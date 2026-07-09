/Live: ट्रंप का बयान ताकत नहीं नाकामी की निशानी है... अमेरिकी हमलों के बाद बोले ईरान के उप विदेश मंत्री

PM Modi Australia Tour: अमेरिका और ईरान में फिर से जंग छिड़ गई है. दोनों में सीजफायर भी टूट गया है. दोनों देश एक-दूसरे के ऊपर बारूद बरसा रहे हैं. अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भी कह दिया है कि हम उनसे कोई डील नहीं चाहते हैं. वहीं, पीएम मोदी ऑस्ट्रेलिया के मेलबर्न पहुंच चुके हैं. यहां पर लोगों को संबोधित कर रहे हैं. देशभर में भीषण बारिश हो रही है, मुंबई-दिल्ली सहित यूपी के भी कई शहरों पर इंद्रदेव मेहरबान हैं. देश-दुनिया की तमाम खबरों के लिए पढ़ते रहें हमारा लाइव ब्लाग.