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US Attacks Iran LIVE: बदले की आग में जला होर्मुज! US फाइटर जेट्स ने ईरान को किया तबाह तो शिया मुल्क ने भी दिया मुंहतोड़ जवाब

US-Iran War LIVE: ईरान और अमेरिका के बीच तनाव एक बार फिर खतरनाक स्तर पर पहुंच गया है. ताजा रिपोर्ट्स के मुताबिक, अमेरिकी फाइटर जेट्स ने ईरान पर भीषण एयरस्ट्राइक करते हुए उसके रडार और एयर डिफेंस सिस्टम को भारी नुकसान पहुंचाया है. पल-पल की अपडेट के लिए हमारे साथ LIVE जुड़ें

Written ByRavindra Singh
Published: Jun 10, 2026, 09:28 AM IST|Updated: Jun 10, 2026, 09:54 AM IST
US Attacks Iran LIVE: बदले की आग में जला होर्मुज! US फाइटर जेट्स ने ईरान को किया तबाह तो शिया मुल्क ने भी दिया मुंहतोड़ जवाब
Image Credit: AI Generated Photo
10 June 2026 09:40 AM (IST)

US Attacks Iran LIVE: केशम द्वीप पर अमेरिकी फाइटर जेट्स ने बोला हमला, सुनाई दी धमाके की गूंज

ईरान की ओर से मिली जानकारी के मुताबिक केशम द्वीप पर धमाकों की आवाजें सुनी गई हैं. स्थानीय रिपोर्ट्स में बताया जा रहा है कि वहां करीब छह विस्फोट हुए. शुरुआती आकलन में माना जा रहा है कि यह हमला ड्रोन से नहीं, बल्कि लड़ाकू विमानों के जरिए किया गया हो सकता है, हालांकि इसकी आधिकारिक पुष्टि अभी नहीं हुई है.

10 June 2026 09:20 AM (IST)

US Attacks Iran LIVE: होर्मुज के आसपास अमेरिका का हमला, एयर डिफेंस और रडार सिस्टम निशाने पर

अमेरिकी मीडिया रिपोर्टों में एक अमेरिकी अधिकारी के हवाले से दावा किया गया है कि ईरान पर किए गए अमेरिकी हमलों के दौरान होर्मुज के आसपास कई एयर डिफेंस और रडार सिस्टम को निशाना बनाया गया. रिपोर्ट के मुताबिक, इन हमलों में ईरान की सैन्य निगरानी क्षमता को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की गई है.

10 June 2026 09:05 AM (IST)

US Attacks Iran LIVE: अमेरिकी हमलों के बाद होर्मोजगन प्रांत के पूर्वी हिस्सों में दहशत का माहौल

ईरानी समाचार एजेंसी ने बताया कि होर्मोजगन प्रांत के पूर्वी हिस्सों में लगातार धमाकों की आवाजें सुनी गईं, जिससे इलाके में तनाव और दहशत का माहौल बन गया है.

10 June 2026 08:45 AM (IST)

US Attacks Iran LIVE: US हेलिकॉप्टर पर हमले के बाद ईरान में अलग-अलग जगहों पर कई अटैक

ईरान की सरकारी मीडिया ने जानकारी दी है कि होर्मुज क्षेत्र में स्थित केशम द्वीप पर हमला हुआ है. रिपोर्ट के मुताबिक सिरिक इलाके में एक प्रोजेक्टाइल गिरने की पुष्टि भी हुई है. इसके अलावा बंदर अब्बास में भी धमाके जैसे हालात सामने आए हैं.

10 June 2026 08:25 AM (IST)

US Attacks Iran LIVE: US ने शुरू किए ईरान पर हमले तो ट्रंप बोले- हमलों पर जवाब देना बहुत जरूरी था

कुछ ही समय बाद अमेरिकी सेना ने ईरान के कई ठिकानों पर हमला कर दिया. इस कार्रवाई को लेकर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि यह कदम इसलिए उठाया गया क्योंकि एक अमेरिकी हेलीकॉप्टर को पहले गिरा दिया गया था. उन्होंने यह भी कहा कि इसका जवाब देना जरूरी था और इसी वजह से सैन्य कार्रवाई की गई.

10 June 2026 08:05 AM (IST)

US Attacks Iran LIVE: ईरान ने किया डोनाल्ड ट्रंप के दावो से इनकार

डोनाल्ड ट्रंप के दावे को ईरान ने पूरी तरह खारिज कर दिया है. ईरान का कहना है कि उसने अमेरिका का कोई अपाचे हेलिकॉप्टर नहीं गिराया है. साथ ही तेहरान ने ट्रंप पर आरोप लगाया है कि वे ऐसे दावे सिर्फ एक बहाने के तौर पर पेश कर रहे हैं, ताकि ईरान पर सैन्य कार्रवाई को सही ठहराया जा सके.

10 June 2026 07:45 AM (IST)

US Attacks Iran LIVE: घटना की विस्तृत जांच कर रहा है अमेरिकी प्रशासन

फिलहाल अमेरिकी प्रशासन घटना की विस्तृत जांच कर रहा है. वहीं ट्रंप के आरोपों के बाद क्षेत्र में तनाव और बढ़ने की आशंका जताई जा रही है. अमेरिका की ओर से संभावित जवाबी कार्रवाई को लेकर भी अटकलें तेज हो गई हैं.

10 June 2026 07:31 AM (IST)

US Attacks Iran LIVE: हादसे के बाद राहत और बचाव का काम शुरू किया, दोनों पायलट सुरक्षित

अमेरिकी हेलिकॉप्टर अपाचे के साथ हुई हादसे के तुरंत बाद राहत और बचाव अभियान शुरू कर दिया गया. हेलिकॉप्टर में सवार दोनों पायलटों को ड्रोन और अन्य सैन्य संसाधनों की मदद से सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया. अधिकारियों के मुताबिक दोनों की जान बचा ली गई और उन्हें सुरक्षित स्थान पर पहुंचा दिया गया.

10 June 2026 07:00 AM (IST)

US Attacks Iran LIVE: ईरान -अमेरिका के बीच छिड़ा ताजा विवाद क्या है?

मंगलवार देर रात होर्मुज क्षेत्र में अमेरिकी सेना का एक एपाचे हेलिकॉप्टर दुर्घटनाग्रस्त हो गया. इस घटना के बाद अमेरिका और ईरान के बीच पहले से जारी तनाव और बढ़ गया है. अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दावा किया कि हेलिकॉप्टर के गिरने के पीछे ईरानी हमले जिम्मेदार थे. ट्रंप ने कहा कि इस घटना को अमेरिका हल्के में नहीं लेगा और इसके लिए जिम्मेदार लोगों को जवाब दिया जाएगा. उन्होंने साफ शब्दों में कहा कि इस कार्रवाई का उचित जवाब दिया जाएगा.

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Ravindra Singh

Ravindra Singh

रवींद्र प्रताप सिंह ने साल 2015 में जागरण.कॉम से डिजिटल मीडिया में कदम रखा मौजूदा समय वो ज़ी न्यूज डिजिटल में चीफ सब एडिटर हैं. अगस्त 2025 में उन्होंने ज़ी न्यूज ज्वाइन किया है. रवींद्र देश और दुनिया की खबरों के अलावा खेलों में क्रिकेट जगत और क्राइम की खबरों पर बेहतरीन पकड़ रखते हैं. इसके पहले रवींद्र रिपब्लिक भारत में इवनिंग शिफ्ट के इंचार्ज रहे और शाम की शिफ्ट संभालते हुए होम पेज की जिम्मेदारी रवींद्र के ऊपर थी. उससे पहले रवींद्र ने जनसत्ता और न्यूज नेशन में भी शाम की शिफ्ट और होम पेज की जिम्मेदारी बखूबी निभाई. इसके पहले रवींद्र ने 5 सालों तक पी7 और लाइव इंडिया जैसे न्यूज चैनलों में काम किया था. रवींद्र आकाशवाणी में काम करने का अनुभव रखते. अवध यूनिवर्सिटी से मॉस कम्युनिकेशन से पोस्ट ग्रेजुएट रवींद्र पिछले डेढ़ दशक से सक्रिय पत्रकारिता कर रहे हैं. आप रवींद्र से जुड़ने के लिए Ravindra.Singh@India.com पर मेल कर सकते हैं या फिर फेसबुक पर संपर्क करने के लिए https://www.facebook.com/pintu.singh.397 और एक्स पर https://x.com/rs66533 रवींद्र से संपर्क किया जा सकता है. 

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