US Iran War Live: सभी अटैक बोट को डुबो देगा अमेरिका...होर्मुज स्ट्रेट पर बढ़ी हलचल, ट्रंप ने फिर दी ईरान को चेतावनी

US Iran War Live: इस्लामाबाद में अमेरिका और ईरान की शांति वार्ता का कोई हल नहीं निकला, नाकाम वार्ता का सबसे बड़ा असर सीजफायर की उम्मीदों पर पड़ा है. जो समझौता संघर्ष को थाम सकता था, वह अब अनिश्चितता के घेरे में चला गया है. होर्मुज स्ट्रेट पर इसका काफी ज्यादा असर पड़ रहा है. ईरान और अमेरिकी अधिकारियों के हवाले से कहा गया है कि ईरान पांच साल तक के लिए यूरेनियम संवर्धन का काम रोकने को तैयार हो गया है. हालांकि, पाकिस्तान में चर्चा के दौरान अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वेंस यह समयसीमा 20 साल चाह रहे थे. खबर ये भी है कि रूस भी शांति के पक्ष में है.

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