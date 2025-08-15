Trump Putin Meeting LIVE: अलास्का के लिए रवाना हुए डोनाल्ड ट्रंप, पुतिन का करेंगे स्वागत

Trump Putin Meeting, Alaska Summit LIVE: अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प और रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन थोड़ी देर में मुलाकात करने वाले हैं. यूक्रेन जंग पर चर्चा के लिए अलास्का के एंकोरेज स्थित ज्वाइंट बेस एल्मेंडॉर्फ-रिचर्डसन में मिलेंगे. दोनों नेताओं के बीच होने वाली यह मुलाकात अलास्का के समय के मुताबिक सुबह 11:30 बजे होगी. ट्रम्प ने मीटिंग से पहले उम्मीद जताई है कि पुतिन यूक्रेन पर एक समझौते पर सहमत हो सकते हैं, जबकि क्रेमलिन ने इशारा दिया है कि वार्ता के दौरान कुछ शर्तों पर सहमति बन सकती है. डोनाल्ड ट्रंप और व्लादिमीर पुतिन के बीच होने वाली इस मुलाकात से जुड़ी हर जरूरी जानकारी हम आपको इसी लाइव ब्लॉग में देंगे.