/SCO Summit 2026: आज सम्मेलन के मुख्य सत्र को संबोधित करेंगे पीएम मोदी, कई दिग्गज नेताओं की होगी बैठक

शिखर सम्मेलन का मुख्य सत्र सुबह 9:50 बजे से दोपहर 1:00 बजे तक निर्धारित है.

आज के सत्र में पीएम मोदी, चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग और रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन एक ही मंच पर नजर आएंगे.

सम्मेलन के दौरान पीएम मोदी चीन, रूस, ईरान, बेलारूस और अन्य मध्य एशियाई देशों के राष्ट्राध्यक्षों के साथ सामूहिक बैठक और चर्चा करेंगे.

पीएम मोदी आज के सत्र में सिक्योरिटी, कनेक्टिविटी पर आधारित भारत प्राथमिकताओं को रखेंगे. इसके साथ ही वह आतंकवाद, अलगाववाद और उग्रवाद के खिलाफ एकजुट होने का संदेश देंगे.

मुख्य सत्र समाप्त होने के बाद SCO के सभी 10 सदस्य देशों के बीच व्यापार, सुरक्षा और डिजिटल सहयोग को लेकर अहम साझा समझौतों पर हस्ताक्षर किए जाएंगे.