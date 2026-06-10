/US Attacks Iran LIVE: बदले की आग में जला होर्मुज! US फाइटर जेट्स ने ईरान को किया तबाह तो शिया मुल्क ने भी दिया मुंहतोड़ जवाब

ईरान की ओर से मिली जानकारी के मुताबिक केशम द्वीप पर धमाकों की आवाजें सुनी गई हैं. स्थानीय रिपोर्ट्स में बताया जा रहा है कि वहां करीब छह विस्फोट हुए. शुरुआती आकलन में माना जा रहा है कि यह हमला ड्रोन से नहीं, बल्कि लड़ाकू विमानों के जरिए किया गया हो सकता है, हालांकि इसकी आधिकारिक पुष्टि अभी नहीं हुई है.
अमेरिकी मीडिया रिपोर्टों में एक अमेरिकी अधिकारी के हवाले से दावा किया गया है कि ईरान पर किए गए अमेरिकी हमलों के दौरान होर्मुज के आसपास कई एयर डिफेंस और रडार सिस्टम को निशाना बनाया गया. रिपोर्ट के मुताबिक, इन हमलों में ईरान की सैन्य निगरानी क्षमता को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की गई है.
ईरानी समाचार एजेंसी ने बताया कि होर्मोजगन प्रांत के पूर्वी हिस्सों में लगातार धमाकों की आवाजें सुनी गईं, जिससे इलाके में तनाव और दहशत का माहौल बन गया है.
ईरान की सरकारी मीडिया ने जानकारी दी है कि होर्मुज क्षेत्र में स्थित केशम द्वीप पर हमला हुआ है. रिपोर्ट के मुताबिक सिरिक इलाके में एक प्रोजेक्टाइल गिरने की पुष्टि भी हुई है. इसके अलावा बंदर अब्बास में भी धमाके जैसे हालात सामने आए हैं.
कुछ ही समय बाद अमेरिकी सेना ने ईरान के कई ठिकानों पर हमला कर दिया. इस कार्रवाई को लेकर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि यह कदम इसलिए उठाया गया क्योंकि एक अमेरिकी हेलीकॉप्टर को पहले गिरा दिया गया था. उन्होंने यह भी कहा कि इसका जवाब देना जरूरी था और इसी वजह से सैन्य कार्रवाई की गई.
डोनाल्ड ट्रंप के दावे को ईरान ने पूरी तरह खारिज कर दिया है. ईरान का कहना है कि उसने अमेरिका का कोई अपाचे हेलिकॉप्टर नहीं गिराया है. साथ ही तेहरान ने ट्रंप पर आरोप लगाया है कि वे ऐसे दावे सिर्फ एक बहाने के तौर पर पेश कर रहे हैं, ताकि ईरान पर सैन्य कार्रवाई को सही ठहराया जा सके.
फिलहाल अमेरिकी प्रशासन घटना की विस्तृत जांच कर रहा है. वहीं ट्रंप के आरोपों के बाद क्षेत्र में तनाव और बढ़ने की आशंका जताई जा रही है. अमेरिका की ओर से संभावित जवाबी कार्रवाई को लेकर भी अटकलें तेज हो गई हैं.
अमेरिकी हेलिकॉप्टर अपाचे के साथ हुई हादसे के तुरंत बाद राहत और बचाव अभियान शुरू कर दिया गया. हेलिकॉप्टर में सवार दोनों पायलटों को ड्रोन और अन्य सैन्य संसाधनों की मदद से सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया. अधिकारियों के मुताबिक दोनों की जान बचा ली गई और उन्हें सुरक्षित स्थान पर पहुंचा दिया गया.
मंगलवार देर रात होर्मुज क्षेत्र में अमेरिकी सेना का एक एपाचे हेलिकॉप्टर दुर्घटनाग्रस्त हो गया. इस घटना के बाद अमेरिका और ईरान के बीच पहले से जारी तनाव और बढ़ गया है. अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दावा किया कि हेलिकॉप्टर के गिरने के पीछे ईरानी हमले जिम्मेदार थे. ट्रंप ने कहा कि इस घटना को अमेरिका हल्के में नहीं लेगा और इसके लिए जिम्मेदार लोगों को जवाब दिया जाएगा. उन्होंने साफ शब्दों में कहा कि इस कार्रवाई का उचित जवाब दिया जाएगा.
अमेरिका और ईरान के बीच पहले से चल रहा तनाव अब एक नए मोड़ पर पहुंच गया है. अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के उस दावे के बाद हालात और गंभीर हो गए, जिसमें उन्होंने कहा कि होर्मुज स्ट्रेट के पास एक अमेरिकी अपाचे हेलिकॉप्टर को मार गिराया गया है. इस दावे के कुछ ही समय बाद अमेरिका ने ईरान के खिलाफ सैन्य कार्रवाई शुरू कर दी. हालांकि, ईरान ने ट्रंप के आरोपों को पूरी तरह खारिज कर दिया है. तेहरान का कहना है कि उसने किसी अमेरिकी अपाचे हेलिकॉप्टर को निशाना नहीं बनाया और न ही उसे गिराया है. ईरानी अधिकारियों का आरोप है कि वॉशिंगटन इस कथित घटना को आधार बनाकर सैन्य कार्रवाई को सही ठहराने की कोशिश कर रहा है.
दोनों देशों के बयानों में भारी विरोधाभास देखने को मिल रहा है, जिससे क्षेत्र में अनिश्चितता और बढ़ गई है. मध्य पूर्व पहले ही कई संघर्षों और सुरक्षा चुनौतियों से जूझ रहा है, ऐसे में अमेरिका और ईरान के बीच बढ़ता टकराव अंतरराष्ट्रीय समुदाय की चिंता का विषय बन गया है. इसके बाद अब मौजूदा हालात में कूटनीतिक समाधान की राह और मुश्किल हो सकती है. फिलहाल दुनिया की नजरें इस बात पर टिकी हैं कि आने वाले दिनों में दोनों देश किस तरह का रुख अपनाते हैं और क्या बढ़ते तनाव को बातचीत के जरिए कम किया जा सकेगा या स्थिति और अधिक गंभीर रूप लेगी. अमेरिका ईरान की जंग के बीच आने वाली पल-पल की खबरों के अपडेट के लिए रिफ्रेश करते रहिए...