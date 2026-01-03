US Strikes Venezuela LIVE Updates: मादुरो के समर्थन में उतरा बेलारूस, ईरान और रूस ने हमले को लेकर ट्रंप को घेरा

Venezuela bombing LIVE updates: वेनेजुएला के राष्ट्रपति मादुरो कहां हैं? फिलहाल कोई नहीं जानता. उनकी सलामती की दुआओं के साथ जिंदा होने के सबूत मांगे जा रहे हैं. वेनेजुएला पर अमेरिका की स्पेशल फोर्स के हमले से जुड़ा हर अपडेट जानने के लिए चलते रहिए इस लाइव ब्लॉग के साथ....
Trending Photos
Venezuela-US tensions LIVE Updates: अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा कि अमेरिका द्वारा बड़े पैमाने पर हमला करने के बाद वेनेजुएला के निकोलस मादुरो को पकड़ लिया गया है. मादुरो की पत्नी को भी गिरफ्तार करके देश से बाहर भेज दिया गया है. हालांकि वेनेजुएला की उपराष्ट्रपति डेल्सी रोड्रिग्ज ने बाद में कहा कि देश की सरकार को राष्ट्रपति मादुरो और उनकी पत्नी के ठिकाने के बारे में कोई जानकारी नहीं है और उन्होंने उनके जिंदा होने का सबूत मांगा है. उन्होंने कहा, 'हमें राष्ट्रपति निकोलस मादुरो और फर्स्ट लेडी सीलिया फ्लोरेस के ठिकाने के बारे में नहीं पता. हम उनके जीवित होने का सबूत मांगते हैं.'
world breaking news: ब्रेकिंग न्यूज
कोलंबिया के राष्ट्रपति ने सीमा पर सुरक्षा बढ़ा दी है. वेनेजुएला के घटनाक्रम के बाद उन्होंने नई टुकड़ियां तैनात की हैं.
Venezuela News: वेनेजुएला में आगे क्या होगा?
क्या ट्रंप का 50 मिलियन डॉलर का इनाम वेनेजुएला के निकोलस मादुरो को सत्ता से हटाने में कामयाब होगा? अमेरिकी पत्रकार का कहना है, वेनेजुएला की उपराष्ट्रपति डेल्सी रोड्रिग्ज को अंतरिम राष्ट्रपति घोषित किया जाएगा.
CARACAS BLAST: कराकास में बड़ा धमाका
काराकस में अभी एक और बड़ा धमाका हुआ है.
होम मिनिस्टर की मौत की खबर
वेनेजुएला के होम मिनिस्टर की मौत की खबर अफवाह थी. वो जिंदा है.
US Attack on Venezuela: ट्रंप करेंगे प्रेस कॉन्फ्रेंस
राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप वेनेजुएला में अमेरिकी ऑपरेशन को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करेंगे. उन्होंने कहा कि हमारा ऑपरेशन पूरी तरह सफल रहा है. विस्तृत जानकारी प्रेस कॉन्फ्रेंस में दूंगा.
US Strikes Venezuela Live: कहां है मादुरो?
वेनेजुएला की राजधानी काराकस के पश्चिम में फोर्ट ट्यूना और ला कार्लोटा सैन्य अड्डों पर धमाके हुए. हिगुएरोटे एयरपोर्ट पर भी धमाके सुनाई दिए. बता दें कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने निकोलस मादुरो को सत्ता से हटाने के लिए बार-बार वेनेजुएला में ग्राउंड ऑपरेशन की धमकी दी थी. वेनेजुएला के उपराष्ट्रपति ने मादुरो के जिंदा होने का सबूत मांगा है
Iran reaction on Maduro arrest: वेनेजुएला हमले और मादुरो को बंधक बनाने पर ईरान का बयान
रूस के अलावा ईरान ने भी वेनेजुएला पर अमेरिकी हमले पर चिंता जताते हुए कड़ी निंदा की है. ईरानी विदेश मंत्रालय ने कहा कि संयुक्त राष्ट्र के सदस्य एक स्वतंत्र देश के खिलाफ अमेरिकी सैन्य आक्रमण क्षेत्रीय और अंतरराष्ट्रीय शांति व सुरक्षा का घोर उल्लंघन है. मंत्रालय के मुताबिक, इसके दुष्परिणाम केवल क्षेत्र तक सीमित नहीं रहेंगे, बल्कि पूरी वैश्विक व्यवस्था को प्रभावित करेंगे. ईरान ने अंतरराष्ट्रीय समुदाय से ऐसे एकतरफा सैन्य कदमों को रोकने और संकट के समाधान के लिए कूटनीति व संवाद को प्राथमिकता देने की अपील की है.
Maduro arrest live update: मादुरो पर अमेरिकी अदालत में केस चलेगा
अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने कहा है कि मादुरो को उसके किए की सजा मिलेगी. उस पर अमेरिकी कानून के तहत ट्रायल चलाया जाएगा.
Russia on Maduro arrest and US Strikes on Venezuela: रूस ने गिरफ्तारी की निंदा की
रूस ने वेनेजुएला पर अमेरिकी हमले की कड़ी निंदा की है. रूसी विदेश मंत्रालय ने एक बयान में कहा कि अमेरिका ने वेनेजुएला के विरुद्ध सशस्त्र आक्रामकता का कदम उठाया है, इस एपिसोड पर मॉस्को गहरी चिंता जताता है. वॉशिंगटन द्वारा दिए गए तर्क पूरी तरह बुनियाद हैं और यह कदम व्यावहारिक कूटनीति नहीं, बल्कि वैचारिक शत्रुता से प्रेरित है. हम यूएन की आपात बैठक की मांग करते हैं. रूस ने सभी पक्षों से संयम बरतने और हालात को और न भड़काने से बचने की अपील करते हुए संवाद के जरिए मतभेद सुलझाने पर जोर दिया है तथा कूटनीतिक प्रयासों में सहयोग की पेशकश की है. लैटिन अमेरिका को शांति का क्षेत्र बने रहना चाहिए और वेनेजुएला को बिना किसी बाहरी सैन्य हस्तक्षेप के अपने भविष्य का निर्धारण करने का पूरा अधिकार है.
Venezuela-US tensions LIVE updates: मादुरो के जिंदा होने का सबूत दो
वेनेजुएला की उपराष्ट्रपति डेल्सी रोड्रिग्ज (Executive Vice President of Venezuela) ने कहा है कि वेनेजुएला की सरकार को राष्ट्रपति मादुरो और उनकी पत्नी के ठिकाने के बारे में कोई जानकारी नहीं है और उन्होंने उनके जीवित होने का सबूत मांगा है. हमें राष्ट्रपति निकोलस मादुरो और फर्स्ट लेडी सीलिया फ्लोरेस के ठिकाने के बारे में नहीं पता... हम उनके जीवित होने का सबूत मांगते हैं.'
why is us attacking venezuela: वेनेजुएला पर हमले के बाद ट्रंप का दावा
अमेरिकी सेना ने वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो और उनकी पत्नी को पकड़ लिया है. ट्रंप के अनुसार, कराकस पर बड़े पैमाने पर हवाई हमले किए गए, जिसके बाद मादुरो और उनकी पत्नी को हिरासत में लेकर देश से बाहर ले जाया जा रहा है. आपको बताते चलें कि तीन जनवरी को अचानक सामने आए इस घटनाक्रम से पहले यानी कि बंधक बनाए जाने से पहले गुरुवार को अपने आखिरी इंटरव्यू में वेनेजुएलाई राष्ट्रपति निकोलस मादुरो ने ये कहा था कि वो ड्रग्स और तेल दोनों मुद्दों पर अमेरिका के साथ बातचीत को तैयार हैं.
Trump On Maduro Arrest: ट्रंप का दावा
ट्रंप ने दावा किया है कि कराकस पर बड़े हवाई हमलों के बाद अमेरिकी सेना ने वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो और उनकी पत्नी को हिरासत में ले लिया है. गिरफ्तारी से कुछ दिन पहले मादुरो ने ड्रग्स की तस्करी और तेल के मुद्दे पर अमेरिका से बातचीत की इच्छा जताई थी, लेकिन अमेरिका ने बातचीत के बजाय कार्रवाई का रास्ता चुना.