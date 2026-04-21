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US-Iran Peace Talk Live Update: अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वेंस शांति वार्ता के लिए जाएंगे पाकिस्तान, मिले संकेत

US-Iran Peace Talk Live Update: इस्लामाबाद में शांति वार्ता में के लिए अमेरिकी प्रतिनिधिमंडल में इस बार एक बार फिर उपराष्ट्रपति जेडी वेंस आ रहे हैं उनके साथ डोनाल्ड ट्रंप के विशेष दूत स्टीव विटकॉफ और ट्रंप के दामाद जेरेड कुशनर के शामिल होने की संभावनाएं जताई जा रही हैं.

Written By  Ravindra Singh|Last Updated: Apr 21, 2026, 09:02 AM IST
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US-Iran Peace Talk Live Update: अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वेंस शांति वार्ता के लिए जाएंगे पाकिस्तान, मिले संकेत
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28 फरवरी को ईरान पर अमेरिका और इजरायल के हमले के बाद मिडिल ईस्ट में तनाव लगातार बढ़ता जा रहा है. इस तनाव को कम करने के लिए राजनयिक कोशिशें तेज हुई हैं. अब अगर ईरान इस्लामाबाद में  होने वाली शांति वार्ता में अमेरिका के साथ बातचीत के लिए तैयार होता है, तो अमेरिकी प्रतिनिधिमंडल वहां बातचीत के लिए मंगलवार (21 अप्रैल) को पहुंच सकता है. यह दौरा ऐसे समय में हो रहा है जब मौजूदा संघर्ष विराम (ceasefire) की समयसीमा खत्म होने वाली है. अमेरिकी प्रतिनिधिमंडल में इस बार कौन-कौन होगा ये सवाल हर किसी के मन में उठ रहा है. इस महत्वपूर्ण शांति वार्ता में अमेरिका की ओर से एक बार फिर उपराष्ट्रपति जेडी वेंस आ रहे हैं और उनके साथ डोनाल्ड ट्रंप के विशेष दूत स्टीव विटकॉफ और ट्रंप के दामाद जेरेड कुशनर के शामिल होने की संभावनाएं जताई जा रही हैं. 

वहीं ईरानी राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियान ने कहा कि तेहरान अमेरिका की ओर से आने वाले विरोध के संकेतों को लेकर थोड़ा चिंतित है, अमेरिका ने ईरान के इन संकेतों को आत्मसमर्पण की कोशिश करार दिया है. इस बात को लेकर ईरानी राष्ट्रपति पेजेश्कियान ने कहा, 'ईरानी लोग दबाव के आगे नहीं झुकते.' वहीं रॉयटर्स की रिपोर्ट के मुताबिक ईरानी प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व एक बार फिर से ईरान संसद के स्पीकर मोहम्मद बागेर गालिबफ कर सकते हैं. इस वार्ता में अमेरिका की ओर से प्रमुख शर्त है कि ईरान स्ट्रेट ऑफ होर्मुज पर की जा रही नाकेबंदी को खत्म कर दे. इसके अलावा ट्रंप की एक और शर्त कि ईरान को परमाणु हथियार बनाने की इजाजत नहीं दी जाएगी. हालांकि, ट्रंप ने ये भी कहा कि अगर जरूरत पड़ी तो वो खुद भी ईरानी नेताओं से मुलाकात करने को तैयार हैं. दोनों देशों के बीच शांति वार्ता को लेकर क्या-क्या बातें हो रही हैं अपडेट रहने के लिए पेज को रिफ्रेश करते रहिए....

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21 April 2026
09:05 AM

US-Iran Peace Talk Live Update: अमेरिका ने अपनी सेना में शामिल किया खास लेजर हथियार, उड़ते ड्रोन को पल भर में कर देगा ढेर  

अमेरिका ने अपनी सैन्य ताकत को एक नए स्तर पर ले जाते हुए यूएसएस जॉर्ज एच.डब्ल्यू. बुश एयरक्राफ्ट कैरियर पर एक बेहद आधुनिक हथियार तैनात किया है. यह कोई पारंपरिक मिसाइल या गन सिस्टम नहीं, बल्कि एक लेजर हथियार है, जो आसमान में उड़ते ड्रोन को सीधे निशाना बनाकर पल भर में गिरा सकता है.

08:45 AM

US-Iran Peace Talk Live Update: अमेरिका-ईरान वार्ता में किस करवट बैठेगा ऊंट? निष्कर्ष पर पहुंचेंगे या फिर टूटेगा संवाद

उधर, जेडी वेंस का पाकिस्तान दौरा भी खास महत्व रखता है. इस यात्रा के दौरान सुरक्षा, क्षेत्रीय सहयोग और द्विपक्षीय संबंधों को लेकर अहम चर्चाएं होने की संभावना है. अमेरिका और पाकिस्तान के रिश्ते पिछले कुछ समय से उतार-चढ़ाव भरे रहे हैं, ऐसे में यह दौरा संबंधों को नई दिशा दे सकता है. एक्सपर्ट्स के मुताबिक ईरान की ओर से बातचीत की पहल और अमेरिका की पाकिस्तान में सक्रियता दोनों मिलकर आने वाले दिनों में क्षेत्रीय राजनीति को प्रभावित कर सकते हैं. अब सबकी नजर इस बात पर है कि क्या यह कूटनीतिक प्रयास किसी ठोस समझौते तक पहुंच पाएंगे या नहीं.

08:25 AM

US-Iran Peace Talk Live Update: अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वेंस शांति वार्ता के लिए जाएंगे पाकिस्तान, मिले संकेत

अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वेंस इस मंगलवार पाकिस्तान दौरे पर जा रहे हैं, ईरान के सुप्रीम लीडर मोस्तबा खामेनेई ने अमेरिका के साथ बातचीत के लिए ‘ग्रीन सिग्नल’ दे दिया है. Axios की रिपोर्ट के अनुसार, यह घटनाक्रम ऐसे समय में हो रहा है जब मिडिल ईस्ट में तनाव लगातार बना हुआ है और कई मुद्दों पर गतिरोध की स्थिति है. ईरान का बातचीत के लिए तैयार होना एक बड़ा संकेत माना जा रहा है, जिससे मिडिल ईस्ट में शांति की दिशा में उम्मीद जताई जा रही है.

08:10 AM

US-Iran Peace Talk Live Update: अमेरिका-ईरान शांति-वार्ता में कूटनीति और टकराव पर संकेत साफ

विशेषज्ञों के मुताबिक इस्लामाबाद में प्रस्तावित यह वार्ता दोनों देशों के रिश्तों में नया मोड़ ला सकती है. हालांकि, यह भी आशंका जताई जा रही है कि अगर बातचीत बेनतीजा रही, तो हालात और ज्यादा तनावपूर्ण हो सकते हैं. फिलहाल दुनिया की नजर इस संभावित बैठक पर टिकी है, जहां कूटनीति और टकराव दोनों के संकेत साफ दिखाई दे रहे हैं.

07:54 AM

US-Iran Peace Talk Live Update: ईरान के सुप्रीम लीडर मोजतबा खामेनेई अमेरिका से करेंगे शांति वार्ता, दे दिया संकेत

ईरान और अमेरिका के बीच बढ़ते तनाव के बीच एक नई कूटनीतिक हलचल देखने को मिल रही है। रिपोर्ट्स के मुताबिक, ईरान के सुप्रीम लीडर अली खामेनेई के बेटे मोजतबा खामेनेई ने अमेरिका के साथ बातचीत के लिए हरी झंडी दे दी है, यह अहम बैठक बुधवार को पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद में होने की संभावना जताई जा रही है. सूत्रों के अनुसार, इससे पहले हुई लंबी और करीब 21 घंटे तक चली बातचीत को अब सिर्फ एक शुरुआती दौर माना जा रहा है. Axios की रिपोर्ट इशारा करती है कि वह मैराथन मीटिंग शायद एक बड़े और ज्यादा गंभीर टकराव से पहले की भूमिका भर थी.

07:35 AM

US-Iran Peace Talk Live Update: कितना अहम होगा बातचीत का दौर? तनाव होगा कम या गंभीर दिशा में बढ़ेंगे कदम

इन हमलों से इलाके में दहशत का माहौल है और संघर्ष के फिर से भड़कने की आशंका बढ़ गई है. विशेषज्ञ की मानें तो एक ओर जहां कूटनीतिक स्तर पर बातचीत की कोशिशें जारी हैं, वहीं जमीनी हालात लगातार बिगड़ते जा रहे हैं. ऐसे में यह देखना अहम होगा कि बातचीत का यह दौर तनाव कम करने में कितना सफल होता है, या फिर हालात और ज्यादा गंभीर दिशा में बढ़ते हैं.

07:15 AM

US-Iran Peace Talk Live Update: इजरायल ने 10 दिन के सीजफायर के बाद लेबनान पर फिर किया अटैक

मिडिल ईस्ट में बढ़ते तनाव के बीच तरफ अमेरिका और ईरान के बीच दूसरे दौर की बातचीत को लेकर चर्चाएं तेज हैं, तो वहीं दूसरी तरफ इजरायल ने लेबनान पर हमले शुरू कर दिए हैं. लेबनान की सरकारी न्यूज एजेंसी NNA की रिपोर्ट के मुताबिक, 10 दिन के सीजफायर के बावजूद हाल के घंटों में इजरायली हमलों ने दक्षिणी लेबनान के कई शहरों को निशाना बनाया है. 

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रवींद्र प्रताप सिंह ने साल 2015 में जागरण.कॉम से डिजिटल मीडिया में कदम रखा मौजूदा समय वो ज़ी न्यूज डिजिटल में चीफ सब एडिटर हैं. अगस्त 2025 में उन्होंने ज़ी न्यूज ज्वाइन किया है. रवींद्र देश और दुनि...और पढ़ें

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