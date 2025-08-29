PM Modi Japan Visit: टोक्यो में प्रधानमंत्री मोदी का भव्य स्वागत, भारतीय प्रवासी समुदाय के सदस्यों से मिले पीएम

PM Modi Japan Visit Live 2025: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने 2 दिवसीय जापान दौरे के लिए पहुंच चुके हैं. वह जापानी पीएम शिगेरु इशिबा के न्यौते पर 15वें वार्षिक शिखर सम्मेलन में शामिल होने वाले हैं. अपने दौरे को लेकर पीएम ने कहा कि जापान यात्रा का मकसद भारत और जापान की विशेष रणनीतिक और वैश्विक साझेदारी को नया आयाम देना है. उन्होंने बताया कि पिछले 11 सालों में दोनों देशों के बीच रिश्ते काफी मजबूत हुए हैं और अब उनका ध्यान इन्वेस्टमेंट, इकोनॉमी और आर्टिफीशियल इंटेलिजेंस जैसी नई टेक्नोलॉजी और सेमीकंडक्टर सहयोग पर होगा. साथ ही उन्होंने कहा कि उनकी यह यात्रा भारत-जापान के बीच सांस्कृतिक संबंधों और सभ्यतागत को अधिक मजबूत करने का अवसर बनेगी. बता दें कि पीएम जापान के बाद चीन की यात्रा करेंगे. वह चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग के न्यौते पर तियानजिन में होने वाले शंघाई सहयोग संगठन (SCO) शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेंगे. उन्होंने कहा कि भारत SCO का एक्टिव और क्रिएटिव मेंबर है और अपनी अध्यक्षता के दौरान देश ने हेल्थ, इनोवेशन और सांस्कृतिक आदान-प्रदान पर नई पहलें कीं.

Add Zee News as a Preferred Source