Iran US Ceasefire Live: जब जरूरत थी, NATO गायब था... अब मदद की पेशकश पर ट्रंप का तंज- हमें नहीं, उन्हें हमारी जरूरत है

Iran US Ceasefire Live Updates: अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने हाल ही में दावा किया है कि उन्होंने दुनिया के कई बड़े युद्धों को खत्म कराया, जिनमें भारत-पाकिस्तान के बीच तनाव भी शामिल है. उन्होंने कहा कि अगर यह संघर्ष नहीं रुकता, तो करोड़ों लोगों की जान जा सकती थी. ट्रंप के मुताबिक, उन्होंने कुल 8 युद्ध खत्म कराए हैं और अगर ईरान-लेबनान को जोड़ दें तो यह संख्या 10 तक पहुंचती है. ट्रंप ने यह भी कहा कि अमेरिका ने इजरायल और लेबनान के बीच एक ऐतिहासिक युद्धविराम कराने में अहम भूमिका निभाई. साथ ही उन्होंने बताया कि ईरान के साथ बातचीत जारी है और जल्द ही कोई बड़ा समझौता हो सकता है.

होर्मुज को लेकर भी ट्रंप ने बयान दिया कि यह अब पूरी तरह खुला है और व्यापार के लिए सुरक्षित है. यह जलमार्ग दुनिया के तेल व्यापार के लिए बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है. हालांकि उन्होंने यह भी कहा कि अमेरिका की नौसेना की मौजूदगी तब तक बनी रहेगी, जब तक ईरान के साथ समझौता पूरी तरह पूरा नहीं हो जाता. दूसरी तरफ, ट्रंप ने NATO की आलोचना करते हुए कहा कि जब जरूरत थी, तब उसने कोई मदद नहीं की. उन्होंने यहां तक कहा कि नाटो बेकार साबित हुआ और अब उसकी जरूरत नहीं है. कुल मिलाकर, ट्रंप ने खुद को शांतिदूत बताते हुए वैश्विक संघर्षों को खत्म करने का श्रेय लिया, हालांकि इन दावों की स्वतंत्र पुष्टि अभी स्पष्ट नहीं है.