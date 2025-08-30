PM Modi Japan Visit LIVE Update: पीएम मोदी के जापान दौरे का आज दूसरा दिन, किन कार्यक्रमों में होंगे शामिल?
PM Modi Japan Visit LIVE Update: पीएम मोदी के जापान दौरे का आज दूसरा दिन, किन कार्यक्रमों में होंगे शामिल?

PM Modi Japan Visit LIVE Update: पीएम मोदी जापान के दो दिवसीय यात्रा पर हैं. आज उनके दौरे का दूसरा और आखिरी दिन है, जिसके बाद वह SCO सम्मेलन के लिए चीन जाएंगे. 

Written By  Shruti Kaul |Last Updated: Aug 30, 2025, 07:23 AM IST
PM Modi Japan Visit LIVE Update: पीएम मोदी के जापान दौरे का आज दूसरा दिन, किन कार्यक्रमों में होंगे शामिल?
PM Modi Japan Visit LIVE Update: भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जापान में दूसरे दिन का दौरा है. वह जापानी पीएम शिगेरु इशिबा के न्यौते पर 15वें भारत-जापान वार्षिक शिखर सम्मेलन में शामिल हो रहे हैं. पीएम ने अपने जापान दौरे को लेकर कहा है कि इस यात्रा का मकसद दोनों देशों के बीच वैश्विक साझेदारी और विशेष रणनीति को नया आयाम देना है. पीएम ने बीते दिन 29 अगस्त 2025 को भारत-जापान इकोनॉमिक फोरम में होलते हुए कहा कि पिछले 11 सालों में दोनों देशों के रिश्ते बेहद मजबूत हुए हैं और अब हमारा ध्यान इन्वेस्टमेंट, इकोनॉमी और आर्टिफीशियल इंटेलिजेंस (AI) जैसी नई टेक्नोलॉजी और सेमीकंडक्टर पर सहयोग होगा. पीएम मोदी आज प्रधानमंत्री इशिबा के साथ टोक्यो इलेक्ट्रॉन फैक्ट्री का दौरा करने वाले हैं. वहीं आज वह अपनी जापान यात्रा समाप्त कर चीन के लिए भी प्रस्थान करने वाले हैं.       

 

30 August 2025
07:10 AM

PM Modi Japan Visit LIVE Update: पीएम मोदी का आज का कार्यक्रम 

  • पीएम मोदी भारतीय समयानुसार आज सुबह 6 बजे से 6:30 तक राष्ट्रीय गवर्नर संघ के साथ संवाद करेंगे. 
  • सुबह 9 बजे से 10:30 तक वह जापानी प्रधानमंत्री शिगेरु इशिबा की और से आयोजित दोपहर का भोज करेंगे. 
  • सुबह 10:50 से 11:20 तक वह प्रधानमंत्री इशिबा के साथ टोक्यो इलेक्ट्रॉन फैक्ट्री का दौरा करेंगे. 
  • दोपहर 12:20 पर पीएम मोदी चीन के तिआनजिन के लिए रवाना हो जाएंगे  
Shruti Kaul

ज़ी न्यूज में सब एडिटर. वनस्थली विद्यापीठ यूनिवर्सिटी राजस्थान से जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन. ये राष्ट्रीय-अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों, विज्ञान और ट्रेवल से जुड़े विषयों पर लिखती हैं. लि...और पढ़ें

PM Modi Japan visit

Trending news

;