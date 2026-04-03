US-Iran War LIVE: 'होर्मुज से कमा सकते हैं अकूत दौलत, साबित होगा सोने की खान...', जंग के बीच बोले ट्रंप

Iran-US War Live Update: अमेरिका-ईरान युद्ध के बीच तनाव तेजी से बढ़ रहा है. अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप के कड़े बयानों ने स्थिति को और जटिल बना दिया है. ईरान ने बहरीन में Amazon AWS को निशाना बनाया, जबकि दुबई ने Oracle पर हमले की खबरों को खारिज किया. ईरान ने अमेरिकी दावों को नकारते हुए युद्ध जारी रखने की चेतावनी दी है. इस बीच, वैश्विक बाजारों में गिरावट आई और ब्रेंट क्रूड 6.9% बढ़कर $108 प्रति बैरल पार कर गया.
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US-Iran War LIVE Updates: मध्य-पूर्व में जारी तनाव के बीच हालात और गंभीर हो गए हैं. अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के हालिया संबोधन ने युद्ध की दिशा और समय-सीमा को लेकर और अधिक भ्रम पैदा कर दिया है. ट्रंप ने एक ओर दावा किया कि अमेरिका रणनीतिक बढ़त पर है, वहीं दूसरी ओर उन्होंने ईरान को बमबारी कर पाषाण युग में पहुंचाने की चेतावनी भी दी है. उनके इस कड़े रुख ने वैश्विक स्तर पर चिंता बढ़ा दी है. ट्रंप की धमकी के जवाब में ईरान ने अमेरिका के दावों को खारिज कर दिया है. ईरान का कहना है कि अमेरिका को उसकी सैन्य क्षमताओं की सही जानकारी नहीं है. ईरानी सेना की ऑपरेशनल कमांड खातम-उल-अंबिया ने कड़ा बयान जारी करते हुए कहा है कि ये युद्ध तब तक जारी रहेगा जब तक अमेरिका हार मानकर पीछे नहीं हटता… और अधिक व्यापक व विनाशकारी कार्रवाइयों के लिए तैयार रहें.
तनाव के बीच ईरान ने बहरीन में स्थित Amazon AWS इन्फ्रास्ट्रक्चर को निशाना बनाया है. इसे साइबर और रणनीतिक दोनों स्तरों पर बड़ा कदम माना जा रहा है. वहीं, दुबई प्रशासन ने Oracle की सुविधाओं पर हमले की खबरों को पूरी तरह खारिज कर दिया है और इन्हें भ्रामक बताया है. जंग से जुड़ी हर ताजा जानकारी के लिए बने रहे जी न्यूज के साथ...
Iran War: मार्च में होर्मुज से गुजरे 220 जहाज
शुक्रवार को MarineTraffic और Kpler के डेटा के अनुसार, मार्च में ईरान के नियंत्रण वाले स्ट्रेट ऑफ होर्मुज़ से कुल 220 जहाज गुजरे. इनमें से आधे से ज़्यादा जहाज़ लिक्विड टैंकर थे.
MarineTraffic ने अमेरिकी सोशल मीडिया कंपनी X पर बताया कि इन 220 जहाज़ों में से 111 (यानी कुल का 51%) लिक्विड टैंकर थे. इनके बाद 82 ड्राई बल्क जहाज़ (37%) और 27 LPG कैरियर (12%) थे. डेटा से पता चलता है कि इस महीने के दौरान कोई भी LNG टैंकर इस रास्ते से नहीं गुज़रा. इस रणनीतिक समुद्री रास्ते पर जहाज़ों की आवाजाही ज़्यादातर खाड़ी से बाहर, पश्चिम से पूरब की ओर रही. ऐसे कुल 149 जहाज़ गुज़रे, जो महीने की कुल आवाजाही का 68% था.
US War Live: UK ने खाड़ी क्षेत्र में ड्रोन-रोधी सिस्टम भेजे
ब्रिटेन ने खाड़ी क्षेत्र में अपने ड्रोन रोधी सिस्टम भेजे हैं. इस एयर डिफेंस सिस्टम का नाम 'रैपिड रेंजर' है – यह एक कम दूरी का सिस्टम है जिसे ड्रोन का मुकाबला करने के लिए डिजाइन किया गया है. इसकी मारक क्षमता लगभग 8 किलोमीटर है और यह तेजी से आगे बढ़ने वाले लक्ष्यों के खिलाफ तैनात करने के लिए सटीक है. UK के प्रधानमंत्री कीर स्टारमर ने शुक्रवार सुबह कुवैत के क्राउन प्रिंस के साथ इस तैनाती पर चर्चा की. खाड़ी क्षेत्र में तैनात किए गए कई सैन्य साजो-सामान में से यह एक है, एक और सिस्टम सऊदी अरब की ओर भेजा जा रहा है, जहां इसे सऊदी के व्यापक रक्षा तंत्र में शामिल किया जाएगा. UK के रक्षा मंत्रालय से एक ऑपरेशनल अपडेट मिला है कि RAF रेजिमेंट की एक तोप ने अत्यधिक खतरे वाले क्षेत्र में कार्रवाई करते हुए, ईरान के कई ड्रोनों को सफलतापूर्वक मार गिराया है.
Iran-US War: 'पाषाण युग में भेजने का क्या मतलब है'
ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेशकियान ने कहा, क्या किसी पूरे देश को 'पाषाण युग' में वापस भेजने की धमकी देने का मतलब, एक भीषण युद्ध अपराध के अलावा और कुछ हो सकता है? यही सवाल मैंने अपने फिनिश समकक्ष से पूछा, जो एक विधिवेत्ता हैं. इतिहास ऐसे लोगों से भरा पड़ा है, जिन्होंने अपराधियों के सामने अपनी चुप्पी के लिए भारी कीमत चुकाई है.
Iran-War: होर्मुज से कमा सकते हैं अकूत दौलत-ट्रंप
अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि होर्मुज स्ट्रेट दुनिया के लिए सोने की खान है और थोड़ा और समय मिलने पर हम आसानी से होर्मुज स्ट्रेट को खोल सकते हैं, तेल हासिल कर सकते हैं और अकूत दौलत कमा सकते हैं. क्या यह दुनिया के लिए सोने की खान साबित होगा?
IRAN WAR LIVE: बांग्लादेश में मची अफरा-तफरी
ऊर्जा संकट के बीच बांग्लादेश के सबसे ज़्यादा बिकने वाले अखबारों में से एक ने अपने पहले पन्ने पर गैस स्टेशनों की ओर जाने वाली सड़कों पर लगे ट्रैफ़िक जाम की एक तस्वीर छापी है. ख़बरों के मुताबिक, हर बार गाड़ी में तेल भरवाने की सीमा 10 लीटर तय कर दी गई थी.
IRAN WAR: फ्रांस के जहाज को गुजरने की ईरान ने दी इजाजत
फ्रांस के मालिकाना हक वाला एक कंटेनर जहाज होर्मुज स्ट्रेट से गुजरा. यह इस बात का संकेत हो सकता है कि ईरान अब फ्रांस को दुश्मन देश के तौर पर नहीं देखता, क्योंकि राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों ने इस संघर्ष पर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के रुख की आलोचना की थी.
MarineTraffic के जहाज़ ट्रैकिंग डेटा के मुताबिक, माल्टा का झंडा लगा जहाज़ 'क्रिबी' (Kribi)—जो फ्रांस के शिपिंग ग्रुप CMA CGM का है—2 अप्रैल को इस रणनीतिक जलमार्ग से गुज़रा.
फरवरी के आखिर में ईरान पर अमेरिका और इज़राइल के हमले शुरू होने के बाद, यह फ्रांस के मालिकाना हक वाला पहला जहाज है जिसने इस रास्ते से सफर किया है.
यह जहाज तब गुजरा, जब मैक्रों ने युद्ध के मुद्दे पर ट्रंप से सार्वजनिक तौर पर असहमति जताई और समुद्री रास्ते को फिर से खोलने के लिए किसी भी सैन्य कोशिश को खारिज कर दिया.
Iran-US War: ईरानी हमलों से खाड़ी देशों में बिजली, पानी के डीसैलिनेशन और तेल-गैस के इंफ्रास्ट्रक्चर को नुकसान
कुवैत के बिजली, पानी और रिन्यूएबल एनर्जी मंत्रालय ने शुक्रवार को बताया कि देश के एक कंबाइंड बिजली और पानी के डीसैलिनेशन प्लांट पर "कुवैत राज्य के खिलाफ ईरान की घिनौनी आक्रामकता के तहत हमला किया गया, जिससे प्लांट के कुछ हिस्सों को काफी नुकसान पहुंचा."
मंत्रालय ने कहा, "तकनीकी और इमरजेंसी टीमों ने इस घटना के असर से निपटने और काम की लगातार कुशलता बनाए रखने के लिए, मंज़ूर इमरजेंसी योजनाओं के मुताबिक तुरंत अपना काम शुरू कर दिया; इसके लिए उन्होंने प्रभावित जगहों को सुरक्षित करने के लिए सुरक्षा और संबंधित अधिकारियों के साथ पूरा तालमेल बनाए रखा."
Iran-US War: ईरान ने अमेरिका को दी धमकी
ईरान की सेना ने चेतावनी दी है कि अगर अमेरिका उसके बुनियादी ढांचे के खिलाफ अपनी धमकियों को अंजाम देता है, तो वह पूरे क्षेत्र में अपने हमलों का दायरा बढ़ा देगी.
ईरान के 'खातम अल-अंबिया' केंद्रीय मुख्यालय के प्रवक्ता इब्राहिम ज़ोल्फ़ागरी ने कहा कि ईरान की सुविधाओं पर किसी भी हमले का जवाब, इस क्षेत्र में मौजूद अमेरिका की सभी संपत्तियों और बुनियादी ढांचे पर जवाबी हमला करके दिया जाएगा. उन्होंने बताया कि यह चेतावनी, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा ईरान के पुलों, बिजली घरों और ऊर्जा नेटवर्क को निशाना बनाने की बार-बार दी गई धमकियों के बाद जारी की गई है.
ज़ोल्फ़ागरी ने आगे कहा कि ईरान, अमेरिका और इज़राइल से जुड़े ईंधन, ऊर्जा और आर्थिक स्थलों के साथ-साथ उन सहयोगी देशों में मौजूद संपत्तियों पर भी हमला कर सकता है, जहां अमेरिकी सेनाएं तैनात हैं. उन्होंने ऐसे देशों से यह भी आग्रह किया कि वे संभावित नुकसान से बचने के लिए अमेरिकी सैनिकों को अपने यहां से निकाल दें. ये टिप्पणियां तब सामने आईं, जब ट्रंप ने यह दावा किया था कि अमेरिकी सेनाओं ने ईरान के सबसे बड़े पुल को नष्ट कर दिया है.
Iran-US War: जहां तैनात था एफ-16 का स्क्वॉड्रन, वहां ईरान ने गिराईं मिसाइलें
ईरान ने इजरायल के हाइफा के पास स्थित रमत डेविड एयरबेस पर दो बैलिस्टिक मिसाइलों से हमला किया है. इस एयरबेस पर इजरायल के एफ-16 विमानों का स्क्वॉड्रन तैनात है. इसके अलावा लगातार जारी जवाबी हमले के तहत, खुर्रमशहर-4 मल्टी-वॉरहेड मिसाइलों ने तेल अवीव और कब्जे वाले इलाकों में 50 से अधिक ठिकानों को निशाना बनाया.
Iran-US War: अमेरिका के कई ठिकानों पर ईरान का अटैक
IRGC ने ऐलान किया कि 'ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस 4' की 92वीं लहर के तहत, उसने अमेरिकी रडार और नौसैनिक ठिकानों, साथ ही ज़ायोनी लक्ष्यों को निशाना बनाते हुए बैलिस्टिक मिसाइल और ड्रोन से संयुक्त हमले किए.
इसके अलावा, उसने दावा किया कि उसने तेल अवीव में 50 से अधिक ठिकानों को मल्टी-वॉरहेड मिसाइलों से निशाना बनाया, और 12 घंटे के भीतर दूसरे F-35 लड़ाकू विमान को मार गिराया.
Iran-US War: कुवैत में एयर डिफेंस सिस्टम तैनात करेगा ब्रिटेन
प्रधानमंत्री कीर स्टारमर के दफ़्तर ने बताया कि कुवैत की एक तेल रिफाइनरी पर रात में हुए ईरानी ड्रोन हमले के बाद, ब्रिटेन खाड़ी क्षेत्र में अपने और कुवैत के हितों की रक्षा में मदद के लिए कुवैत में अपना 'रैपिड सेंट्री' हवाई रक्षा सिस्टम तैनात करेगा.
डाउनिंग स्ट्रीट के एक प्रवक्ता ने बताया कि स्टारमर ने आज सुबह कुवैत के क्राउन प्रिंस शेख मेशाल अल-अहमद अल-सबाह से फ़ोन पर बातचीत के दौरान इस तैनाती पर चर्चा की.
प्रवक्ता ने कहा, "प्रधानमंत्री ने बातचीत की शुरुआत कुवैत की तेल रिफ़ाइनरी पर रात में हुए उस लापरवाही भरे ड्रोन हमले की निंदा करते हुए की." उन्होंने इस बात को दोहराया कि UK कुवैत और खाड़ी क्षेत्र में मौजूद अपने सभी सहयोगी देशों के साथ खड़ा है.
US- Iran War Live: बढ़ गई खाने-पीने की चीजों की कीमतें
संयुक्त राष्ट्र के खाद्य और कृषि संगठन (FAO) का कहना है कि मार्च में दुनिया भर में खाने-पीने की चीजों की कीमतें बढ़ गईं. इसकी मुख्य वजह मिडिल ईस्ट में बढ़ते संघर्ष के कारण ऊर्जा की कीमतों में हुई बढ़ोतरी है. FAO का खाद्य मूल्य सूचकांक (Food Price Index), जो दुनिया भर में व्यापार की जाने वाली खाद्य वस्तुओं की कीमतों में होने वाले बदलावों को मापता है, मार्च में औसतन 128.5 अंक रहा. यह फरवरी के संशोधित स्तर से 2.4 प्रतिशत ज्यादा है.
FAO के मुख्य अर्थशास्त्री मैक्सिमो टोरेरो ने एक बयान में कहा, "संघर्ष शुरू होने के बाद से कीमतों में बढ़ोतरी मामूली रही है. इसकी मुख्य वजह तेल की कीमतों में बढ़ोतरी है, लेकिन अनाज की वैश्विक सप्लाई पर्याप्त होने के कारण कीमतों में ज़्यादा उछाल नहीं आया."
लेकिन उनका कहना है कि अगर यह संघर्ष 40 दिनों से ज्यादा चलता है और उत्पादन लागत (input costs) ज्यादा बनी रहती है, तो किसान उत्पादन में इस्तेमाल होने वाली चीजों का इस्तेमाल कम कर सकते हैं, कम बुवाई कर सकते हैं, या फसल बदल सकते हैं. इससे भविष्य में पैदावार कम हो सकती है, और इस साल के बाकी समय और अगले साल खाद्य आपूर्ति और कीमतों पर असर पड़ सकता है.
Iran War Live: इजरायली ड्रोन फैक्ट्री की छत को ईरान की बैलिस्टिक मिसाइल ने भेदा
ईरान ने अभी-अभी एक बैलिस्टिक मिसाइल से इजरायली ड्रोन फैक्ट्री की छत को भेद दिया है. निशाना था: AeroSol, जो इजरायल की UAV बनाने वाली कंपनियों में से एक है और रक्षा और सरकारी ग्राहकों को सप्लाई करती है. उन्होंने सीधे प्रोडक्शन लाइन पर हमला किया.
Iran War: इटली की बढ़ गईं मुश्किलें
इटली के पास पेट्रोल की कीमतों को कंट्रोल करने के लिए रिसोर्स खत्म हो रहे हैं.अखबार ला रिपब्लिका के मुताबिक,एक्साइज ड्यूटी को कैंसिल करने का सस्पेंशन 1 मई तक बढ़ाया जाएगा, लेकिन इससे आखिरी रिसोर्स खत्म हो जाएंगे, और अब आगे अमॉर्टाइजेशन के उपाय करना मुमकिन नहीं होगा.
US-Iran War LIVE: ईरान के 50% मिसाइल लॉन्चर अब भी सुरक्षित: US इंटेलिजेंस रिपोर्ट
अमेरिका की खुफिया एजेंसियों के ताजा आकलन में दावा किया गया है कि ईरान के पास अभी भी उसके लगभग 50% मिसाइल लॉन्चर सुरक्षित हैं. CNN के सूत्रों के मुताबिक, ईरान ने अपने बड़ी संख्या में वन-वे अटैक ड्रोन और सैन्य क्षमताओं को हमलों के बावजूद बचाए रखा है. रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि ईरान की तटीय सुरक्षा क्रूज मिसाइलें अब भी काफी हद तक सुरक्षित हैं, जिससे होर्मुज स्ट्रेट में जहाजों की आवाजाही पर खतरा बना हुआ है. इस आकलन से संकेत मिलता है कि मौजूदा संघर्ष के बावजूद ईरान की सैन्य क्षमता अभी भी पूरी तरह कमजोर नहीं हुई है, जिससे क्षेत्रीय तनाव और बढ़ सकता है.
US-Iran War LIVE: ट्रंप प्रशासन में उथल-पुथल, ईरान युद्ध के बीच सेना प्रमुख हटाए गए; अटॉर्नी जनरल भी बर्खास्त
अमेरिका में ईरान के साथ बढ़ते तनाव के बीच ट्रंप प्रशासन में बड़ी हलचल देखने को मिल रही है. रिपोर्ट्स के मुताबिक, अमेरिकी सेना प्रमुख जनरल रैंडी जॉर्ज को अचानक पद छोड़ने और रिटायर होने का आदेश दिया गया है. यह निर्देश रक्षा मंत्री पीट हेगसेथ की ओर से दिया गया बताया जा रहा है, जिससे सैन्य नेतृत्व में अचानक बदलाव आया है. इसी बीच, ट्रंप ने अपनी अटॉर्नी जनरल पाम बॉन्डी को भी पद से हटा दिया है. बॉन्डी का कार्यकाल पहले से ही विवादों में रहा है, जहां उन पर न्याय विभाग की स्वतंत्रता को प्रभावित करने के आरोप लगते रहे. इसके साथ ही TIME मैगजीन के नए कवर में ट्रंप को ईरान युद्ध से बाहर निकलने का रास्ता तलाशते दिखाया गया है, जिसने राजनीतिक हलकों में नई चर्चा छेड़ दी है.
US-Iran War LIVE: ईरान ने US का F-35 विमान मार गिराया, तेहरान का बड़ा दावा
ईरान ने दावा किया है कि उसने मध्य ईरान के ऊपर अमेरिका का दूसरा F-35 लड़ाकू विमान मार गिराया है. सरकारी मीडिया के मुताबिक, यह कार्रवाई IRGC की आधुनिक हवाई रक्षा प्रणाली द्वारा की गई. रिपोर्ट्स में कहा गया है कि विमान को IRGC की एयरोस्पेस फोर्स की नई तकनीक से निशाना बनाया गया. खतम अल-अंबिया मुख्यालय के प्रवक्ता के हवाले से बताया गया कि पायलट के सुरक्षित बाहर निकलने की संभावना बेहद कम है. हालांकि, इस दावे की स्वतंत्र पुष्टि नहीं हो सकी है, जिससे स्थिति को लेकर अनिश्चितता बनी हुई है.
ईरान की धमकी, UAE के Stargate AI डेटा सेंटर को बनाया जायेगा निशाना
मध्य-पूर्व में बढ़ते तनाव के बीच ईरान ने एक वीडियो जारी कर UAE में स्थित 1GW Stargate AI डेटा सेंटर पर हमले की धमकी दी है. इस चेतावनी ने क्षेत्र में डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर और टेक्नोलॉजी परिसंपत्तियों की सुरक्षा को लेकर नई चिंता पैदा कर दी है, जिससे संघर्ष के दायरे के और विस्तार की आशंका जताई जा रही है.
US-Iran War LIVE: ईरान युद्ध का असर, तुर्किये ने लीरा बचाने के लिए 60 टन सोना बेचा
मध्य-पूर्व तनाव का असर अब वैश्विक अर्थव्यवस्था पर भी दिखने लगा है. जानकारी के अनुसार तुर्किये ने अपनी मुद्रा लीरा को सहारा देने के लिए पिछले 2 हफ्तों में करीब 60 टन सोना बेच दिया. रिपोर्ट्स के अनुसार, इससे देश के वर्षों से जमा गोल्ड रिजर्व में बड़ी कमी आई है. विशेषज्ञों का मानना है कि ईरान युद्ध के चलते बढ़ती आर्थिक अनिश्चितता और बाजार में उतार-चढ़ाव ने तुर्किये पर दबाव बढ़ाया है, जिसके चलते यह कदम उठाना पड़ा.
UNSC में स्ट्रेट ऑफ होर्मुज पर वोट से पहले ईरान ने भड़काऊ हरकतों के खिलाफ चेतावनी दी
ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराघची ने शनिवार को एक प्रस्तावित प्रस्ताव पर होने वाले वोट से पहले, UN सुरक्षा परिषद सहित किसी भी भड़काऊ कार्रवाई के खिलाफ चेतावनी दी है. अगर यह प्रस्ताव पास हो जाता है, तो यह UN सदस्य देशों को जलमार्ग खोलने के लिए रक्षात्मक उपायों का इस्तेमाल करने का अधिकार देगा. ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराघची ने कहा कि आक्रमणकारियों और उनके समर्थकों द्वारा, UN सुरक्षा परिषद सहित, स्ट्रेट ऑफ होर्मुज की स्थिति के संबंध में की गई कोई भी भड़काऊ कार्रवाई, स्थिति को और अधिक जटिल ही बनाएगी.
ईरान के पूर्व विदेश मंत्री जरीफ की सलाह- ‘ईरान जीत का ऐलान करे और युद्ध खत्म करे’
ईरान के पूर्व विदेश मंत्री मोहम्मद जवाद जरीफ ने मौजूदा संघर्ष को खत्म करने की अपील की है. ‘फॉरेन अफेयर्स’ में प्रकाशित एक लेख में उन्होंने सुझाव दिया कि ईरान को जीत का ऐलान कर समझौते के जरिए युद्ध समाप्त करना चाहिए, ताकि आगे के टकराव को रोका जा सके. जरीफ ने अमेरिका और इजरायल के साथ तनाव खत्म करने के लिए एक ब्लूप्रिंट भी पेश किया है, जिसे उन्होंने ईरान के हित में बताया. उन्होंने जोर दिया कि यह रणनीति न केवल मौजूदा संघर्ष को खत्म कर सकती है, बल्कि क्षेत्र में स्थिरता लाने में भी मददगार हो सकती है.
कुवैत की मीना अल-अहमदी रिफाइनरी पर ड्रोन हमला, कई यूनिट्स में लगी आग
मध्य-पूर्व में बढ़ते तनाव के बीच कुवैत की प्रमुख मीना अल-अहमदी रिफाइनरी पर आज सुबह ईरानी ड्रोनों ने हमला किया. इस हमले के बाद रिफाइनरी की कई इकाइयों में आग लग गई, जिससे भारी नुकसान की आशंका जताई जा रही है. यह रिफाइनरी देश की सबसे अहम ऊर्जा परियोजनाओं में से एक मानी जाती है, और इस घटना से क्षेत्रीय तेल आपूर्ति और सुरक्षा को लेकर चिंताएं और बढ़ गई हैं.
ट्रंप की धमकियों के बावजूद ईरान का कड़ा रुख, बिजली ठिकानों पर हमलों से बढ़ी चिंता
अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप की ताजा चेतावनियों के बावजूद ईरान ने अपना कड़ा रुख बरकरार रखा है. हाल के दिनों में तेहरान और करज के आसपास बिजली सुविधाओं पर हुए हमलों से बार-बार बिजली गुल होने की घटनाएं सामने आई हैं, जिससे स्थिति और गंभीर हो गई है. ईरान इन हमलों को बेहद गंभीरता से ले रहा है और आगे भी ऐसे हमलों की आशंका जता रहा है. तेहरान का कहना है कि ये हमले आम नागरिकों और बुनियादी सुविधाओं को निशाना बना रहे हैं, जिन्हें वह युद्ध अपराध मानता है. इससे देश की करीब 9 करोड़ आबादी प्रभावित हो रही है और तनाव लगातार बढ़ता जा रहा है.
होर्मुज स्ट्रेट पर UN वोट टला, अब शनिवार को होगा फैसला
मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, UNSC में होर्मुज स्ट्रेट की सुरक्षा पर प्रस्ताव का मतदान अब शुक्रवार के बजाय शनिवार को होगा. बहरीन द्वारा पेश इस प्रस्ताव का उद्देश्य Strait of Hormuz में वाणिज्यिक जहाजों की सुरक्षा सुनिश्चित करना है, जहां से वैश्विक तेल और गैस आपूर्ति का बड़ा हिस्सा गुजरता है. प्रस्ताव में देशों को सभी आवश्यक रक्षात्मक उपाय अपनाने की अनुमति देने की बात कही गई है. हालांकि चीन ने बल प्रयोग से जुड़े प्रावधानों का विरोध किया है, जिससे इसके पारित होने की संभावना कम मानी जा रही है.
सऊदी अरब ने ईरान के 5 ड्रोन मार गिराए, रक्षा मंत्रालय ने दी जानकारी
मध्य-पूर्व में बढ़ते तनाव के बीच सऊदी अरब ने ईरान के पांच ड्रोन को इंटरसेप्ट कर नष्ट करने का दावा किया है. रक्षा मंत्रालय के अनुसार, रात में एक और ड्रोन को मार गिराया गया था, हालांकि विस्तृत जानकारी साझा नहीं की गई. इससे पहले चार ड्रोन को रोकने की पुष्टि की गई थी. लगातार ड्रोन हमलों की आशंका ने क्षेत्र में सुरक्षा चिंताओं को और बढ़ा दिया है.
इजरायल ने ऊपरी गैलिली में मिसाइल हमले की चेतावनी जारी की
ईरान-इजरायल तनाव के बीच इजरायल ने ऊपरी गैलिली क्षेत्र में रॉकेट और मिसाइल हमले की चेतावनी जारी की है. होम फ्रंट कमांड के अनुसार मालकिया, किर्यात शमोना, तेल हाई और मेटुला के आसपास अलर्ट जारी किया गया है. इससे पहले पश्चिमी गैलिली में दुश्मन के विमान की घुसपैठ को लेकर भी चेतावनी दी गई थी. लगातार अलर्ट से क्षेत्र में डर और तनाव का माहौल बना हुआ है.
US-Iran War LIVE: ट्रंप की कड़ी चेतावनी- ‘ईरान में और तबाही बाकी, अगला निशाना पुल और पावर प्लांट’
अमेरिकी राष्ट्रपति ने ईरान को लेकर एक और सख्त बयान दिया है. उन्होंने कहा कि अमेरिकी सेना जिसे उन्होंने दुनिया की सबसे शक्तिशाली बताया ने अभी ईरान में पूरी कार्रवाई शुरू भी नहीं की है. ट्रंप ने चेतावनी दी कि आने वाले समय में पुलों और बिजली संयंत्रों जैसे अहम बुनियादी ढांचे को निशाना बनाया जा सकता है. उन्होंने यह भी कहा कि नए नेतृत्व को पता है क्या करना है और यह कार्रवाई तेजी से की जाएगी, जिससे क्षेत्र में तनाव और बढ़ने की आशंका है.
ईरान ने इजरायल पर मिसाइलें दागी, एयर डिफेंस सिस्टम अलर्ट
इजरायल ने दावा किया है कि ईरान ने उसके क्षेत्र की ओर मिसाइलों की एक और लहर छोड़ी है. इजरायल की सेना के अनुसार, हवाई सुरक्षा प्रणालियां सक्रिय होकर इन मिसाइलों को इंटरसेप्ट करने में जुटी हैं. यह घटना दोनों देशों के बीच जारी संघर्ष में और तेजी का संकेत देता है. लगातार हो रहे हमलों और जवाबी कार्रवाई के कारण क्षेत्र में तनाव लगातार बढ़ रहा है और हालात और अधिक गंभीर होते जा रहे हैं.
तनाव के बीच भी ट्रंप कूटनीति के लिए तैयार, अमेरिका ने दोहराया रुख
इजरायल-ईरान संघर्ष के बीच अमेरिका ने स्पष्ट किया है कि राष्ट्रपति ट्रंप अब भी कूटनीतिक समाधान के लिए तैयार हैं, भले ही युद्ध लंबा खिंच रहा हो और बयानबाजी तेज हो गई हो. अमेरिकी विदेश विभाग के प्रवक्ता ने कहा कि ट्रंप ने संघर्ष शुरू होने से पहले बातचीत की कोशिश की थी, लेकिन ईरान पर परमाणु हथियार कार्यक्रम जारी रखने का आरोप लगाया गया. प्रवक्ता पिगॉट ने कहा कि राष्ट्रपति हमेशा कूटनीति के लिए तैयार रहते हैं, लेकिन हमारे लक्ष्य भी पूरे होने चाहिए. उन्होंने जोर दिया कि वॉशिंगटन बातचीत का रास्ता खुला रखते हुए ईरान पर दबाव भी बनाए रखेगा.
VIDEO: ट्रंप का दावा-US हमले में ईरान का सबसे ऊंचा B1 पुल तबाह, 8 की मौत
अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप ने गुरुवार देर रात दावा किया कि ईरान के सबसे ऊंचे B1 सस्पेंशन पुल को अमेरिकी हवाई हमलों में तबाह किया गया. तेहरान और करज के बीच बना यह 136 मीटर ऊंचा पुल करीब 400 मिलियन डॉलर की लागत से तैयार हुआ था. ट्रंप ने ‘ट्रुथ सोशल’ पर एक वीडियो साझा करते हुए कहा कि इसमें पुल को ढहते दिखाया गया है और चेतावनी दी कि ईरान को और तबाही झेलनी पड़ सकती है. ईरानी सरकारी मीडिया के मुताबिक, इस हमले में 8 लोगों की मौत हुई और 95 अन्य घायल हो गए हैं.
US-Iran War LIVE: UN प्रमुख गुटेरेस की अपील-तबाही नहीं, बातचीत से खत्म करें संघर्ष
मध्य-पूर्व में जारी संघर्ष के दूसरे महीने में प्रवेश करते ही संयुक्त राष्ट्र के महासचिव अंतोनियो गुटेरेस (António Guterres) ने सभी पक्षों से तुरंत युद्ध रोकने की अपील की है. न्यूयॉर्क में मीडिया से बातचीत के दौरान उन्होंने कहा कि इस संघर्ष से आम लोगों को भारी पीड़ा झेलनी पड़ रही है और इसके आर्थिक प्रभाव भी बेहद गंभीर हैं.
गुटेरेस ने अमेरिका और इजरायल से युद्ध रोकने का आग्रह करते हुए कहा कि अब बातचीत का समय है. वहीं, उन्होंने ईरान से अपने पड़ोसी देशों पर हमले बंद करने की अपील की. उन्होंने जोर देकर कहा कि जब नेता तबाही के बजाय संवाद का रास्ता चुनते हैं, तो संघर्ष समाप्त हो जाते हैं. UN प्रमुख ने बताया कि वह सभी पक्षों के संपर्क में हैं और अपने विशेष दूत जीन अर्नाल्ट (Jean Arnault) को क्षेत्र में भेज रहे हैं ताकि शांति प्रयासों को आगे बढ़ाया जा सके.
US-Iran War LIVE: फ्रांस-जापान वार्ता में होर्मुज स्ट्रेट खोलने पर चर्चा
मध्य-पूर्व संकट के बीच फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों ने जापान दौरे के दौरान प्रधानमंत्री Sanae Takaichi के साथ होर्मुज स्ट्रेट को खोलने की संभावना पर चर्चा की. यह वार्ता ऐसे समय हुई है जब अमेरिका अपने सहयोगियों- फ्रांस, जापान और NATO देशों पर इस अहम समुद्री मार्ग की सुरक्षा के लिए सैन्य तैनाती बढ़ाने का दबाव बना रहा है.
US-Iran War LIVE: होर्मुज स्ट्रेट पर UN में आज वोट, सुरक्षित व्यापार पर फोकस
मध्य-पूर्व तनाव के बीच संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद आज बहरीन द्वारा पेश प्रस्ताव पर वोट कर सकती है. यह प्रस्ताव देशों को होर्मुज स्ट्रेट से सुरक्षित आवाजाही सुनिश्चित करने के लिए सभी जरूरी रक्षात्मक कदम उठाने की अनुमति देगा. बहरीन के विदेश मंत्री ने कहा कि UN में जारी चर्चा का मुख्य उद्देश्य वैश्विक व्यापार और तेल आपूर्ति की सुरक्षा है. विशेषज्ञों के अनुसार, यह कदम क्षेत्र में बढ़ते खतरे और जहाजरानी पर संभावित हमलों की आशंका को देखते हुए बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है.
US-Iran War LIVE: राष्ट्रपति पेजेशकियान बोले- आक्रामकता के खिलाफ पूरी ताकत से जवाब देंगे
तेहरान से बड़ी प्रतिक्रिया सामने आई है, जहां ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेशकियान ने कहा कि उनका देश अमेरिका और इजरायल की आक्रामकता के खिलाफ अपनी रक्षा करने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है. सरकारी प्रसारक प्रेस टीवी के अनुसार, उन्होंने कहा कि ईरान अपनी सभी क्षमताओं का उपयोग करेगा. उन्होंने इस संघर्ष को बिना किसी उकसावे के शुरू किया गया युद्ध बताया. यह बयान ऐसे समय आया है, जब दोनों पक्षों के बीच तनाव लगातार बढ़ता जा रहा है और क्षेत्र में हालात और गंभीर होते जा रहे हैं.
US-Iran War LIVE: ईरान के पास अब भी ‘काफी’ मिसाइल ताकत बची है- रिपोर्ट
US-ईरान तनाव के बीच एक नई खुफिया रिपोर्ट में दावा किया गया है कि ईरान की मिसाइल क्षमता अभी भी मजबूत बनी हुई है. CNN के अनुसार, अमेरिकी एजेंसियों का मानना है कि ईरान के लगभग आधे मिसाइल लॉन्चर अब भी सक्रिय हैं. इसके अलावा, ईरान के पास हजारों ‘वन-वे अटैक ड्रोन’ भी मौजूद हैं, जो लगातार हमलों के बावजूद सुरक्षित हैं. हालांकि, सूत्रों का कहना है कि कुछ लॉन्चर फिलहाल उपयोग में नहीं हैं, जैसे भूमिगत दबे सिस्टम, लेकिन वे पूरी तरह नष्ट नहीं हुए हैं और भविष्य में इस्तेमाल किए जा सकते हैं.
US-Iran War LIVE: तेल बाजार में उछाल, US क्रूड 11% चढ़ा, ब्रेंट $108 पार
US-ईरान तनाव के बीच गुरुवार को वैश्विक तेल बाजार में जबरदस्त उछाल देखा गया. उतार-चढ़ाव भरे कारोबार में US वेस्ट टेक्सास इंटरमीडिएट (WTI) क्रूड 11.41% बढ़कर $111.54 प्रति बैरल पर बंद हुआ, जो 2020 के बाद सबसे बड़ी तेजी है. वहीं ब्रेंट क्रूड वायदा $7.87 या 7.78% चढ़कर $108.03 प्रति बैरल पहुंच गया. विशेषज्ञों का मानना है कि बढ़ते भू-राजनीतिक तनाव और आपूर्ति को लेकर अनिश्चितता के कारण कीमतों में यह तेज उछाल आया है, जिससे वैश्विक बाजारों में चिंता बढ़ गई है.
US-Iran War LIVE: दुबई ने Oracle डेटा सेंटर हमले की खबरों को बताया फेक
US-ईरान जंग के बीच दुबई ने Oracle डेटा सेंटर पर हमले की खबरों को खारिज कर दिया. दुबई मीडिया ऑफिस ने फेक न्यूज अलर्ट जारी करते हुए कहा कि ऐसी रिपोर्ट्स भ्रामक हैं और शहर में सभी सुविधाएं सुरक्षित हैं.
US-Iran LIVE: CENTCOM ने ईरान के फाइटर जेट मार गिराने के दावों को किया खारिज
US सेंट्रल कमांड (CENTCOM) ने ईरान के दावों की सच्चाई जांची. ईरान की IRGC ने दावा किया था कि उसने होर्मुज स्ट्रेट में केश्म द्वीप के ऊपर एक दुश्मन फाइटर जेट को मार गिराया है. CENTCOM ने इसे पूरी तरह झूठा बताया और कहा कि अमेरिका के सभी फाइटर जेट सुरक्षित हैं. अमेरिकी कमांड ने यह भी बताया कि IRGC ने अब तक कम से कम आधा दर्जन बार ऐसे भ्रामक दावे किए हैं, जिससे क्षेत्रीय तनाव और बढ़ गया है.
US-Iran War LIVE: ट्रंप ने ईरान के B-1 पुल पर किया हमला
राष्ट्रपति ट्रंप ने एक पोस्ट में कहा कि अमेरिका ने गुरुवार को करज में ईरान के B-1 पुल पर हमला किया. उन्होंने ईरानी बुनियादी ढांचे पर और हमलों की चेतावनी दी, जिससे मध्य-पूर्व में तनाव और बढ़ गया है.
US-Iran War LIVE: ईरान ने इजरायल और खाड़ी देशों पर मिसाइलें दागीं
ईरान ने गुरुवार को इजरायल और खाड़ी के अरब देशों पर और मिसाइलें दागीं, राष्ट्रपति ट्रंप के उस दावे के तुरंत बाद कि इस क्षेत्र से खतरा लगभग खत्म हो गया है. इस घटना ने मध्य-पूर्व में तनाव को और बढ़ा दिया है.
US-Iran War LIVE: हूती विद्रोहियों ने इज़रायल पर हमले की पुष्टि, मध्य-पूर्व में तनाव और बढ़ा
US-ईरान जंग के बीच, यमन के ईरान समर्थित हूती विद्रोहियों ने इजरायल पर हमले की पुष्टि की है. हूती प्रवक्ता ने हिज्बुल्ला और ईरान के साथ संयुक्त जारी ऑपरेशन का दावा करते हुए अपनी भूमिका को धीरे-धीरे बढ़ाने की बात कही. वहीं इजरायल ने कहा कि उसने यमन से दागी गई एक मिसाइल को बीच में ही नष्ट कर दिया. इस घटना के बाद रेड सी में जहाजरानी और खाड़ी क्षेत्र के तेल ठिकानों पर हमलों की आशंका को लेकर वैश्विक चिंता और बढ़ गई है.