/SCO Summit 2026 Live: डील, दोस्ती और डिप्लोमेसी...SCO शिखर सम्मेलन का आज से आगाज, बिश्केक में मोदी; पुतिन-Xi से होगी मुलाकात

मध्य एशिया में कई महत्वपूर्ण खनिजों की भंडार है, ऊर्जा की जरूरत, नए बिजनेस रूट और आतंकवाद के विरुद्ध एकजुटता की मुहिम की दिशा में आगे बढ़ना भारत का पक्ष है. बता दें कि पीएम मोदी 6वें वर्ल्ड नोमैड गेम्स के उद्घाटन समारोह में भी हिस्सा लेंगे.
रविवार शाम को पीएम मोदी ने अपनी दो दिवसीय उज्बेकिस्तान की यात्रा को पूरा करने के बाद शंघाई को-ऑपरेशन ऑर्गनाइजेशन (SCO) समिट में शामिल होने के लिए बिश्केक पहुंचे. बता दें कि साल 2017 में भारत और पाकिस्तान SCO के पूर्ण हिस्सा बने थे. इसके बाद साल 2023 में ईरान और 2024 में बेलारूस भी इसमें शामिल हुए.
किर्गिस्तान में आयोजित हो रहे इस बार के शिखर सम्मेलन की इस बार की थीम सतत शांति, विकास और समृद्धि के लिए साथ मिलकर आगे बढ़ना है. इस शिखर सम्मेलन में भारत, चीन, रूस, पाकिस्तान, ईरान समेत 10 सदस्य हैं, जिनके नेता इस समिट में शामिल होंगे. पीएम मोदी भारत का प्रतिनिधित्व करेंगे.
31 अगस्त से 1 सितंबर तक बिश्केक में 26वां SCO शिखर सम्मेलन आयोजित हो रहा है. इस शिखर सम्मेलन की मेजबानी किर्गिस्तान कर रहा है. अध्यक्षता सादिर जापारोव करेंगे. यह एससीओ शिखर सम्मलेन इसलिए भी खास है, क्योंकि यह SCO के 25 साल पूरा होने पर आयोजित हो रहा है.
एससीओ शिखर सम्मेल में हिस्सा लेने के लिए पीएम नरेंद्र मोदी बिश्केक पहुंचे हैं. यहां पर पीएम मोदी का भव्य स्वागत किया गया. पीएम मोदी ने इस दौरान एक्स पर कुछ तस्वीरों को साझा किया और लिखा कि भारत से बिश्केक तक, आज शाम भारतीय समुदाय की ओर से बहुत ही खास स्वागत हुआ.
From Bharat to Bishkek, a very special welcome by the Indian community earlier this evening. pic.twitter.com/lnh5G0whfy
— Narendra Modi (@narendramodi) August 30, 2026
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस समय कजाकिस्तान और किर्गिस्तान की आधिकारिक यात्रा पर हैं. 29 अगस्त से शुरू होने वाली यह यात्रा 1 सितंबर को समाप्त होगी. कजाकिस्तान की यात्रा को पूरा करने के बाद पीएम मोदी किर्गिस्तान पहुंचे, जहां पर वे 26वें शंघाई सहयोग संगठन (SCO) शिखर सम्मेलन में लेंगे. किर्गिज राष्ट्रपति सादिर झापारोव के निमंत्रण पर पीएम मोदी बिश्केक पहुंचे हैं. यहां पर 26वें SCO शिखर सम्मेलन में सदस्य देशों के नेता क्षेत्रीय और अंतरराष्ट्रीय मुद्दों पर चर्चा करेंगे.
दरअसल, 10 सदस्यों वाले एससीओ की स्थापना साल 2001 में रूस, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, ताजिकिस्तान, चीन और उज्बेकिस्तान ने की थी. वहीं, साल 2017 में भारत एवं पाकिस्तान इसके सदस्य बने. 2023 में ईरान और फिर 2024 में इस ग्रुप में बेलारूस को भी शामिल किया गया. इसी समिट में हिस्सा लेने के पीएम मोदी बिश्केक पहुंचे हैं, जहां पर वह कई देशों के नेताओं के साथ द्विपक्षीय बैठक करेंगे.
सबसे खास बात है कि इस बैठक में पीएम नरेंद्र मोदी और पाकिस्तानी पीएम शहबाज शरीफ का कई बार सामना देखने को मिल सकता है. हालांकि, दोनों देशों के बीच बातचीत की संभावना न के बराबर है. दिन भर एससीओ समिट पर हमारी नजर बनी रहेगी, इससे जुड़ी पल-पल की अपडेट के लिए आप हमारे लाइव ब्लॉग में बने रहें...