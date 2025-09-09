Nepal Protest Live Update: नेपाल में सोशल मीडिया बैन को लेकर छात्रों का फिर प्रदर्शन, सड़कों पर उतरे Gen Z युवा
Advertisement
trendingNow12914419
Hindi Newsदुनिया

Nepal Protest Live Update: नेपाल में सोशल मीडिया बैन को लेकर छात्रों का फिर प्रदर्शन, सड़कों पर उतरे Gen Z युवा

Nepal Gen Z Protest Live: नेपाल में बीते दिनों सरकार ने 26 सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म बैन कर दिए थे, जिसको लेकर बीते दिन 8 सितंबर 2025 को काठमांडू में युवाओं ने जमकर विरोध प्रदर्शन किया. इस दौरान 19 लोगों की मौत हुई है. इस प्रदर्शन के बाद से नेपाल का राजनीतिक माहौल भी बदल चुका है. 

 

Written By  Shruti Kaul |Last Updated: Sep 09, 2025, 09:38 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

Nepal Protest Live Update: नेपाल में सोशल मीडिया बैन को लेकर छात्रों का फिर प्रदर्शन, सड़कों पर उतरे Gen Z युवा
LIVE Blog

Nepal Social Media Ban Protest Live Update: नेपाल में बीते 8 सितंबर 2025 को सोशल मीडिया बैन के विरोध में युवाओं ने जमकर प्रदर्शन किया. नई पीढ़ी यानी Gen Z युवाओं ने सरकार के खिलाफ दिनभर काठमांडू की सड़कों को घेरे रखा. इस दौरान युवाओं और पुलिस-सेना के बीच झड़प भी देखने को मिली, जिसमें 19 लोगों की मौत हो गई और सैकड़ों प्रदर्शनकारी घायल हो गए. हालात बेकाबू होता देख नेपाल के प्रधानमंत्री केपी ओली ने इमरजेंसी मीटिंग बुलाई और देश में हुई हिंसा पर दुख जताया. उन्होंने कहा कि सरकार की सोशल मीडिया बैन करने की कोई मंशा नहीं थी. वह इसे रेगुलेट करना चाहते हैं. विरोध प्रदर्शन को लेकर नेपाली सरकार ने एक उच्च स्तरीय जांच समिति का गठन करने का फैसला लिया है. साथ ही इस गंभीर स्थिति की नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए नेपाल के गृह मंत्री रमेश लेखक ने इस्तीफा दे दिया है. सरकार ने मृतकों के परिवारों को राहत प्रदान करेगी और घायलों को मुफ्त इलाज मुहैया कराने का फैसला किया है.  

Add Zee News as a Preferred Source
09 September 2025
09:38 AM

Nepal Protest: काठमांडू के मेयर की PM ओली पर विवादित टिप्पणी 
नेपाल में विरोध प्रदर्शन के दौरान हिंसा को लेकर काठमांडू के मेयर बालेन शाह ने पीएम केपी ओली पर गुस्सा जाहिर किया है. उन्होंने पीएम को जिम्मेदार ठहराते हुए उन्हें आतंकवादी कह दिया. उन्होंने कहा,' तुम इंसान नहीं बन पाए, आतंकवादी हो.' 

09:25 AM

Nepal Protest: नेपाल के कई इलाकों में कर्फ्यू 
नेपाल में आज जारी विरोध प्रदर्शन को देखते हुए राजधानी काठमांडू, ललितपुर और भक्तापुर में कर्फ्यू लगाया गया है. यह सुबह 8:30 पर शुरू होकर अगले आदेश तक जारी रहेगा.  

 

09:19 AM

Nepal Protest: आज भी प्रदर्शन 
नेपाल में बीते दिन हुआ प्रदर्शन आज भी खत्म नहीं हुआ है. युवा सड़कों पर उतर चुके हैं. 'काठमांडू पोस्ट' के मुताबिक युवाओं का कहना है कि बीते दिन की घटना सरकार की विफलता है. युवा बानेश्वर में पार्लियामेंट बिल्डिंग के सामने इकट्ठा होने लगे हैं. 

09:10 AM

Nepal Protest: UN महासचिव का नेपाल को आग्रह 
संयुक्त राष्ट्र के महासचिव एंटोनियो गुटेरेस ने प्रदर्शन को देखते हुए नेपाल सरकार और प्रदर्शनकारियों से शांतिपूर्ण बातचीत के जरिए अपने मतभेदों को सुलझाने का आग्रह किया है.   

 

 

About the Author
author img
Shruti Kaul

ज़ी न्यूज में सब एडिटर. वनस्थली विद्यापीठ यूनिवर्सिटी राजस्थान से जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन. ये राष्ट्रीय-अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों, विज्ञान और ट्रेवल से जुड़े विषयों पर लिखती हैं. लि...और पढ़ें

TAGS

Nepal

Trending news

Nepal Protest: सोशल मीडिया बैन पर मचे घमासान को लेकर मनीषा कोइराला ने तोड़ी चुप्पी
Manisha Koirala
Nepal Protest: सोशल मीडिया बैन पर मचे घमासान को लेकर मनीषा कोइराला ने तोड़ी चुप्पी
Vice President Election 2025 Live Updates: उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए थोड़ी देर में वोटिंग, सुबह से लेकर अब तक की जानें पल-पल की अपडेट
vice president election
Vice President Election 2025 Live Updates: उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए थोड़ी देर में वोटिंग, सुबह से लेकर अब तक की जानें पल-पल की अपडेट
आंधी-तूफान, बारिश... यहां जमकर बरसेंगे इंद्र देव, IMD की चेतावनी, हो जाएं अलर्ट
Weather
आंधी-तूफान, बारिश... यहां जमकर बरसेंगे इंद्र देव, IMD की चेतावनी, हो जाएं अलर्ट
उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए आज वोटिंग, 3 दलों ने बनाई दूरी; जानिए जीत का पूरा गुणागणित
vice president election
उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए आज वोटिंग, 3 दलों ने बनाई दूरी; जानिए जीत का पूरा गुणागणित
AAP विधायक मेहराज मलिक को हिरासत में लेने पर सियासत तेज, केंद्र की मंशा पर उठे सवाल
mehraj malik
AAP विधायक मेहराज मलिक को हिरासत में लेने पर सियासत तेज, केंद्र की मंशा पर उठे सवाल
गांव में नहीं एक भी मुस्लिम परिवार, फिर वोटर लिस्ट में कैसे जुड़े मुसलमानों के नाम?
Muzaffarpur
गांव में नहीं एक भी मुस्लिम परिवार, फिर वोटर लिस्ट में कैसे जुड़े मुसलमानों के नाम?
खुले घूम रहे हजरतबल के उपद्रवी; क्या भारत का राष्ट्रीय चिन्ह इस्लाम के खिलाफ है?
DNA
खुले घूम रहे हजरतबल के उपद्रवी; क्या भारत का राष्ट्रीय चिन्ह इस्लाम के खिलाफ है?
पाकिस्तान की फिर वही पुरानी करतूत! बुरी तरह मार खाने के बाद भी नहीं सुधरे शहबाज
DNA Analysis
पाकिस्तान की फिर वही पुरानी करतूत! बुरी तरह मार खाने के बाद भी नहीं सुधरे शहबाज
क्या दरख्शां अंद्राबी के खिलाफ FIR दर्ज होगी? हजरबल दरगाह विवाद पर क्या बोल NC नेता
Jammu and Kashmir
क्या दरख्शां अंद्राबी के खिलाफ FIR दर्ज होगी? हजरबल दरगाह विवाद पर क्या बोल NC नेता
कुलगाम में सुरक्षाबलों ने लश्कर कमांडर समेत मार गिराए 2 दहशतगर्द, दो जवान भी शहीद
Kulgam encounter
कुलगाम में सुरक्षाबलों ने लश्कर कमांडर समेत मार गिराए 2 दहशतगर्द, दो जवान भी शहीद
;