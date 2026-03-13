Us Israel Iran Live: ईरान के साथ हालात तेजी से बदल रहे हैं... ट्रंप ने ईरान के साथ टकराव के बीच अमेरिकी सेना को बेजोड़ बताया

राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने गुरुवार को कहा कि ईरान से जुड़े हालात बहुत तेजी से आगे बढ़ रहे हैं और उन्होंने अमेरिका की सेना की ताकत की तारीफ की.
ट्रंप ने कहा- ईरान के साथ हालात बहुत तेजी से बदल रहे हैं. सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा है. हमारी सेना बेजोड़ है. ऐसी सेना पहले कभी नहीं थी. किसी ने भी पहले ऐसी सेना नहीं देखी. उन्होंने आगे कहा कि अमेरिका अब ऐसे कदम उठा रहा है जो दशकों पहले ही उठा लिए जाने चाहिए थे. ईरान के नेतृत्व की आलोचना करते हुए और यह कहते हुए कि वह देश अभी बहुत बड़ी कीमत चुका रहा है ट्रंप ने कहा,'हम वही कर रहे हैं जो किया जाना जरूरी है, जो 47 साल के दौरान किया जाना चाहिए था. यह काम बहुत से अलग-अलग लोग कर सकते थे लेकिन उन्होंने ऐसा न करने का फैसला किया, असल में वे आतंक और नफरत फैलाने वाला देश हैं और वे अभी इसकी बहुत बड़ी कीमत चुका रहे हैं.'
मिडिल ईस्ट में जारी जंग के लगातार अपडेट्स के लिए आप हमारे इस लाइव ब्लॉग के साथ बने रह सकते हैं.
राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रोन ने घोषणा की है कि इराक के एरबिल इलाके में हुए एक हमले में एक चीफ वारंट ऑफिसर की मौत हो गई, जिसमें कई अन्य फ्रांसीसी सैनिक भी घायल हो गए और जिसे उन्होंने ईरान के साथ युद्ध से जोड़ा है. मैक्रों ने X पर एक पोस्ट में कहा,'उनके परिवार, उनके साथी सैनिकों के प्रति, मैं राष्ट्र की तरफ से हार्दिक स्नेह और एकजुटता व्यक्त करना चाहता हूं.' उन्होंने आगे कहा,'हमारे कई सैनिक घायल हुए हैं. फ्रांस उनके साथ और उनके प्रियजनों के साथ खड़ा है.'
लेबनान की नेशनल न्यूज एजेंसी (NNA) के मुताबिक लेबनान के सार्वजनिक स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया कि इजरायली सेना ने दक्षिणी लेबनान पर बमबारी जारी रखी है, जिसमें ऐन एबेल शहर में तीन लोगों की मौत हो गई. NNA ने यह भी बताया कि एक अलग इजरायली हमले में टायर जिले के बारिश में भी तीन लोगों की मौत हो गई.
250 से ज्यादा संगठनों ने एक चिट्ठी पर दस्तखत किए हैं, जिसमें अमेरिकी कांग्रेस से ईरान के साथ अमेरिका-इजरायल युद्ध के लिए फंडिंग रोकने की अपील की गई है. इन संगठनों का कहना है कि इस युद्ध पर खर्च होने वाले अरबों डॉलर देश के अंदर की जरूरी जरूरतों से हटाकर यहां खर्च किए जा रहे हैं. पब्लिक सिटिजन के सह-अध्यक्ष रॉबर्ट वीसमैन ने कहा,'पेंटागन को और ज्यादा पैसा देने से एक गैर-कानूनी, अलोकप्रिय और तबाही मचाने वाला युद्ध और लंबा खिंचेगा और बढ़ेगा - साथ ही, इससे पेंटागन की तरफ से और ज़्यादा फंडिंग की मांग करने का रास्ता भी खुल जाएगा.' वीसमैन ने कहा,उदाहरण के लिए, युद्ध के पहले छह दिनों में खर्च हुए 11.3 अरब डॉलर चार मिलियन लोगों को दोबारा खाने-पीने की सुविधाएं देने के लिए काफी होंगे.
इजरायल की सेना ने कहा कि रक्षा प्रणालियां कुछ समय पहले ईरान से दागी गई मिसाइलों को रोकने के लिए काम कर रही हैं. सेना ने कहा कि देश के गृह मोर्चा कमान ने संबंधित क्षेत्रों में मोबाइल फोन पर सीधे चेतावनी जारी की है और जनता से सुरक्षा निर्देशों का पालन करने का आह्वान किया है क्योंकि इससे लोगों की जान बचती है. सेना ने कहा कि लोगों को पूरी तरह सुरक्षित होने की सूचना मिलने तक सुरक्षित स्थानों पर ही रहना चाहिए.