Nepal GenZ Protest Live Updates: नेपाल में सियासी बवाल! क्या सुशीला कार्की बनेंगी नेपाल की अगली अंतरिम प्रधानमंत्री?
Hindi Newsदुनिया

Nepal GenZ Protest Live Updates: नेपाल में सियासी बवाल! क्या सुशीला कार्की बनेंगी नेपाल की अगली अंतरिम प्रधानमंत्री?

Nepal GenZ Protest Live: राजनीतिक अशांति और हिंसक विरोध प्रदर्शनों के बाद काठमांडू हवाई अड्डे को एक दिन बाद फिर से खोल दिया गया है. फिलहाल, कल सुबह तक वहां कर्फ्यू लागू रहेगा. इसी बीच GENZ Army ने नेपाल की पूर्व मुख्य न्यायाधीश सुशीला कार्की को अंतरिम प्रधानमंत्री बनाने की मांग रखी है. Nepal Protest से जुड़ी खबरों की अपडेट के लिए हमारे लाइव ब्लॉग के साथ जुड़े रहें...

 

Written By  Shubham Pandey|Last Updated: Sep 11, 2025, 09:03 AM IST
Nepal GenZ Protest Live Updates: नेपाल में सियासी बवाल! क्या सुशीला कार्की बनेंगी नेपाल की अगली अंतरिम प्रधानमंत्री?
Nepal Protest Live Updates: सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के सचिव ने बताया कि 'जेन Z' के प्रदर्शनकारी पूर्व मुख्य न्यायाधीश सुशीला कार्की को देश का अंतरिम प्रधानमंत्री बनाना चाहते हैं. काठमांडू के मेयर बालेंद्र शाह ने भी सुशीला कार्की को अपना समर्थन दिया है. उन्होंने राष्ट्रपति राम चंद्र पौडेल से तुरंत अंतरिम सरकार बनाने और संसद को भंग करने की अपील की है. इस बीच, नेपाल का काठमांडू हवाई अड्डा फिर से खुल गया है. इसे एक दिन पहले भ्रष्टाचार के खिलाफ हिंसक प्रदर्शनों के कारण बंद कर दिया गया था. इन विरोध प्रदर्शनों की शुरुआत सोशल मीडिया पर प्रतिबंध लगाने के कारण हुई थी, जिसे अब हटा लिया गया है, लेकिन नेपाल में भ्रष्टाचार को लेकर लोगों में काफी समय से गुस्सा भरा हुआ था. 

 

11 September 2025
09:05 AM

Nepal Protest Live Updates: सैंड आर्टिस्ट सुदर्शन पटनायक ने नेपाल में शांति के लिए बनाई रेत की कलाकृति

प्रसिद्ध रेत कलाकार सुदर्शन पटनायक ने कल पुरी समुद्र तट पर रेत से कलाकृति बनाई, जिसमें नेपाल में शांति की प्रार्थना की गई.

08:55 AM

Nepal Protest Live Updates: प्रधानमंत्री के इस्तीफे के बाद काठमांडू में कर्फ्यू जारी, देखें आज सुबह के हालात

आज सुबह काठमांडू शहर के दृश्य. अगले आदेश तक कर्फ्यू जारी रहेगा. कथित भ्रष्टाचार को लेकर सरकार के खिलाफ प्रदर्शनों के बीच नेपाली प्रधानमंत्री ने 9 सितंबर को इस्तीफा दे दिया था.

08:40 AM

Nepal Protest Live Updates: नेपाल में फंसे भारतीय लौटे, काठमांडू हवाई अड्डे पर यात्रियों की भारी भीड़

सोमवार से नेपाल के काठमांडू में फंसे भारतीय आज त्रिभुवन एयरपोर्ट के खुलते ही इंडिया जाने के लिए पहुंच गए. एयरपोर्ट पर भीड़, यह भीड़ वापसी के लिए एयरपोर्ट पहुंची है. इंडिया जाने वाले लोग कहते है कि पशुपतिनाथ दर्शन के लिए आये और 4 दिन बाद लौट रहे हैं.  कई यात्रियों ने बताया कि फ्लाइट कल की थी लेकिन कैंसिल होने के बाद भयभीत था कि क्या होगा. लेकिन आज फ्लाइट शुरू होते ही एयरपोर्ट आ गए हैं.

08:20 AM

Nepal Protest Live Updates:  नेपाल में तनावपूर्ण स्थिति, चीन में भारतीय दूतावास ने कैलाश तीर्थयात्रियों को सावधानी बरतने की दी सलाह 

चीन स्थित भारतीय दूतावास ने नेपाल के रास्ते निजी ऑपरेटरों के माध्यम से तिब्बत में कैलाश पर्वत की यात्रा करने वाले भारतीय तीर्थयात्रियों से काठमांडू में मौजूदा स्थिति के कारण सावधानी बरतने का आग्रह किया है.

08:05 AM

07:55 AM

Nepal Protest Live Updates: काठमांडू के मेयर बालेन शाह ने 'जेन-जेड' से की शांति की अपील

काठमांडू के मेयर बालेन शाह ने ट्वीट किया, "प्रिय जेनरेशन-जेड और सभी नेपालियों से मेरा अनुरोध है. देश इस समय अभूतपूर्व स्थिति में है. आप अब एक सुनहरे भविष्य की ओर कदम बढ़ा रहे हैं. कृपया इस समय घबराएं नहीं, धैर्य रखें. अब देश को एक अंतरिम राहत मिलने जा रही है."

Shubham Pandey

डिजिटल पत्रकार और साइंस के जानकार हैं, दुनिया, देश सेगमेंट में काम करने का 1 साल से ज्यादा एक्सपीरियंस है. विज्ञान और दुनिया की बारीक खबरों का अपडेट देते हैं.

Nepal Gen Z Protest Live

