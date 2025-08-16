Trump Putin Meeting LIVE: पुतिन से मिलने के बाद 'धमकीबाज' ट्रंप की बंध गई घिग्घी! मुलाकात पर दिया 10 में 10 नंबर, जानें पल-पल की अपडेट
Trump Putin Meeting LIVE: पुतिन से मिलने के बाद 'धमकीबाज' ट्रंप की बंध गई घिग्घी! मुलाकात पर दिया 10 में 10 नंबर, जानें पल-पल की अपडेट

USA-Russia Alaska Summit Live Updates: अलास्का में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के बीच मीटिंग समाप्त हो चुकी है. अलास्का में ट्रंप-पुतिन की मुलाकात और दुनिया की तमाम छोटी-बड़ी खबरों के लिए जुड़े रहिए हमारे जी न्यूज के लाइव ब्लॉग के साथ.

 

Written By  krishna pandey |Last Updated: Aug 16, 2025, 08:22 AM IST
Trump Putin Meeting LIVE: पुतिन से मिलने के बाद 'धमकीबाज' ट्रंप की बंध गई घिग्घी! मुलाकात पर दिया 10 में 10 नंबर, जानें पल-पल की अपडेट
LIVE Blog

Trump Putin Meeting, Alaska Summit LIVE: ट्रंप ने रूस के लिए "गंभीर परिणाम" की धमकी को फिलहाल टाल दिया है. सीएनएन की रिपोर्ट के मुताबिक, राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने संकेत दिया है कि वह रूस पर और प्रतिबंध लगाने या अन्य "गंभीर परिणाम" थोपने से फिलहाल परहेज करेंगे, क्योंकि उन्होंने आज व्लादिमीर पुतिन के साथ अपनी बैठक को बहुत अच्छा बताया. फॉक्स न्यूज़ के सीन हैनिटी के साथ एक साक्षात्कार में ट्रंप ने कहा, "आज जो हुआ, उसके कारण मुझे लगता है कि मुझे अभी इसके बारे में सोचने की ज़रूरत नहीं है." "मुझे दो या तीन हफ़्ते या कुछ और समय बाद इसके बारे में सोचना पड़ सकता है, लेकिन हमें अभी इसके बारे में सोचने की ज़रूरत नहीं है." 

'मुझे लगता है कि यह बैठक 10 अंकों की थी'
सीएनएन की रिपोर्ट के मुताबिक,राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि वह आज रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के साथ अपनी बैठक को "10 अंकों" का दर्जा देंगे, जबकि उन्होंने पहले पत्रकारों से कहा था कि अगर आज युद्धविराम नहीं हुआ, तो वह "खुश" नहीं होंगे. अब कहा हमारे बीच अच्छी बातचीत हुई. और यह अच्छा है जब दो बड़ी ताकतें एक साथ मिलती हैं, खासकर जब वे परमाणु शक्ति संपन्न हों. 

अलास्का में ट्रंप-पुतिन की मुलाकात और दुनिया की तमाम छोटी-बड़ी खबरों के लिए जुड़े रहिए हमारे जी न्यूज के लाइव ब्लॉग के साथ.

16 August 2025
08:15 AM

अटल बिहारी वाजपेयी को श्रद्धांजलि
पीएम मोदी ने दिल्ली में अटल बिहारी वाजपेयी की पुण्यतिथि पर उन्हें पुष्पांजलि अर्पित की.     

 

krishna pandey

कृष्णा पांडेय, ज़ी न्यूज़ डिजिटल में चीफ सब-एडिटर के रूप में कार्यरत हैं. वह राजनीति, अंतरराष्ट्रीय मामलों, क्राइम, और फीचर जैसे कई बीट्स पर काम करते हैं. इनकी खासियत है इन-डेप्थ एक्सप्लेनर और संवे...और पढ़ें

Trump Putin Alaska Meet

;