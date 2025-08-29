PM Modi Japan Visit: टोक्यो में प्रधानमंत्री मोदी का भव्य स्वागत, भारतीय प्रवासी समुदाय के सदस्यों से मिले पीएम
PM Modi Japan Visit: टोक्यो में प्रधानमंत्री मोदी का भव्य स्वागत, भारतीय प्रवासी समुदाय के सदस्यों से मिले पीएम


PM Modi Japan Visit: पीएम मोदी अपनी 8वीं जापान यात्रा के लिए रवाना हो चुके हैं. वह जापानी पीएम शिगेरु इशिबा के न्यौते पर 15वें वार्षिक शिखर सम्मेलन में शामिल होंगे. इसके बाद वह चीन के दौरे पर भी जाएंगे.  

 

Written By  Shruti Kaul |Last Updated: Aug 29, 2025, 07:50 AM IST
PM Modi Japan Visit Live 2025:  प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने 2 दिवसीय जापान दौरे के लिए पहुंच चुके हैं. वह जापानी पीएम शिगेरु इशिबा के न्यौते पर 15वें वार्षिक शिखर सम्मेलन में शामिल होने वाले हैं. अपने दौरे को लेकर पीएम ने कहा कि जापान यात्रा का मकसद भारत और जापान की विशेष रणनीतिक और वैश्विक साझेदारी को नया आयाम देना है. उन्होंने बताया कि पिछले 11 सालों में दोनों देशों के बीच रिश्ते काफी मजबूत हुए हैं और अब उनका ध्यान इन्वेस्टमेंट, इकोनॉमी और आर्टिफीशियल इंटेलिजेंस जैसी नई टेक्नोलॉजी और सेमीकंडक्टर सहयोग पर होगा. साथ ही उन्होंने कहा कि उनकी यह यात्रा भारत-जापान के बीच सांस्कृतिक संबंधों और सभ्यतागत को अधिक मजबूत करने का अवसर बनेगी. बता दें कि पीएम जापान के बाद चीन की यात्रा करेंगे. वह चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग के न्यौते पर तियानजिन में होने वाले शंघाई सहयोग संगठन (SCO) शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेंगे. उन्होंने कहा कि भारत SCO का एक्टिव और क्रिएटिव मेंबर है और अपनी अध्यक्षता के दौरान देश ने हेल्थ, इनोवेशन और सांस्कृतिक आदान-प्रदान पर नई पहलें कीं.   

29 August 2025
07:40 AM

जापान में पीएम मोदी का भव्‍य स्‍वागत
जापान पहुंचे पीएम मोदी की टोक्यो में पारंपरिक तरीके से भव्‍य स्‍वागत किया गया. इस दौरान कलाकारों ने उनका भारतीय परंपरा के अनुसार जोरदार स्वागत किया.   

 

07:37 AM

भारतीय प्रवासी समुदाय के सदस्यों से मिले पीएम 
पीएम मोदी का टोक्यो में भव्य स्वागत किया गया. इस दौरान पीएम ने भारतीय प्रवासी समुदाय के सदस्यों का अभिवादन कर उनसे बातचीत की. 

07:05 AM

पीएम मोदी का ट्वीट 
पीएम मोदी ने जापान पहुंचने पर देशवासियों के लिए एक ट्वीट किया है. उन्होंने लिखा,' टोक्यो पहुंच गया हूं. भारत और जापान अपने विकासात्मक सहयोग को और मजबूत कर रहे हैं. मैं इस यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री इशिबा और अन्य लोगों के साथ बातचीत करने के लिए उत्सुक हूं, जिससे मौजूदा साझेदारियों को और मजबूत करने और सहयोग के नए रास्ते तलाशने का अवसर मिलेगा.'  

06:42 AM

पीएम के स्वागत के लिए तैयार जापान 
पीएम मोदी जापान पहुंच चुके हैं. उनके स्वागत के लिए जापानी कलाकारों ने पूरी तैयारी की है. वहीं जापान में रहने वाले NRI भी पीएम से मिलने के लिए बेहद उत्सुक हैं. बता दें कि पीएम 29-30 अगस्त 2025 तक टोक्यो में रहेंगे. 

 

 

06:36 AM

जापान पहुंचे पीएम मोदी 
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जापानी पीएम शिगेरु इशिबा के निमंत्रण पर 15वें भारत-जापान वार्षिक शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेने के लिए जापान पहुंच चुके हैं. पीएम भारतीय समय के अनुसार सुबह 5:40 बजे हानेडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर पहुंचे. 

 

