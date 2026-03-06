US-Israel-Iran War LIVE Updates: ट्रंप ने फिर दी ईरान को धमकी, कहा-'हथियार डालें, वरना मौत तय'

US-Iran-Israel War LIVE Updates: US-इजरायल और ईरान के बीच लगातार छठे दिन भी तनाव जारी रहा और यह लड़ाई बड़े मिडिल ईस्ट इलाके में फैल चुकी है.
US-Israel-Iran War LIVE Updates: इजरायल और ईरान के बीच जारी जंग की वजह से मिडिल ईस्ट में लगातार तनाव बढ़त ही जा रहा है. इस बीच इजरायल ने कहा है कि उसने बेरूत के दक्षिणी इलाके दहियाह में हिज़्बुल्लाह के इंफ्रास्ट्रक्चर पर हमले किए हैं. यह हमला तब हुआ जब लोगों को इलाका खाली करने के लिए कहा गया. रॉयटर्स ने बताया कि जैसे-जैसे खाड़ी इलाके में लड़ाई जारी है US और कतर कीव के साथ ईरानी शाहिद UAV को मार गिराने के सस्ते विकल्प के तौर पर यूक्रेनी इंटरसेप्टर ड्रोन खरीदने के बारे में बातचीत कर रहे हैं. रिपोर्ट में सूत्रों के हवाले से बताया गया कि शुरुआती बातचीत सरकारी अधिकारियों के बीच हो रही है, कंपनियों के बीच नहीं और जिस टेक्नोलॉजी पर बात हो रही है उसमें दुश्मन के आने वाले ड्रोन को सुनने और उनके कम्युनिकेशन सिग्नल को रोकने के लिए सिस्टम शामिल हैं. इजरायली सेना द्वारा लोगों को पूर्वी जोन के इलाके छोड़ने की चेतावनी देने के बाद गुरुवार को पूर्वी तेहरान से नए मिसाइल हमलों की खबर आई.
ट्रंप ने दी ईरान को धमकी
ट्रंप ने ईरान को एक बार फिर से सख्त लहजे में धमकी देते हुए कहा, 'मैं एक बार फिर ईरानी रिवोल्यूशनरी गार्ड, सेना और पुलिस के सभी सदस्यों को चेतावनी जारी करते हुए उन्हें अपने हथियार डालने का आह्वान कर रहा हूं. क्योंकि इसके बाद वो सिर्फ मारे जाने वाले हैं. अब ईरानी लोगों के लिए खड़े होने और अपने देश को वापस लेने में मदद करने का समय है. प्रतिरक्षा स्वीकार करें, हम आपको इम्युनिटी देंगे... वरना आपको पूरी तरह से मौत का सामना करना पड़ेगा.
#WATCH | On Iran, US President Donald J. Trump says, "... The United States military, together with the wonderful Israeli partners, continues to demolish the enemy far ahead of schedule and at levels that people have never seen before. We are destroying more of Iran's missiles… pic.twitter.com/8NLUiLT9nZ
— ANI (@ANI) March 5, 2026
ईरान युद्ध के चलते भारत को रूसी तेल खरीदने की छूट
ईरान में जारी युद्ध के बीच भारत को अमेरिका ने रूस से 30 दिनों के लिए तेल खरीदने की छूट दे दी है. अमेरिका के वित्त मंत्री स्कॉट बेसेंट ने सोशल मीडिया के एक्स प्लेटफॉर्म पर इस बात की जानकारी दी है. यह फैसला अमेरिका के ईरान से जारी युद्ध के बीच आया है, जिसके चलते होर्मुज स्ट्रेट से जहाजों की आवाजाही बुरी तरह प्रभावित हुई है.
इजरायल की 11 परसेंट लेबर फोर्स काम नहीं कर रही
ईरान के खिलाफ ऑपरेशन 'रोरिंग लायन' में लड़ाई के 6ठें दिन, इजरायल की लेबर मिनिस्ट्री ने घरेलू मोर्चे पर घोषित खास हालात के बाद लेबर मार्केट को हुए नुकसान का अनुमान जारी किया. जिन मुख्य इंडस्ट्री पर असर पड़ा है, वे हैं आर्ट्स, एंटरटेनमेंट और लेजर, मैनेजमेंट और सपोर्ट सर्विसेज, दूसरी सर्विसेज, एजुकेशन और कॉमर्स. लेबर मिनिस्ट्री के अनुमान के मुताबिक, बेरोजगारी, एक्टिव ड्यूटी या रिजर्व फोर्स की वजह से लेबर मार्केट से गैरहाजिर लोग लेबर फोर्स का लगभग 11% हैं, यानी लगभग 490,000 गैरहाजिर लोग.
श्रीलंका में डूबी ईरानी सबमरीन में सवार थे 3 ऑस्ट्रेलियाई
ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बानीज ने शुक्रवार को कहा कि 3 ऑस्ट्रेलियाई डिफेंस कर्मचारी ईरानी सबमरीन में सवार थे जिसे अमेरिकी सबमरीन टारपीडो ने हिंद महासागर में डुबो दिया था. इस सप्ताह की शुरुआत में श्रीलंका के दक्षिणी तट पर हुआ यह हमला, दूसरे विश्व युद्ध के बाद पहली बार हुआ है जब यूनाइटेड स्टेट्स ने टॉरपीडो का इस्तेमाल करके दुश्मन के जहाज को डुबोया है. श्रीलंकाई अधिकारियों ने कहा कि 87 नाविकों के शव बरामद किए गए हैं.
सऊदी अरब ने मिसाइल हमलों को रोका
सऊदी अरब ने शुक्रवार (6 मार्च) की सुबह कहा कि उसने एक एयर बेस की ओर लॉन्च की गई 3 बैलिस्टिक मिसाइलों को रोक लिया है, जबकि ईरान खाड़ी में हमले कर रहा है. सऊदी रक्षा मंत्रालय ने X पर पोस्ट किया, 'प्रिंस सुल्तान एयर बेस की ओर लॉन्च की गई 3 बैलिस्टिक मिसाइलों को रोककर नष्ट कर दिया गया.'
तेल अवीव में ईरान का 'नया हमला'
ईरान-इजरायल युद्ध के बीच तेल अवीव में नए हमले हुए. न्यूज एजेंसी एएफपी ने बताया कि गुरुवार को रात 2100 बजे के ठीक बाद तेल अवीव में दो धमाके हुए. इजरायली सेना ने कहा कि उसने इजरायल की ओर दागी गई नई ईरानी मिसाइलों का पता लगाया है. तेहरान में, सरकारी ब्रॉडकास्टर सहित कई ईरानी मीडिया आउटलेट्स ने इजरायल की ओर ईरान से दागी गई मिसाइलों की एक नई बौछार शुरू होने की खबर दी.
US सेंट्रल कमांड ने ईरानी दावों को खारिज किया
ईरान- इजरायल युद्ध के बीच खबरें आईं कि इराक में ईरान ने अमेरिकी फाइटर जेट को मार गिराया गया है. अब US सेंट्रल कमांड ने उन दावों को खारिज कर दिया है कि US फाइटर जेट को इराक में मार गिराया गया था और इस दावे को पूरी तरह से फर्जी बताया है.
Rumors are circulating on social media of a U.S. fighter jet shot down over Basra. These are baseless and NOT TRUE. pic.twitter.com/2j37oULTcs
— U.S. Central Command (@CENTCOM) March 5, 2026
इजरायल ने की हिज्बुल्लाह के ठिकानों पर बमबारी
ईरान - अमेरिका और इजरायल के बीच जारी जंग के बीच इजरायल ने लेबनान के बेरूत में चरमपंथी संगठन हिज्बुल्लाह के ठिकानों पर नया हमला किया है. इजरायल की सेना ने कहा, 'IDF ने बेरूत के दहियाह इलाके में हिज्बुल्लाह के इंफ्रास्ट्रक्चर पर हमला करना शुरू कर दिया है.'