US-Iran Peace Talk Live Update: अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वेंस शांति वार्ता के लिए जाएंगे पाकिस्तान, मिले संकेत

28 फरवरी को ईरान पर अमेरिका और इजरायल के हमले के बाद मिडिल ईस्ट में तनाव लगातार बढ़ता जा रहा है. इस तनाव को कम करने के लिए राजनयिक कोशिशें तेज हुई हैं. अब अगर ईरान इस्लामाबाद में होने वाली शांति वार्ता में अमेरिका के साथ बातचीत के लिए तैयार होता है, तो अमेरिकी प्रतिनिधिमंडल वहां बातचीत के लिए मंगलवार (21 अप्रैल) को पहुंच सकता है. यह दौरा ऐसे समय में हो रहा है जब मौजूदा संघर्ष विराम (ceasefire) की समयसीमा खत्म होने वाली है. अमेरिकी प्रतिनिधिमंडल में इस बार कौन-कौन होगा ये सवाल हर किसी के मन में उठ रहा है. इस महत्वपूर्ण शांति वार्ता में अमेरिका की ओर से एक बार फिर उपराष्ट्रपति जेडी वेंस आ रहे हैं और उनके साथ डोनाल्ड ट्रंप के विशेष दूत स्टीव विटकॉफ और ट्रंप के दामाद जेरेड कुशनर के शामिल होने की संभावनाएं जताई जा रही हैं.

वहीं ईरानी राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियान ने कहा कि तेहरान अमेरिका की ओर से आने वाले विरोध के संकेतों को लेकर थोड़ा चिंतित है, अमेरिका ने ईरान के इन संकेतों को आत्मसमर्पण की कोशिश करार दिया है. इस बात को लेकर ईरानी राष्ट्रपति पेजेश्कियान ने कहा, 'ईरानी लोग दबाव के आगे नहीं झुकते.' वहीं रॉयटर्स की रिपोर्ट के मुताबिक ईरानी प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व एक बार फिर से ईरान संसद के स्पीकर मोहम्मद बागेर गालिबफ कर सकते हैं. इस वार्ता में अमेरिका की ओर से प्रमुख शर्त है कि ईरान स्ट्रेट ऑफ होर्मुज पर की जा रही नाकेबंदी को खत्म कर दे. इसके अलावा ट्रंप की एक और शर्त कि ईरान को परमाणु हथियार बनाने की इजाजत नहीं दी जाएगी. हालांकि, ट्रंप ने ये भी कहा कि अगर जरूरत पड़ी तो वो खुद भी ईरानी नेताओं से मुलाकात करने को तैयार हैं. दोनों देशों के बीच शांति वार्ता को लेकर क्या-क्या बातें हो रही हैं अपडेट रहने के लिए पेज को रिफ्रेश करते रहिए....