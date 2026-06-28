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US-Iran War LIVE: दुनिया के नक्शे से मिट जाएगा ईरान! ट्रंप की धमकी के बाद फिर भड़का युद्ध, कुवैत और बहरीन में अमेरिकी ठिकानों पर तेहरान ने किया मिसाइल अटैक

US-Iran War News LIVE: अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के आदेश पर अमेरिकी सेना ने ईरान के सैन्य ठिकानों पर हवाई हमले किए हैं. जवाब में ईरान ने बहरीन और कुवैत स्थित अमेरिकी सैन्य अड्डों पर मिसाइलें दागी हैं. ट्रंप ने खुली चेतावनी देते हुए कहा कि अब ईरान का वजूद नहीं रहेगा. अमेरिका और ईरान के बीच जारी इस ताजा तनाव की हर अपडेट के लिए बने रहिए जी न्यूज के साथ...

Written ByShashank Shekhar Mishra
Published: Jun 28, 2026, 07:16 AM IST|Updated: Jun 28, 2026, 07:21 AM IST
US-Iran War LIVE: दुनिया के नक्शे से मिट जाएगा ईरान! ट्रंप की धमकी के बाद फिर भड़का युद्ध, कुवैत और बहरीन में अमेरिकी ठिकानों पर तेहरान ने किया मिसाइल अटैक
Image Credit: US-Iran War LIVE Updates
28 June 2026 07:21 AM (IST)

US-Iran War News LIVE: वैश्विक बाजार में हड़कंप, कच्चे तेल की कीमतों में लग सकती है आग

इस ताजा सैन्य टकराव ने जून 2026 में हुए हालिया शांति समझौते (Islamabad MoU) को पूरी तरह मटियामेट कर दिया है. होर्मुज स्ट्रेट (Strait of Hormuz) में दोनों देशों के बीच छिड़ी इस जंग के बाद वैश्विक स्तर पर कच्चे तेल (Crude Oil) की सप्लाई ठप होने की आशंका बढ़ गई है. दुनिया भर के शेयर बाजारों में भारी गिरावट की आशंका जताई जा रही है.

28 June 2026 07:20 AM (IST)

US-Iran War News LIVE: ईरान के सिरिक और केश्म द्वीप पर धमाके

ईरान की 'फॉर्स न्यूज एजेंसी' के मुताबिक, तटीय इलाके सिरिक (Sirik) के तहारूयेह क्षेत्र और केश्म द्वीप (Qeshm Island) पर रविवार तड़के स्थानीय लोगों ने एक के बाद एक कई जोरदार धमाकों की आवाजें सुनीं. अमेरिकी बमवर्षक विमानों ने इन इलाकों में भारी बमबारी की है, जिससे पूरे इलाके में सन्नाटा पसरा है.

28 June 2026 07:19 AM (IST)

US-Iran War News LIVE: ट्रंप प्रशासन ने क्यों किए ईरान पर हमले?

पेंटागन (Pentagon) ने बयान जारी कर बताया है कि ईरान ने पहले सीजफायर की शर्तों को तोड़ा था. इसके जवाब में अमेरिकी वायुसेना और नौसेना ने साझा ऑपरेशन चलाकर ईरान के तटीय रडार सिस्टम, मिसाइल लॉन्चिंग पैड्स, और ड्रोन स्टोरेज (हथियारों के गोदामों) को पूरी तरह तबाह कर दिया है.

28 June 2026 07:18 AM (IST)

US-Iran War News LIVE: कुवैत और बहरीन के अमेरिकी सैन्य ठिकानों पर गिरे ईरानी रॉकेट

खाड़ी देशों से मिल रही शुरुआती रिपोर्ट्स के मुताबिक, बहरीन में अमेरिकी नौसेना के पांचवें बेड़े के मुख्यालय और कुवैत में अमेरिकी एयरबेस को निशाना बनाकर ईरान ने बैक-टू-बैक बैलिस्टिक मिसाइलें दागी हैं. दोनों देशों की एयर डिफेंस प्रणालियां एक्टिव कर दी गई हैं. आसमान में धमाकों की आवाजें सुनी जा रही हैं.

28 June 2026 07:17 AM (IST)

US-Iran War News LIVE: सीजफायर समझौता 'इस्लामाबाद मेमोरेंडम' पूरी तरह ध्वस्त

ईरान के सरकारी मीडिया 'प्रेस टीवी' के अनुसार, रिवोल्यूशनरी गार्ड्स (IRGC) ने आधिकारिक बयान जारी कर कहा है कि अमेरिका द्वारा सीजफायर का उल्लंघन करना 'इस्लामाबाद मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग' की धारा 1 का खुला उल्लंघन है. इसके बाद अमेरिका के साथ चल रही सभी राजनयिक और डिप्लोमैटिक बातचीत को हमेशा के लिए रोक दिया गया है.

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Shashank Shekhar Mishra

Shashank Shekhar Mishra

शशांक शेखर मिश्रा ज़ी न्यूज में बतौर सब एडिटर काम कर रहे हैं. इन्हें पत्रकारिता में करीब 5 वर्षों का अनुभव है. इन पांच सालों में देश की राजनीति से लेकर देश-दुनिया में बनते-बिगड़ते सत्ता समीकरणों एवं घटनाओं को कवर करने का अनुभव है. राजनीति, रक्षा और आटोमोबाइल्स की खबरों में विशेष रूचि के साथ खोजी पत्रकारिता और स्टिंग ऑपरेशन का भी अनुभव है. ज़ी न्यूज में देश-दुनिया की खबरों को लिखने के साथ रियल टाइम डेस्क पर कार्य कर रहे है. शशांक ने इन 5 वर्षों के पत्रकारिता के कैरियर के दौरान टेलीविजन और डिजिटल मीडिया में कार्य करने का अनुभव हासिल किया है. ज़ी न्यूज बतौर सब एडिटर जुड़ने से पहले टाइम्स नाउ नवभारत, जागरण न्यू मीडिया, इनशार्ट्स, जी हिंदुस्तान और न्यूज हेल्पलाइन में सब एडिटर, रिपोर्टर और असिस्टेंट प्रोड्यूसर के तौर पर काम कर चुके हैं. पढ़ाई-लिखाई की बात करें तो लखनऊ विश्वविद्यालय से राजनीति विज्ञान में पोस्ट ग्रेजुएशन किया है. इसके बाद एशियन एकेडमी ऑफ फिल्म एंड टेलीविजन से पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा इन मास कम्युनिकेशन एंड टीवी जर्नलिज्म किया हैं. शशांक को जिम जाना, एडवेंचर एक्टिविटी करना और नई तकनीक को जानना और समझना बेहद पसंद है. इसके अलावा शशांक को ड्राइव करना और अध्यात्म में भी काफी रुचि हैं. शशांक शेखर मिश्रा उत्तर प्रदेश की राजधानी और नवाबों के शहर के रूप में फेमस लखनऊ से ताल्लुक रखते हैं.

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