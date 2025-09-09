Nepal Protest Live Update: नेपाल में सोशल मीडिया बैन को लेकर छात्रों का फिर प्रदर्शन, सड़कों पर उतरे Gen Z युवा

Nepal Social Media Ban Protest Live Update: नेपाल में बीते 8 सितंबर 2025 को सोशल मीडिया बैन के विरोध में युवाओं ने जमकर प्रदर्शन किया. नई पीढ़ी यानी Gen Z युवाओं ने सरकार के खिलाफ दिनभर काठमांडू की सड़कों को घेरे रखा. इस दौरान युवाओं और पुलिस-सेना के बीच झड़प भी देखने को मिली, जिसमें 19 लोगों की मौत हो गई और सैकड़ों प्रदर्शनकारी घायल हो गए. हालात बेकाबू होता देख नेपाल के प्रधानमंत्री केपी ओली ने इमरजेंसी मीटिंग बुलाई और देश में हुई हिंसा पर दुख जताया. उन्होंने कहा कि सरकार की सोशल मीडिया बैन करने की कोई मंशा नहीं थी. वह इसे रेगुलेट करना चाहते हैं. विरोध प्रदर्शन को लेकर नेपाली सरकार ने एक उच्च स्तरीय जांच समिति का गठन करने का फैसला लिया है. साथ ही इस गंभीर स्थिति की नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए नेपाल के गृह मंत्री रमेश लेखक ने इस्तीफा दे दिया है. सरकार ने मृतकों के परिवारों को राहत प्रदान करेगी और घायलों को मुफ्त इलाज मुहैया कराने का फैसला किया है.

