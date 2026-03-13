Us Israel Iran Live: ईरान के साथ हालात तेजी से बदल रहे हैं... ट्रंप ने ईरान के साथ टकराव के बीच अमेरिकी सेना को बेजोड़ बताया

राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने गुरुवार को कहा कि ईरान से जुड़े हालात बहुत तेजी से आगे बढ़ रहे हैं और उन्होंने अमेरिका की सेना की ताकत की तारीफ की. व्हाइट हाउस में 'महिला इतिहास माह' (Women's History Month) के कार्यक्रम में बोलते हुए ट्रंप ने कहा कि अमेरिकी सेना बहुत मजबूती से काम कर रही है और संकेत दिया कि मौजूदा कदम ईरान के साथ लंबे समय से चले आ रहे मुद्दों को सुलझा रहे हैं.

ट्रंप ने कहा- ईरान के साथ हालात बहुत तेजी से बदल रहे हैं. सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा है. हमारी सेना बेजोड़ है. ऐसी सेना पहले कभी नहीं थी. किसी ने भी पहले ऐसी सेना नहीं देखी. उन्होंने आगे कहा कि अमेरिका अब ऐसे कदम उठा रहा है जो दशकों पहले ही उठा लिए जाने चाहिए थे. ईरान के नेतृत्व की आलोचना करते हुए और यह कहते हुए कि वह देश अभी बहुत बड़ी कीमत चुका रहा है ट्रंप ने कहा,'हम वही कर रहे हैं जो किया जाना जरूरी है, जो 47 साल के दौरान किया जाना चाहिए था. यह काम बहुत से अलग-अलग लोग कर सकते थे लेकिन उन्होंने ऐसा न करने का फैसला किया, असल में वे आतंक और नफरत फैलाने वाला देश हैं और वे अभी इसकी बहुत बड़ी कीमत चुका रहे हैं.'

मिडिल ईस्ट में जारी जंग के लगातार अपडेट्स के लिए आप हमारे इस लाइव ब्लॉग के साथ बने रह सकते हैं.