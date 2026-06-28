/US-Iran War LIVE: दुनिया के नक्शे से मिट जाएगा ईरान! ट्रंप की धमकी के बाद फिर भड़का युद्ध, कुवैत और बहरीन में अमेरिकी ठिकानों पर तेहरान ने किया मिसाइल अटैक

US-Iran War News LIVE: वैश्विक बाजार में हड़कंप, कच्चे तेल की कीमतों में लग सकती है आग
इस ताजा सैन्य टकराव ने जून 2026 में हुए हालिया शांति समझौते (Islamabad MoU) को पूरी तरह मटियामेट कर दिया है. होर्मुज स्ट्रेट (Strait of Hormuz) में दोनों देशों के बीच छिड़ी इस जंग के बाद वैश्विक स्तर पर कच्चे तेल (Crude Oil) की सप्लाई ठप होने की आशंका बढ़ गई है. दुनिया भर के शेयर बाजारों में भारी गिरावट की आशंका जताई जा रही है.
US-Iran War News LIVE: ईरान के सिरिक और केश्म द्वीप पर धमाके
ईरान की 'फॉर्स न्यूज एजेंसी' के मुताबिक, तटीय इलाके सिरिक (Sirik) के तहारूयेह क्षेत्र और केश्म द्वीप (Qeshm Island) पर रविवार तड़के स्थानीय लोगों ने एक के बाद एक कई जोरदार धमाकों की आवाजें सुनीं. अमेरिकी बमवर्षक विमानों ने इन इलाकों में भारी बमबारी की है, जिससे पूरे इलाके में सन्नाटा पसरा है.
US-Iran War News LIVE: ट्रंप प्रशासन ने क्यों किए ईरान पर हमले?
पेंटागन (Pentagon) ने बयान जारी कर बताया है कि ईरान ने पहले सीजफायर की शर्तों को तोड़ा था. इसके जवाब में अमेरिकी वायुसेना और नौसेना ने साझा ऑपरेशन चलाकर ईरान के तटीय रडार सिस्टम, मिसाइल लॉन्चिंग पैड्स, और ड्रोन स्टोरेज (हथियारों के गोदामों) को पूरी तरह तबाह कर दिया है.
US-Iran War News LIVE: कुवैत और बहरीन के अमेरिकी सैन्य ठिकानों पर गिरे ईरानी रॉकेट
खाड़ी देशों से मिल रही शुरुआती रिपोर्ट्स के मुताबिक, बहरीन में अमेरिकी नौसेना के पांचवें बेड़े के मुख्यालय और कुवैत में अमेरिकी एयरबेस को निशाना बनाकर ईरान ने बैक-टू-बैक बैलिस्टिक मिसाइलें दागी हैं. दोनों देशों की एयर डिफेंस प्रणालियां एक्टिव कर दी गई हैं. आसमान में धमाकों की आवाजें सुनी जा रही हैं.
US-Iran War News LIVE: सीजफायर समझौता 'इस्लामाबाद मेमोरेंडम' पूरी तरह ध्वस्त
ईरान के सरकारी मीडिया 'प्रेस टीवी' के अनुसार, रिवोल्यूशनरी गार्ड्स (IRGC) ने आधिकारिक बयान जारी कर कहा है कि अमेरिका द्वारा सीजफायर का उल्लंघन करना 'इस्लामाबाद मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग' की धारा 1 का खुला उल्लंघन है. इसके बाद अमेरिका के साथ चल रही सभी राजनयिक और डिप्लोमैटिक बातचीत को हमेशा के लिए रोक दिया गया है.
US-Iran War LIVE Updates: मिडिल ईस्ट में अमेरिका और ईरान के बीच चल रहा तनाव एक बार फिर एक भीषण युद्ध में तब्दील हो चुका है. राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के सीधे आदेश पर अमेरिकी सेना ने ईरान के कई ठिकानों पर ताबड़तोड़ हवाई हमले किए हैं. इस हमले के बाद ट्रंप ने ईरान को खुली चेतावनी देते हुए कहा है कि अगर ईरान ने अब हिमाकत की और हमें सैन्य ताकत का इस्तेमाल करना पड़ा, तो दुनिया के नक्शे पर ईरान अब और नहीं रहेगा.
इधर, अमेरिकी हमलों के जवाब में ईरान के खतरनाक 'इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स' (IRGC) ने रविवार सुबह कुवैत और बहरीन में मौजूद अमेरिकी मिलिट्री बेस पर भीषण मिसाइल और आत्मघाती ड्रोन से जॉइंट अटैक शुरू कर दिया है. इसके बाद कुवैत और बहरीन में युद्ध के सायरन बज उठे हैं और लोगों को तुरंत बंकरों में जाने की चेतावनी दी गई है. अमेरिका और ईरान के बीच जारी इस ताजा तनाव की हर अपडेट के लिए बने रहिए जी न्यूज के साथ...