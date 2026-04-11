US-Iran Ceasefire Live Update: बातचीत से पहले होर्मुज पर आर-पार के संकेत! ट्रंप ने कहा- ईरान माने या ना माने, अमेरिका रास्ता खोलकर ही रहेगा

अमेरिका के साथ संघर्ष विराम पर बातचीत करने के लिए ईरान का प्रतिनिधिमंडल तेहरान संसद के स्पीकर मोहिम्मद बाघर गालिबफ और विदेश मंत्री अब्बास अराघची के नेतृत्व में पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद पहुंच गए हैं. वहीं अमेरिका का प्रतिनिधिमंडल उपराष्ट्रपति जेडी वेंस के नेतृत्व में वार्ता के लिए पाकिस्तान रवाना हो चुका है. पाकिस्तान निकलने से पहले जेडी वेंस ने कहा, 'अगर ईरानी सद्भावना के साथ बातचीत करने को तैयार हैं, तो हम निश्चित रूप से उनकी ओर दोस्ती का हाथ बढ़ाने को तैयार हैं.'

लेबनान के स्वास्थ्य मंत्रालय ने बुधवार को इजरायली हमलों में मारे गए लोगों की लिस्ट जारी की इसमें अब मृतकों की संख्या बढ़ाकर 357 होती है. मंत्रालय ने चेतावनी दी है कि यह आंकड़ा अभी अंतिम नहीं है, क्योंकि अभी भी और पीड़ितों के शव मिल रहे हैं और उनकी पहचान की जा रही है. अमेरिका में लेबनान और इजरायल के राजदूतों के बीच फोन पर बातचीत हुई. दोनों देशों के बीच यह पहला सीधा संपर्क बताया जा रहा है. शांति वार्ता पर नजर बनाए रखने के लिए लगातार हमारे पेज से जुड़े रहें और रीफ्रेश करते रहें.

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