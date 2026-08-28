/Nepal Floods: नेपाल त्रासदी में 392 की मौत, 1500 से अधिक लापता लोगों की तलाश जारी; ट्रंप ने की मदद की पेशकश

समाचार एजेंसी एएनआई के अनुसार, नेपाल में अचानक आई बाढ़ में अपनी पत्नी और बेटी के लापता होने पर एक स्थानीय निवासी शशिधरन श्रीधरन ने बताया कि मेरी पत्नी और मेरी 14 साल की बेटी उन कई तीर्थयात्रियों में शामिल थीं जो माउंट कैलाश की यात्रा पर गए थे. हम बेसब्री से उनके बारे में किसी अच्छी खबर का इंतजार कर रहे हैं. हमारी उनसे आखिरी बार 26 अगस्त को बात हुई थी. मुझे उम्मीद है कि वे और बाकी सभी तीर्थयात्री सुरक्षित होंगे.

#WATCH | New York, USA: On his wife and daughter being missing in the Nepal flash flood, a local, Shashidharan Sreedharan, says, "My wife and my 14-year-old daughter were two of the many pilgrims who went on the Mount Kailash trip...we are desperately waiting for any good news… pic.twitter.com/ALTvqOP4Is — ANI (@ANI) August 28, 2026