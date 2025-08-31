SCO Summit 2025 China Live: चीन में मोदी-पुतिन-जिनपिंग की गर्मजोशी देख बौखलाए ट्रंप, भारत का दौरा किया रद्द

PM Modi China Visit Live Updates:प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चीन के दौरे पर हैं जहां वो तियानजिन में SCO समिट 2025 में हिस्सा लेंगे. एससीओ शिखर सम्मेलन रविवार (31 अगस्त) से शुरू हो रहा है. दो दिन चलने वाले इस शिखर सम्मेलन में चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सहित दुनिया के कई अहम नेताओं का स्वागत करेंगे. एससीओ शिखर सम्मेलन से ही ट्रंप के टैरिफ के खिलाफ एशियाई देश लामबंद होकर अपनी ताकत का प्रदर्शन करेंगे. पीएम मोदी साल 2018 के बाद पहली बार चीन की यात्रा पर पहुंचे हैं.

