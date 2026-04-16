US-Iran War Live: तेहरान-वॉशिंगटन के बीच दूसरे दौर की बातचीत की तैयारी; अमेरिकी नेवल ब्लॉकेड से बढ़ा तनाव, तेल बाजार में उथल-पुथल

US-Iran War Live: अमेरिका और ईरान के बीच तनाव के बीच शांति वार्ता की कोशिशें एक बार फिर तेज हुई हैं. ईरान ने होर्मुज में सुरक्षित रास्ते का प्रस्ताव दिया है, जबकि पाकिस्तान मध्यस्थ की भूमिका निभा रहा है. इस बीच अमेरिकी नेवल ब्लॉकेड और ट्रंप के सख्त रुख से तनाव बढ़ा है, जिससे तेल बाजार और वैश्विक अर्थव्यवस्था प्रभावित हो रही है. जंग से जुड़ी हर ताजा जानकारी के लिए बने रहिए जी न्यूज के लाइव ब्लॉग के साथ...
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US-Iran-War Live Updates: अमेरिका, ईरान और इजरायल के बीच बढ़ते तनाव के बीच शांति वार्ता को लेकर नई हलचल तेज हो गई है. रिपोर्ट्स के अनुसार, ईरान ने अमेरिका के साथ बातचीत में होर्मुज स्ट्रेट के ओमान वाले हिस्से से सुरक्षित रास्ता देने का प्रस्ताव रखा है, जिससे क्षेत्रीय तनाव कम करने की कोशिश की जा रही है. इस बीच, पाकिस्तान ने दोनों देशों के बीच रुकी हुई बातचीत को फिर से शुरू कराने के लिए कूटनीतिक प्रयास तेज कर दिए हैं. सूत्रों के मुताबिक, पाकिस्तान के आर्मी चीफ आसिम मुनीर हाई लेवल वार्ता के लिए तेहरान पहुंचे हैं. उनका उद्देश्य लगभग सात हफ्तों से जारी तनाव के बाद अमेरिका और ईरान के बीच दूसरे दौर की बातचीत को अंतिम रूप देना है. इस्लामाबाद, जिसने पहले भी दोनों देशों के बीच बातचीत की मेजबानी की थी, अब एक प्रमुख मध्यस्थ के रूप में उभर रहा है. संभावना है कि अगला दौर भी पाकिस्तान की राजधानी में आयोजित किया जाएगा.
इस बीच व्हाइट हाउस की प्रेस सेक्रेटरी कैरोलीन लेविट (Karoline Leavitt) ने संकेत दिया है कि अमेरिका और ईरान के बीच अगली शांति वार्ता बहुत हद तक उसी स्थान पर होगी, जहां पिछली बैठक हुई थी. उन्होंने कहा कि पाकिस्तान इस समय एकमात्र ऐसा देश है जो इस संवेदनशील वार्ता में सक्रिय बिचौलिये की भूमिका निभा रहा है, जबकि अन्य कई देश भी मध्यस्थता की पेशकश कर चुके हैं. शांति प्रयासों के बीच अमेरिका ने लगातार तीसरे दिन ईरानी बंदरगाहों पर नेवल ब्लॉकेड बनाए रखा है. वाशिंगटन ने इस कदम को तेहरान पर आर्थिक दबाव बढ़ाने की रणनीति बताया है. अमेरिकी प्रशासन ने चेतावनी दी है कि जो देश या संस्थाएं ईरान के साथ व्यापार जारी रखेंगी, उन पर और प्रतिबंध लगाए जा सकते हैं. अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने भी इस मुद्दे पर कड़ा रुख अपनाते हुए होर्मुज स्ट्रेट में कड़ी निगरानी और नियंत्रण का ऐलान किया है.
उन्होंने कहा कि अमेरिकी नौसेना सभी जहाजों की आवाजाही पर नजर रखेगी और किसी भी आक्रामक कार्रवाई का कड़ा जवाब दिया जाएगा.
दूसरी ओर, ईरान ने भी अमेरिका की कार्रवाई पर तीखी प्रतिक्रिया दी है. ईरानी रिवोल्यूशनरी गार्ड्स ने चेतावनी दी है कि किसी भी तरह की गलती दुश्मनों के लिए जानलेवा साबित हो सकती है. तेहरान का दावा है कि होर्मुज स्ट्रेट पर उसका पूरा नियंत्रण है और वह अपने हितों की रक्षा के लिए हर कदम उठाएगा. इन घटना का असर वैश्विक बाजारों पर भी दिख रहा है. कच्चे तेल की कीमतें फिर से 100 डॉलर प्रति बैरल के पार पहुंच गई हैं, जबकि वैश्विक शेयर बाजारों में गिरावट दर्ज की गई है. जंग से जुड़ी हर ताजा खबर के लिए बने रहे जी न्यूज के लाइव ब्लॉग के साथ...
US ने ईरानी जहाज को लौटाया, USS Spruance की कार्रवाई; नौसैनिक नाकाबंदी सख्त
अमेरिकी केंद्रीय कमान CENTCOM के अनुसार, जारी नौसैनिक नाकाबंदी के बीच अमेरिकी युद्धपोत USS Spruance ने एक ईरानी ध्वज वाले मालवाहक जहाज को वापस लौटने पर मजबूर कर दिया. बयान के मुताबिक, यह जहाज बंदर अब्बास से निकलकर होर्मुज स्ट्रेट के जरिए प्रतिबंधों से बचने की कोशिश कर रहा था. हालांकि, अमेरिकी विध्वंसक ने सफलतापूर्वक उसका रास्ता बदल दिया, जिसके बाद वह वापस ईरान की ओर लौट गया. इस कार्रवाई को अमेरिका की सख्त समुद्री नाकाबंदी नीति का हिस्सा माना जा रहा है.
US का कड़ा कदम: रूसी और ईरानी तेल पर टेम्पररी छूट खत्म, ‘मैक्सिमम प्रेशर’ रणनीति तेज
अमेरिका ने रूस और ईरान के तेल कारोबार पर सख्ती बढ़ाते हुए टेम्पररी छूट को आगे न बढ़ाने का फैसला किया है. स्कॉट बेसेंट ने कहा कि रूसी तेल पर दिया गया जनरल लाइसेंस अब रिन्यू नहीं किया जाएगा. उन्होंने स्पष्ट किया कि यह छूट केवल 11 मार्च से पहले समुद्र में मौजूद तेल के लिए थी, जो अब खत्म हो चुकी है. ट्रेजरी ने यह भी संकेत दिया कि ईरानी तेल पर दी गई इसी तरह की राहत भी समाप्त की जाएगी. इस कदम को अमेरिका की मैक्सिमम प्रेशर रणनीति का हिस्सा माना जा रहा है, जिससे ईरान पर आर्थिक दबाव और बढ़ेगा.
लेबनान में लड़ाई खत्म होने का ट्रंप करेंगे ‘स्वागत’, US अधिकारी का बयान; ईरान वार्ता से अलग बताया मामला
अमेरिकी प्रशासन के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा है कि ट्रंप लेबनान में इजरायल और हिज्बुल्लाह के बीच लड़ाई खत्म होने का स्वागत करेंगे. हालांकि, उन्होंने साफ किया कि यह किसी भी तरह ईरान के साथ चल रही शांति वार्ता का हिस्सा नहीं है. अधिकारी के मुताबिक, अमेरिका तत्काल सीजफायर की मांग नहीं कर रहा, बल्कि एक टिकाऊ और स्थायी शांति चाहता है. वाशिंगटन फिलहाल इजरायल और लेबनान के बीच भरोसा बढ़ाने और भविष्य में मजबूत शांति समझौते की जमीन तैयार करने पर फोकस कर रहा है.
ईरान पर US-इजरायल एक सुर में: नेतन्याहू बोले- दोनों देशों के लक्ष्य समान
इजरायल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने कहा है कि ईरान को लेकर अमेरिका और इजरायल के लक्ष्य पूरी तरह एक जैसे हैं. एक टेलीविजन संबोधन में उन्होंने बताया कि अमेरिका लगातार ईरान के साथ अपने संपर्कों की जानकारी साझा कर रहा है. नेतन्याहू ने कहा कि दोनों देश चाहते हैं कि ईरान से एनरिच्ड न्यूक्लियर मटीरियल हटाया जाए और उसकी एनरिचमेंट क्षमता पूरी तरह खत्म हो. साथ ही, उन्होंने होर्मुज जलडमरूमध्य को फिर से खोलने की आवश्यकता पर भी जोर दिया.
Israel-Iran tensions: इजरायल-ईरान तनाव: नेतन्याहू बोले- हिज्बुल्लाह पर हमले जारी, बिंट जेबेल में ऑपरेशन तेज
इजरायल-ईरान तनाव के बीच नेतन्याहू ने कहा है कि इजरायली सेना दक्षिणी लेबनान में हिज्बुल्लाह के खिलाफ टारगेटेड ऑपरेशन लगातार जारी रखे हुए है. X पर जारी वीडियो संदेश में उन्होंने बताया कि बिंट जेबेल क्षेत्र में फोकस्ड लड़ाई चल रही है, जिसे हिज्बुल्लाह का मजबूत गढ़ माना जाता है. नेतन्याहू ने उत्तरी इजरायल के नागरिकों के धैर्य और मजबूती की सराहना करते हुए कहा कि सेना इस खतरे को खत्म करने के लिए पूरी ताकत से कार्रवाई कर रही है. उन्होंने बिंट जेबेल को हिज्बुल्लाह की पूर्व राजधानी बताते हुए इसे पूरी तरह खत्म करने की बात कही.
US-Iran War Live: ईरान-पाकिस्तान वार्ता आज तेहरान में, US-ईरान के बीच बैकचैनल संपर्क तेज
क्षेत्रीय तनाव के बीच ईरान और पाकिस्तान गुरुवार को तेहरान में अहम बैठक करने जा रहे हैं, जिसमें सुरक्षा, ऊर्जा और क्षेत्रीय हालात पर विस्तार से चर्चा होगी. रिपोर्ट्स के अनुसार, रविवार से अमेरिका और ईरान के बीच बैकचैनल संदेशों का आदान-प्रदान भी जारी है. विशेषज्ञों का मानना है कि यह कूटनीतिक सक्रियता मौजूदा तनाव को कम करने और संभावित शांति वार्ता की दिशा में एक महत्वपूर्ण संकेत हो सकती है.
ईरान पर US का बड़ा आर्थिक प्रहार: तेल ट्रांसपोर्ट नेटवर्क पर कड़े प्रतिबंध, शमखानी नेटवर्क निशाने पर
ईरान पर दबाव बढ़ाते हुए अमेरिका ने उसके तेल ट्रांसपोर्टेशन नेटवर्क पर बड़ा आर्थिक हमला किया है. अमेरिकी ट्रेजरी विभाग ने दो दर्जन से अधिक व्यक्तियों, कंपनियों और जहाजों पर प्रतिबंध लगाने का ऐलान किया है. यह कार्रवाई मुख्य रूप से ईरानी तेल शिपिंग नेटवर्क से जुड़े मोहम्मद हुसैन शमखानी के नेटवर्क को निशाना बनाकर की गई है, जिन्हें ईरान की सुरक्षा और परमाणु नीति में अहम भूमिका निभाने वाला माना जाता था. ट्रेजरी के मुताबिक, यह नेटवर्क ईरान के तेल निर्यात को गुप्त तरीकों से जारी रखने और अंतरराष्ट्रीय प्रतिबंधों को दरकिनार करने में शामिल था.