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Live: ट्रंप का बयान ताकत नहीं नाकामी की निशानी है... अमेरिकी हमलों के बाद बोले ईरान के उप विदेश मंत्री

US Attack on Iran: अमेरिका और ईरान में एक बार फिर जंग छिड़ गई है. अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कड़े शब्दों में कह दिया है कि सीजफायर खत्म हो गया है. वहीं, पीएम मोदी ऑस्ट्रेलिया दौरे पर पहुंच गए हैं.

Written ByAbhinaw Tripathi
Published: Jul 09, 2026, 06:50 AM IST|Updated: Jul 09, 2026, 08:17 AM IST
Live: ट्रंप का बयान ताकत नहीं नाकामी की निशानी है... अमेरिकी हमलों के बाद बोले ईरान के उप विदेश मंत्री
09 July 2026 08:15 AM (IST)

यूपी के कई शहरों में भीषण बारिश 

यूपी के कई शहरों में भीषण बारिश हो रही है. बारिश की वजह से शहर के कई इलाकों में जलभराव हुआ है. जिससे लोगों को आवागमन में परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है.

09 July 2026 07:50 AM (IST)

बंदर अब्बास में आठ धमाके

ईरान के सरकारी टीवी के मुताबिक, US के नए हमलों के बाद बंदर अब्बास में आठ धमाके सुने गए. बताया जा रहा है कि दो प्रोजेक्टाइल सिरिक पोर्ट पर लगे, जबकि दो दूसरे जस्क पोर्ट पर फटे.

09 July 2026 07:34 AM (IST)

हम उनपर 20 प्रहार करेंगे

ईरान के हमले के बाद ट्रंप ने कहा कि हमने उन पर बहुत जोरदार प्रहार किया, और मैं कहता हूं कि हमने उन पर हर बार जब वे हम पर प्रहार करेंगे, हम उन पर 20 प्रहार करेंगे. हम और भी जोरदार ढंग से पलटवार करेंगे. 

09 July 2026 07:12 AM (IST)

हमले के बाद बोले ईरान के उप विदेश मंत्री 

ईरान के उप विदेश मंत्री ने कहा है कि ईरानी देश की बेइज्ज़ती करने से लेकर और हमलों की धमकी देने तक, ट्रंप के आज के बयान ताकत की निशानी नहीं हैं, बल्कि सालों से जबरदस्ती, पाबंदियों और धमकियों पर बनी पॉलिसी की नाकामी को मानते हैं, जो ईरानी देश को घुटनों पर नहीं ला सकी. क्रिमिनल और खूनी ट्रंप से उसकी ही भाषा में बात करनी चाहिए.

09 July 2026 07:01 AM (IST)

पीएम मोदी ने लिया बिजनेस रिसेप्शन में भाग

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और ऑस्ट्रेलियाई प्रधानमंत्री एंथनी अल्बानीज ने भारत-ऑस्ट्रेलिया सीईओ फोरम और इकोनॉमिक रोडमैप बिजनेस रिसेप्शन में भाग लिया. 

09 July 2026 06:56 AM (IST)

ईरान के कई शहरों में अटैक

अमेरिकी हमलों से ईरान का पूरा दक्षिणी तटीय इलाका दहल उठा है. ईरान की सरकारी न्यूज एजेंसी के मुताबिक, स्ट्रेट ऑफ होर्मुज से लेकर ओमान की खाड़ी तक फैले बुशहर, सीरिक, अबू मूसा द्वीप, जास्क द्वीप, चाबहार समेत कई शहरों में एक के बाद एक कई जोरदार धमाके सुने गए हैं. ईरान के सबसे बड़े और खास बंदरगाह शहर 'बंदर अब्बास' में कम से कम आठ बड़े विस्फोट हुए हैं, जिसके बाद वहां के एयर डिफेंस सिस्टम को एक्टिव करना पड़ा.

09 July 2026 06:55 AM (IST)

सुरक्षित जगह ले जाई जा रही गाड़ियां

अमेरिका के हमलों के बाद ईरान के चाबहार फ्री जोन से वेयरहाउस में रखी गाड़ियों को सुरक्षित जगह ले जाना शुरू कर दिया गया है. ईरान के सरकारी टीवी के अनुसार, चाबहार फ्री जोन के प्रमुख ने बताया कि एहतियात के तौर पर यह कदम उठाया गया है. चाबहार ईरान का एकमात्र समुद्री बंदरगाह है, जो दुनिया के कई देशों के साथ व्यापार के लिए बेहद अहम माना जाता है. 

09 July 2026 06:53 AM (IST)

फायर फाइटर की हुई मौत 

ईरान की सरकारी न्यूज एजेंसी IRNA के मुताबिक, दक्षिण-पूर्वी ईरान में ईरानशहर एयरपोर्ट के ढांचों पर हमले के बाद एक फायरफाइटर की मौत हो गई है. 

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Abhinaw Tripathi

Abhinaw Tripathi

Zee News में नेशनल डेस्क पर देश–विदेश और राजनीति से जुड़ी खबरें लिखते हैं. करियर का आगाज 2023 से (Zee Media) से हुआ. डिजिटल डेस्क पर खबरें लिखने के लिए अलावा साहित्य से भी गहरा नाता है. खबरों के अलावा विभिन्न मुद्दों पर लेख लिखने का भी तजुर्बा है.  आप abhinaw.tripathi@india.com पर सीधे ईमेल या फिर नीचे X और Facbook से जुड़ सकते हैं.

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