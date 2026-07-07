/PM Modi in Indonesia LIVE Updates : इंडोनेशिया में दिखा भारत का दम, पीएम मोदी को मिला सबसे बड़ी मुस्लिम आबादी वाले देश का सर्वोच्च सम्मान

जानकारी के मुताबिक, दोनों देशों के बीच इस रक्षा सौदे को लेकर बातचीत आगे बढ़ रही है. यदि यह समझौता अंतिम रूप लेता है तो भारत और इंडोनेशिया के बीच रक्षा सहयोग पहले से अधिक मजबूत हो सकता है. साथ ही, यह भारत के रक्षा निर्यात के लिए भी एक महत्वपूर्ण उपलब्धि मानी जाएगी. 'अस्त्र' भारत द्वारा विकसित एक आधुनिक हवा से हवा में मार करने वाली मिसाइल है, जिसे दुश्मन के लड़ाकू विमानों और अन्य हवाई लक्ष्यों को लंबी दूरी से निशाना बनाने के लिए तैयार किया गया है. इसे भारतीय परिस्थितियों और आधुनिक युद्ध की जरूरतों को ध्यान में रखकर विकसित किया गया है.
भारत की स्वदेशी रक्षा तकनीक को लेकर एक बड़ी खबर सामने आ रही है. सूत्रों के अनुसार, 'ऑपरेशन सिंदूर' के दौरान भारतीय वायुसेना की हवा से हवा में मार करने वाली मिसाइल प्रणाली के प्रदर्शन ने कई देशों का ध्यान अपनी ओर खींचा है. इसी क्रम में इंडोनेशिया ने भारत से स्वदेशी 'अस्त्र' मिसाइल खरीदने का निर्णय लिया है.
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इंडोनेशिया दौरे की औपचारिक शुरुआत राजधानी जकार्ता में हुई, जहां उनका गर्मजोशी के साथ स्वागत किया गया. जकार्ता पहुंचने पर प्रधानमंत्री को आधिकारिक सम्मान दिया गया. इस दौरे को भारत और इंडोनेशिया के बीच रणनीतिक साझेदारी को नई दिशा देने की दिशा में अहम माना जा रहा है.
#WATCH | Jakarta, Indonesia: Prime Minister Narendra Modi recieves ceremonial welcome in Jakarta.
PM Modi will hold bilateral discussions with President Prabowo today
(Source: ANI/DD) pic.twitter.com/29HPtN74uV
— ANI (@ANI) July 7, 2026
प्रधानमंत्री मोदी की यह यात्रा उनके तीन देशों के विदेश दौरे का पहला पड़ाव है. भारत और इंडोनेशिया के बीच पिछले कुछ वर्षों में रक्षा, व्यापार, निवेश और समुद्री सहयोग के क्षेत्र में लगातार रिश्ते मजबूत हुए हैं. ऐसे में जकार्ता में होने वाली यह शिखर वार्ता दोनों देशों की व्यापक रणनीतिक साझेदारी को और नई दिशा देने वाली मानी जा रही है.
दोनों नेताओं की बातचीत केवल रणनीतिक मुद्दों तक सीमित नहीं रहेगी. महत्वपूर्ण खनिजों की आपूर्ति श्रृंखला को मजबूत करने, खाद्य सुरक्षा के क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने और डिजिटल अर्थव्यवस्था में नई साझेदारियों को लेकर भी कई अहम प्रस्तावों पर विचार किया जा सकता है. माना जा रहा है कि इन क्षेत्रों में सहयोग दोनों देशों के आर्थिक संबंधों को नई गति देगा.
मंगलवार को प्रधानमंत्री मोदी और राष्ट्रपति प्राबोवो के बीच औपचारिक द्विपक्षीय वार्ता होगी. बैठक में दोनों देशों के बीच रक्षा सहयोग को और मजबूत बनाने के साथ-साथ समुद्री सुरक्षा, इंडो-पैसिफिक क्षेत्र में साझा हितों और क्षेत्रीय स्थिरता जैसे महत्वपूर्ण विषयों पर विस्तार से चर्चा होने की संभावना है.
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सोमवार दोपहर इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता पहुंचे, जहां उनका बेहद गर्मजोशी के साथ स्वागत किया गया. खास बात यह रही कि इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्राबोवो सुबियांतो स्वयं एयरपोर्ट पहुंचकर प्रधानमंत्री मोदी की अगवानी करने आए. दोनों नेताओं की यह मुलाकात ऐसे समय हो रही है, जब हिंद-प्रशांत क्षेत्र में रणनीतिक सहयोग और आर्थिक साझेदारी लगातार अहम होती जा रही है.
मुंबई में लगातार हो रही मूसलाधार बारिश से जनजीवन बुरी तरह प्रभावित है. कई इलाकों में जलभराव, ट्रैफिक जाम और लोकल सेवाओं पर असर देखने को मिल रहा है. दूसरी ओर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने तीन देशों के अहम विदेश दौरे की शुरुआत करते हुए दुनिया की सबसे बड़ी मुस्लिम आबादी वाले देश इंडोनेशिया पहुंच गए हैं. जकार्ता में उनका भव्य स्वागत किया गया, जहां राष्ट्रपति प्राबोवो सुबियांतो के साथ रक्षा सहयोग, समुद्री सुरक्षा, व्यापार, निवेश और सांस्कृतिक संबंधों को नई दिशा देने पर महत्वपूर्ण वार्ता होगी. मुंबई के बारिश संकट से लेकर प्रधानमंत्री मोदी के इंडोनेशिया दौरे से जुड़ी हर बड़ी अपडेट, ताजा घटनाक्रम और अहम जानकारी आपको इस लाइव ब्लॉग में लगातार मिलती रहेगी.