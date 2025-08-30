PM Modi Japan Visit LIVE Update: पीएम मोदी के जापान दौरे का आज दूसरा दिन, किन कार्यक्रमों में होंगे शामिल?

PM Modi Japan Visit LIVE Update: भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जापान में दूसरे दिन का दौरा है. वह जापानी पीएम शिगेरु इशिबा के न्यौते पर 15वें भारत-जापान वार्षिक शिखर सम्मेलन में शामिल हो रहे हैं. पीएम ने अपने जापान दौरे को लेकर कहा है कि इस यात्रा का मकसद दोनों देशों के बीच वैश्विक साझेदारी और विशेष रणनीति को नया आयाम देना है. पीएम ने बीते दिन 29 अगस्त 2025 को भारत-जापान इकोनॉमिक फोरम में होलते हुए कहा कि पिछले 11 सालों में दोनों देशों के रिश्ते बेहद मजबूत हुए हैं और अब हमारा ध्यान इन्वेस्टमेंट, इकोनॉमी और आर्टिफीशियल इंटेलिजेंस (AI) जैसी नई टेक्नोलॉजी और सेमीकंडक्टर पर सहयोग होगा. पीएम मोदी आज प्रधानमंत्री इशिबा के साथ टोक्यो इलेक्ट्रॉन फैक्ट्री का दौरा करने वाले हैं. वहीं आज वह अपनी जापान यात्रा समाप्त कर चीन के लिए भी प्रस्थान करने वाले हैं.

