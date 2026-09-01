Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • हिंदी न्यूज़
  • /दुनिया
  • /SCO Summit 2026: आज सम्मेलन के मुख्य सत्र को संबोधित करेंगे पीएम मोदी, कई दिग्गज नेताओं की होगी बैठक
Live Now

SCO Summit 2026: आज सम्मेलन के मुख्य सत्र को संबोधित करेंगे पीएम मोदी, कई दिग्गज नेताओं की होगी बैठक

SCO Summit 2026 Live Updates: किर्गिस्तान की राजधानी बिश्केक में 26वें शंघाई सहयोग संगठन (SCO) शिखर सम्मेलन का आज दूसरा दिन है. आज इस सम्मेलन में कई दिग्गज नेताओं की बैठक हो सकती है. पीएम मोदी आज इस शिखर सम्मेलन के मुख्य सत्र को संबोधित करने वाले हैं.

Written ByShruti Kaul
Published: Sep 01, 2026, 08:09 AM IST|Updated: Sep 01, 2026, 08:33 AM IST
SCO Summit 2026: आज सम्मेलन के मुख्य सत्र को संबोधित करेंगे पीएम मोदी, कई दिग्गज नेताओं की होगी बैठक
01 September 2026 08:31 AM (IST)

आज का कार्यक्रम

शिखर सम्मेलन का मुख्य सत्र सुबह 9:50 बजे से दोपहर 1:00 बजे तक निर्धारित है. 

आज के सत्र में पीएम मोदी, चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग और रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन एक ही मंच पर नजर आएंगे. 

सम्मेलन के दौरान पीएम मोदी चीन, रूस, ईरान, बेलारूस और अन्य मध्य एशियाई देशों के राष्ट्राध्यक्षों के साथ सामूहिक बैठक और चर्चा करेंगे. 

पीएम मोदी आज के सत्र में सिक्योरिटी, कनेक्टिविटी पर आधारित भारत प्राथमिकताओं को रखेंगे. इसके साथ ही वह आतंकवाद, अलगाववाद और उग्रवाद के खिलाफ एकजुट होने का संदेश देंगे. 

मुख्य सत्र समाप्त होने के बाद SCO के सभी 10 सदस्य देशों के बीच व्यापार, सुरक्षा और डिजिटल सहयोग को लेकर अहम साझा समझौतों पर हस्ताक्षर किए जाएंगे. 

01 September 2026 08:14 AM (IST)

SCO समिट की 25वीं वर्षगांठ

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज 26वें SCO शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेंगे. आज इस शिखर सम्मेलन की 25वीं वर्षगांठ है. भारत SCO समिट का साल 2017 से पूर्ण सदस्य रहा है. 

 

Add Zee News as a Preferred Source
TAGS:
SCO Summit 2026

About the Author

Shruti Kaul

Shruti Kaul

ज़ी न्यूज में सब एडिटर. वनस्थली विद्यापीठ यूनिवर्सिटी, राजस्थान से जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन. ये राष्ट्रीय-अंतर्राष्ट्रीय मुद्दो से जुड़े विषयों पर लिखती हैं. लिखने के अलावा श्रुति को नई जगहों पर घूमना, संगीत सुनना, फिल्में देखना और फूड एक्सप्लोर करने का बेहद शौक है. 

Read More

ट्रेंडिंग

  • न्यूज़
  • फोटो
  • वीडियो
कभी जो बम मचाते थे तबाही, अब उसी के खोल को बना दिया डस्टबिन! बम का ऐसा इस्तेमाल...
2
3
4
5