21 घंटे की मैराथन चर्चा के बाद खाली हाथ लौटा अमेरिका; 'परमाणु' पर अटक गई बात, हाथ जोड़ता रह गया पाकिस्तान

US Iran Talk Live: इस्लामाबाद में ईरान और अमेरिका के बीच शांति वार्ता चल रही है. ईरानी और अमेरिकी डेलीगेशन के बीच कई मुद्दों पर गंभीर मतभेद बने हुए हैं. जंग से जुड़ी लेटेस्ट अपडेट के लिए पढ़ते रहें हमारा लाइव ब्लाग.
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US Iran Talk Live Update: मिडिल ईस्ट में सीजफायर के बाद अब इस्लामाबाद में अमेरिका और ईरान के साथ शांति वार्ता चल रही है. बातचीत के बाद ईरानी संसद के स्पीकर गालिबाफ ने यूएस के उपराष्ट्रपति जे.डी. वेंस से हाथ मिलाया. दशकों की दुश्मनी के बाद इस हैंड शेकिंग को दोनों देशों के इतिहास में खास माना जा रहा है. बातचीत का एक दौर खत्म हो गया है. दोनों पक्ष एक बार फिर एक्सपर्ट टीमों की मौजूदगी में टेक्स्ट मैसेज का आदान-प्रदान कर रहे हैं. ईरानी और अमेरिकी डेलीगेशन के बीच कई मुद्दों पर गंभीर मतभेद बने हुए हैं. खास करके होर्मुज को लेकर, जंग से जुड़ी लेटेस्ट अपडेट के लिए पढ़ते रहें हमारा लाइव ब्लाग.
ट्रंप से ली गई सलाह
वेंस का कहना है कि अमेरिका ने ईरान के लिए एक आखिरी और सबसे अच्छा ऑफर टेबल पर रखा है जिसे वह मान सकता है, 21 घंटे की इस बातचीत में करीब 12 बार ट्रंप की सलाह ली गई.
बदकिस्मती से नहीं कर पाए प्रगति
इसके अलावा वेंस ने कहा कि हम ऐसी परिस्थिति में नहीं पहुंच पाए हैं, जहां ईरानी हमारी शर्तें मानने को तैयार हों. मुझे लगता है कि हम काफी फ्लेक्सिबल थे, हम काफी एडजस्टिंग थे. राष्ट्रपति ने हमसे कहा, आपको अच्छी नीयत से यहां आना होगा और डील करने की पूरी कोशिश करनी होगी. हमने वही किया, बदकिस्मती से हम कोई प्रगति नहीं कर पाए.
पाकिस्तान से निकला ईरानी डेलिगेशन
अमेरिका के बाद अब ईरान ने भी कहा कि बातचीत फेल रही और US की ज्यादा मांगों की वजह से समझौता नहीं हो पाया है. जिसके बाद पाकिस्तान से ईरानी डेलिगेशन भी निकल गया है.
पाकिस्तान करता रहा मनाने की कोशिश
जेडी वेंस ने कहा कि बातचीत से कोई हल नहीं निकला, जिसके बाद एक पाकिस्तानी सोर्स ने कहा कि अमेरिकी डेलीगेशन बातचीत जारी नहीं रखना चाहता और पाकिस्तान उन्हें रुकने के लिए मनाने की कोशिश करता रहा.
ईरान ने नहीं मानी अमेरिका की शर्तें
US के वाइस प्रेसिडेंट जेडी वेंस ने आगे कहा कि बातचीत में जो भी कमियां थीं, वे पाकिस्तान की वजह से नहीं थीं, उन्होंने बहुत अच्छा काम किया और सच में हमारी और ईरानियों की मदद करने की कोशिश की ताकि वे इस गैप को कम कर सकें और एक डील कर सकें, हम 21 घंटे से इस पर काम कर रहे हैं और ईरानियों के साथ हमारी कई जरूरी बातचीत हुई है. यह अच्छी खबर है. बुरी खबर यह है कि हम किसी एग्रीमेंट पर नहीं पहुंचे हैं. मुझे लगता है कि यह USA से कहीं ज्यादा ईरान के लिए बुरी खबर है. इसलिए, हम वापस US के पास जा रहे हैं, जहां कोई एग्रीमेंट नहीं हुआ है. उन्होंने हमारी शर्तें नहीं मानी हैं.
हम बातचीत में थे काफी लचीले
पीसी में वेंस ने कहा कि हमने उन सभी मुद्दों पर बात की, जेन, और उनसे आगे के कई मुद्दों पर भी चर्चा की. इसलिए निश्चित रूप से वे बातें भी सामने आईं लेकिन फिर भी हम ऐसी स्थिति तक नहीं पहुंच पाए जहां ईरानी हमारे प्रस्तावों को स्वीकार करने के लिए तैयार हों. मुझे लगता है कि हम काफी लचीले थे, राष्ट्रपति ने हमसे कहा था कि आपको यहां ईमानदारी से आना है और समझौता करने के लिए अपनी पूरी कोशिश करनी है.
प्रस्तावों को स्वीकार करने का नहीं लिया निर्णय
आगे कहा कि हम संयुक्त राज्य अमेरिका वापस जा रहे हैं बिना किसी समझौते के, हमने बहुत स्पष्ट कर दिया था कि हमारी लाल रेखाएं (Red Lines) क्या हैं, किन बातों पर हम उन्हें छूट देने को तैयार हैं और किन बातों पर नहीं. हमने इसे जितना संभव हो सकता था उतना स्पष्ट किया और उन्होंने हमारे प्रस्तावों को स्वीकार नहीं करने का निर्णय लिया.
ईरान के लिए अमेरिका से ज्यादा बुरी खबर
हम अब इस पर काम कर रहे हैं और ईरानियों के साथ हमारी कई गंभीर और ठोस चर्चाएं हुई हैं, यह अच्छी खबर है. बुरी खबर यह है कि हम किसी समझौते तक नहीं पहुंच पाए हैं और मुझे लगता है कि यह बुरी खबर ईरान के लिए अमेरिका से कहीं ज्यादा है.
इस्लामाबाद से निकला US डेलीगेशन
जेडी वेंस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि ईरान किसी भी बात को नहीं मान रहा है, 16 घंटे के बातचीत के बाद किसी भी बातचीत की सहमति नहीं बन पाई है. जिसके बाद US डेलीगेशन इस्लामाबाद से निकल गया है.
अभी किसी नतीजे तक नहीं पहुंचे
पहले दौर की बातचीत के बाद अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वेंस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि अभी तक हम किसी भी नतीजे तक नहीं पहुंचे हैं.
प्रेस ब्रीफिंग होस्ट करेंगे जेडी वेंस
इस्लामाबाद में ईरान और अमेरिका में बातचीत हो रही है. इसी बीच एक बड़ी खबर ये है कि US के वाइस प्रेसिडेंट जेडी वेंस जल्द ही एक प्रेस ब्रीफिंग होस्ट करने वाले हैं. इसके जरिए वेंस ईरान-अमेरिका युद्ध के बारे में जानकारी देंगे.
आतंकवादी शासन के खिलाफ लड़ेगा ईरान
शांति वार्चा के बीच नेतन्याहू ने एक पोस्ट करते हुए लिखा कि मेरे नेतृत्व में, इजरायल ईरान के आतंकवादी शासन और उसके प्रॉक्सी के खिलाफ लड़ना जारी रखेगा, इसके उलट एर्दोगन उनकी मदद करते हैं और अपने कुर्द नागरिकों का कत्लेआम भी करते हैं.
जारी रहेगी बातचीत
ईरान और अमेरिका में बातचीत का पहला राउंड करीब 15 घंटे चला, अब अगला दौर फिर शुरू होगा, बातचीत को लेकर ईरान का कहना है कि कुछ मतभेद हैं लेकिन बातचीत जारी रहेगी.
एक तरफ इस्लामाबाद में शांति के लिए बैठक हो रही है. वहीं US नेवी के दो आर्ले बर्क-क्लास डिस्ट्रॉयर ने होर्मुज स्ट्रेट से गुजरने की कोशिश की, लेकिन ईरान के रिवोल्यूशनरी गार्ड ने उन्हें धमकी दी, जिसके बाद उन्हें वापस लौटना पड़ा.