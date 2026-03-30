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Us-Israel-Iran War Live: कुवैत में पानी के प्लांट पर ईरान का बड़ा हमला, एक भारतीय की मौत

अमेरिका-इजरायल और ईरान के बीच जारी जंग 31वें दिन में दाखिल हो चुकी है. एक महीना पूरा होने के बाद डोनाल्ड ट्रंप ने एक इंटरव्यू में आखिरकार यह बात कह दी है कि वो ईरान के तेल पर कब्जा करना पसंद करते हैं. जंग के 31वें दिन के तमाम अपडेट्स के लिए आप हमारे इस लाइव ब्लॉग के साथ बने रह सकते हैं. 

Written By  Tahir Kamran|Last Updated: Mar 30, 2026, 07:52 AM IST
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Us-Israel-Iran War Live: कुवैत में पानी के प्लांट पर ईरान का बड़ा हमला, एक भारतीय की मौत
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US Israel and Iran War Live Updates (Day 31): अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक इंटरव्यू में कहा कि उन्हें ईरान का तेल अपने कब्जे में लेना पसंद है और जरूरत पड़ी तो अमेरिका ऐसा कर सकता है. उन्होंने खास तौर पर ईरान के बड़े तेल निर्यात केंद्र खार्ग आईलैंड का जिक्र करते हुए कहा कि वहां की सुरक्षा कमजोर है और अमेरिका इसे आसानी से अपने कंट्रोल में ले सकता है. हालांकि उन्होंने यह भी माना कि अगर ऐसा हुआ तो अमेरिका को वहां लंबे समय तक मौजूद रहना पड़ेगा.

इसी बातचीत में ट्रंप का रुख थोड़ा विरोधाभासी नजर आया. एक तरफ उन्होंने कहा कि अमेरिका और ईरान के बीच बातचीत 'बहुत अच्छी' चल रही है, वहीं दूसरी तरफ उन्होंने यह भी कहा कि बातचीत के बाद कई बार सैन्य कार्रवाई करनी पड़ती है. यानी वह एक साथ बातचीत भी कर रहे हैं और दबाव भी बना रहे हैं.

ट्रंप ने यह भी दावा किया कि स्ट्रेट ऑफ होर्मुज से गुजरने वाले तेल के जहाजों की संख्या बढ़ी है और इसे उन्होंने ईरान की तरफ से सम्मान का संकेत बताया. उनके मुताबिक यह फैसला ईरान के नेता मोहम्मद गालिबाफ ने लिया. इससे यह संकेत मिलता है कि तनाव के बीच कुछ बैक-चैनल समझौते या संकेत भी चल रहे हैं.

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30 March 2026
07:51 AM

US Iran War Live: नेतन्याहू ने IDF को दक्षिणी लेबनान में घुसपैठ बढ़ाने का निर्देश दिया

इजरायल के प्रधानमंत्री ने सेना को दक्षिणी लेबनान में अपनी घुसपैठ को और बढ़ाने का निर्देश दिया है. उत्तरी कमान से जारी एक वीडियो बयान में नेतन्याहू ने कहा,'मैंने अभी-अभी मौजूदा सुरक्षा बफर जोन के विस्तार का निर्देश दिया है. हम इजरायल के उत्तर में स्थिति को पूरी तरह से बदलने के लिए दृढ़ हैं.' इसके साथ ही उन्होंने उस रणनीति को दोहराने का संकेत दिया, जिसे उन्होंने कब्जे का गाजा मॉडल बताया था.

07:35 AM

Iran War: कुवैत पर ईरानी हमले में भारतीय कर्मचारी की मौत

कुवैत के बिजली और पानी के डीसैलिनेशन प्लांट पर हुए ईरानी हमले में एक भारतीय कर्मचारी की मौत हो गई. इस हमले में प्लांट की एक सर्विस बिल्डिंग को भी नुकसान पहुंचा. कुवैत के बिजली और जल मंत्रालय ने सोमवार सुबह सोशल मीडिया वेबसाइट 'X' पर एक पोस्ट के जरिए यह जानकारी दी.

07:19 AM

US Iran War live: क्या जमीनी कार्रवाई करेगा अमेरिका

ट्रंप ने हाल ही में फाइनेंशियल टाइम्स के साथ इंटरव्यू में उनसे पूछा गया कि क्या अमेरिका जमीन पर सेना भेज सकता है, तो उन्होंने सीधा जवाब नहीं दिया लेकिन कहा कि उनके पास कई विकल्प हैं और अमेरिका पहले से तैयार है. उन्होंने यह भी संकेत दिया कि क्षेत्र में अमेरिकी सैन्य ताकत पर्याप्त है और जरूरत पड़ने पर इस्तेमाल की जा सकती है.

07:16 AM

Donald Trump on Iran Oil: ईरान के तेल पर कब्जा चाहते हैं ट्रंप

Iran US War Live Updates: डोनाल्ड ट्रंप यह मान लिया है कि उन्हें ईरान के तेल पर कब्जा करना पसंद है और जब वो चाहेंगे, ऐसा कर सकते हैं. हालांकि ट्रंप का यह भी मानना है कि उन्हें इसके लिए लंबे समय तक ईरान में रहना होगा. 

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Tahir Kamran

Zee News में नेशनल डेस्क पर देश–विदेश और राजनीति से जुड़ी खबरें लिखते हैं. करियर का आगाज 2015 से 'पंजाब केसरी' ग्रुप के उर्दू अखबार ‘हिंद समाचार’ से किया, जहां वे कंटेट राइटर से पेज डिजाइनर तक पहुं...और पढ़ें

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