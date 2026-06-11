/US-Iran War Live Updates: मिडिल ईस्ट में महायुद्ध ! ईरान ने US फिफ्थ फ्लीट पर दागीं मिसाइलें, अमेरिकी रक्षा मंत्री की चेतावनी- आज रात ईरान को मिटा देगा US

US-Iran War Live Updates: अमेरिकी रक्षा मंत्री की चेतावनी- आज रात ईरान के मुख्य ठिकानों को मिटा देगा US
अमेरिकी रक्षा मंत्री पीट हेगसेथ ने एलान किया है कि स्ट्रेट ऑफ होर्मुज पर पूरी तरह अमेरिका का कंट्रोल है. उन्होंने कहा कि 'प्रोजेक्ट फ्रीडम' के तहत ईरान की नाक के नीचे से आधी रात को 10 करोड़ बैरल से ज्यादा तेल निकाला गया. उन्होंने अमेरिकी अपाचे हेलीकॉप्टर के पायलटों के सुरक्षित होने की भी पुष्टि की. यहां पढ़ें पूरी खबर
US-Iran War Live Updates: होर्मुज पूरी तरह बंद! ईरान का पलटवार- हर कमर्शियल जहाज और तेल टैंकर पर गोली चलाने का दिया आदेश
अमेरिकी एयरस्ट्राइक से बौखलाए ईरान ने दुनिया की लाइफलाइन कहे जाने वाले 'होर्मुज स्ट्रेट (Strait of Hormuz) को पूरी तरह बंद करने का एलान कर दिया है. गुरुवार को ईरान की शीर्ष संयुक्त सैन्य कमान ने एक बेहद आक्रामक और डराने वाली घोषणा जारी की. सैन्य कमान ने साफ कर दिया है कि इस पाबंदी के दायरे में सभी कमर्शियल जहाज और तेल टैंकर भी शामिल हैं। ईरान ने दुनिया भर के देशों को खुली चेतावनी देते हुए कहा है कि अब अगर किसी भी जहाज ने इस समुद्री रास्ते से गुज़रने की जरा भी कोशिश की, तो उस पर सीधे गोली चला दी जाएगी (Shoot on Sight)। इस फैसले से वैश्विक तेल संकट गहराने की आशंका बढ़ गई है.
US-Iran War Live Updates: अपाचे पायलट सुरक्षित! अमेरिकी रक्षा मंत्री का बड़ा दावा- 'ईरान की ज्यादातर मिसाइलें अपने टारगेट को हिट करने में हुई फेल
अमेरिकी रक्षा मंत्री पीट हेगसेथ ने मिडिल ईस्ट में जारी सैन्य तनाव के बीच एक बड़ी और राहत भरी जानकारी साझा की है. हेगसेथ ने आधिकारिक तौर पर पुष्टि की है कि हालिया सैन्य टकराव के दौरान अमेरिकी अपाचे हेलीकॉप्टर के सभी पायलट पूरी तरह सुरक्षित हैं. ईरान के मिसाइल हमलों पर बड़ा दावा करते हुए रक्षा मंत्री ने जोर देकर कहा कि तेहरान की तरफ से दागी गईं ज्यादातर मिसाइलें बेहद कमजोर साबित हुईं और अपने तय लक्ष्यों पर निशाना साधने में पूरी तरह नाकाम रहीं. अमेरिकी रक्षा मंत्रालय के मुताबिक, ईरान का यह हमला सैन्य रूप से पूरी तरह फ्लॉप रहा है.
US-Iran War Live Updates: आज रात होगा हमला! अमेरिकी रक्षा मंत्री पीट हेगसेथ की ईरान को खुली चेतावनी- 'बचे-खुचे ठिकाने भी होंगे तबाह'
अमेरिकी रक्षा मंत्री पीट हेगसेथ ने ईरान को बेहद आक्रामक लहजे में चेतावनी देते हुए एलान किया है कि अमेरिका आज रात ही ईरान पर अब तक का सबसे बड़ा और जबरदस्त हमला करने जा रहा है. इस बार निशाना ईरान के सबसे महत्वपूर्ण और रणनीतिक सैन्य केंद्र होंगे. हेगसेथ ने साफ शब्दों में कहा कि अमेरिका को और ज्यादा चुनौती देना ईरान की भारी नादानी होगी. पेंटागन के मुताबिक, इस सैन्य कार्रवाई से न सिर्फ अमेरिकी हितों की रक्षा होगी, बल्कि वैश्विक स्तर पर वॉशिंगटन की कूटनीतिक स्थिति भी बेहद मजबूत हो जाएगी.
US-Iran War Live Updates: अमेरिकी सेना का बड़ा हमला; तेहरान के रडार, सर्विलांस और एयर डिफेंस सिस्टम तबाह
मिडिल ईस्ट में जारी भीषण महायुद्ध के बीच अमेरिकी सेना ने ईरान को चारों खाने चित करने की तैयारी कर ली है. यूएस सेंट्रल कमांड (CENTCOM) ने गुरुवार को एक बेहद चौंकाने वाला एलान करते हुए बताया कि अमेरिकी सैनिकों ने जारी सैन्य अभियान के तहत ईरान के भीतर घुसकर उसके कई महत्वपूर्ण ठिकानों को नेस्तनाबूद कर दिया है. पेंटागन और सेंटकॉम के मुताबिक, इस ताजा और बेहद सटीक हमले का मुख्य मकसद ईरान की युद्ध लड़ने और जवाबी कार्रवाई करने की क्षमता को पंगु बनाना था.
US-Iran War Live Updates: मिडिल ईस्ट इस वक्त एक भीषण और सीधे युद्ध की कगार पर खड़ा है. गुरुवार सुबह इलाके में तनाव उस वक्त अपने चरम पर पहुंच गया, जब ईरान ने बहरीन में तैनात अमेरिकी नौसेना के 'फिफ्थ फ्लीट' (US Fifth Fleet) पर एक और बड़ा हमला बोल दिया. हमले के तुरंत बाद पूरे बहरीन में इमर्जेंसी सायरन बजने लगे हैं और सेना हाई-अलर्ट पर है. पिछले तीन दिनों के भीतर अमेरिकी सेना पर ईरान का यह दूसरा सीधा हमला है. इस हमले के कुछ ही देर बाद ईरान की धरती से भी बड़े धमाकों की आवाजें सुनाई देने लगी हैं. खबरों के मुताबिक, ईरान के कराज (Karaj) शहर में सिलसिलेवार धमाके हुए हैं, जिसे अमेरिका और उसके सहयोगियों की जवाबी एयरस्ट्राइक से जोड़कर देखा जा रहा है.
पेंटागन से आ रही खबरों के मुताबिक, अमेरिकी रक्षा मंत्री पीट हेगसेथ ने ईरान को बेहद सख्त लहजे में चेतावनी दी है. उन्होंने साफ कहा है कि वॉशिंगटन अब चुप नहीं बैठेगा और अमेरिकी सेना ईरान के भीतर उसके सबसे महत्वपूर्ण और रणनीतिक ठिकानों पर सीधी बमबारी करेगी. इस भीषण तनाव के बीच संयुक्त राष्ट्र (UN) में ईरान के राजदूत का बड़ा बयान सामने आया है. ईरानी राजदूत ने अमेरिका को दो-टूक शब्दों में कहा है कि तेहरान ने इतिहास में कभी भी धमकियों के आगे झुककर बातचीत नहीं की है. हम किसी भी देश के दबाव, प्रतिबंध या जबरदस्ती के आगे घुटने टेकने वाले नहीं हैं. अमेरिका-ईरान के बीच जारी इस तनाव से जुड़ी हर ताजा खबर के लिए बने रहे जी न्यूज के साथ...