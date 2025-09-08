Nepal Protest LIVE: नेपाल के दूसरे शहरों में पहुंची प्रदर्शन की आंच, काठमांडू में सेना की 2-3 टुकड़ियां तैनात, अब तक 14 की मौत
Advertisement
trendingNow12913608
Hindi Newsदुनिया

Nepal Protest LIVE: नेपाल के दूसरे शहरों में पहुंची प्रदर्शन की आंच, काठमांडू में सेना की 2-3 टुकड़ियां तैनात, अब तक 14 की मौत

Nepal Gen Z Protest Live Updates: नेपाल में हजारों की तादाद में लोग, खासतौर पर युवाओं ने सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है. सोशल मीडिया पर पाबंदी के चलते हजारों प्रदर्शनकारी संसद में घुस गए हैं. हालात नाजुक हो गए हैं. अब तक 14 प्रदर्शनकारियों की मौत हो चुकी है. इससे जुड़ी ताजा खबर के लिए हमारे यानी ज़ी न्यूज के साथ लाइव ब्लॉग पर बने रहें. 

Written By  Md Amjad Shoab|Last Updated: Sep 08, 2025, 04:39 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

Nepal Protest LIVE: नेपाल के दूसरे शहरों में पहुंची प्रदर्शन की आंच, काठमांडू में सेना की 2-3 टुकड़ियां तैनात, अब तक 14 की मौत
LIVE Blog

Nepal Social Media Ban Gen-Z Protest News Live Updates: नेपाल सरकार ने हाल ही में सोशल मीडिया पर लगाए गए बैन लगाने का ऐलान किया है. सोशल मीडिया पर पाबंदी खिलाफ हजारों लोग सरकार के खिलाफ सड़क पर उतर गए हैं. खास तौर पर  Gen Z युवाओं ने  सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है.  नेपाल में फेसबुक, इंस्टाग्राम और यूट्यूब समेत कई सोशल मीडिया साइट्स पर प्रतिबंध लगाने के बाद जेनरेशन जी (18 से 30 साल) के हजारों युवा सोमवार को राजधानी काठमांडू की सड़कों पर हैं. पाबंदी के विरोध में युवाओं ने न्यू बानेश्वर स्थित संसद भवन परिसर में घुसने की कोशिश की. प्रदर्शनकारियों ने बैरिकेड्स को क्षतिग्रस्त करने और आगजनी की कोशिश भी की, जिसके बाद सुरक्षाबलों ने वाटर कैनन का इस्तेमाल किया. प्रदर्शनकारियों को काबू करने के लिए पुलिस ने आंसू गैस के गोले दागे. 14 प्रदर्शनकारियों की मौत होने की खबर है,जबकि 100 से ज्यादा घायल हो गए हैं.

Add Zee News as a Preferred Source
08 September 2025
16:39 PM

पीएम आवास पर हाईलेवल मीटिंग 
Nepal protests live updates: राजधानी काठमांडू में जारी अशांति के बीच नेपाल की नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल की एक हाईलेवल मीटिंग काठमांडू के बलुवतार स्थित पीएम हाउस पर चल रही है. प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली इस बैठक की अध्यक्षता कर रहे हैं, जिसमें मुख्य सचिव एक नारायण आर्यल, वित्त मंत्री विष्णु पौडेल, गृह मंत्री रमेश लेखक, विदेश मंत्री आरजू राणा देउबा, रक्षा मंत्री मनबीर राय और सेना प्रमुख अशोक राज सिगदेल शामिल हैं.

16:28 PM

fallback

 

16:25 PM

झड़प के दौरान टेलीविजन पत्रकार को गोली मारी गई
Nepal protests live updates: काठमांडू में युवा प्रदर्शनकारियों और सुरक्षा बलों के बीच झड़प के दौरान कांतिपुर टेलीविजन पत्रकार श्रेष्ठ को गोली लगने की खबर आई है. 

16:15 PM

स्वास्थ्य मंत्रालय ने दी ये जानकारी
Nepal protests live updates:  स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक, भ्रष्टाचार और कुशासन के खिलाफ सोमवार को Zen-Z के प्रदर्शनकारियों के नेतृत्व में हुए विशाल विरोध प्रदर्शन में कम से कम 14 लोगों की मौत और 100 से ज़्यादा घायल होने की पुष्टि हुई है. वहीं,  बढ़ती हताहतों की तादाद  के बीच काठमांडू के अस्पतालों को संसाधनों की भारी कमी का सामना करना पड़ रहा है. कथित तौर पर प्रदर्शनकारी सोशल मीडिया बैन को दरकिनार करने और अपने आंदोलन को समन्वित करने के लिए वीपीएन का इस्तेमाल कर रहे हैं. संसद के पास बढ़ती अशांति को देखते हुए प्रशासन के अनुरोध पर नेपाली सेना की 2 से 3 टुकड़ियां तैनात की गई हैं. सेना की मौजूदगी फिलहाल काठमांडू क्षेत्र तक ही सीमित है.

 

16:12 PM

काठमांडू के बाद पोखरा में भी लगा कर्फ्यू 
Nepal protests live updates: नेपाल में सोशसल मीडिया पर पाबंदी लगने के बाद हालात बेहद बिगड़ गए हैं. काठमांडू के बाद अब पोखरा में भी कर्फ्यू लगा दिया गया है. इस वक्त नेपाल के कई शहरों में भारी विरोध प्रदर्शन हो रहा है.

16:08 PM

देखते ही गोली मारने का आदेश
Nepal protests live updates: नेपाल में जारी भारी विरोध प्रदर्शन के मद्देनजर सरकार ने इमरजेंसी बैठक बुलाई है. वहीं,  प्रदर्शनकारियों ने संसद भवन के गेट में आग लगा दी.जबकि देखते ही गोली मारने का आदेश जारी किया है.

16:03 PM

काठमांडू में झड़प में 4 लोगों की मौत, 100 से ज्यादा घायल
Nepal protests live updates: काठमांडू में हालात बिगड़ गए हैं. हिंसक प्रदर्शन में अब तक 14 लोगों की मौत की खबर है, जबकि 100 से ज्याादा लोग घायल बताए जा रहे हैं. वहीं, सकार ने स्थिति के मद्देनजर इमरजेंसी बैठक बुलाई है. 

16:00 PM

काठमांडू में झड़पों में 9 लोगों की मौत: नेपाल पुलिस 
Nepal protests live updates: नेपाल पुलिस के मुताबिक, काठमांडू में एक बड़े विरोध प्रदर्शन के हिंसक हो जाने से कम से कम नौ लोगों की मौत हो गई है. यह प्रदर्शन  तब भड़की जब प्रदर्शनकारियों ने फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप और अन्य सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर सरकार द्वारा हाल ही में लगाए गए प्रतिबंध के खिलाफ रैली निकाली. हालात बिगड़ने पर प्रदर्शनकारियों और सुरक्षा बलों के बीच झड़पें हुईं, जिसके परिणामस्वरूप कई लोगों की मौत हो गई.

 

15:50 PM

पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच हुई हिंसक झड़पें 
Kathmandu Protests live updates: काठमांडू में सोशल मीडिया पर लगे बैन की वजह से हिंसक विरोध प्रदर्शन हो रहा है. लोगों ने फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप और अन्य सोशल मीडिया साइटों पर प्रतिबंध के खिलाफ काठमांडू संसद के बाहर बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन किया, जिससे पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच झड़पें हुईं.

15:48 PM

नेपाल में गोलीबारी जारी
Nepal protests live updates: प्रदर्शनकाररी ने कहा, 'कुछ देर पहले पुलिस ने गोलियां चलाईं, जो मुझे नहीं लगीं, बल्कि मेरे पीछे खड़े मेरे एक दोस्त को लगीं. उसके हाथ में गोली लगी. गोलीबारी अभी भी जारी है और संसद के अंदर से भी गोलियों की आवाज़ आ रही है. मेरा दोस्त, जो सड़क पर खड़ा था, उसके सिर में गोली लगी है. पुलिस घुटनों के ऊपर निशाना साधते हुए अंधाधुंध गोलियां चला रही है। क्या उन्हें ऐसा करने की इजाज़त है?'

 

15:45 PM

Nepal protests live updates:विरोध प्रदर्शनों के बीच सेना ने मोर्चा संभाला

15:41 PM

नेपाल में हिंसक प्रदर्शन, हालात  बेकाबू
Nepal protests live updates:अधिकारियों और प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक, नेपाली पुलिस ने संसद भवन में घुसने की कोशिश कर रहे युवा प्रदर्शनकारियों की भीड़ को पीछे धकेलने के लिए आंसू गैस और रबर की गोलियों का इस्तेमाल किया. रॉयटर्स ने काठमांडू जिला कार्यालय के प्रवक्ता मुक्तिराम रिजाल के हवाले से कहा, 'प्रदर्शनकारियों के हिंसक हो जाने के बाद स्थिति को नियंत्रण में लाने के लिए हमने कर्फ्यू लगा दिया है जो स्थानीय समयानुसार रात 10 बजे (1615 GMT) तक लागू रहेगा.' उन्होंने आगे कहा कि प्रदर्शनकारियों को तितर-बितर करने के लिए पुलिस को पानी की बौछारें, लाठियां और रबर की गोलियां चलाने के निर्देश दिए गए हैं.

15:35 PM

नेपाल के पीएम केपी ओली ने कहा
Nepal Kathmandu protests live updates: केपी ओली ने सत्तारूढ़ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (एकीकृत मार्क्सवादी-लेनिनवादी) के अधिवेशन के आखिरी दिन पार्टी प्रतिनिधियों को संबोधित किया. ओली ने कहा कि पार्टी हमेशा विसंगतियों और अहंकार का विरोध करेगी और राष्ट्र को कमजोर करने वाले किसी भी कार्य को कभी स्वीकार नहीं करेगी. 'द काठमांडू पोस्ट' की रिपोर्ट के मुताबिक, 25 अगस्त को नेपाल कैबिनेट ने फैसला किया था कि सभी सोशल मीडिया ऑपरेटर्स को सोशल मीडिया के उपयोग के नियमन संबंधी निर्देश, 2023 के तहत सात दिनों के भीतर पंजीकरण कराना होगा और यह समय सीमा 3 सितंबर को समाप्त हो गई. 4 सितंबर को नेपाल सरकार ने सभी अपंजीकृत सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को ब्लॉक कर दिया. नेपाल दूरसंचार प्राधिकरण (एनटीए) ने 26 प्लेटफार्मों के नाम शेयर किए, उनमें फेसबुक, मैसेंजर, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, व्हाट्सएप, एक्स, लिंक्डिन, स्नैपचैट, रेडिट, डिस्कॉर्ड, पिनटेरेस्ट, सिग्नल, थ्रेड्स, वीचैट, क्वोरा, टम्बलर, क्लबहाउस, मैस्टोडॉन, रंबल, वीके, लाइन, आईएमओ, ज़ालो, सोल और हैमरो पैट्रो शामिल हैं.

 

15:33 PM

पीएमओ ने कहा 
Nepal Kathmandu protests live updates: नेपाल पीएमओ के मुताबिक पीएम केपी ओली ने कहा कि कानून और संविधान की अवहेलना करने और राष्ट्रीय गरिमा, स्वतंत्रता और संप्रभुता का अनादर करने को कैसे स्वीकार किया जा सकता है. प्रधानमंत्री ने कहा कि एक साल तक हमने सोशल नेटवर्क साइट्स से कहा कि कानून के तहत पंजीकरण कराएं, टैक्स चुकाएं और जवाबदेह बनें. उन्होंने जवाब दिया, 'हमें आपका संविधान नहीं पता' फिर बुद्धिजीवी शिकायत करते हैं कि चार नौकरियां चली गईं, लेकिन क्या चार नौकरियां राष्ट्रीय स्वाभिमान से बड़ी हैं? हो सकता है कि चार नौकरियां चार दिनों के लिए चली जाएं, लेकिन नई नौकरियां आएंगी. वे एक साथ ऑपरेटर, प्रबंधक और उपभोक्ता नहीं हो सकते.'

15:32 PM

देश में भ्रष्टाचार और बेरोजगारी; प्रदर्शनकारी
Nepal protests live updates: नेपाल की सरकार का कहना है कि 'रजिस्टर्ड' नहीं होने की वजह से सोशल मीडिया साइट्स को बैन किया गया है, जबकि प्रदर्शन कर रहे युवाओं का कहना है कि देश में भ्रष्टाचार और बेरोजगारी है और इस पर सवाल उठाने की वजह से प्रतिबंध लगाया गया है. इस हिंसक आंदोलन के बाद पीएम केपी ओली ने कहा, 'मैंने एक सुनियोजित 'जेन जी विद्रोह' के बारे में सुना है. हम सोशल मीडिया के खिलाफ नहीं हैं. हम अराजकता, अहंकार और अपने देश को नीचा दिखाने के खिलाफ हैं. जो बात स्वीकार नहीं की जा सकती, वह यह है कि जो लोग नेपाल में व्यापार करते हैं, पैसा कमाते हैं और फिर भी कानून का पालन नहीं करते हैं.'

15:29 PM

सोशल मीडिया पर बैन, युवाओं को कबूल नहीं

Nepal protests live updates: नेपाल में फेसबुक, इंस्टाग्राम और यूट्यूब समेत कई सोशल मीडिया साइट्स पर प्रतिबंध लगाने के बाद जेनरेशन जी (18 से 30 साल) के हजारों युवा सोमवार को राजधानी काठमांडू की सड़कों पर उतर आए. प्रतिबंध के विरोध में युवाओं ने न्यू बानेश्वर स्थित संसद भवन परिसर में घुसने की कोशिश की. हालात के मद्देनजर काठमांडू जिला प्रशासन ने दोपहर 12.30 बजे न्यू बानेश्वर और उसके आसपास के इलाकों में रात 10 बजे तक के लिए कर्फ्यू लगा दिया है.

About the Author
author img
Md Amjad Shoab

मोहम्मद अमजद शोएब पूर्णिया से निकलकर दिल्ली में पत्रकारिता कर रहे हैं. वे जर्नलिज्म में पोस्ट ग्रेजुएट हैं. देश की सियासत, इतिहास और साहित्य में गहरी रुचि रखते हैं. अमजद निष्पक्षता और ईमानदारी के स...और पढ़ें

TAGS

Nepal protest live updaetsgen z revolution Nepal live

Trending news

'बल्क SMS की अर्जी ठुकराने में हमारा हाथ नहीं', TRAI ने खारिज किया कांग्रेस का आरोप
political news in hindi
'बल्क SMS की अर्जी ठुकराने में हमारा हाथ नहीं', TRAI ने खारिज किया कांग्रेस का आरोप
बाढ़ में सब कुछ गंवाया, अब पंजाब के किसानों के लिए बढ़े मदद के हाथ, मुआवजों का ऐलान
Punjab Flood
बाढ़ में सब कुछ गंवाया, अब पंजाब के किसानों के लिए बढ़े मदद के हाथ, मुआवजों का ऐलान
दिमाग खाने वाले अमीबा से केरल में 1 और मौत, जानें क्यों बढ़ रहा इन्फेक्शन खतरा
brain eating amoeba
दिमाग खाने वाले अमीबा से केरल में 1 और मौत, जानें क्यों बढ़ रहा इन्फेक्शन खतरा
उपराष्ट्रपति चुनाव से पहले संजय राउत ने खोला मोर्चा, भाजपा पर निकाली भड़ास
vice president election
उपराष्ट्रपति चुनाव से पहले संजय राउत ने खोला मोर्चा, भाजपा पर निकाली भड़ास
सुप्रीम कोर्ट ने रेवंत रेड्डी को दी बड़ी राहत, बीजेपी की याचिका खारिज!
Chief Minister A Revanth Reddy
सुप्रीम कोर्ट ने रेवंत रेड्डी को दी बड़ी राहत, बीजेपी की याचिका खारिज!
'यह एक गंभीर दुस्साहस जो..', ग्रेट निकोबार परियोजना की सोनिया गांधी ने की आलोचना
sonia gandhi
'यह एक गंभीर दुस्साहस जो..', ग्रेट निकोबार परियोजना की सोनिया गांधी ने की आलोचना
भारत के रत्न भूपेन दा... उनकी आवाज ब्रह्मपुत्र नदी की तरह सीमाओं को पार करती रही- PM
PM Modi
भारत के रत्न भूपेन दा... उनकी आवाज ब्रह्मपुत्र नदी की तरह सीमाओं को पार करती रही- PM
Punjab Flood : पंजाब की बाढ़ में भारतीय सेना का 'ऑपरेशन राहत' जारी
Punjab
Punjab Flood : पंजाब की बाढ़ में भारतीय सेना का 'ऑपरेशन राहत' जारी
54 साल के विकास यादव ने ली जमानत...बाहर आकर 26 साल छोटी लड़की से की शादी?
Vikas Yadav
54 साल के विकास यादव ने ली जमानत...बाहर आकर 26 साल छोटी लड़की से की शादी?
'कांग्रेस मजाक उड़ाती रही, पीएम ने...', BJP नेता ने वीडियो शेयर कर खरगे पर बोला हमला
congress
'कांग्रेस मजाक उड़ाती रही, पीएम ने...', BJP नेता ने वीडियो शेयर कर खरगे पर बोला हमला
;