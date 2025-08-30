PM Modi China Visit LIVE: एससीओ समिट में शामिल होने चीन के तियानजिन पहुंचे पीएम मोदी, हुआ रेड कार्पेट वेलकम

PM Modi China visit: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शनिवार शाम चीन के तियानजिन पहुंचे. जहां एयरपोर्ट पर उनका भव्य स्वागत हुआ. पीएम मोदी शंघाई सहयोग संगठन शिखर सम्मेलन में शामिल होने के लिए तियानजिन पहुंचे हैं. इस समिट से इतर अन्य आकर्षणों की बात करें तो एससीओ समिट के कार्यक्रम से इतर पीएम मोदी की चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग और रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से मुलाकात होगी.

