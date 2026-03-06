US-Israel-Iran War LIVE Updates: ट्रंप ने फिर दी ईरान को धमकी, कहा-'हथियार डालें, वरना मौत तय'

US-Israel-Iran War LIVE Updates: इजरायल और ईरान के बीच जारी जंग की वजह से मिडिल ईस्ट में लगातार तनाव बढ़त ही जा रहा है. इस बीच इजरायल ने कहा है कि उसने बेरूत के दक्षिणी इलाके दहियाह में हिज़्बुल्लाह के इंफ्रास्ट्रक्चर पर हमले किए हैं. यह हमला तब हुआ जब लोगों को इलाका खाली करने के लिए कहा गया. रॉयटर्स ने बताया कि जैसे-जैसे खाड़ी इलाके में लड़ाई जारी है US और कतर कीव के साथ ईरानी शाहिद UAV को मार गिराने के सस्ते विकल्प के तौर पर यूक्रेनी इंटरसेप्टर ड्रोन खरीदने के बारे में बातचीत कर रहे हैं. रिपोर्ट में सूत्रों के हवाले से बताया गया कि शुरुआती बातचीत सरकारी अधिकारियों के बीच हो रही है, कंपनियों के बीच नहीं और जिस टेक्नोलॉजी पर बात हो रही है उसमें दुश्मन के आने वाले ड्रोन को सुनने और उनके कम्युनिकेशन सिग्नल को रोकने के लिए सिस्टम शामिल हैं. इजरायली सेना द्वारा लोगों को पूर्वी जोन के इलाके छोड़ने की चेतावनी देने के बाद गुरुवार को पूर्वी तेहरान से नए मिसाइल हमलों की खबर आई.

