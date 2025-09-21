Surya Grahan 2025 Live Updates: साल के आखिरी सूर्य ग्रहण पर बन रहा खास योग, जानें समय, प्रभाव और बचाव के उपाय

Solar Eclipse Live, Surya Grahan Time: साल 2025 का आखिरी सूर्य ग्रहण रविवार (21 सितंबर) की रात 10 बजकर 59 मिनट पर शुरू होकर अगले दिन तड़के 3 बजकर 32 मिनट तक रहेगा. खास बात यह है कि यह ग्रहण भारत में दिखाई नहीं देगा. यह मुख्य रूप से ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, अंटार्कटिका और प्रशांत महासागर के दक्षिणी हिस्सों में देखा जा सकेगा. ग्रहण कन्या राशि और उत्तराफाल्गुनी नक्षत्र में लगेगा, जिसमें सूर्य, चंद्र और बुध तीनों एक ही राशि में होंगे. इस स्थिति को ज्योतिष में बुधादित्य योग कहा जाता है. यह साल का दूसरा और अंतिम सूर्य ग्रहण है, जो पितृपक्ष के समापन के साथ लग रहा है. पितृपक्ष की शुरुआत 7 सितंबर को लगे चंद्र ग्रहण से हुई थी.

भारतीय धर्मशास्त्रों के अनुसार ग्रहण के 12 घंटे पहले सूतक काल लगता है, जिसके दौरान शुभ कार्य, यात्रा और नई चीजों की खरीदारी टालने की सलाह दी जाती है, हालांकि इस बार भारत में ग्रहण दिखाई न देने की वजह से सूतक काल लागू नहीं होगा लेकिन ग्रहण के प्रभाव को लेकर धार्मिक आस्था और ज्योतिष के मुताबिक सावधानी बरतना उचित माना जाता है.

