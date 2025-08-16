Trump Putin Meeting LIVE: पुतिन से मिलने के बाद 'धमकीबाज' ट्रंप की बंध गई घिग्घी! मुलाकात पर दिया 10 में 10 नंबर, जानें पल-पल की अपडेट

Trump Putin Meeting, Alaska Summit LIVE: ट्रंप ने रूस के लिए "गंभीर परिणाम" की धमकी को फिलहाल टाल दिया है. सीएनएन की रिपोर्ट के मुताबिक, राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने संकेत दिया है कि वह रूस पर और प्रतिबंध लगाने या अन्य "गंभीर परिणाम" थोपने से फिलहाल परहेज करेंगे, क्योंकि उन्होंने आज व्लादिमीर पुतिन के साथ अपनी बैठक को बहुत अच्छा बताया. फॉक्स न्यूज़ के सीन हैनिटी के साथ एक साक्षात्कार में ट्रंप ने कहा, "आज जो हुआ, उसके कारण मुझे लगता है कि मुझे अभी इसके बारे में सोचने की ज़रूरत नहीं है." "मुझे दो या तीन हफ़्ते या कुछ और समय बाद इसके बारे में सोचना पड़ सकता है, लेकिन हमें अभी इसके बारे में सोचने की ज़रूरत नहीं है."

'मुझे लगता है कि यह बैठक 10 अंकों की थी'

सीएनएन की रिपोर्ट के मुताबिक,राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि वह आज रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के साथ अपनी बैठक को "10 अंकों" का दर्जा देंगे, जबकि उन्होंने पहले पत्रकारों से कहा था कि अगर आज युद्धविराम नहीं हुआ, तो वह "खुश" नहीं होंगे. अब कहा हमारे बीच अच्छी बातचीत हुई. और यह अच्छा है जब दो बड़ी ताकतें एक साथ मिलती हैं, खासकर जब वे परमाणु शक्ति संपन्न हों.

