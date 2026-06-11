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US-Iran War Live Updates: मिडिल ईस्ट में महायुद्ध ! ईरान ने US फिफ्थ फ्लीट पर दागीं मिसाइलें, अमेरिकी रक्षा मंत्री की चेतावनी- आज रात ईरान को मिटा देगा US

US-Iran War Live Updates: बहरीन में तैनात अमेरिकी नौसेना के 'फिफ्थ फ्लीट' पर ईरान ने तीन दिनों में दूसरी बार बड़ा हमला किया है. जवाबी कार्रवाई में ईरान का कराज शहर सिलसिलेवार धमाकों से दहल उठा है. अमेरिकी रक्षा मंत्री ने ईरान के अहम ठिकानों पर बमबारी की चेतावनी दी है, जबकि ईरान ने झुकने से साफ इनकार कर दिया है. अमेरिका-ईरान के बीच जारी इस तनाव से जुड़ी हर ताजा खबर के लिए बने रहे जी न्यूज के साथ...

Written ByShashank Shekhar Mishra
Published: Jun 11, 2026, 07:15 AM IST|Updated: Jun 11, 2026, 07:57 AM IST
US-Iran War Live Updates: मिडिल ईस्ट में महायुद्ध ! ईरान ने US फिफ्थ फ्लीट पर दागीं मिसाइलें, अमेरिकी रक्षा मंत्री की चेतावनी- आज रात ईरान को मिटा देगा US
Image Credit: US-Iran War LIVE Updates
11 June 2026 07:55 AM (IST)

US-Iran War Live Updates: अमेरिकी रक्षा मंत्री की चेतावनी- आज रात ईरान के मुख्य ठिकानों को मिटा देगा US

अमेरिकी रक्षा मंत्री पीट हेगसेथ ने एलान किया है कि स्ट्रेट ऑफ होर्मुज पर पूरी तरह अमेरिका का कंट्रोल है. उन्होंने कहा कि 'प्रोजेक्ट फ्रीडम' के तहत ईरान की नाक के नीचे से आधी रात को 10 करोड़ बैरल से ज्यादा तेल निकाला गया. उन्होंने अमेरिकी अपाचे हेलीकॉप्टर के पायलटों के सुरक्षित होने की भी पुष्टि की. यहां पढ़ें पूरी खबर 

11 June 2026 07:25 AM (IST)

US-Iran War Live Updates: होर्मुज पूरी तरह बंद! ईरान का पलटवार- हर कमर्शियल जहाज और तेल टैंकर पर गोली चलाने का दिया आदेश

अमेरिकी एयरस्ट्राइक से बौखलाए ईरान ने दुनिया की लाइफलाइन कहे जाने वाले 'होर्मुज स्ट्रेट (Strait of Hormuz) को पूरी तरह बंद करने का एलान कर दिया है. गुरुवार को ईरान की शीर्ष संयुक्त सैन्य कमान ने एक बेहद आक्रामक और डराने वाली घोषणा जारी की. सैन्य कमान ने साफ कर दिया है कि इस पाबंदी के दायरे में सभी कमर्शियल जहाज और तेल टैंकर भी शामिल हैं। ईरान ने दुनिया भर के देशों को खुली चेतावनी देते हुए कहा है कि अब अगर किसी भी जहाज ने इस समुद्री रास्ते से गुज़रने की जरा भी कोशिश की, तो उस पर सीधे गोली चला दी जाएगी (Shoot on Sight)। इस फैसले से वैश्विक तेल संकट गहराने की आशंका बढ़ गई है.

11 June 2026 07:23 AM (IST)

US-Iran War Live Updates: अपाचे पायलट सुरक्षित! अमेरिकी रक्षा मंत्री का बड़ा दावा- 'ईरान की ज्यादातर मिसाइलें अपने टारगेट को हिट करने में हुई फेल

अमेरिकी रक्षा मंत्री पीट हेगसेथ ने मिडिल ईस्ट में जारी सैन्य तनाव के बीच एक बड़ी और राहत भरी जानकारी साझा की है. हेगसेथ ने आधिकारिक तौर पर पुष्टि की है कि हालिया सैन्य टकराव के दौरान अमेरिकी अपाचे हेलीकॉप्टर के सभी पायलट पूरी तरह सुरक्षित हैं. ईरान के मिसाइल हमलों पर बड़ा दावा करते हुए रक्षा मंत्री ने जोर देकर कहा कि तेहरान की तरफ से दागी गईं ज्यादातर मिसाइलें बेहद कमजोर साबित हुईं और अपने तय लक्ष्यों पर निशाना साधने में पूरी तरह नाकाम रहीं. अमेरिकी रक्षा मंत्रालय के मुताबिक, ईरान का यह हमला सैन्य रूप से पूरी तरह फ्लॉप रहा है.

11 June 2026 07:22 AM (IST)

US-Iran War Live Updates: आज रात होगा हमला! अमेरिकी रक्षा मंत्री पीट हेगसेथ की ईरान को खुली चेतावनी- 'बचे-खुचे ठिकाने भी होंगे तबाह'

अमेरिकी रक्षा मंत्री पीट हेगसेथ ने ईरान को बेहद आक्रामक लहजे में चेतावनी देते हुए एलान किया है कि अमेरिका आज रात ही ईरान पर अब तक का सबसे बड़ा और जबरदस्त हमला करने जा रहा है. इस बार निशाना ईरान के सबसे महत्वपूर्ण और रणनीतिक सैन्य केंद्र होंगे. हेगसेथ ने साफ शब्दों में कहा कि अमेरिका को और ज्यादा चुनौती देना ईरान की भारी नादानी होगी. पेंटागन के मुताबिक, इस सैन्य कार्रवाई से न सिर्फ अमेरिकी हितों की रक्षा होगी, बल्कि वैश्विक स्तर पर वॉशिंगटन की कूटनीतिक स्थिति भी बेहद मजबूत हो जाएगी.

11 June 2026 07:15 AM (IST)

US-Iran War Live Updates: अमेरिकी सेना का बड़ा हमला; तेहरान के रडार, सर्विलांस और एयर डिफेंस सिस्टम तबाह

मिडिल ईस्ट में जारी भीषण महायुद्ध के बीच अमेरिकी सेना ने ईरान को चारों खाने चित करने की तैयारी कर ली है. यूएस सेंट्रल कमांड (CENTCOM) ने गुरुवार को एक बेहद चौंकाने वाला एलान करते हुए बताया कि अमेरिकी सैनिकों ने जारी सैन्य अभियान के तहत ईरान के भीतर घुसकर उसके कई महत्वपूर्ण ठिकानों को नेस्तनाबूद कर दिया है. पेंटागन और सेंटकॉम के मुताबिक, इस ताजा और बेहद सटीक हमले का मुख्य मकसद ईरान की युद्ध लड़ने और जवाबी कार्रवाई करने की क्षमता को पंगु बनाना था.

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Shashank Shekhar Mishra

Shashank Shekhar Mishra

शशांक शेखर मिश्रा ज़ी न्यूज में बतौर सब एडिटर काम कर रहे हैं. इन्हें पत्रकारिता में करीब 5 वर्षों का अनुभव है. इन पांच सालों में देश की राजनीति से लेकर देश-दुनिया में बनते-बिगड़ते सत्ता समीकरणों एवं घटनाओं को कवर करने का अनुभव है. राजनीति, रक्षा और आटोमोबाइल्स की खबरों में विशेष रूचि के साथ खोजी पत्रकारिता और स्टिंग ऑपरेशन का भी अनुभव है. ज़ी न्यूज में देश-दुनिया की खबरों को लिखने के साथ रियल टाइम डेस्क पर कार्य कर रहे है. शशांक ने इन 5 वर्षों के पत्रकारिता के कैरियर के दौरान टेलीविजन और डिजिटल मीडिया में कार्य करने का अनुभव हासिल किया है. ज़ी न्यूज बतौर सब एडिटर जुड़ने से पहले टाइम्स नाउ नवभारत, जागरण न्यू मीडिया, इनशार्ट्स, जी हिंदुस्तान और न्यूज हेल्पलाइन में सब एडिटर, रिपोर्टर और असिस्टेंट प्रोड्यूसर के तौर पर काम कर चुके हैं. पढ़ाई-लिखाई की बात करें तो लखनऊ विश्वविद्यालय से राजनीति विज्ञान में पोस्ट ग्रेजुएशन किया है. इसके बाद एशियन एकेडमी ऑफ फिल्म एंड टेलीविजन से पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा इन मास कम्युनिकेशन एंड टीवी जर्नलिज्म किया हैं. शशांक को जिम जाना, एडवेंचर एक्टिविटी करना और नई तकनीक को जानना और समझना बेहद पसंद है. इसके अलावा शशांक को ड्राइव करना और अध्यात्म में भी काफी रुचि हैं. शशांक शेखर मिश्रा उत्तर प्रदेश की राजधानी और नवाबों के शहर के रूप में फेमस लखनऊ से ताल्लुक रखते हैं.

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