/Nepal Floods: नेपाल त्रासदी में 392 की मौत, 1500 से अधिक लापता लोगों की तलाश जारी; ट्रंप ने की मदद की पेशकश

नेपाल में मची तबाही का खौफनाख मंजर अब सामने आने लगा है. इससे जुड़ा एक वीडियो भी सामने आया है. जिसमें मलबे का एक खौफनाक बहाव नदी के किनारे बसी पूरी बस्ती को तबाह करता हुआ दिखाई दे रहा है. पूरी खबर यहां पढ़ें:
Bright daylight, clear skies, and then suddenly a tsunami like wave crashes into a village. These scenes from Nepal today are beyond horrific. Everything feels like a doomsday scene.95+ people reported killed and 500+ still missing. Prayers for everyone #Nepal https://t.co/0aIccVPsd8 pic.twitter.com/zSOXpiA0nK
— Nikhil saini (@iNikhilsaini) August 26, 2026
नेपाल की इस प्राकृतिक आपदा में मृतकों की संख्या में इजाफा देखने को मिला है. नेपाल पुलिस के अनुसार, इस आपदा में मरने वालों की संख्या 392 पहुंच गई है. हालांकि, 1500 से अधिक लोग अभी भी लापता बताए जा रहे हैं. इसमें विदेशी नागरिक भी शामिल हैं.
समाचार एजेंसी एएनआई के अनुसार, नेपाल में अचानक आई बाढ़ में अपनी पत्नी और बेटी के लापता होने पर एक स्थानीय निवासी शशिधरन श्रीधरन ने बताया कि मेरी पत्नी और मेरी 14 साल की बेटी उन कई तीर्थयात्रियों में शामिल थीं जो माउंट कैलाश की यात्रा पर गए थे. हम बेसब्री से उनके बारे में किसी अच्छी खबर का इंतजार कर रहे हैं. हमारी उनसे आखिरी बार 26 अगस्त को बात हुई थी. मुझे उम्मीद है कि वे और बाकी सभी तीर्थयात्री सुरक्षित होंगे.
#WATCH | New York, USA: On his wife and daughter being missing in the Nepal flash flood, a local, Shashidharan Sreedharan, says, "My wife and my 14-year-old daughter were two of the many pilgrims who went on the Mount Kailash trip...we are desperately waiting for any good news… pic.twitter.com/ALTvqOP4Is
— ANI (@ANI) August 28, 2026
नेपाल-चीन की सीमा क्षेत्र में आई अचाननक बाढ़ में कम से कम 389 लोगों की जान गई है. इसके अलावा 1500 से अधिक लोग लापता है, जिनकी तलाश की जा रही है. मृतकों में कई विदेश पर्यटक, ट्रेकर्स और कैलाश मानसरोवर यात्री शामिल हैं.
अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने नेपाल के लिए हर प्रकार की मदद की पेशकश की है. डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि यह एक बड़ी तबाही है और वाशिंगटन ने नेपाल के संप्रक में बना हुआ है. पत्रकारों से बात करते हुए उन्होंने कहा अमेरिका ने नेपाल को मदद की पेशकशक की है और आपदा से प्रभावित देशों की मदद की तैयारी कर रहा है.
समाचार एजेंसी एएनआई के अनुसार, नेपाल पुलिस ने पुष्टि की है कि नेपाल-तिब्बत सीमा के पास ग्लेशियर के टूटने और भूस्खलन के कारण आई भयानक अचानक बाढ़ और मलबे के भारी बहाव से मरने वालों की संख्या बढ़कर 389 हो गई है.
Bhote Koshi River flood: नेपाल में बुधवार (26 अगस्त) को भोटे कोशी नदी में अचानक आए सैलाब ने भयानक तबाही मचाई है. इसके बाद नेपाल पर भूकंप का खतरा मंडराने लगा है. नेपाल पुलिस बताया कि प्रभावित कम से कम 8 जिलों से लगातार शव बरामद किए जा रहे हैं. इस त्रासदी में सबसे अधिक प्रभावित चितवन जिला हुआ है, जहां सबसे अधिक लोगों की जान गई.
नेपाल की इस त्रासदी में मृतकों का आंकड़ा बढ़ता ही जा रहा है. पुलिस की जानकारी के अनुसार, इस त्रासदी में 400 के करीब लोगों की जान गई है. वहीं, 1500 से अधिक की तलाश अभी भी जारी है. घटना के बाद राहत एवं बचाव कार्य तेजी से चल रहा है. नेपाल की त्रासदी में प्रभावितों में सबसे अधिक विदेशी पर्यटक और श्रद्धालु शामिल हैं. इसमें अधिकांश कैलाश मानसरोवर की यात्रा पर जा रहे थे. इस प्राकृतिक आपदा में 290 भारतीय नागरिकों से भी संपर्क स्थापित नहीं हो सका है, लेकिन 21 लोगों का सफलापूर्वक रेस्क्यू कर लिया गया है.
विनाशकारी बाढ़ की दंश झेल रहे नेपाल पर अब भूकंप का खतरा मंडरा रहा है. नेपाल में चीन बॉर्डर के पास भोटे कोशी और त्रिशूली नदियां उफान पर हैं. इसी बीच तिब्बत और नेपाल सीमा पर केवल एक घंटे के अंदर दो भूकंप महसूस किए गए. सरकारी जानकारी के अनुसार, पहला झटका तिब्बत 4.9 और दूसरा नेपाल में 3.2 तीव्रता का रहा.
जानकारी के अनुसार, त्रिशूली हाइड्रोपावर की टनल में फंसे 350 मजदूरों और कर्मचारियों को नेपाली सेना की टीम ने रेस्क्यू किया है. इस हाइड्रोपावर में काम करने वालों में कई भारतीय मजदूर भी शामिल थे. हालांकि, इस टनल में फंसे सभी मजदूरों का रेस्क्यू किया जा चुका है.
नेपाल में आई भीषण तबाही के बीच भारत ने बड़े भाई का कार्तव्य निभाया और नेपाल को तुरंत राहत सामग्री भेजी है. 26 अगस्त यानी आपदा वाले दिन भारतीय वायुसेना के C-130J विमान से करीब 10 टन मानवीय सहायता और मेडिकल सामग्री भेजी गई थी. इसके अगले दिन भारत ने मदद की दूसरी खेप भेजी थी. गाजियबाद के हिंडन एयरबेस C-17 सैन्य परिवहन के जरिए करीब 37 टन राहत सामग्री भेजी गई है. नेपाल की त्रासदी से जुड़े अन्य पल-पल के अपडेट्स के लिए हमारे साथ बने रहें...