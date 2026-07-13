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US-Iran War LIVE Updates: खाड़ी में महायुद्ध! केशम आइलैंड पर अमेरिकी मिसाइलें गिरीं, 1 की मौत; ईरान ने कुवैत पर दागीं मिसाइलें, UAE का एयर डिफेंस अलर्ट

US-Iran War LIVE: अमेरिका ने ईरान के केशम द्वीप और एनर्जी हब पर ताबड़तोड़ मिसाइल हमले किए हैं, जिसमें एक की मौत हो गई. जवाब में ईरान ने होर्मुज स्ट्रेट बंद कर कुवैत पर मिसाइलें दागीं, जिसके बाद UAE ने अपना एयर डिफेंस सिस्टम अलर्ट कर दिया है. पल-पल बदलते हालातों की हर बड़ी और लाइव अपडेट के लिए बने रहिए जी न्यूज के साथ....

Written ByShashank Shekhar Mishra
Published: Jul 13, 2026, 07:09 AM IST|Updated: Jul 13, 2026, 07:29 AM IST
US-Iran War LIVE Updates: खाड़ी में महायुद्ध! केशम आइलैंड पर अमेरिकी मिसाइलें गिरीं, 1 की मौत; ईरान ने कुवैत पर दागीं मिसाइलें, UAE का एयर डिफेंस अलर्ट
Image Credit: US-Iran War LIVE
13 July 2026 07:26 AM (IST)

US-Iran War LIVE: ईरान के खोंडाब में भारी मिसाइल हमला; दुश्मन के प्रोजेक्टाइल गिरने से थर्राया मरकजी प्रांत

अमेरिका और ईरान के बीच छिड़ा युद्ध अब बेहद घातक मोड़ पर पहुंच गया है. ईरान के रणनीतिक रूप से संवेदनशील मरकजी प्रांत के खोंडाब शहर में दो भीषण धमाकों की आवाजें सुनी गई हैं, जिससे पूरे इलाके में हड़कंप मच गया है.

ईरानी समाचार एजेंसी की रिपोर्ट के मुताबिक, मरकजी प्रांत के डिप्टी गवर्नर ने आधिकारिक तौर पर पुष्टि की है कि ये जोरदार धमाके शहर के बाहरी इलाके में दुश्मन के प्रोजेक्टाइल के गिरने की वजह से हुए हैं. खोंडाब का इलाका ईरान के परमाणु और भारी जल संयंत्र के लिहाज से बेहद महत्वपूर्ण है, जिससे इन हमलों के बाद खाड़ी में परमाणु संकट का खतरा और गहरा गया है.

13 July 2026 07:14 AM (IST)

US-Iran War LIVE: होर्मुज स्ट्रेट बंद होने से वैश्विक तेल बाजार में हाहाकार; आसमान छू रही हैं कीमतें

अमेरिका-ईरान महायुद्ध के बीच होर्मुज स्ट्रेट (Strait of Hormuz) के बंद होने से दुनिया भर में ईंधन संकट गहरा गया है. जहाजों की आवाजाही रुकने से अंतरराष्ट्रीय तेल बाजार में भारी उछाल आया है:

ब्रेंट क्रूड में रिकॉर्ड तेजी: न्यूयॉर्क टाइम्स के अनुसार, इंटरनेशनल बेंचमार्क ब्रेंट क्रूड 3.5% बढ़कर $79 प्रति बैरल पर पहुंच गया है, जो युद्ध से पहले की तुलना में 9% ज्यादा है.
जहाजों की आवाजाही ठप: केप्लर के मुताबिक, जहां पहले रोजाना 130 से ज्यादा तेल के जहाज गुजरते थे, वहीं अब यह संख्या घटकर सिर्फ 22 रह गई है.
अमेरिका में पेट्रोल संकट: AAA मोटर क्लब के अनुसार, अमेरिका में पेट्रोल की औसत कीमत युद्ध से पहले की तुलना में 30% बढ़कर $3.88 प्रति गैलन हो गई है.

13 July 2026 07:13 AM (IST)

US-Iran War LIVE: डोनाल्ड ट्रंप का बड़ा आदेश; अमेरिका ने शुरू किया तीसरे दौर का हमला

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिकी सेना को ईरान के कोस्टल एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर (तटीय ऊर्जा केंद्रों) को पूरी तरह तबाह करने का आदेश दिया है. साइप्रस के झंडे वाले एक कंटेनर शिप पर ईरानी हमले के बाद यह कार्रवाई की गई है. ईरान के बुशायर और असलौयेह के पेट्रोकेमिकल हब्स, साथ ही बंदर अब्बास, बंदर-ए-दय्यार और सिरिक के बंदरगाह शहर अमेरिकी मिसाइलों से दहल उठे हैं.

13 July 2026 07:13 AM (IST)

US-Iran War LIVE: यह दर्जनों एटॉमिक बमों से ज्यादा कीमती है- ईरानी नेता का बड़ा बयान

ईरान के सीनियर लीडर मोहसेन रेजाई ने वैश्विक दबाव को खारिज करते हुए कहा कि होर्मुज स्ट्रेट हमारे लिए दर्जनों परमाणु बमों से भी ज्यादा महत्वपूर्ण है और इस्लामिक रिपब्लिक इसकी रक्षा के लिए किसी भी हद तक जाएगा. ईरान ने साफ कर दिया है कि अगले आदेश तक इस समुद्री रास्ते से किसी भी विदेशी जहाज को गुजरने नहीं दिया जाएगा.

13 July 2026 07:11 AM (IST)

US-Iran War LIVE: खाड़ी देशों पर भड़का ईरान! कुवैत में गूंजे धमाके, थर्राया UAE

ईरान पर हुए हमलों के बाद कुवैत में कई भीषण धमाकों की आवाजें सुनी गई हैं. अमेरिकी बमबारी से बौखलाए ईरान ने अब कुवैत और अन्य खाड़ी देशों को निशाना बनाना शुरू कर दिया है. इधर, यूनाइटेड अरब अमीरात (UAE) के रक्षा मंत्रालय ने बयान जारी किया है कि मिसाइल के खतरों को देखते हुए उनके एयर डिफेंस सिस्टम को एक्टिवेट कर दिया गया है. जंग अब क्षेत्रीय महायुद्ध में तब्दील हो रही है.

13 July 2026 07:09 AM (IST)

US-Iran War LIVE: केशम आइलैंड पर अमेरिका के ताबड़तोड़ हमले; 1 की मौत, कई घायल

IRNA के मुताबिक, होर्मुज स्ट्रेट के पास स्थित रणनीतिक केशम आइलैंड (Qeshm Island) पर अमेरिकी सेना ने अब तक करीब एक दर्जन प्रोजेक्टाइल और मिसाइलें दागी हैं. आइलैंड के गवर्नर ने पुष्टि की है कि इन हमलों में 1 व्यक्ति की मौत हो गई है और 2 अन्य गंभीर रूप से घायल हैं. करीब 1.5 लाख की आबादी वाले इस द्वीप पर बने सैन्य ठिकानों को भारी नुकसान पहुंचा है.

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Shashank Shekhar Mishra

Shashank Shekhar Mishra

शशांक शेखर मिश्रा ज़ी न्यूज में बतौर सब एडिटर काम कर रहे हैं. इन्हें पत्रकारिता में करीब 5 वर्षों का अनुभव है. इन पांच सालों में देश की राजनीति से लेकर देश-दुनिया में बनते-बिगड़ते सत्ता समीकरणों एवं घटनाओं को कवर करने का अनुभव है. राजनीति, रक्षा और आटोमोबाइल्स की खबरों में विशेष रूचि के साथ खोजी पत्रकारिता और स्टिंग ऑपरेशन का भी अनुभव है. ज़ी न्यूज में देश-दुनिया की खबरों को लिखने के साथ रियल टाइम डेस्क पर कार्य कर रहे है. शशांक ने इन 5 वर्षों के पत्रकारिता के कैरियर के दौरान टेलीविजन और डिजिटल मीडिया में कार्य करने का अनुभव हासिल किया है. ज़ी न्यूज बतौर सब एडिटर जुड़ने से पहले टाइम्स नाउ नवभारत, जागरण न्यू मीडिया, इनशार्ट्स, जी हिंदुस्तान और न्यूज हेल्पलाइन में सब एडिटर, रिपोर्टर और असिस्टेंट प्रोड्यूसर के तौर पर काम कर चुके हैं. पढ़ाई-लिखाई की बात करें तो लखनऊ विश्वविद्यालय से राजनीति विज्ञान में पोस्ट ग्रेजुएशन किया है. इसके बाद एशियन एकेडमी ऑफ फिल्म एंड टेलीविजन से पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा इन मास कम्युनिकेशन एंड टीवी जर्नलिज्म किया हैं. शशांक को जिम जाना, एडवेंचर एक्टिविटी करना और नई तकनीक को जानना और समझना बेहद पसंद है. इसके अलावा शशांक को ड्राइव करना और अध्यात्म में भी काफी रुचि हैं. शशांक शेखर मिश्रा उत्तर प्रदेश की राजधानी और नवाबों के शहर के रूप में फेमस लखनऊ से ताल्लुक रखते हैं.

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