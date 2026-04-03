US-Iran War LIVE: 'होर्मुज से कमा सकते हैं अकूत दौलत, साबित होगा सोने की खान...', जंग के बीच बोले ट्रंप

US-Iran War LIVE Updates: मध्य-पूर्व में जारी तनाव के बीच हालात और गंभीर हो गए हैं. अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के हालिया संबोधन ने युद्ध की दिशा और समय-सीमा को लेकर और अधिक भ्रम पैदा कर दिया है. ट्रंप ने एक ओर दावा किया कि अमेरिका रणनीतिक बढ़त पर है, वहीं दूसरी ओर उन्होंने ईरान को बमबारी कर पाषाण युग में पहुंचाने की चेतावनी भी दी है. उनके इस कड़े रुख ने वैश्विक स्तर पर चिंता बढ़ा दी है. ट्रंप की धमकी के जवाब में ईरान ने अमेरिका के दावों को खारिज कर दिया है. ईरान का कहना है कि अमेरिका को उसकी सैन्य क्षमताओं की सही जानकारी नहीं है. ईरानी सेना की ऑपरेशनल कमांड खातम-उल-अंबिया ने कड़ा बयान जारी करते हुए कहा है कि ये युद्ध तब तक जारी रहेगा जब तक अमेरिका हार मानकर पीछे नहीं हटता… और अधिक व्यापक व विनाशकारी कार्रवाइयों के लिए तैयार रहें.

तनाव के बीच ईरान ने बहरीन में स्थित Amazon AWS इन्फ्रास्ट्रक्चर को निशाना बनाया है. इसे साइबर और रणनीतिक दोनों स्तरों पर बड़ा कदम माना जा रहा है. वहीं, दुबई प्रशासन ने Oracle की सुविधाओं पर हमले की खबरों को पूरी तरह खारिज कर दिया है और इन्हें भ्रामक बताया है. जंग से जुड़ी हर ताजा जानकारी के लिए बने रहे जी न्यूज के साथ...