US Iran War Live: सभी अटैक बोट को डुबो देगा अमेरिका...होर्मुज स्ट्रेट पर बढ़ी हलचल, ट्रंप ने फिर दी ईरान को चेतावनी

US Iran War Live: इस्लामाबाद में ईरान और अमेरिका की शांति बैठक विफल रही. जिसके बाद अब होर्मुज स्ट्रेट पर अमेरिका नाकाबंदी करने में लग गया है. वहीं ईरान भी होर्मुज स्ट्रेट के पास अपने जहाजों को तैनात कर रहा है.
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US Iran War Live: इस्लामाबाद में अमेरिका और ईरान की शांति वार्ता का कोई हल नहीं निकला, नाकाम वार्ता का सबसे बड़ा असर सीजफायर की उम्मीदों पर पड़ा है. जो समझौता संघर्ष को थाम सकता था, वह अब अनिश्चितता के घेरे में चला गया है. होर्मुज स्ट्रेट पर इसका काफी ज्यादा असर पड़ रहा है. ईरान और अमेरिकी अधिकारियों के हवाले से कहा गया है कि ईरान पांच साल तक के लिए यूरेनियम संवर्धन का काम रोकने को तैयार हो गया है. हालांकि, पाकिस्तान में चर्चा के दौरान अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वेंस यह समयसीमा 20 साल चाह रहे थे. खबर ये भी है कि रूस भी शांति के पक्ष में है.
ट्रंप की धमकियों को ईरानियों ने किया खारिज
तेहरान में रैली कर रहे ईरानियों ने होर्मुज स्ट्रेट के जरिए ईरान के एनर्जी एक्सपोर्ट को रोकने की ट्रंप की "खोखली" धमकियों को खारिज कर दिया है. एक निवासी जहरा ने रॉयटर्स न्यूज एजेंसी को बताया, उन्होंने कहा था कि वह हमारे पावर प्लांट और हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर पर हमला करेंगे और हमारे एक आइलैंड पर भी कब्जा कर लेंगे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ.
गालिबफ ने पोप लिया का किया सम्मान
ईरान की पार्लियामेंट के स्पीकर, मोहम्मद-बघेर गालिबफ ने ट्रंप के खिलाफ पोप लियो के मजबूत रुख का सम्मान किया. उन्होंने लिखा कि पोप लियो के निडर रुख का सम्मान! मुझे कोई डर नहीं है.
ईरान करेगा सही फैसला
ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम को लेकर जेडी वेंस ने कहा कि ईरान को न्यूक्लियर प्रोग्राम छोड़ना होगा नहीं तो नतीजे भुगतने होंगे. उन्होंने ये भी कहा कि अमेरिका ने अपनी रेड लाइन्स साफ कर दी हैं. ऐसे में ईरान को कभी भी न्यूक्लियर हथियार बनाने की इजाजत नहीं दी जा सकती है. ऐसे में अगर तेहरान अपना न्यूक्लियर प्रोग्राम छोड़ देता है तो उसे काफी फायदा होगा और उम्मीद जताई कि ईरान सही फैसला करेगा.
हिज्बुल्ला ने किया इजरायल के साथ बातचीत से इनकार
हिज्बुल्ला नेता नईम कासिम ने लेबनान से इजरायली प्रतिनिधियों के साथ वॉशिंगटन में होने वाली मीटिंग को कैंसिल करने की अपील की है. उन्होंने इस सीधी बातचीत को बेकार बताया है, क्योंकि ईरान के सपोर्ट वाला ग्रुप अभी भी देश के साथ जंग में है.
तुर्की में हो सकती है अमेरिका-ईरान की बैठक
दावा किया जा रहा है कि अमेरिका और ईरान के बीच आगामी 16 अप्रैल को फिर बैठक हो सकती है. कहा जा रहा है कि ये बैठक तुर्की में हो सकती है. हालांकि अभी जगह फाइनल नहीं हुई है.
लाल और सफेद रंग के कपड़े पहने दिखे ट्रंप
US प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने एक तस्वीर शेयर की जिसमें वे शायद जीसस के रूप में दिख रहे हैं. ट्रंप लाल और सफेद रंग के कपड़े पहने दिख रहे हैं, एक बीमार आदमी के माथे को छू रहे हैं और उनके हाथ और सिर से रोशनी निकल रही है. बैकग्राउंड में एक अमेरिकी झंडा लहरा रहा था, जबकि कई लोग श्रद्धा से प्रेसिडेंट को देख रहे थे.
इजरायल और लेबनान के बीच बातचीत में हिस्सा लेंगे मार्को रुबियो
US सेक्रेटरी ऑफ स्टेट मार्को रुबियो मंगलवार को इजरायल और लेबनान के बीच सीधी बातचीत में हिस्सा ले सकते हैं. US मीडिया ने एक US अधिकारी के हवाले से यह खबर दी है.
16 अप्रैल को फिर से हो सकती है बातचीत
अमेरिका और ईरान के बीच इस्लामाबाद की बैठक में कोई नतीजा नहीं निकल पाया था. अब दावा किया जा रहा है कि ईरान और अमेरिका के बीच 16 अप्रैल को फिर से बैठक हो सकती है.
AI मीम्स में ट्रंप को बनाया गया समुद्री लुटेरा
दक्षिण अफ्रीका में ईरानी दूतावास ने बीते कुछ घंटों में अपने ऑफिशियल X अकाउंट पर AI से बने कई मीम्स शेयर किए हैं. इन AI मीम्स ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप खिलाफ मोर्चा खोल दिया है. ईरानी दूतावास ने AI के जरिए तैयार किए गए पोस्ट में ट्रंप का मजाक उड़ाया है, पोस्ट में ट्रंप और उनके सहयोगियों को समुद्री लुटेरों के रूप में दिखाया है.
सभी ईरानी नावों को डुबो देगा अमेरिका
US प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने चेतावनी दी है कि ईरान के पोर्ट्स के आसपास अमेरिकी नेवल ब्लॉकेड के पास आने वाली कोई भी ईरानी अटैक बोट तबाह कर दी जाएगी, भले ही इंटरनेशनल लेवल पर सीजफायर का सम्मान करने और बातचीत फिर से शुरू करने की अपील की जा रही हो.
रूस के विदेश मंत्री ने की अब्बास अराघची से बातचीत
ईरान और अमेरिका के बीच सबकुछ सही हो जाए, इसकी पहल रूस भी कर रहा है. रूस के विदेश मंत्रालय ने ट्वीट कर बताया कि 13 अप्रैल को, रूसी विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव ने ईरानी विदेश मंत्री अब्बास अराघची के साथ फोन पर बातचीत की. रूसी विदेश मंत्रालय के प्रमुख ने इस बात पर जोर दिया कि सशस्त्र टकराव फिर से शुरू नहीं होना चाहिए. उन्होंने एक बार फिर कहा कि संकट के समाधान में सहायता करने के लिए रूस तैयार है.
ईरान ने परमाणु गतिविधि रोकने के लिए रखा 5 साल का प्रस्ताव
इस्लामाबाद में अमेरिका और ईरान ने परमाणु गतिविधि के लिए एक-दूसरे को प्रस्ताव दिए थे, जिसमें ईरान ने 5 साल तक न्यूक्लियर एक्टिविटी रोकने का प्रस्ताव रखा है. हालांकि अमेरिका 20 साल के लिए रोक लगाने की मांग पर अड़ा है.