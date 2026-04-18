Iran US Ceasefire Live: जब जरूरत थी, NATO गायब था... अब मदद की पेशकश पर ट्रंप का तंज- हमें नहीं, उन्हें हमारी जरूरत है

ईरान और अमेरिका के बीच दूसरे दौर की बातचीत को लेकर कहा जा रहा है कि दोनों देश तैयार हो गए हैं, कहा जा रहा है कि 20 अप्रैल को दोनों देश फिर से इस्लामाबाद में बैठ सकते हैं. हालांकि इसको लेकर अभी तक कोई आधिकारिक बयान नहीं आया है.
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Iran US Ceasefire Live Updates: अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने हाल ही में दावा किया है कि उन्होंने दुनिया के कई बड़े युद्धों को खत्म कराया, जिनमें भारत-पाकिस्तान के बीच तनाव भी शामिल है. उन्होंने कहा कि अगर यह संघर्ष नहीं रुकता, तो करोड़ों लोगों की जान जा सकती थी. ट्रंप के मुताबिक, उन्होंने कुल 8 युद्ध खत्म कराए हैं और अगर ईरान-लेबनान को जोड़ दें तो यह संख्या 10 तक पहुंचती है. ट्रंप ने यह भी कहा कि अमेरिका ने इजरायल और लेबनान के बीच एक ऐतिहासिक युद्धविराम कराने में अहम भूमिका निभाई. साथ ही उन्होंने बताया कि ईरान के साथ बातचीत जारी है और जल्द ही कोई बड़ा समझौता हो सकता है.
होर्मुज को लेकर भी ट्रंप ने बयान दिया कि यह अब पूरी तरह खुला है और व्यापार के लिए सुरक्षित है. यह जलमार्ग दुनिया के तेल व्यापार के लिए बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है. हालांकि उन्होंने यह भी कहा कि अमेरिका की नौसेना की मौजूदगी तब तक बनी रहेगी, जब तक ईरान के साथ समझौता पूरी तरह पूरा नहीं हो जाता. दूसरी तरफ, ट्रंप ने NATO की आलोचना करते हुए कहा कि जब जरूरत थी, तब उसने कोई मदद नहीं की. उन्होंने यहां तक कहा कि नाटो बेकार साबित हुआ और अब उसकी जरूरत नहीं है. कुल मिलाकर, ट्रंप ने खुद को शांतिदूत बताते हुए वैश्विक संघर्षों को खत्म करने का श्रेय लिया, हालांकि इन दावों की स्वतंत्र पुष्टि अभी स्पष्ट नहीं है.
ट्रंप ने एक बार फिर दोहराया कि अमेरिका को सारी न्यूक्लियर मेटेरियल मिल जाएगा, वह सफेद पाउडर जैसी चीज जो हमारे B-2 बॉम्बर्स, उन बड़े B-2 बॉम्बर्स ने बनाई थी, 7 महीने पहले एक देर शाम. किसी भी तरह से पैसे का लेन-देन नहीं होगा, ईरान ने USA की मदद से सभी समुद्री माइंस हटा दी हैं या हटा रहा है, उनके पास कभी भी न्यूक्लियर वेपन नहीं होगा.
ट्रंप ने नाटो को लेकर कहा कि अब जब होर्मुज स्ट्रेट की स्थिति लगभग खत्म हो गई है तो मुझे NATO से एक कॉल आया जिसमें पूछा गया कि क्या हमें कुछ मदद चाहिए, मैंने उनसे कहा कि 2 महीने पहले मुझे आपकी मदद चाहिए होती लेकिन अब मुझे सच में आपकी मदद नहीं चाहिए, क्योंकि जब हमें उनकी जरूरत थी तो वे बिल्कुल बेकार थे, लेकिन असल में, हमें कभी उनकी जरूरत नहीं पड़ी. उन्हें हमारी ज़रूरत थी.
Iran US War Live Updates: ट्रंप ने कहा,'मैं शांतिदूत हूं. मैं ही हूं जिसने आठ युद्ध सुलझाए, मैंने एक ऐसा युद्ध सुलझाया जिसमें 30 से 50 मिलियन लोग मारे जाते.'