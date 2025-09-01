PM Modi SCO summit 2025 Live: पीएम मोदी- शी जिनपिंग की मुलाकात ने पूरी दुनिया का खींचा ध्यान, चाइना डेली ने जो लिखा मच गया पूरे देश में हल्ला
Advertisement
trendingNow12904206
Hindi Newsदुनिया

PM Modi SCO summit 2025 Live: पीएम मोदी- शी जिनपिंग की मुलाकात ने पूरी दुनिया का खींचा ध्यान, चाइना डेली ने जो लिखा मच गया पूरे देश में हल्ला

SCO Summit 2025 Live Hindi News: चीन के तियानजिन में 25वां शंघाई सहयोग संगठन (SCO) समिट का आज दूसरा दिन है. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग की रविवार को हुई द्विपक्षीय मुलाकात ने पूरी दुनिया में चर्चा का विषय बना हुआ है. SCO Summit 2025 से दूसरे दिन की जुड़ी हुई हर छोटी-बड़ी ताजा अपडेट जानने के लिए जुड़े रहिए हमारे जी न्यूज के लाइव ब्लॉग के साथ. 

Written By  krishna pandey |Last Updated: Sep 01, 2025, 07:08 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

PM Modi SCO summit 2025 Live: पीएम मोदी- शी जिनपिंग की मुलाकात ने पूरी दुनिया का खींचा ध्यान, चाइना डेली ने जो लिखा मच गया पूरे देश में हल्ला
LIVE Blog

पीएम मोदी और चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग की रविवार को हुई द्विपक्षीय मुलाकात ने सबका ध्यान खींचा है, जो 2020 की गलवान झड़प के बाद रिश्तों को सामान्य करने की दिशा में अहम कदम है. मीटिंग में सीमा विवाद, डायरेक्ट फ्लाइट,मानसरोवर यात्रा और आपसी संबंध बढ़ाने पर बातचीत हुई. रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और अन्य नेताओं की मौजूदगी में यह समिट क्षेत्रीय सुरक्षा, आर्थिक सहयोग और बहुध्रुवीय विश्व व्यवस्था को बढ़ावा देने का मंच बन गया है.

सम्मेलन के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सीमा-पार आतंकवाद को प्रमुख मुद्दे के तौर पर उठाया. उन्होंने साफ कहा कि इसका असर न सिर्फ भारत बल्कि चीन पर भी पड़ता है. इसलिए दोनों देशों के लिए यह जरूरी है कि इस चुनौती से निपटने में समझ और सहयोग को मजबूत किया जाए. प्रधानमंत्री ने जोर दिया कि क्षेत्रीय शांति और स्थिरता के लिए आतंकवाद से लड़ाई को प्राथमिकता देनी होगी.
SCO Summit 2025 से दूसरे दिन की जुड़ी हुई हर छोटी-बड़ी ताजा अपडेट जानने के लिए जुड़े रहिए हमारे जी न्यूज के लाइव ब्लॉग के साथ. 

Add Zee News as a Preferred Source
About the Author
author img
krishna pandey

कृष्णा पांडेय, ज़ी न्यूज़ डिजिटल में चीफ सब-एडिटर के रूप में कार्यरत हैं. वह राजनीति, अंतरराष्ट्रीय मामलों, क्राइम, और फीचर जैसे कई बीट्स पर काम करते हैं. इनकी खासियत है इन-डेप्थ एक्सप्लेनर और संवे...और पढ़ें

TAGS

#Breaking news

Trending news

दोस्त बदलते रहते हैं, पर... मोदी-जिनपिंग की मुलाकात पर कांग्रेस का तंज, गलवान पर मां
pawan khera on pm modi
दोस्त बदलते रहते हैं, पर... मोदी-जिनपिंग की मुलाकात पर कांग्रेस का तंज, गलवान पर मां
इन राज्यों के लिए अगले 48 घंटे हैं बहुत भारी! पहाड़ों पर बरसेगी 'आफत', बाढ़ का खतरा
today weather update
इन राज्यों के लिए अगले 48 घंटे हैं बहुत भारी! पहाड़ों पर बरसेगी 'आफत', बाढ़ का खतरा
देर रात आए भूकंप से थर्रा उठे भारत-PAK समेत 4 देश, ढह गए घर; मची चीख-पुकार
Earthquake news
देर रात आए भूकंप से थर्रा उठे भारत-PAK समेत 4 देश, ढह गए घर; मची चीख-पुकार
बंगाल स्कूल भर्ती घोटाला: आयोग ने जारी की 1,804 'दागी' टीचरों की लिस्ट
Teacher Scam
बंगाल स्कूल भर्ती घोटाला: आयोग ने जारी की 1,804 'दागी' टीचरों की लिस्ट
62 डीलरों के लाइसेंस सस्पेंड, 30 फर्टिलाइजर दुकानों पर गाज...इस राज्य में कार्रवाई
Odisha
62 डीलरों के लाइसेंस सस्पेंड, 30 फर्टिलाइजर दुकानों पर गाज...इस राज्य में कार्रवाई
चाहे फडणवीस सरकार चलवा दे गोलियां...मनोज जरांगे ने खाई भूख हड़ताल जारी रखने की कसम
Maharashtra news
चाहे फडणवीस सरकार चलवा दे गोलियां...मनोज जरांगे ने खाई भूख हड़ताल जारी रखने की कसम
ऊंची इमारतों पर क्यों टिमटिमाती रहती हैं लाल बत्तियां? क्या है इसके पीछे की साइंस
red lights
ऊंची इमारतों पर क्यों टिमटिमाती रहती हैं लाल बत्तियां? क्या है इसके पीछे की साइंस
क्या लीक होने लगी है 3200 करोड़ की लागत से बनी अटल टनल? वायरल वीडियो से उठे सवाल
Atal Tunnel
क्या लीक होने लगी है 3200 करोड़ की लागत से बनी अटल टनल? वायरल वीडियो से उठे सवाल
स्थानीय निकाय चुनावों में इनको मिलेगा 42% आरक्षण, विधानसभा में लगी विधेयक पर मुहर
Telangana
स्थानीय निकाय चुनावों में इनको मिलेगा 42% आरक्षण, विधानसभा में लगी विधेयक पर मुहर
नदियां किनारे तोड़ देंगी, डूबेंगे... सितंबर में जलप्रलय! सच होगी बाबा वेंगा की वाणी?
Rainfall
नदियां किनारे तोड़ देंगी, डूबेंगे... सितंबर में जलप्रलय! सच होगी बाबा वेंगा की वाणी?
;