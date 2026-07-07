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PM Modi in Indonesia LIVE Updates : इंडोनेशिया में दिखा भारत का दम, पीएम मोदी को मिला सबसे बड़ी मुस्लिम आबादी वाले देश का सर्वोच्च सम्मान

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इंडोनेशिया दौरे के दौरान उनका भव्य सेरेमोनियल स्वागत होगा. इस यात्रा में रक्षा, व्यापार, निकेल, समुद्री सहयोग और ब्रह्मोस समेत कई अहम समझौतों पर मुहर लगने की संभावना है. जानिए भारत-इंडोनेशिया संबंधों के लिए यह दौरा क्यों महत्वपूर्ण माना जा रहा है.

Written ByRavindra Singh
Published: Jul 07, 2026, 09:54 AM IST|Updated: Jul 07, 2026, 11:04 AM IST
PM Modi in Indonesia LIVE Updates : इंडोनेशिया में दिखा भारत का दम, पीएम मोदी को मिला सबसे बड़ी मुस्लिम आबादी वाले देश का सर्वोच्च सम्मान
Image Credit: PM Modi in Indonesia
07 July 2026 11:00 AM (IST)

 PM Modi Indonesia Tour LIVE:  'अस्त्र' क्यों है खास? रक्षा साझेदारी को मिल सकता है नया आयाम

जानकारी के मुताबिक, दोनों देशों के बीच इस रक्षा सौदे को लेकर बातचीत आगे बढ़ रही है. यदि यह समझौता अंतिम रूप लेता है तो भारत और इंडोनेशिया के बीच रक्षा सहयोग पहले से अधिक मजबूत हो सकता है. साथ ही, यह भारत के रक्षा निर्यात के लिए भी एक महत्वपूर्ण उपलब्धि मानी जाएगी. 'अस्त्र' भारत द्वारा विकसित एक आधुनिक हवा से हवा में मार करने वाली मिसाइल है, जिसे दुश्मन के लड़ाकू विमानों और अन्य हवाई लक्ष्यों को लंबी दूरी से निशाना बनाने के लिए तैयार किया गया है. इसे भारतीय परिस्थितियों और आधुनिक युद्ध की जरूरतों को ध्यान में रखकर विकसित किया गया है.

07 July 2026 10:45 AM (IST)

 PM Modi Indonesia Tour LIVE:  भारत की 'अस्त्र' मिसाइल पर इंडोनेशिया का भरोसा!

भारत की स्वदेशी रक्षा तकनीक को लेकर एक बड़ी खबर सामने आ रही है. सूत्रों के अनुसार, 'ऑपरेशन सिंदूर' के दौरान भारतीय वायुसेना की हवा से हवा में मार करने वाली मिसाइल प्रणाली के प्रदर्शन ने कई देशों का ध्यान अपनी ओर खींचा है. इसी क्रम में इंडोनेशिया ने भारत से स्वदेशी 'अस्त्र' मिसाइल खरीदने का निर्णय लिया है.

07 July 2026 10:30 AM (IST)

 PM Modi Indonesia Tour LIVE:  जकार्ता में रंगारंग कार्यक्रमों के साथ पीएम मोदी का हुआ भव्य स्वागत

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इंडोनेशिया दौरे की औपचारिक शुरुआत राजधानी जकार्ता में हुई, जहां उनका गर्मजोशी के साथ स्वागत किया गया. जकार्ता पहुंचने पर प्रधानमंत्री को आधिकारिक सम्मान दिया गया. इस दौरे को भारत और इंडोनेशिया के बीच रणनीतिक साझेदारी को नई दिशा देने की दिशा में अहम माना जा रहा है. 

 

07 July 2026 10:15 AM (IST)

 PM Modi Indonesia Tour LIVE:  तीन देशों के दौरे की अहम कड़ी है इंडोनेशिया

प्रधानमंत्री मोदी की यह यात्रा उनके तीन देशों के विदेश दौरे का पहला पड़ाव है. भारत और इंडोनेशिया के बीच पिछले कुछ वर्षों में रक्षा, व्यापार, निवेश और समुद्री सहयोग के क्षेत्र में लगातार रिश्ते मजबूत हुए हैं. ऐसे में जकार्ता में होने वाली यह शिखर वार्ता दोनों देशों की व्यापक रणनीतिक साझेदारी को और नई दिशा देने वाली मानी जा रही है.

07 July 2026 10:00 AM (IST)

 PM Modi Indonesia Tour LIVE: जरूरी खनिज, खाद्य सुरक्षा और डिजिटल इकोनॉमी पर रहेगा फोकस

दोनों नेताओं की बातचीत केवल रणनीतिक मुद्दों तक सीमित नहीं रहेगी. महत्वपूर्ण खनिजों की आपूर्ति श्रृंखला को मजबूत करने, खाद्य सुरक्षा के क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने और डिजिटल अर्थव्यवस्था में नई साझेदारियों को लेकर भी कई अहम प्रस्तावों पर विचार किया जा सकता है. माना जा रहा है कि इन क्षेत्रों में सहयोग दोनों देशों के आर्थिक संबंधों को नई गति देगा.

07 July 2026 09:45 AM (IST)

 PM Modi Indonesia Tour LIVE: रक्षा से लेकर समुद्री सुरक्षा तक कई अहम मुद्दों पर होगी चर्चा

मंगलवार को प्रधानमंत्री मोदी और राष्ट्रपति प्राबोवो के बीच औपचारिक द्विपक्षीय वार्ता होगी. बैठक में दोनों देशों के बीच रक्षा सहयोग को और मजबूत बनाने के साथ-साथ समुद्री सुरक्षा, इंडो-पैसिफिक क्षेत्र में साझा हितों और क्षेत्रीय स्थिरता जैसे महत्वपूर्ण विषयों पर विस्तार से चर्चा होने की संभावना है.

07 July 2026 09:30 AM (IST)

 PM Modi Indonesia Tour LIVE: एयरपोर्ट पर खुद पहुंचे राष्ट्रपति प्राबोवो, भारत-इंडोनेशिया रिश्तों को मिलेगा नया आयाम

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सोमवार दोपहर इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता पहुंचे, जहां उनका बेहद गर्मजोशी के साथ स्वागत किया गया. खास बात यह रही कि इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्राबोवो सुबियांतो स्वयं एयरपोर्ट पहुंचकर प्रधानमंत्री मोदी की अगवानी करने आए. दोनों नेताओं की यह मुलाकात ऐसे समय हो रही है, जब हिंद-प्रशांत क्षेत्र में रणनीतिक सहयोग और आर्थिक साझेदारी लगातार अहम होती जा रही है.

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Ravindra Singh

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रवींद्र प्रताप सिंह ने साल 2015 में जागरण.कॉम से डिजिटल मीडिया में कदम रखा मौजूदा समय वो ज़ी न्यूज डिजिटल में चीफ सब एडिटर हैं. अगस्त 2025 में उन्होंने ज़ी न्यूज ज्वाइन किया है. रवींद्र देश और दुनिया की खबरों के अलावा खेलों में क्रिकेट जगत और क्राइम की खबरों पर बेहतरीन पकड़ रखते हैं. इसके पहले रवींद्र रिपब्लिक भारत में इवनिंग शिफ्ट के इंचार्ज रहे और शाम की शिफ्ट संभालते हुए होम पेज की जिम्मेदारी रवींद्र के ऊपर थी. उससे पहले रवींद्र ने जनसत्ता और न्यूज नेशन में भी शाम की शिफ्ट और होम पेज की जिम्मेदारी बखूबी निभाई. इसके पहले रवींद्र ने 5 सालों तक पी7 और लाइव इंडिया जैसे न्यूज चैनलों में काम किया था. रवींद्र आकाशवाणी में काम करने का अनुभव रखते. अवध यूनिवर्सिटी से मॉस कम्युनिकेशन से पोस्ट ग्रेजुएट रवींद्र पिछले डेढ़ दशक से सक्रिय पत्रकारिता कर रहे हैं. आप रवींद्र से जुड़ने के लिए Ravindra.Singh@India.com पर मेल कर सकते हैं या फिर फेसबुक पर संपर्क करने के लिए https://www.facebook.com/pintu.singh.397 और एक्स पर https://x.com/rs66533 रवींद्र से संपर्क किया जा सकता है. 

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