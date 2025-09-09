Nepal Protest Live Update: नेपाल में सोशल मीडिया बैन को लेकर छात्रों का फिर प्रदर्शन, सड़कों पर उतरे Gen Z युवा

Nepal Gen Z Protest Live: नेपाल में बीते दिनों सरकार ने 26 सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म बैन कर दिए थे, जिसको लेकर बीते दिन 8 सितंबर 2025 को काठमांडू में युवाओं ने जमकर विरोध प्रदर्शन किया. इस दौरान 19 लोगों की मौत हुई है. इस प्रदर्शन के बाद से नेपाल का राजनीतिक माहौल भी बदल चुका है.
Nepal Social Media Ban Protest Live Update: नेपाल में बीते 8 सितंबर 2025 को सोशल मीडिया बैन के विरोध में युवाओं ने जमकर प्रदर्शन किया. नई पीढ़ी यानी Gen Z युवाओं ने सरकार के खिलाफ दिनभर काठमांडू की सड़कों को घेरे रखा. इस दौरान युवाओं और पुलिस-सेना के बीच झड़प भी देखने को मिली, जिसमें 19 लोगों की मौत हो गई और सैकड़ों प्रदर्शनकारी घायल हो गए. हालात बेकाबू होता देख नेपाल के प्रधानमंत्री केपी ओली ने इमरजेंसी मीटिंग बुलाई और देश में हुई हिंसा पर दुख जताया. उन्होंने कहा कि सरकार की सोशल मीडिया बैन करने की कोई मंशा नहीं थी. वह इसे रेगुलेट करना चाहते हैं. विरोध प्रदर्शन को लेकर नेपाली सरकार ने एक उच्च स्तरीय जांच समिति का गठन करने का फैसला लिया है. साथ ही इस गंभीर स्थिति की नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए नेपाल के गृह मंत्री रमेश लेखक ने इस्तीफा दे दिया है. सरकार ने मृतकों के परिवारों को राहत प्रदान करेगी और घायलों को मुफ्त इलाज मुहैया कराने का फैसला किया है.
Nepal Protest: काठमांडू के मेयर की PM ओली पर विवादित टिप्पणी
नेपाल में विरोध प्रदर्शन के दौरान हिंसा को लेकर काठमांडू के मेयर बालेन शाह ने पीएम केपी ओली पर गुस्सा जाहिर किया है. उन्होंने पीएम को जिम्मेदार ठहराते हुए उन्हें आतंकवादी कह दिया. उन्होंने कहा,' तुम इंसान नहीं बन पाए, आतंकवादी हो.'
Nepal Protest: नेपाल के कई इलाकों में कर्फ्यू
नेपाल में आज जारी विरोध प्रदर्शन को देखते हुए राजधानी काठमांडू, ललितपुर और भक्तापुर में कर्फ्यू लगाया गया है. यह सुबह 8:30 पर शुरू होकर अगले आदेश तक जारी रहेगा.
Nepal Protest: आज भी प्रदर्शन
नेपाल में बीते दिन हुआ प्रदर्शन आज भी खत्म नहीं हुआ है. युवा सड़कों पर उतर चुके हैं. 'काठमांडू पोस्ट' के मुताबिक युवाओं का कहना है कि बीते दिन की घटना सरकार की विफलता है. युवा बानेश्वर में पार्लियामेंट बिल्डिंग के सामने इकट्ठा होने लगे हैं.
Nepal Protest: UN महासचिव का नेपाल को आग्रह
संयुक्त राष्ट्र के महासचिव एंटोनियो गुटेरेस ने प्रदर्शन को देखते हुए नेपाल सरकार और प्रदर्शनकारियों से शांतिपूर्ण बातचीत के जरिए अपने मतभेदों को सुलझाने का आग्रह किया है.