PM Modi China Visit LIVE: एससीओ समिट में शामिल होने चीन के तियानजिन पहुंचे पीएम मोदी, हुआ रेड कार्पेट वेलकम

PM Modi China visit: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शनिवार शाम चीन के तियानजिन पहुंचे. जहां एयरपोर्ट पर उनका भव्य स्वागत हुआ. पीएम मोदी शंघाई सहयोग संगठन शिखर सम्मेलन में शामिल होने के लिए तियानजिन पहुंचे हैं. इस समिट से इतर अन्य आकर्षणों की बात करें तो एससीओ समिट के कार्यक्रम से इतर पीएम मोदी की चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग और रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से मुलाकात होगी.
PM Modi China Visit LIVE: पीएम मोदी ने किया ट्वीट
Landed in Tianjin, China. Looking forward to deliberations at the SCO Summit and meeting various world leaders. pic.twitter.com/gBcEYYNMFO
— Narendra Modi (@narendramodi) August 30, 2025
PM Modi China Visit LIVE:कलाकारों ने नृत्य प्रस्तुत किया
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शनिवार को चीन में शंघाई सहयोग संगठन (एससीओ) शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए दो दिवसीय आधिकारिक यात्रा पर तियानजिन के बिन्हाई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पहुंचे, यहां पर कई चीनी और भारतीय अधिकारियों ने हाथ मिलाकर उनका स्वागत किया. आगमन पर प्रधानमंत्री का गर्मजोशी से स्वागत किया गया, जहां कलाकारों ने नृत्य प्रस्तुत किया.
PM Modi China Visit LIVE: पीएम के दौरे से उत्साह का माहौल
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चीन दौरे को लेकर बीजिंग में उत्साह का माहौल है. पीएम मोदी करीब सात साल बाद चीन पहुंचे हैं और इस ऐतिहासिक दौरे को लेकर न केवल भारतीय समुदाय, बल्कि स्थानीय चीनी नागरिकों और कारोबारियों में भी बड़ी उम्मीदें हैं. इस दौरे को दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय संबंधों को मज़बूत करने की दिशा में अहम कदम माना जा रहा है, खासकर ऐसे समय में जब वैश्विक स्तर पर भू-राजनीतिक हालात लगातार जटिल होते जा रहे हैं.
PM Modi China Visit LIVE: पीएम मोदी का किया गया गर्मजोशी के साथ स्वागत
Prime Minister Narendra Modi arrives in Tianjin, China; receives a warm welcome
He will attend the SCO Summit here. pic.twitter.com/iJpCY6dejN
— ANI (@ANI) August 30, 2025
PM Modi Reached Japan: जापान पहुंचे पीएम मोदी
抵达中国天津，期待在上海合作组织峰会期间展开深入讨论，并与各国领导人会晤。 pic.twitter.com/vs59dukMND
— Narendra Modi (@narendramodi) August 30, 2025