Advertisement
trendingNow13151638
Hindi NewsदुनियाUS-Israel-Iran Live: इराक में बढ़ा ‘टारगेटेड अटैक’ का खतरा, अमेरिका ने दुनिया भर के नागरिकों को किया सतर्क

US-Israel-Iran Live: इराक में बढ़ा ‘टारगेटेड अटैक’ का खतरा, अमेरिका ने दुनिया भर के नागरिकों को किया सतर्क

Iran Us Israel War Live Updates: अमेरिका-इजरायल और ईरान युद्ध आज 25वें दिन में दाखिल हो चुका है. इस जंग के चलते सारी दुनिया में आर्थिक परेशानियों का सामना करना पड़ रहा, खास तौर पर मिडिल ईस्ट में इसका असर देखे को मिल रहा है. इस लाइव ब्लॉग में हम आपको जंग से जुड़े तमाम अपडेट्स देंगे.

Written By  Tahir Kamran|Last Updated: Mar 24, 2026, 08:08 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

US-Israel-Iran Live: इराक में बढ़ा ‘टारगेटेड अटैक’ का खतरा, अमेरिका ने दुनिया भर के नागरिकों को किया सतर्क
LIVE Blog

Us Israel and Iran War Live Updates: अमेरिका-इजरायल और ईरान के बीच चल रहे युद्ध का आज 25वां है. इससे पहले अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के लिए होर्मुज जलडमरूमध्य को फिर से खोलने की अपनी समय सीमा बढ़ा दी है. उन्होंने कहा कि अमेरिका देश में बिजली संयंत्रों पर हमला करने से पांच और दिनों के लिए रुका रहेगा. ट्रंप ने युद्ध के समाधान की संभावना भी जताई और पत्रकारों से कहा कि ईरान एक समझौता करना चाहता है. उन्होंने दावा किया कि अमेरिकी दूत एक सम्मानित ईरानी नेता के साथ बातचीत कर रहे हैं. 

हालांकि दूसरी तरफ ईरान ने ट्रंप के दावों को खारिज करते हुए कहा कि उनकी कोई बातचीत नहीं हुई है. ईरानी संसद स्पीकर मोहम्मद बाकर गालिबाफ ने साफ कहा कि अमेरिका के साथ कोई बातचीत नहीं हुई है. यह विरोधाभास बताता है कि दोनों देशों के बीच सूचना युद्ध भी उतना ही तीखा है जितना जमीनी संघर्ष. गालिबाफ ने ट्रंप के बयान को 'फेक न्यूज' बताया और आरोप लगाया कि इसका इस्तेमाल वैश्विक वित्तीय और तेल बाजारों को प्रभावित करने के लिए किया जा रहा है. उनका कहना है कि अमेरिका और इजराइल युद्ध में फंसे हुए हैं और इस तरह की खबरें फैलाकर वे अपने लिए रणनीतिक राहत निकालना चाहते हैं. यह आरोप आर्थिक युद्ध की तरफ इशारा करता है.

इस खबर में हम आपको युद्ध के 25वें दिन के मुख्य अपडेट्स देंगे. पल-पल के अपडेट्स के लिए आप हमारे इस लाइव ब्लॉग के साथ बने रहें. 

Add Zee News as a Preferred Source
24 March 2026
08:08 AM

एयर इंडिया: वेस्ट एशिया फ्लाइट अपडेट (24 मार्च)

एयर इंडिया ग्रुप ने कहा कि वह मंगलवार को पश्चिमी क्षेत्र से और वहां के लिए कुल 24 निर्धारित और गैर-निर्धारित उड़ानें शुरू करेगा, जबकि कई जगहों के लिए सेवाएं अस्थायी रूप से निलंबित रहेंगी. यह जानकारी एयर इंडिया की एक प्रेस रिलीज में दी गई है. एयरलाइन ने बताया कि एयर इंडिया और एयर इंडिया एक्सप्रेस मिलकर ये उड़ानें चलाएंगे. इनमें जेद्दा और मस्कट के लिए निर्धारित सेवाएं और संयुक्त अरब अमीरात (UAE) के लिए अतिरिक्त गैर-निर्धारित उड़ानें शामिल हैं.

24

कुल उड़ानें

 
10

जेद्दा

 
4

मस्कट

 
10

UAE (स्पेशल)

चालू रूट

जेद्दा, मस्कट, UAE (स्पेशल फ्लाइट्स)

बंद रूट

रियाद, दम्मम, शारजाह, सलालाह, दोहा, कुवैत, तेल अवीव

यात्री राहत

फ्री रीबुकिंग या पूरा रिफंड उपलब्ध

 हेल्पलाइन और कैंसिलेशन

  • कस्टमर सपोर्ट: +91 1169 329333 / +91 1169 329999
  • WhatsApp AI ‘Tia’: +91 63600 12345
  • वेबसाइट: airindia.com (रीबुकिंग/कैंसिलेशन)
  • फ्री सुविधा: बिना शुल्क तारीख बदलें या पूरा रिफंड लें
© ZEE NEWS
07:49 AM

Iran Attack on Israel: ईरान से मिसाइलों की नई लहर लॉन्च हुई है- इजरायल

Iran Us Isran War Updates: इजरायली सेना का कहना है कि ईरान से इजरायल के इलाके की ओर और मिसाइलें लॉन्च की गई हैं. एक बयान में सेना ने कहा कि एयर डिफेंस सिस्टम हमले को रोकने के लिए काम कर रहे हैं.

07:44 AM

Us Iran War Live: व्हाइट हाउस ईरान के संसद स्पीकर को संभावित पार्टनर, भविष्य का नेता मानता है: रिपोर्ट

US, ईरान के संसद स्पीकर को एक संभावित पार्टनर और यहां तक कि भविष्य का नेता बनाने की संभावना पर विचार कर रहा है. Politico की रिपोर्ट के अनुसार, US राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ईरान में सैन्य दबाव के बजाय कूटनीतिक बातचीत की मेज पर आने की इच्छा के संकेत दे रहे हैं. रिपोर्ट में कहा गया है कि 64 वर्षीय मोहम्मद बाघर गालिबफ, जिन्होंने US और उसके सहयोगियों के कामों की बार-बार कड़ी जवाबी कार्रवाई के साथ आलोचना की है, उन्हें व्हाइट हाउस के कुछ अधिकारी एक संभावित नेता के तौर पर देखते हैं. ये अधिकारी मानते हैं कि गालिबफ ईरान का नेतृत्व कर सकते हैं और युद्ध के अगले चरण में ट्रंप प्रशासन के साथ बातचीत कर सकते हैं. हालांकि, व्हाइट हाउस के अधिकारियों ने Politico को बताया कि वे अपने सारे अंडे एक ही टोकरी में रखने के बजाय कई विकल्पों पर विचार कर रहे हैं.

07:42 AM

US on Islamabad Meeting: क्या इस्लामाबाद होने वाली बड़ी मीटिंग?

व्हाइट हाउस ने उन रिपोर्ट्स को लेकर अभी कोई पुष्टि नहीं की है, जिनमें कहा जा रहा था कि अमेरिका और ईरान के अधिकारी पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद में मिलने वाले हैं. व्हाइट हाउस की प्रेस सेक्रेटरी कैरोलाइन लेविट ने कहा कि यह मामला बेहद संवेदनशील है और जब तक आधिकारिक घोषणा न हो, तब तक ऐसी खबरों को अंतिम सच नहीं माना जाना चाहिए. उन्होंने साफ कहा कि अमेरिका मीडिया के जरिए बातचीत नहीं करता और फिलहाल स्थिति लगातार बदल रही है, इसलिए किसी भी संभावित मीटिंग को लेकर अटकलें लगाना सही नहीं है. कुछ रिपोर्ट्स में दावा किया गया था कि अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वेंस, विशेष दूत स्टीव विटकॉफ और ट्रंप के दामाद जारेड कुशनर ईरानी अधिकारियों से मिलने इस्लामाबाद जा सकते हैं, लेकिन इस पर अभी कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं है.

07:40 AM

US Iran War Live: ईराक में लेवल-4 की चेतावनी

अमेरिकी दूतावास ने यह भी दोहराया है कि इराक के लिए पहले से ही 'Level 4: Do Not Travel' चेतावनी लागू है, जिसका मतलब है कि किसी भी अमेरिकी नागरिक को इराक नहीं जाना चाहिए. जो लोग वहां मौजूद हैं, उन्हें तुरंत देश छोड़ने के लिए कहा गया है. इससे पहले अमेरिका ने दुनियाभर में अपने नागरिकों के लिए एडवाइजरी जारी की थी, जिसमें खासकर मिडिल ईस्ट में ज्यादा सतर्क रहने को कहा गया था.

07:39 AM

ईराक में रह रहे अपने नागरिकों को लेकर US का अलर्ट

अमेरिका के विदेश विभाग ने कहा है कि ईरान समर्थित मिलिशिया इराक में अमेरिकी नागरिकों और अमेरिका से जुड़े ठिकानों पर लगातार हमले कर रहे हैं. हालात को बेहद खतरनाक बताते हुए अमेरिका ने अपने नागरिकों को तुरंत इराक छोड़ने की सलाह दी है. यह खतरा पूरे इराक में बताया गया है, जिसमें कुर्दिस्तान क्षेत्र भी शामिल है. अमेरिका ने अपने नागरिकों को चेतावनी दी है कि वे बगदाद में मौजूद दूतावास या एरबिल के कांसुलेट जाने की कोशिश न करें, क्योंकि इराक के हवाई क्षेत्र में मिसाइल, ड्रोन और रॉकेट हमलों का खतरा बना हुआ है. सुरक्षा कारणों से सभी सामान्य कांसुलर सेवाएं, जिनमें वीजा सेवाएं भी शामिल हैं, फिलहाल बंद कर दी गई हैं.

About the Author
author img
Tahir Kamran

Zee News में नेशनल डेस्क पर देश–विदेश और राजनीति से जुड़ी खबरें लिखते हैं. करियर का आगाज 2015 से 'पंजाब केसरी' ग्रुप के उर्दू अखबार ‘हिंद समाचार’ से किया, जहां वे कंटेट राइटर से पेज डिजाइनर तक पहुं...और पढ़ें

TAGS

us iran war

Trending news

Assam Elections: जोरहाट में गोगोई का शक्ति प्रदर्शन, उमड़ा जनसैलाब; BJP पर निशाना
Assam Elections 2026
Assam Elections: जोरहाट में गोगोई का शक्ति प्रदर्शन, उमड़ा जनसैलाब; BJP पर निशाना
टॉप नक्सल कमांडर पापाराव ने किया सरेंडर, सक्रिय माओवादी नेटवर्क को लगा बड़ा झटका!
Paparao Surrenders
टॉप नक्सल कमांडर पापाराव ने किया सरेंडर, सक्रिय माओवादी नेटवर्क को लगा बड़ा झटका!
रणबीर के लिए तो खूब बजा ली ताली, अब उस धुरंधर के बारे में जानिए, जो PAK से लौट न सका
Dhurandhar
रणबीर के लिए तो खूब बजा ली ताली, अब उस धुरंधर के बारे में जानिए, जो PAK से लौट न सका
बीच आसमान खराब हुआ विमान, सीधा जेद्दा की ओर मुड़ी बेंगलुरु से लंदन की फ्लाइट
AIR INDIA
बीच आसमान खराब हुआ विमान, सीधा जेद्दा की ओर मुड़ी बेंगलुरु से लंदन की फ्लाइट
'कैसे मान लें कि ब्लैक बॉक्स नष्ट हो गया'? अजित पवार की मौत मामले पर गरमाई सियासत
ajit pawar plane crash
'कैसे मान लें कि ब्लैक बॉक्स नष्ट हो गया'? अजित पवार की मौत मामले पर गरमाई सियासत
मार्च खत्म होने को, लेकिन अभी भी कंफ्यूज है 'मौसम'; जानें कल क्या रहेगा हाल?
weather update
मार्च खत्म होने को, लेकिन अभी भी कंफ्यूज है 'मौसम'; जानें कल क्या रहेगा हाल?
EC के पत्र पर BJP की मुहर से बवाल, CPIM ने किए सवाल; अब चुनाव आयोग ने दी सफाई
Kerala Assemble Election 2026
EC के पत्र पर BJP की मुहर से बवाल, CPIM ने किए सवाल; अब चुनाव आयोग ने दी सफाई
ओवैसी-हुमायूं मिलकर हिलाएंगे TMC का गढ़? बंगाल में चुनावी समीकरण बदलेगा का गठबंधन
Bengal Vidhan Sabha Elections
ओवैसी-हुमायूं मिलकर हिलाएंगे TMC का गढ़? बंगाल में चुनावी समीकरण बदलेगा का गठबंधन
महिला आरक्षण संशोधन बिल का रोड मैप तैयार! 50% सीटों का होगा इजाफा, कैसे होगा पास?
Womens Reservation Bill
महिला आरक्षण संशोधन बिल का रोड मैप तैयार! 50% सीटों का होगा इजाफा, कैसे होगा पास?
ईरान की मदद के लिए कश्मीर में उमड़ा जनसैलाब, सोना-चांदी के साथ बच्चों ने दी अपनी ईदी
Middle East crisis
ईरान की मदद के लिए कश्मीर में उमड़ा जनसैलाब, सोना-चांदी के साथ बच्चों ने दी अपनी ईदी