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Nepal Floods: नेपाल त्रासदी में 392 की मौत, 1500 से अधिक लापता लोगों की तलाश जारी; ट्रंप ने की मदद की पेशकश

नेपाल में त्रासदी की दोहरी मार देखने को मिली है. बुधवार (27 अगस्त) को कोटे कोशी नदी में आए विनाशकारी सैलाब ने तबाही मचा दी, तो गुरुवार देर रात चीन-नेपाल के सीमा पर भूकंप के झटके महसूस किए गए. नेपाल की भीषण बाढ़ में मृतकों का आंकड़ा लगातार बढ़ रहा है..

Written Byabhinav tripathi
Published: Aug 28, 2026, 07:03 AM IST|Updated: Aug 28, 2026, 08:05 AM IST
Nepal Floods: नेपाल त्रासदी में 392 की मौत, 1500 से अधिक लापता लोगों की तलाश जारी; ट्रंप ने की मदद की पेशकश
Image Credit: नेपाल की तबाही में मृतकों का आंकड़ा बढ़ा. (फोटो- एआई)
28 August 2026 07:50 AM (IST)

Nepal Flood LIVE: तबाही का खौफनाक मंजर आया सामने

नेपाल में मची तबाही का खौफनाख मंजर अब सामने आने लगा है. इससे जुड़ा एक वीडियो भी सामने आया है. जिसमें मलबे का एक खौफनाक बहाव नदी के किनारे बसी पूरी बस्ती को तबाह करता हुआ दिखाई दे रहा है. पूरी खबर यहां पढ़ें: 

28 August 2026 07:49 AM (IST)

Nepal Flood LIVE: नेपाल में फिर बढ़ा मौत का आंकड़ा

नेपाल की इस प्राकृतिक आपदा में मृतकों की संख्या में इजाफा देखने को मिला है. नेपाल पुलिस के अनुसार, इस आपदा में मरने वालों की संख्या 392 पहुंच गई है. हालांकि, 1500 से अधिक लोग अभी भी लापता बताए जा रहे हैं. इसमें विदेशी नागरिक भी शामिल हैं. 

28 August 2026 07:11 AM (IST)

Nepal Flood LIVE: अमेरिकी नागरिक की पत्नी और बेटी लापता

समाचार एजेंसी एएनआई के अनुसार, नेपाल में अचानक आई बाढ़ में अपनी पत्नी और बेटी के लापता होने पर एक स्थानीय निवासी शशिधरन श्रीधरन ने बताया कि मेरी पत्नी और मेरी 14 साल की बेटी उन कई तीर्थयात्रियों में शामिल थीं जो माउंट कैलाश की यात्रा पर गए थे. हम बेसब्री से उनके बारे में किसी अच्छी खबर का इंतजार कर रहे हैं. हमारी उनसे आखिरी बार 26 अगस्त को बात हुई थी. मुझे उम्मीद है कि वे और बाकी सभी तीर्थयात्री सुरक्षित होंगे. 

28 August 2026 07:11 AM (IST)

Nepal Floods LIVE: नेपाल की बाढ़ में कई देशों के नागरिक लापता

नेपाल-चीन की सीमा क्षेत्र में आई अचाननक बाढ़ में कम से कम 389 लोगों की जान गई है. इसके अलावा 1500 से अधिक लोग लापता है, जिनकी तलाश की जा रही है.  मृतकों में कई विदेश पर्यटक, ट्रेकर्स और कैलाश मानसरोवर यात्री शामिल हैं.

28 August 2026 07:04 AM (IST)

Nepal Flood नेपाल त्रासदी में मदद के लिए आगे आए ट्रंप

अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने नेपाल के लिए हर प्रकार की मदद की पेशकश की है. डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि यह एक बड़ी तबाही है और वाशिंगटन ने नेपाल के संप्रक में बना हुआ है. पत्रकारों से बात करते हुए उन्होंने कहा अमेरिका ने नेपाल को मदद की पेशकशक की है और आपदा से प्रभावित देशों की मदद की तैयारी कर रहा है. 

28 August 2026 07:04 AM (IST)

Nepal Floods Live: नेपाल त्रासदी में मरने वालों का संख्या बढ़ी

समाचार एजेंसी एएनआई के अनुसार, नेपाल पुलिस ने पुष्टि की है कि नेपाल-तिब्बत सीमा के पास ग्लेशियर के टूटने और भूस्खलन के कारण आई भयानक अचानक बाढ़ और मलबे के भारी बहाव से मरने वालों की संख्या बढ़कर 389 हो गई है. 

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abhinav tripathi

abhinav tripathi

अभिनव त्रिपाठी जी न्यूज हिंदी में बतौर सब एडिटर कार्यरत हैं।  पत्रकारिता के क्षेत्र में 3 साल से अधिक समय का अनुभव रखते हैं। डेस्क पर रियल टाइम की देश-विदेश की खबरों को कवर करते हैं। राष्ट्रीय राजनीति और अंतरराष्ट्रीय खबरों को लिखना पसंद है। वैश्विक घटनाक्रम के किसी भी जटिल मुद्दे को आसान भाषा में समझाना अच्छी तरीके से आता है। इससे पहले जागरण डॉट कॉम के साथ सब एडिटर के तौर पर काम कर चुके हैं।  करियर की शुरुआत एक सैटेलाइट चैनल से की थी। पत्रकारिता की पढ़ाई काशी विद्यापीठ वाराणसी से की है। 

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