पैदल चलने वालों का रास्ता बंद हो गया है. श्रीनाथ बटालियन की एक टीम ने न सिर्फ रुकावट हटाई, बल्कि रास्ते की मरम्मत भी की, जिससे पैदल चलने वालों का आना-जाना फिर से शुरू हो गया. 

 

 

26 August 2026 04:30 PM (IST)

भारतीय दूतावास ने जारी किए हेल्पलाइन नंबर

अचानक आई बाढ़ को देखते हुए काठमांडू स्थित भारतीय दूतावास पूरी तरह सक्रिय हो गया है. बाढ़ से प्रभावित भारतीय नागरिकों, उनके परिजनों की सहायता और जरूरी जानकारी शेयर करने के लिए दूतावास ने इमरजेंसी हेल्पलाइन नंबर जारी किए हैं.  संकट में फंसे नागरिक या उनके परिवार मदद के लिए +977 9851316807 और +977 9709107500 पर संपर्क कर सकते हैं. 

26 August 2026 04:29 PM (IST)

Nepal Flood Live: नुवाकोट जिले की हालत देखिए...

नेपाल के बाढ़ से प्रभावित नुवाकोट जिले में बाढ़ के बाद हालात का वीडियो आया है. उफनती भोटेकोशी नदी नुवाकोट से होकर गुजरी, जिससे घर बह गए, परिवार बिछड़ गए, और कई लोग अभी भी लापता हैं. 

 

26 August 2026 04:22 PM (IST)

नेपाल बाढ़ को लेकर यूपी में अलर्ट

नेपाल में आई भीषण बाढ़ के असर को देखते हुए उत्तर प्रदेश में अलर्ट जारी किया गया है. नेपाल की उफनती नदियों के कारण सीमा से सटे यूपी के महाराजगंज और कुशीनगर जिलों में गंडक (नारायणी) नदी का जलस्तर तेजी से बढ़ने की आशंका है. जिसे ध्यान में रखते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने  दोनों जिलों के स्थानीय प्रशासन को पूरी तरह अलर्ट मोड पर रहने के निर्देश दिए हैं.

26 August 2026 04:22 PM (IST)

Nepal Flood Live: 15 हेलिकॉप्टरों से रेस्क्यू

Nepal Flood Live: 15 हेलिकॉप्टरों से रेस्क्यू

आपदाग्रस्त इलाकों में फंसे लोगों को निकालने के लिए नेपाली सेना और बचाव दलों ने मोर्चा संभाल लिया है. रेस्क्यू ऑपरेशन में 14 से 15 हेलिकॉप्टर लगाए गए हैं. राहत टीमों ने अब तक 25 लोगों को सुरक्षित एयरलिफ्ट कर लिया है, जबकि दुर्गम इलाकों में फंसे अन्य पर्यटकों और ग्रामीणों की तलाश जारी है. 

26 August 2026 04:22 PM (IST)

28 पुलिस जवान लापता

टिमुरे बॉर्डर पोस्ट पर तैनात नेपाल पुलिस के 28 जवान भी सैलाब में लापता बताए जा रहे हैं. 

26 August 2026 04:21 PM (IST)

नेपाल के रसुवा में तिब्बत से आई बाढ़ का तांडव, 8 की मौत

चीन के तिब्बत क्षेत्र से आए भारी सैलाब के कारण नेपाल के रसुवा जिले में भोटेकोशी नदी का जलस्तर अचानक बढ़ गया है. इस विनाशकारी बाढ़ की चपेट में आने से टिमुरे और स्याब्रुबेसी इलाकों में भारी तबाही मची है, जहां कई घर और एक हाइड्रोपावर प्रोजेक्ट बह गए. न्यूज एजेंसी एपी के अनुसार, इस त्रासदी में अब तक 8 लोगों की जान जा चुकी है. 

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Bhoopendra Rai

Bhoopendra Rai

पत्रकारिता में 9 साल से सक्रिय भूपेंद्र कुमार राय Zee News में सीनियर सब एडिटर के तौर पर न्यूज टीम का हिस्सा हैं, देश विदेशी की खबरें कवर करते हैं. 2017 में ETV Bharat (हैदराबाद) से करियर की शुरुआत करने के बाद वे 2020 में Zee News पहुंचे, जहां 2022 तक काम किया. 2023 में News24 की स्पोर्ट्स टीम को लीड करने का मौका मिला. इसके बाद India Daily Live में बतौर चीफ सब एडिटर स्पोर्ट्स टीम के साथ जुड़े. 2024 में दोबारा News24 लौटे और नई स्पोर्ट्स वेबसाइट लॉन्चिंग का अहम हिस्सा रहे. अक्टूबर 2025 में News24 से अलविदा लेकर एक बार फिर Zee News पहुंचे हैं. खेलों में गहरी रुचि रखते हैं और क्रिकेट वर्ल्ड कप, एशियन गेम्स, ओलंपिक गेम्स, हॉकी वर्ल्ड कप समेत बड़े खेल इवेंट को कवर करने का अनुभव है. ब्रेकिंग न्यूज, क्रिकेट एनालिसिस और किस्से-कहानियों पर अच्छी पकड़ है. जी न्यूज में खेल से जुड़ी खबरों के बाद अब न्यूज टीम के साथ रियलटाइम न्यूज पर काम कर रहे हैं. एक्सप्लेनर और किसी भी मुद्दे पर रिसर्च के साथ उसे आसान भाषा में पाठकों तक पहुंचा रहे हैं. आप Bhoopendra.Rai@zeemedia.com पर सीधे ईमेल या फिर नीचे X और Facebook से जुड़ सकते हैं.

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