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SCO Summit 2026 Live: डील, दोस्ती और डिप्लोमेसी...SCO शिखर सम्मेलन का आज से आगाज, बिश्केक में मोदी; पुतिन-Xi से होगी मुलाकात

सोमवार (31 अगस्त) से बिश्केक 26वें शंघाई सहयोग संगठन (SCO) शिखर सम्मेलन का आयोजन होने जा रहा है. इस समिट में पीएम मोदी भी हिस्सा लेंगे. इस शिखर सम्मेलन के बाद पीएम मोदी कई देशों के नेताओं के साथ द्विपक्षीय बैठक करेंगे.

Written Byabhinav tripathi
Published: Aug 31, 2026, 07:03 AM IST|Updated: Aug 31, 2026, 07:45 AM IST
SCO Summit 2026 Live: डील, दोस्ती और डिप्लोमेसी...SCO शिखर सम्मेलन का आज से आगाज, बिश्केक में मोदी; पुतिन-Xi से होगी मुलाकात
Image Credit: प्रधानमंत्री बिश्केक में हो रहे एससीओ शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेंगे. (फोटो- एक्स)
31 August 2026 07:45 AM (IST)

भारत के लिए कितना खास है SCO समिट

मध्य एशिया में कई महत्वपूर्ण खनिजों की भंडार है, ऊर्जा की जरूरत, नए बिजनेस रूट और आतंकवाद के विरुद्ध एकजुटता की मुहिम की दिशा में आगे बढ़ना भारत का पक्ष है. बता दें कि पीएम मोदी 6वें वर्ल्ड नोमैड गेम्स के उद्घाटन समारोह में भी हिस्सा लेंगे.

31 August 2026 07:09 AM (IST)

किर्गिस्तान पहुंचे पीएम मोदी

रविवार शाम को पीएम मोदी ने अपनी दो दिवसीय उज्बेकिस्तान की यात्रा को पूरा करने के बाद शंघाई को-ऑपरेशन ऑर्गनाइजेशन (SCO) समिट में शामिल होने के लिए बिश्केक पहुंचे. बता दें कि साल 2017 में भारत और पाकिस्तान SCO के पूर्ण हिस्सा बने थे. इसके बाद साल 2023 में ईरान और 2024 में बेलारूस भी इसमें शामिल हुए. 

31 August 2026 07:08 AM (IST)

क्या है इस शिखर सम्मेलन की थीम?

किर्गिस्तान में आयोजित हो रहे इस बार के शिखर सम्मेलन की इस बार की थीम सतत शांति, विकास और समृद्धि के लिए साथ मिलकर आगे बढ़ना है. इस शिखर सम्मेलन में भारत, चीन, रूस, पाकिस्तान, ईरान समेत 10 सदस्य हैं, जिनके नेता इस समिट में शामिल होंगे. पीएम मोदी भारत का प्रतिनिधित्व करेंगे. 

31 August 2026 07:05 AM (IST)

26वें SCO शिखर सम्मेलन का आगाज

31 अगस्त से 1 सितंबर तक बिश्केक में 26वां SCO शिखर सम्मेलन आयोजित हो रहा है. इस शिखर सम्मेलन की मेजबानी किर्गिस्तान कर रहा है. अध्यक्षता सादिर जापारोव करेंगे. यह एससीओ शिखर सम्मलेन इसलिए भी खास है, क्योंकि यह SCO के 25 साल पूरा होने पर आयोजित हो रहा है. 

31 August 2026 07:05 AM (IST)

पीएम मोदी पहुंचे बिश्केक

एससीओ शिखर सम्मेल में हिस्सा लेने के लिए पीएम नरेंद्र मोदी बिश्केक पहुंचे हैं. यहां पर पीएम मोदी का भव्य स्वागत किया गया. पीएम मोदी ने इस दौरान एक्स पर कुछ तस्वीरों को साझा किया और लिखा कि भारत से बिश्केक तक, आज शाम भारतीय समुदाय की ओर से बहुत ही खास स्वागत हुआ. 

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abhinav tripathi

abhinav tripathi

अभिनव त्रिपाठी जी न्यूज हिंदी में बतौर सब एडिटर कार्यरत हैं।  पत्रकारिता के क्षेत्र में 3 साल से अधिक समय का अनुभव रखते हैं। डेस्क पर रियल टाइम की देश-विदेश की खबरों को कवर करते हैं। राष्ट्रीय राजनीति और अंतरराष्ट्रीय खबरों को लिखना पसंद है। वैश्विक घटनाक्रम के किसी भी जटिल मुद्दे को आसान भाषा में समझाना अच्छी तरीके से आता है। इससे पहले जागरण डॉट कॉम के साथ सब एडिटर के तौर पर काम कर चुके हैं।  करियर की शुरुआत एक सैटेलाइट चैनल से की थी। पत्रकारिता की पढ़ाई काशी विद्यापीठ वाराणसी से की है। 

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