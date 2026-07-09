/Live: ट्रंप का बयान ताकत नहीं नाकामी की निशानी है... अमेरिकी हमलों के बाद बोले ईरान के उप विदेश मंत्री

यूपी के कई शहरों में भीषण बारिश
यूपी के कई शहरों में भीषण बारिश हो रही है. बारिश की वजह से शहर के कई इलाकों में जलभराव हुआ है. जिससे लोगों को आवागमन में परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है.
बंदर अब्बास में आठ धमाके
ईरान के सरकारी टीवी के मुताबिक, US के नए हमलों के बाद बंदर अब्बास में आठ धमाके सुने गए. बताया जा रहा है कि दो प्रोजेक्टाइल सिरिक पोर्ट पर लगे, जबकि दो दूसरे जस्क पोर्ट पर फटे.
हम उनपर 20 प्रहार करेंगे
ईरान के हमले के बाद ट्रंप ने कहा कि हमने उन पर बहुत जोरदार प्रहार किया, और मैं कहता हूं कि हमने उन पर हर बार जब वे हम पर प्रहार करेंगे, हम उन पर 20 प्रहार करेंगे. हम और भी जोरदार ढंग से पलटवार करेंगे.
हमले के बाद बोले ईरान के उप विदेश मंत्री
ईरान के उप विदेश मंत्री ने कहा है कि ईरानी देश की बेइज्ज़ती करने से लेकर और हमलों की धमकी देने तक, ट्रंप के आज के बयान ताकत की निशानी नहीं हैं, बल्कि सालों से जबरदस्ती, पाबंदियों और धमकियों पर बनी पॉलिसी की नाकामी को मानते हैं, जो ईरानी देश को घुटनों पर नहीं ला सकी. क्रिमिनल और खूनी ट्रंप से उसकी ही भाषा में बात करनी चाहिए.
पीएम मोदी ने लिया बिजनेस रिसेप्शन में भाग
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और ऑस्ट्रेलियाई प्रधानमंत्री एंथनी अल्बानीज ने भारत-ऑस्ट्रेलिया सीईओ फोरम और इकोनॉमिक रोडमैप बिजनेस रिसेप्शन में भाग लिया.
ईरान के कई शहरों में अटैक
अमेरिकी हमलों से ईरान का पूरा दक्षिणी तटीय इलाका दहल उठा है. ईरान की सरकारी न्यूज एजेंसी के मुताबिक, स्ट्रेट ऑफ होर्मुज से लेकर ओमान की खाड़ी तक फैले बुशहर, सीरिक, अबू मूसा द्वीप, जास्क द्वीप, चाबहार समेत कई शहरों में एक के बाद एक कई जोरदार धमाके सुने गए हैं. ईरान के सबसे बड़े और खास बंदरगाह शहर 'बंदर अब्बास' में कम से कम आठ बड़े विस्फोट हुए हैं, जिसके बाद वहां के एयर डिफेंस सिस्टम को एक्टिव करना पड़ा.
सुरक्षित जगह ले जाई जा रही गाड़ियां
अमेरिका के हमलों के बाद ईरान के चाबहार फ्री जोन से वेयरहाउस में रखी गाड़ियों को सुरक्षित जगह ले जाना शुरू कर दिया गया है. ईरान के सरकारी टीवी के अनुसार, चाबहार फ्री जोन के प्रमुख ने बताया कि एहतियात के तौर पर यह कदम उठाया गया है. चाबहार ईरान का एकमात्र समुद्री बंदरगाह है, जो दुनिया के कई देशों के साथ व्यापार के लिए बेहद अहम माना जाता है.
फायर फाइटर की हुई मौत
ईरान की सरकारी न्यूज एजेंसी IRNA के मुताबिक, दक्षिण-पूर्वी ईरान में ईरानशहर एयरपोर्ट के ढांचों पर हमले के बाद एक फायरफाइटर की मौत हो गई है.
PM Modi Australia Tour: अमेरिका और ईरान में फिर से जंग छिड़ गई है. दोनों में सीजफायर भी टूट गया है. दोनों देश एक-दूसरे के ऊपर बारूद बरसा रहे हैं. अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भी कह दिया है कि हम उनसे कोई डील नहीं चाहते हैं. वहीं, पीएम मोदी ऑस्ट्रेलिया के मेलबर्न पहुंच चुके हैं. यहां पर लोगों को संबोधित कर रहे हैं. देशभर में भीषण बारिश हो रही है, मुंबई-दिल्ली सहित यूपी के भी कई शहरों पर इंद्रदेव मेहरबान हैं. देश-दुनिया की तमाम खबरों के लिए पढ़ते रहें हमारा लाइव ब्लाग.