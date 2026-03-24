US-Israel-Iran Live: इराक में बढ़ा ‘टारगेटेड अटैक’ का खतरा, अमेरिका ने दुनिया भर के नागरिकों को किया सतर्क

Us Israel and Iran War Live Updates: अमेरिका-इजरायल और ईरान के बीच चल रहे युद्ध का आज 25वां है. इससे पहले अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के लिए होर्मुज जलडमरूमध्य को फिर से खोलने की अपनी समय सीमा बढ़ा दी है. उन्होंने कहा कि अमेरिका देश में बिजली संयंत्रों पर हमला करने से पांच और दिनों के लिए रुका रहेगा. ट्रंप ने युद्ध के समाधान की संभावना भी जताई और पत्रकारों से कहा कि ईरान एक समझौता करना चाहता है. उन्होंने दावा किया कि अमेरिकी दूत एक सम्मानित ईरानी नेता के साथ बातचीत कर रहे हैं.

हालांकि दूसरी तरफ ईरान ने ट्रंप के दावों को खारिज करते हुए कहा कि उनकी कोई बातचीत नहीं हुई है. ईरानी संसद स्पीकर मोहम्मद बाकर गालिबाफ ने साफ कहा कि अमेरिका के साथ कोई बातचीत नहीं हुई है. यह विरोधाभास बताता है कि दोनों देशों के बीच सूचना युद्ध भी उतना ही तीखा है जितना जमीनी संघर्ष. गालिबाफ ने ट्रंप के बयान को 'फेक न्यूज' बताया और आरोप लगाया कि इसका इस्तेमाल वैश्विक वित्तीय और तेल बाजारों को प्रभावित करने के लिए किया जा रहा है. उनका कहना है कि अमेरिका और इजराइल युद्ध में फंसे हुए हैं और इस तरह की खबरें फैलाकर वे अपने लिए रणनीतिक राहत निकालना चाहते हैं. यह आरोप आर्थिक युद्ध की तरफ इशारा करता है.

इस खबर में हम आपको युद्ध के 25वें दिन के मुख्य अपडेट्स देंगे. पल-पल के अपडेट्स के लिए आप हमारे इस लाइव ब्लॉग के साथ बने रहें.