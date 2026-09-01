/SCO Summit 2026: आज सम्मेलन के मुख्य सत्र को संबोधित करेंगे पीएम मोदी, कई दिग्गज नेताओं की होगी बैठक

शिखर सम्मेलन का मुख्य सत्र सुबह 9:50 बजे से दोपहर 1:00 बजे तक निर्धारित है.
आज के सत्र में पीएम मोदी, चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग और रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन एक ही मंच पर नजर आएंगे.
सम्मेलन के दौरान पीएम मोदी चीन, रूस, ईरान, बेलारूस और अन्य मध्य एशियाई देशों के राष्ट्राध्यक्षों के साथ सामूहिक बैठक और चर्चा करेंगे.
पीएम मोदी आज के सत्र में सिक्योरिटी, कनेक्टिविटी पर आधारित भारत प्राथमिकताओं को रखेंगे. इसके साथ ही वह आतंकवाद, अलगाववाद और उग्रवाद के खिलाफ एकजुट होने का संदेश देंगे.
मुख्य सत्र समाप्त होने के बाद SCO के सभी 10 सदस्य देशों के बीच व्यापार, सुरक्षा और डिजिटल सहयोग को लेकर अहम साझा समझौतों पर हस्ताक्षर किए जाएंगे.
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज 26वें SCO शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेंगे. आज इस शिखर सम्मेलन की 25वीं वर्षगांठ है. भारत SCO समिट का साल 2017 से पूर्ण सदस्य रहा है.
#WATCH | Bishkek, Kyrgyzstan: Prime Minister Narendra Modi will participate in the 26th SCO Summit today. The Summit marks the 25th anniversary of the Shanghai Cooperation Organisation, of which India has been a full member since 2017.
Visuals of Yntymak Ordo, where the press… pic.twitter.com/Hdc3fVp3Il
— ANI (@ANI) September 1, 2026
SCO Summit 2026 Live Updates: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किर्गिस्तान की राजधानी बिश्केक में 26वें शंघाई सहयोग संगठन (SCO) शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेने पहुंचे हैं. आज समिट का दूसरा दिन है और इस दौरान पीएम मोदी समिट को संबोधित कर सकते हैं. उन्होंने बीते दिन SCO शिखर सम्मेलन में ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेशकियन और रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन समेत कई देशों के नेताओं के साथ द्विपक्षीय मुलाकात की थी. SCO शिखर सम्मेलन में भारत के अलावा, रूस, चीन, ईरान और पाकिस्तान समेत 10 सदस्य देशों के नेता शामिल हुए हैं.
SCO शिखर सम्मेलन में पीएम मोदी चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग से भी मुलाकात कर सकते हैं. सम्मेलन में आज सुबह 9 बजे से पहले सत्र की बैठक शुरुआत हो जाएगी. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी SCO के मंच पर भारत के दृष्टिकोण को साझा करेंगे. सम्मेलन में पश्चिम एशिया संकट और जंग से पीड़ित दुनिया के लिए समाधान कैसे हो और आतंकवाद पर लगाम कैसे लगे इन सब मुद्दों के साथ ही कनेक्टिविटी और ट्रेड की बात भी होगी.