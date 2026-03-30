Us-Israel-Iran War Live: कुवैत में पानी के प्लांट पर ईरान का बड़ा हमला, एक भारतीय की मौत

US Israel and Iran War Live Updates (Day 31): अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक इंटरव्यू में कहा कि उन्हें ईरान का तेल अपने कब्जे में लेना पसंद है और जरूरत पड़ी तो अमेरिका ऐसा कर सकता है. उन्होंने खास तौर पर ईरान के बड़े तेल निर्यात केंद्र खार्ग आईलैंड का जिक्र करते हुए कहा कि वहां की सुरक्षा कमजोर है और अमेरिका इसे आसानी से अपने कंट्रोल में ले सकता है. हालांकि उन्होंने यह भी माना कि अगर ऐसा हुआ तो अमेरिका को वहां लंबे समय तक मौजूद रहना पड़ेगा.

इसी बातचीत में ट्रंप का रुख थोड़ा विरोधाभासी नजर आया. एक तरफ उन्होंने कहा कि अमेरिका और ईरान के बीच बातचीत 'बहुत अच्छी' चल रही है, वहीं दूसरी तरफ उन्होंने यह भी कहा कि बातचीत के बाद कई बार सैन्य कार्रवाई करनी पड़ती है. यानी वह एक साथ बातचीत भी कर रहे हैं और दबाव भी बना रहे हैं.

ट्रंप ने यह भी दावा किया कि स्ट्रेट ऑफ होर्मुज से गुजरने वाले तेल के जहाजों की संख्या बढ़ी है और इसे उन्होंने ईरान की तरफ से सम्मान का संकेत बताया. उनके मुताबिक यह फैसला ईरान के नेता मोहम्मद गालिबाफ ने लिया. इससे यह संकेत मिलता है कि तनाव के बीच कुछ बैक-चैनल समझौते या संकेत भी चल रहे हैं.