Nepal Protest LIVE: नेपाल के दूसरे शहरों में पहुंची प्रदर्शन की आंच, काठमांडू में सेना की 2-3 टुकड़ियां तैनात, अब तक 14 की मौत

Nepal Social Media Ban Gen-Z Protest News Live Updates: नेपाल सरकार ने हाल ही में सोशल मीडिया पर लगाए गए बैन लगाने का ऐलान किया है. सोशल मीडिया पर पाबंदी खिलाफ हजारों लोग सरकार के खिलाफ सड़क पर उतर गए हैं. खास तौर पर Gen Z युवाओं ने सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है. नेपाल में फेसबुक, इंस्टाग्राम और यूट्यूब समेत कई सोशल मीडिया साइट्स पर प्रतिबंध लगाने के बाद जेनरेशन जी (18 से 30 साल) के हजारों युवा सोमवार को राजधानी काठमांडू की सड़कों पर हैं. पाबंदी के विरोध में युवाओं ने न्यू बानेश्वर स्थित संसद भवन परिसर में घुसने की कोशिश की. प्रदर्शनकारियों ने बैरिकेड्स को क्षतिग्रस्त करने और आगजनी की कोशिश भी की, जिसके बाद सुरक्षाबलों ने वाटर कैनन का इस्तेमाल किया. प्रदर्शनकारियों को काबू करने के लिए पुलिस ने आंसू गैस के गोले दागे. 14 प्रदर्शनकारियों की मौत होने की खबर है,जबकि 100 से ज्यादा घायल हो गए हैं.

