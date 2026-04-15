US Iran War Live: डील करने के लिए उतावला है तेहरान...दूसरे चरण की वार्ता से पहले बोले डोनाल्ड ट्रंप

US Iran War Live: ईरान और अमेरिका के बीच पहले चरण की वार्ता फेल हो गई थी. शांति वार्ता फेल होने के बाद अमेरिका ने होर्मुज स्ट्रेट पर नाकेबंदी कर दी. हर लेटेस्ट अपडेट के लिए पढ़ते रहें हमारा लाइव ब्लाग.
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US Iran War Live Update: अमेरिका और ईरान के बीच पहले चरण की वार्ता फेल हो गई. इसके बाद ट्रंप और ज्यादा आक्रामता अपना रहे हैं. होर्मुज स्ट्रेट पर अमेरिका ने नाकेबंदी कर दी है. नाकेबंदी को चकमा देकर चीन के जहाज ने होर्मुज स्ट्रेट को पार करके निकल गया है. ईरान-अमेरिका की पहले चरण की वार्ता को लेकर अमेरिकी राष्ट्रपति जेडी वेंस ने कहा यह एक ऐसी मीटिंग थी जो US और ईरानी सरकार के बीच 49 सालों में उस लेवल पर कभी नहीं हुई थी. साथ ही कहा कि ईरान और अमेरिका में अविश्वास है. अब चर्चा ये भी है कि दूसरे चरण की वार्ता इस्लामाबाद में हो सकती है. हर-छोटी अपडेट के लिए पढ़ते रहें हमारा लाइव ब्लाग.
सभी जहाजों के लिए बिना भेदभाव के लागू रहेगी नाकेबंदी
US सेंट्रल कमांड का कहना है कि ईरानी पोर्ट्स पर ब्लॉकेड ईरान के तटीय इलाकों या पोर्ट्स में आने या जाने वाले सभी देशों के जहाजों के खिलाफ बिना किसी भेदभाव के लागू किया जा रहा है. बयान में आगे कहा गया कि एक आम डिस्ट्रॉयर में 300 से ज्यादा नाविकों का क्रू होता है जो आक्रामक और रक्षात्मक समुद्री ऑपरेशन करने में बहुत ट्रेंड होते हैं.
दूसरे दिन तेल की कीमतों में आई तेजी से गिरावट
बुधवार को लगातार दूसरे दिन तेल की कीमतों में गिरावट आई क्योंकि इस हफ्ते ईरान और US के बीच शांति वार्ता फिर से शुरू होने की उम्मीदों का बाजार पर दबाव बना हुआ है,ब्रेंट क्रूड फ्यूचर्स 0.55 परसेंट गिरकर $94.27 प्रति बैरल पर आ गया, जबकि पिछले सेशन में यह 4.6 परसेंट गिरा था. इस बीच, US वेस्ट टेक्सास इंटरमीडिएट क्रूड 1.1 परसेंट गिरकर $90.24 पर आ गया, जबकि पिछले सेशन में यह 7.9 परसेंट गिरा था.
आर्थिक अनिश्चितता को बढ़ा सकता है मिडिल ईस्ट का संघर्ष
पूर्व U.S. ट्रेजरी सेक्रेटरी जेनेट येलेन ने कहा कि ईरान युद्ध ग्लोबल इकॉनमी में सप्लाई शॉक पैदा कर रहा है, जिससे महंगाई पर और दबाव पड़ सकता है. हांगकांग में HSBC ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट में बोलते हुए येलेन ने कहा कि पश्चिम एशिया संघर्ष ने मौजूदा आर्थिक अनिश्चितता को और बढ़ा दिया है.
खत्म होने के करीब है ईरान के साथ जंग
ब्रॉडकास्टर फॉक्स न्यूज के साथ बातचीत में, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि ईरान पर युद्ध 'खत्म होने के करीब' है. बता दें कि अमेरिका और ईरान में दो हफ्तों के सीजफायर हुआ है.
होर्मुज स्ट्रेट की ओर वापस लौटा रिच स्टारी टैंकर
रॉयटर्स की रिपोर्ट के मुतबिक अमेरिका द्वारा बैन किया गया टैंकर रिच स्टारी एक दिन पहले खाड़ी से निकलने के बाद बुधवार को होर्मुज स्ट्रेट की ओर वापस लौट आया है. रिच स्टारी ने अमेरिकी नाकाबंदी को तोड़ दिया था.
बातचीत के लिए सहमत हुए इजरायल और लेबनान
US स्टेट डिपार्टमेंट ने एक बयान में कहा कि इजरायल और लेबनान वाशिंगटन में यूनाइटेड स्टेट्स द्वारा होस्ट की गई तीन-तरफा मीटिंग के बाद आपसी सहमति से तय समय और जगह पर सीधी बातचीत शुरू करने के लिए सहमत हो गए हैं.
होर्मुज स्ट्रेट पर नाकेबंदी के बाद अमेरिका ने रोके ईरानी तेल टैंकर
रॉयटर्स न्यूज एजेंसी के मुताबिक US डिस्ट्रॉयर ने ईरान छोड़ने की कोशिश कर रहे दो ईरानी तेल टैंकरों को रोका है और उन्हें वापस लौटने का ऑर्डर दिया है. जहाज ओमान की खाड़ी में चाबहार पोर्ट से निकले थे और वॉरशिप ने उनसे रेडियो कम्युनिकेशन के जरिए संपर्क किया था.
पाकिस्तान में हुई थी पहले चरण की वार्ता
ईरान और अमेरिका के साथ पहले दौर की वार्ता 10 अप्रैल को पाकिस्तान में करीब 21 घंटे तक चली थी, लेकिन इस दौरान दोनों देश किसी निष्कर्ष पर नहीं पहुंचे. इससे पहले कयास लगाए जा रहे थे US और ईरान के बीच दूसरे दौर की वार्ता जल्द हो सकती है, जिसपर खुद अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने मुहर लगा है.
पाकिस्तान में हो सकती है दूसरे चरण की वार्ता
डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि ईरान युद्ध खत्म करने के लिए बातचीत अगले दो दिनों में पाकिस्तान में फिर से शुरू हो सकती है, वीकेंड की बातचीत के फेल होने के बाद वॉशिंगटन ने ईरानी पोर्ट्स पर ब्लॉकेड लगा दिया था. US और ईरान के बीच दो हफ्ते का नाजुक सीजफायर अभी भी एक हफ्ते और चलेगा, क्योंकि वेंस ने पिछले वीकेंड पाकिस्तान में हुई बातचीत में हिस्सा लिया था.
इस्लामाबाद शांति वार्ता को लेकर बोले जेडी वेंस
US-ईरान बातचीत पर US वाइस प्रेसिडेंट जेडी वेंस ने कहा कि यह एक ऐसी मीटिंग थी जो US और ईरानी सरकार के बीच 49 सालों में उस लेवल पर कभी नहीं हुई. इसलिए ईरान और USA के बीच बहुत ज्यादा अविश्वास है और इसे रातों-रात हल नहीं किया जा सकता, लेकिन मुझे पता है कि आमने-सामने बैठे लोग एक डील करना चाहते थे. हमने अच्छी नीयत से बातचीत की. मैं बहुत अच्छा महसूस कर रहा हूं कि हम अभी कहां हैं.