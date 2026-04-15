US Iran War Live: डील करने के लिए उतावला है तेहरान...दूसरे चरण की वार्ता से पहले बोले डोनाल्ड ट्रंप

US Iran War Live Update: अमेरिका और ईरान के बीच पहले चरण की वार्ता फेल हो गई. इसके बाद ट्रंप और ज्यादा आक्रामता अपना रहे हैं. होर्मुज स्ट्रेट पर अमेरिका ने नाकेबंदी कर दी है. नाकेबंदी को चकमा देकर चीन के जहाज ने होर्मुज स्ट्रेट को पार करके निकल गया है. ईरान-अमेरिका की पहले चरण की वार्ता को लेकर अमेरिकी राष्ट्रपति जेडी वेंस ने कहा यह एक ऐसी मीटिंग थी जो US और ईरानी सरकार के बीच 49 सालों में उस लेवल पर कभी नहीं हुई थी. साथ ही कहा कि ईरान और अमेरिका में अविश्वास है. अब चर्चा ये भी है कि दूसरे चरण की वार्ता इस्लामाबाद में हो सकती है. हर-छोटी अपडेट के लिए पढ़ते रहें हमारा लाइव ब्लाग.

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