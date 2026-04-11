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Hindi NewsदुनियाUS-Iran Ceasefire Live Update: बातचीत से पहले होर्मुज पर आर-पार के संकेत! ट्रंप ने कहा- ईरान माने या ना माने, अमेरिका रास्ता खोलकर ही रहेगा

US-Iran Ceasefire Live Update: बातचीत से पहले होर्मुज पर आर-पार के संकेत! ट्रंप ने कहा- ईरान माने या ना माने, अमेरिका रास्ता खोलकर ही रहेगा

पाकिस्तान के लिए रवाना होने से पहले जेडी वेंस ने संकेत दिया कि अमेरिका बातचीत के जरिए समाधान चाहता है. उन्होंने कहा कि अगर ईरान ईमानदारी और सकारात्मक इरादे के साथ वार्ता के लिए आगे आता है, तो अमेरिका भी दोस्ती का हाथ बढ़ाने के लिए तैयार है. वेंस के इस बयान को दोनों देशों के बीच रिश्तों में नरमी लाने की कोशिश के तौर पर देखा जा रहा है, जहां अब नजरें इस बात पर टिकी हैं कि ईरान इस पहल पर क्या प्रतिक्रिया देता है.

 

Written By  Ravindra Singh|Last Updated: Apr 11, 2026, 06:50 AM IST
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'शांति वार्ता' के लिए पाकिस्तान पहुंचा ईरानी डेलीगेशन
'शांति वार्ता' के लिए पाकिस्तान पहुंचा ईरानी डेलीगेशन
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अमेरिका के साथ संघर्ष विराम पर बातचीत करने के लिए ईरान का प्रतिनिधिमंडल तेहरान संसद के स्पीकर मोहिम्मद बाघर गालिबफ और विदेश मंत्री अब्बास अराघची के नेतृत्व में पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद पहुंच गए हैं. वहीं अमेरिका का प्रतिनिधिमंडल उपराष्ट्रपति जेडी वेंस के नेतृत्व में वार्ता के लिए पाकिस्तान रवाना हो चुका है. पाकिस्तान निकलने से पहले जेडी वेंस ने कहा, 'अगर ईरानी सद्भावना के साथ बातचीत करने को तैयार हैं, तो हम निश्चित रूप से उनकी ओर दोस्ती का हाथ बढ़ाने को तैयार हैं.' 

लेबनान के स्वास्थ्य मंत्रालय ने बुधवार को इजरायली हमलों में मारे गए लोगों की लिस्ट जारी की इसमें अब मृतकों की संख्या बढ़ाकर 357 होती है. मंत्रालय ने चेतावनी दी है कि यह आंकड़ा अभी अंतिम नहीं है, क्योंकि अभी भी और पीड़ितों के शव मिल रहे हैं और उनकी पहचान की जा रही है. अमेरिका में लेबनान और इजरायल के राजदूतों के बीच फोन पर बातचीत हुई. दोनों देशों के बीच यह पहला सीधा संपर्क बताया जा रहा है. शांति वार्ता पर नजर बनाए रखने के लिए लगातार हमारे पेज से जुड़े रहें और रीफ्रेश करते रहें. 

यह भी पढ़ेंः यहूदी देश को 'कैंसर' कहने पर इजरायल का पलटवार, पाकिस्तान को बता दिया 'आतंकी' देश

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11 April 2026
06:40 AM

US-Iran Ceasefire Live Update: वार्ता से पहले ट्रंप ने साफतौर पर शर्त रखी, कहा- 'ईरान नहीं रख सकता 'न्यूक्लियर वेपन' 

अमेरिका और ईरान के बीच बढ़ते तनाव के बीच, राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अपनी नीति एक बार फिर साफ शब्दों में रख दी है. उन्होंने कहा कि किसी भी संभावित समझौते की सबसे अहम शर्त यही होगी कि ईरान के पास परमाणु हथियार बिल्कुल नहीं होने चाहिए, 'नो न्यूक्लियर वेपन्स.' ट्रंप के मुताबिक, एक अच्छे समझौते का लगभग 99% हिस्सा इसी बात पर निर्भर करता है. उन्होंने यह भी चेतावनी दी कि अगर अमेरिका और ईरान के बीच कोई डील नहीं बनती, तो हालात को किसी भी तरह खत्म किया जाएगा, जो उनके सख्त रुख को दिखाता है.

06:20 AM

US-Iran Ceasefire Live Update: शांति वार्ता के लिए इस्लामाबाद पहुंचा ईरानी प्रतिनिधिमंडल, कहा- भरोसा नहीं लेकिन...

अमेरिका से बातचीत के नए दौर से पहले इस्लामाबाद पहुंचे ईरान के शीर्ष वार्ताकार मोहम्मद बाकर गालिबफ ने रिश्तों की हकीकत साफ शब्दों में बयां कर दी. उन्होंने कहा कि ईरान बातचीत की मेज पर ‘अच्छी नीयत’ के साथ आया है, लेकिन भरोसे की कमी अब भी सबसे बड़ी चुनौती बनी हुई है. गालिबफ ने संकेत दिया कि अगर अमेरिका इस बार सच में किसी ठोस और ईमानदार समझौते की दिशा में आगे बढ़ता है, तो ईरान भी पीछे नहीं हटेगा. हालांकि, उन्होंने यह भी याद दिलाया कि अतीत के अनुभव उत्साह बढ़ाने वाले नहीं रहे हैं. उनके मुताबिक, पहले भी कई बार बातचीत शुरू हुई, लेकिन हर बार अंत वादाखिलाफी पर ही हुआ.

06:00 AM

US-Iran Ceasefire Live Update: इस्लामाबाद वार्ता के लिए अमेरिका वो उद्देश्य, जिनके चलते ईरान से छिड़ गया था युद्ध

पहली वजह है ईरान को न्यूक्लियर हथियार बनाने से रोकना, एक ऐसा कदम जिसका अमेरिका और इजरायल, दोनों ही लंबे समय से विरोध करते आ रहे हैं और दूसरी, जो ट्रंप प्रशासन की एक नई चाहत है, वह है 'स्ट्रेट ऑफ होर्मुज' को अंतरराष्ट्रीय जहाजरानी के लिए फिर से खोलना. साथ ही, इस जलमार्ग से गुजरने वाले जहाजों से 'एक्सेस फीस' वसूलकर, इस पर से ईरान का नियंत्रण खत्म करना.

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Ravindra Singh

रवींद्र प्रताप सिंह ने साल 2015 में जागरण.कॉम से डिजिटल मीडिया में कदम रखा मौजूदा समय वो ज़ी न्यूज डिजिटल में चीफ सब एडिटर हैं. अगस्त 2025 में उन्होंने ज़ी न्यूज ज्वाइन किया है. रवींद्र देश और दुनि...और पढ़ें

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