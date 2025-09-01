PM Modi SCO summit 2025 Live: पीएम मोदी- शी जिनपिंग की मुलाकात ने पूरी दुनिया का खींचा ध्यान, चाइना डेली ने जो लिखा मच गया पूरे देश में हल्ला

पीएम मोदी और चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग की रविवार को हुई द्विपक्षीय मुलाकात ने सबका ध्यान खींचा है, जो 2020 की गलवान झड़प के बाद रिश्तों को सामान्य करने की दिशा में अहम कदम है. मीटिंग में सीमा विवाद, डायरेक्ट फ्लाइट,मानसरोवर यात्रा और आपसी संबंध बढ़ाने पर बातचीत हुई. रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और अन्य नेताओं की मौजूदगी में यह समिट क्षेत्रीय सुरक्षा, आर्थिक सहयोग और बहुध्रुवीय विश्व व्यवस्था को बढ़ावा देने का मंच बन गया है.

सम्मेलन के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सीमा-पार आतंकवाद को प्रमुख मुद्दे के तौर पर उठाया. उन्होंने साफ कहा कि इसका असर न सिर्फ भारत बल्कि चीन पर भी पड़ता है. इसलिए दोनों देशों के लिए यह जरूरी है कि इस चुनौती से निपटने में समझ और सहयोग को मजबूत किया जाए. प्रधानमंत्री ने जोर दिया कि क्षेत्रीय शांति और स्थिरता के लिए आतंकवाद से लड़ाई को प्राथमिकता देनी होगी.

