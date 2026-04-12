21 घंटे की मैराथन चर्चा के बाद खाली हाथ लौटा अमेरिका; 'परमाणु' पर अटक गई बात, हाथ जोड़ता रह गया पाकिस्तान

US Iran Talk Live Update: मिडिल ईस्ट में सीजफायर के बाद अब इस्लामाबाद में अमेरिका और ईरान के साथ शांति वार्ता चल रही है. बातचीत के बाद ईरानी संसद के स्पीकर गालिबाफ ने यूएस के उपराष्ट्रपति जे.डी. वेंस से हाथ मिलाया. दशकों की दुश्मनी के बाद इस हैंड शेकिंग को दोनों देशों के इतिहास में खास माना जा रहा है. बातचीत का एक दौर खत्म हो गया है. दोनों पक्ष एक बार फिर एक्सपर्ट टीमों की मौजूदगी में टेक्स्ट मैसेज का आदान-प्रदान कर रहे हैं. ईरानी और अमेरिकी डेलीगेशन के बीच कई मुद्दों पर गंभीर मतभेद बने हुए हैं. खास करके होर्मुज को लेकर, जंग से जुड़ी लेटेस्ट अपडेट के लिए पढ़ते रहें हमारा लाइव ब्लाग.

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