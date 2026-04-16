US-Iran War Live: तेहरान-वॉशिंगटन के बीच दूसरे दौर की बातचीत की तैयारी; अमेरिकी नेवल ब्लॉकेड से बढ़ा तनाव, तेल बाजार में उथल-पुथल

US-Iran-War Live Updates: अमेरिका, ईरान और इजरायल के बीच बढ़ते तनाव के बीच शांति वार्ता को लेकर नई हलचल तेज हो गई है. रिपोर्ट्स के अनुसार, ईरान ने अमेरिका के साथ बातचीत में होर्मुज स्ट्रेट के ओमान वाले हिस्से से सुरक्षित रास्ता देने का प्रस्ताव रखा है, जिससे क्षेत्रीय तनाव कम करने की कोशिश की जा रही है. इस बीच, पाकिस्तान ने दोनों देशों के बीच रुकी हुई बातचीत को फिर से शुरू कराने के लिए कूटनीतिक प्रयास तेज कर दिए हैं. सूत्रों के मुताबिक, पाकिस्तान के आर्मी चीफ आसिम मुनीर हाई लेवल वार्ता के लिए तेहरान पहुंचे हैं. उनका उद्देश्य लगभग सात हफ्तों से जारी तनाव के बाद अमेरिका और ईरान के बीच दूसरे दौर की बातचीत को अंतिम रूप देना है. इस्लामाबाद, जिसने पहले भी दोनों देशों के बीच बातचीत की मेजबानी की थी, अब एक प्रमुख मध्यस्थ के रूप में उभर रहा है. संभावना है कि अगला दौर भी पाकिस्तान की राजधानी में आयोजित किया जाएगा.

इस बीच व्हाइट हाउस की प्रेस सेक्रेटरी कैरोलीन लेविट (Karoline Leavitt) ने संकेत दिया है कि अमेरिका और ईरान के बीच अगली शांति वार्ता बहुत हद तक उसी स्थान पर होगी, जहां पिछली बैठक हुई थी. उन्होंने कहा कि पाकिस्तान इस समय एकमात्र ऐसा देश है जो इस संवेदनशील वार्ता में सक्रिय बिचौलिये की भूमिका निभा रहा है, जबकि अन्य कई देश भी मध्यस्थता की पेशकश कर चुके हैं. शांति प्रयासों के बीच अमेरिका ने लगातार तीसरे दिन ईरानी बंदरगाहों पर नेवल ब्लॉकेड बनाए रखा है. वाशिंगटन ने इस कदम को तेहरान पर आर्थिक दबाव बढ़ाने की रणनीति बताया है. अमेरिकी प्रशासन ने चेतावनी दी है कि जो देश या संस्थाएं ईरान के साथ व्यापार जारी रखेंगी, उन पर और प्रतिबंध लगाए जा सकते हैं. अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने भी इस मुद्दे पर कड़ा रुख अपनाते हुए होर्मुज स्ट्रेट में कड़ी निगरानी और नियंत्रण का ऐलान किया है.

उन्होंने कहा कि अमेरिकी नौसेना सभी जहाजों की आवाजाही पर नजर रखेगी और किसी भी आक्रामक कार्रवाई का कड़ा जवाब दिया जाएगा.

दूसरी ओर, ईरान ने भी अमेरिका की कार्रवाई पर तीखी प्रतिक्रिया दी है. ईरानी रिवोल्यूशनरी गार्ड्स ने चेतावनी दी है कि किसी भी तरह की गलती दुश्मनों के लिए जानलेवा साबित हो सकती है. तेहरान का दावा है कि होर्मुज स्ट्रेट पर उसका पूरा नियंत्रण है और वह अपने हितों की रक्षा के लिए हर कदम उठाएगा. इन घटना का असर वैश्विक बाजारों पर भी दिख रहा है. कच्चे तेल की कीमतें फिर से 100 डॉलर प्रति बैरल के पार पहुंच गई हैं, जबकि वैश्विक शेयर बाजारों में गिरावट दर्ज की गई है. जंग से जुड़ी हर ताजा खबर के लिए बने रहे जी न्यूज के लाइव ब्लॉग के साथ...