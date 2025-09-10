Nepal GenZ Protest Live Updates: सोशल मीडिया बैन के बाद भड़की हिंसा अब भी जारी, अब किसकी बनेगी सरकार? भारत पहुंची हिंसा की आग

Nepal GenZ Protest Live: नेपाल में मंगलवार को भी GenZ प्रदर्शकारी लगातार दूसरे दिन भी सड़क पर उतरे. उनकी मुख्य मांगों में शामिल था कि, सरकार को जवाबदेह होना चाहिए, भ्रष्टाचार खत्म हो और प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली का इस्तीफा. प्रदर्शनकारियों ने ललितपुर के सुनकोठी में संचार मंत्री पृथ्वी सुब्बा गुरुंग के घर को आग लगा दी. इससे जुड़ी बड़ी खबरों की अपडेट के लिए हमारे लाइव ब्लॉग के साथ जुड़े रहें...
Nepal Protest Updates: सोमवार की शाम को सरकार ने सोशल मीडिया से प्रतिबंध हटा दिया था फिर भी विरोध प्रदर्शन जारी रहे. पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच कई बार झड़पें हुईं और भीड़ को हटाने के लिए पुलिस ने कई जगहों पर गोलीबारी की. प्रदर्शनकारियों ने टायर जलाकर रास्ते बंद कर दिए और "केपी चोर, देश छोड़" जैसे नारे लगाए. सरकार ने बताया कि सोमवार के विरोध प्रदर्शन में 20 से ज्यादा मौतें हुई और 250 से ज्यादा घायल हुए. प्रधानमंत्री ओली ने इसका कारण युवा पीढ़ी की सोच में अस्पष्टता को बताया. विरोध प्रदर्शनों के कारण भारत-नेपाल सीमा पर अलर्ट जारी कर दिया गया है. भारतीय क्षेत्र में हिंसा न फैले, इसके लिए सशस्त्र सीमा बल (एसएसबी) स्थिति पर नजर रख रहा है. हालांकि नेपाल के पीएम केपी ओली ने मंगलवार को अपने पद से इस्तीफा दे दिया. ये प्रदर्शन सरकार के उस फैसले के बाद शुरू हुए जिसमें 26 सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जैसे फेसबुक, इंस्टाग्राम और एक्स को स्थानीय पंजीकरण नियमों का पालन न करने के कारण ब्लॉक कर दिया गया था.पीएम मोदी ने भी इस हिंसा कि दुखद बताते हुए शांति की अपील की.
Nepal Protest Live: नेपाल की हिंसा पर संयुक्त राष्ट्र ने जताई चिंता
संयुक्त राष्ट्र ने नेपाल में जेन-जी नेतृत्व वाले प्रदर्शनों के दौरान हुई दुखद मौतों और बढ़ती हिंसा पर गहरी चिंता व्यक्त की है. उसने सभी पक्षों से संयम बरतने और संवाद के रास्ते समाधान खोजने की अपील की है.
GenZ Protest Live: नेपाल संकट पर रूस चिंतित, नागरिकों को यात्रा न करने की सलाह
रूस ने मंगलवार को नेपाल के घटनाक्रम पर चिंता व्यक्त की और संकट के शांतिपूर्ण समाधान का आग्रह किया। साथ ही, उसने अपने नागरिकों को इस हिमालयी राष्ट्र की यात्रा से बचने की सलाह दी
Nepal GenZ Protest: भारत-नेपाल सीमा तक पहुंची हिंसा की आग, प्रदर्शनकारियों ने निकाला मार्च, लगाए नारे
नेपाल के काठमांडू में भड़के हिंसक विरोध प्रदर्शनों की लहर अब भारत-नेपाल सीमा तक पहुंच गई है. बीपी चौक और त्रिभुवन चौक पर तोड़फोड़ और आगजनी के बाद, प्रदर्शनकारियों ने रुपईडीहा के पास जमुनहा तक मार्च निकाला जहां उन्होंने नारे लगाए.
VIDEO | Bahraich, Uttar Pradesh: The wave of violent protests that erupted in Nepal's Kathmandu has now reached the Indo-Nepal border. After vandalising and setting fires at BP Chowk and Tribhuvan Chowk, protesters marched to Jamunaha near Rupaidiha, where they raised slogans in… pic.twitter.com/9FRFAyMiRV
— Press Trust of India (@PTI_News) September 10, 2025
Nepal Protest Live: नेपाल में हिंसक प्रदर्शन के बीच महाराष्ट्र सरकार ने जारी की एडवाइजरी
नेपाल में हिंसक विरोध प्रदर्शन के बीच महाराष्ट्र सरकार ने नागरिकों के लिए यात्रा सलाह जारी की, यात्रा से बचने को कहा
GenZ Protest Live: विदेश मंत्रालय ने भारतीयों से नेपाल की यात्रा टालने का आग्रह किया, एडवाइजरी जारी
विदेश मंत्रालय (MEA) ने बुधवार को नेपाल के मौजूदा हालात को देखते हुए भारतीय नागरिकों के लिए एक यात्रा परामर्श जारी किया. अपने बयान में MEA ने भारतीयों से आग्रह किया कि वे स्थिति स्थिर होने तक नेपाल की अनावश्यक यात्रा से बचें.
Nepal Unrest: नेपाल में अशांति जारी, यूपी के सीमावर्ती बाजारों में सन्नाटा, लोग परेशान
नेपाल में अशांति जारी रहने के बीच उत्तर प्रदेश के सीमावर्ती जिलों में बाजार खाली पड़े हैं. लोग अपनी यात्रा योजनाओं को रद्द करने और सीमा पार के परिवारों से संपर्क टूटने से जूझ रहे हैं.
STORY | Nepal unrest leaves markets along UP border deserted; locals anxious over trade links, kins' safety
As unrest continues in Nepal, Uttar Pradesh's border districts saw empty markets, with residents grappling with cancelled travel plans and severed family contacts across… pic.twitter.com/FKwmkMVmqh
— Press Trust of India (@PTI_News) September 9, 2025
Nepal Protest Live: नेपाल सेना प्रमुख की Gen Z से शांति की अपील: 'शांतिपूर्ण समाधान निकालें'
नेपाल सेना प्रमुख ने जेनरेशन जेड के प्रदर्शनकारियों से शांतिपूर्ण समाधान का आग्रह किया. जबकि सेना व्यवस्था बनाए रखने के लिए तैनाती की तैयारी कर रही है.
Nepal Army Chief urges Gen Z protestors for peaceful resolution as troops prepare for deployment to maintain order
Read @ANI Story | https://t.co/T3sQrXRogb#Nepal #NepalArmyChief #NepalProtests pic.twitter.com/Je4RurIjRg
— ANI Digital (@ani_digital) September 9, 2025
Nepal Protest Live: नेपाल में जारी प्रदर्शन को लेकर पीएम मोदी ने की शांति की अपील
पीएम मोदी ने नेपाल में चल रही हिंसा को बेहद दुखद बताया और जल्द से जल्द समाधान निकालने और शांति बनाने की अपील की.
On my return from Himachal Pradesh and Punjab today, a meeting of the Cabinet Committee on Security discussed the developments in Nepal. The violence in Nepal is heart-rending. I am anguished that many young people have lost their lives. The stability, peace and prosperity of…
— Narendra Modi (@narendramodi) September 9, 2025