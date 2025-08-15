Trump Putin Meeting LIVE: अलास्का के लिए रवाना हुए डोनाल्ड ट्रंप, पुतिन का करेंगे स्वागत
Trump Putin Meeting LIVE: अलास्का के लिए रवाना हुए डोनाल्ड ट्रंप, पुतिन का करेंगे स्वागत

USA Russia Alaska Summit Live Updates: इस समय सारी दुनिया की नजरे अमेरिका राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के बीच होने वाली मीटिंग पर टिकी हुई हैं. इस मुलाकात से जुड़ी हर अपडेट हम आपको इसी लाइव ब्लॉग में देंगे.

 

Written By  Tahir Kamran|Last Updated: Aug 15, 2025, 08:38 PM IST
Trump Putin Meeting LIVE: अलास्का के लिए रवाना हुए डोनाल्ड ट्रंप, पुतिन का करेंगे स्वागत
Trump Putin Meeting, Alaska Summit LIVE: अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प और रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन थोड़ी देर में मुलाकात करने वाले हैं. यूक्रेन जंग पर चर्चा के लिए अलास्का के एंकोरेज स्थित ज्वाइंट बेस एल्मेंडॉर्फ-रिचर्डसन में मिलेंगे. दोनों नेताओं के बीच होने वाली यह मुलाकात अलास्का के समय के मुताबिक सुबह 11:30 बजे होगी. ट्रम्प ने मीटिंग से पहले उम्मीद जताई है कि पुतिन यूक्रेन पर एक समझौते पर सहमत हो सकते हैं, जबकि क्रेमलिन ने इशारा दिया है कि वार्ता के दौरान कुछ शर्तों पर सहमति बन सकती है. डोनाल्ड ट्रंप और व्लादिमीर पुतिन के बीच होने वाली इस मुलाकात से जुड़ी हर जरूरी जानकारी हम आपको इसी लाइव ब्लॉग में देंगे.

15 August 2025
20:38 PM

Trump Putin Meeting Updates: अपने टार्गेट को लेकर अड़ सकते हैं पुतिन

यह तो सभी जानते हैं कि ट्रंप और पुतिन के बीच होने वाली मुलाकात बेहद मुश्किल है. रूस को लगता है कि उसने जंग में बढ़त हासिल की है, इसलिए वह अपने बड़े-बड़े सैन्य लक्ष्यों पर अड़ा रहेगा. इसका मतलब है कि किसी भी समझौते में उसकी कड़ी शर्तें शामिल होंगी.

20:32 PM

TRUMP Putin Live Updates: पुतिन मगदान में रुके

ट्रंप के साथ एक महत्वपूर्ण बैठक के लिए अलास्का जाने से पहले, पुतिन रूस के सुदूर पूर्वी शहर मगदान पहुंचे. उन्होंने स्थानीय अधिकारियों के साथ बैठकों के लिए रुककर समय बिताया. प्रमुख आयोजनों से पहले रूसी नेता आत्मविश्वास और नियंत्रण प्रदर्शित करने के मकसद से कम-प्रोफाइल बैठकों के लिए रुकते हैं.

20:28 PM

द्वितीय विश्व युद्ध स्मृति में स्मारक पर फूल अर्पित

रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने अमेरिका-सोवियत द्वितीय विश्व युद्ध सहयोग की स्मृति में स्मारक पर पुष्प अर्पित किए.

20:10 PM

Trump Putin Meeting Live Updates:

अलास्का में होने वाले महत्वपूर्ण शिखर सम्मेलन से पहले, व्लादिमीर पुतिन के दूतों में से एक, किरिल दिमित्रिव ने रूसी प्रतिनिधिमंडल की तुलना में अमेरिकी टीम के आकार को लेकर एक व्यंग्यात्मक टिप्पणी की. शुक्रवार सुबह X पर पोस्ट करते हुए, दिमित्रिव ने लिखा'घात! हमारा प्रतिनिधिमंडल संख्या में कम है.'

20:10 PM

Trump Putin Live: अमेरिका पर भरोसा है- जेलेंस्की

ट्रंप-पुतिन की मुलाकात से पहले यूक्रेनी राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की ने जोर देकर कहा कि यूक्रेन 'अमेरिका पर भरोसा' कर रहा है. जेलेंस्की ने कहा,'मुख्य बात यह है कि इस मीटिंग से न्यायपूर्ण शांति की दिशा में एक वास्तविक रास्ता खुले और त्रिपक्षीय प्रारूप में नेताओं - यूक्रेन, अमेरिका और रूसी पक्ष - के बीच एक ठोस चर्चा हो.' उन्होंने आगे कहा ,'जंग खत्म करने का समय आ गया है और रूस को आवश्यक कदम उठाने होंगे. हम अमेरिका पर भरोसा कर रहे हैं. हम हमेशा की तरह, यथासंभव उत्पादक रूप से काम करने के लिए तैयार हैं.'

20:06 PM

Trump Putin Meeting Live पुतिन का स्वागत करेंगे ट्रंप

क्रेमलिन का कहना है कि ट्रंप विमान में पुतिन का स्वागत करेंगे. क्रेमलिन ने कहा कि ट्रंप आज बाद में अलास्का पहुंचने पर पुतिन के विमान में उनका स्वागत करेंगे. पुतिन के अलास्का रवाना होने से पहले क्रेमलिन के प्रवक्ता दिमित्री पेसकोव ने सरकारी मीडिया को बताया,'स्थानीय समय के मुताबिक ठीक 11:00 बजे (GMT 19:00 बजे) राष्ट्रपति का विमान में उतरना तय है. राष्ट्रपति ट्रंप विमान में उनसे मिलेंगे.'

20:02 PM

Trump Putin Meeting Live: शतरंज का खेल

अमेरिकी राष्ट्रपति ने इस मुलाकात की तुलना एक 'शतरंज के खेल' से की और अनुमान लगाया कि शांति वार्ता को आगे बढ़ाने में '25 प्रतिशत संभावना' है कि वे नाकाम हो सकते हैं. उन्होंने चेतावनी दी कि अगर पुतिन जंग खत्म करने से इनकार करते हैं तो मास्को के लिए 'बहुत गंभीर परिणाम' होंगे.

