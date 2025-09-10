Nepal GenZ Protest Live Updates: सोशल मीडिया बैन के बाद भड़की हिंसा अब भी जारी, अब किसकी बनेगी सरकार? भारत पहुंची हिंसा की आग

Nepal Protest Updates: सोमवार की शाम को सरकार ने सोशल मीडिया से प्रतिबंध हटा दिया था फिर भी विरोध प्रदर्शन जारी रहे. पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच कई बार झड़पें हुईं और भीड़ को हटाने के लिए पुलिस ने कई जगहों पर गोलीबारी की. प्रदर्शनकारियों ने टायर जलाकर रास्ते बंद कर दिए और "केपी चोर, देश छोड़" जैसे नारे लगाए. सरकार ने बताया कि सोमवार के विरोध प्रदर्शन में 20 से ज्यादा मौतें हुई और 250 से ज्यादा घायल हुए. प्रधानमंत्री ओली ने इसका कारण युवा पीढ़ी की सोच में अस्पष्टता को बताया. विरोध प्रदर्शनों के कारण भारत-नेपाल सीमा पर अलर्ट जारी कर दिया गया है. भारतीय क्षेत्र में हिंसा न फैले, इसके लिए सशस्त्र सीमा बल (एसएसबी) स्थिति पर नजर रख रहा है. हालांकि नेपाल के पीएम केपी ओली ने मंगलवार को अपने पद से इस्तीफा दे दिया. ये प्रदर्शन सरकार के उस फैसले के बाद शुरू हुए जिसमें 26 सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जैसे फेसबुक, इंस्टाग्राम और एक्स को स्थानीय पंजीकरण नियमों का पालन न करने के कारण ब्लॉक कर दिया गया था.पीएम मोदी ने भी इस हिंसा कि दुखद बताते हुए शांति की अपील की.

