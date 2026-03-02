Advertisement
trendingNow13127276
Hindi NewsदुनियाIsrael Iran War Live Updates: अभी और अमेरिकी सैनिकों की हो सकती है मौत, खामनेई की मौत के बाद ईरान ने अमेरिका-इजरायल को दिन में दिखा दिए तारे

Israel Iran War Live Updates: 'अभी और अमेरिकी सैनिकों की हो सकती है मौत', खामनेई की मौत के बाद ईरान ने अमेरिका-इजरायल को दिन में दिखा दिए तारे

US Israel Attacks Iran LIVE Updates: मिडिल-ईस्ट में जंग खतरनाक मोड़ पर पहुंच गई है. अयातुल्ला अली खामेनेई की मौत के बाद ईरान ने अमेरिका और इजरायल के खिलाफ खुली जवाबी कार्रवाई शुरू कर दी है. मिसाइल और ड्रोन हमलों से कई अमेरिकी ठिकाने और इजरायली शहर निशाने पर हैं. अमेरिकी सेना ने अपने सैनिकों की मौत की पुष्टि की है और हालात और बिगड़ने की चेतावनी दी गई है. दोनों पक्ष लगातार हवाई हमले कर रहे हैं, जबकि क्षेत्रीय युद्ध का खतरा तेजी से बढ़ रहा है. दुनिया भर में अलर्ट जारी है और कूटनीतिक कोशिशें भी तेज हो गई हैंईरान-इजरायल और अमेरिका संघर्ष से जुड़े हर लाइव अपडेट के लिए LIVE ब्लॉग के साथ बने रहें...

Written By  krishna pandey |Last Updated: Mar 02, 2026, 07:11 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

Israel Iran War Live Updates: 'अभी और अमेरिकी सैनिकों की हो सकती है मौत', खामनेई की मौत के बाद ईरान ने अमेरिका-इजरायल को दिन में दिखा दिए तारे
LIVE Blog

US-Israel Attacks Iran LIVE Updates: अमेरिका और इजरायल के ईरान पर हमले का आज तीसरा दिन है. अमेरिका और इजरायल के संयुक्त हमलों में ईरान के सर्वोच्च नेता अली खामनेई की मौत के बाद हालात विस्फोटक हो गए हैं. ईरान ने बदले की कार्रवाई में इजरायल और खाड़ी क्षेत्र में मौजूद अमेरिकी सैन्य ठिकानों पर बड़े पैमाने पर मिसाइल और ड्रोन हमले शुरू कर दिए हैं. अमेरिकी सेना ने पुष्टि की है कि इस युद्ध में उसके कई सैनिक मारे गए हैं और आगे भी नुकसान की आशंका जताई जा रही है.

ईरान का “इतिहास का सबसे बड़ा जवाबी ऑपरेशन”
जवाब में अमेरिका और इजरायल ने तेहरान समेत कई सैन्य ठिकानों पर लगातार बमबारी तेज कर दी है. ईरान की रिवोल्यूशनरी गार्ड ने इसे “इतिहास का सबसे बड़ा जवाबी ऑपरेशन” बताया है और कहा है कि हमले तब तक जारी रहेंगे जब तक दुश्मन पीछे नहीं हटता. वहीं इजरायल ने साफ कहा है कि सैन्य अभियान बिना रुके जारी रहेगा. उनका लक्ष्य ईरान की मिसाइल क्षमता और सैन्य ढांचे को खत्म करना है. इस बीच पूरे मध्य-पूर्व में एयरस्पेस अलर्ट, उड़ानें रद्द और वैश्विक तेल बाजार में तनाव बढ़ गया है, जिससे दुनिया भर की चिंता बढ़ गई है.

ईरान में सुप्रीम लीडर के चयन की प्रकिया तेज
ईरान की रिवोल्यूशनरी गार्ड ने दावा किया है कि उसने क्षेत्र में मौजूद 20 से ज्यादा अमेरिकी ठिकानों को निशाना बनाया है और यह कार्रवाई आगे भी जारी रहेगी.  इस बीच ईरान में 40 दिन के राष्ट्रीय शोक की घोषणा की गई है और नए सुप्रीम लीडर के चयन की प्रक्रिया शुरू हो गई है. विशेषज्ञों का मानना है कि अगर संघर्ष नहीं रुका तो यह जंग पूरे मध्य-पूर्व को अपनी चपेट में ले सकती है, जिसका असर वैश्विक राजनीति, तेल बाजार और सुरक्षा पर पड़ेगा.

Add Zee News as a Preferred Source

ईरान-इजरायल और अमेरिका के बीच जारी जंग से जुड़ी हर बड़ी और ताजा अपडेट के लिए हमारे LIVE ब्लॉग के साथ बने रहें.

02 March 2026
07:05 AM

Israel Iran War Live updates: अब तक क्या-क्या हुआ?
ईरान-अमेरिका-इजरायल जंग की पूरी टाइमलाइन जानने के लिए हमारा पिछला लाइव ब्लॉग यहां क्लिक करके पढ़ें.
 

About the Author
author img
krishna pandey

कृष्णा पांडेय ज़ी न्यूज डिजिटल में चीफ सब-एडिटर हैं और पिछले 8 सालों से राजनीति, अंतरराष्ट्रीय मामले, क्राइम और ह्यूमन-इंटरेस्ट फीचर्स जैसे कई बीट्स पर काम करते आ रहे हैं. AI के जमाने में यूजर्स के...और पढ़ें

TAGS

israel iran war

Trending news

'साहब 325 रुपये दिहाड़ी में 12000 गुजारा भत्ता नहीं दे सकता...', SC में पति की गुहार
divorce
'साहब 325 रुपये दिहाड़ी में 12000 गुजारा भत्ता नहीं दे सकता...', SC में पति की गुहार
'नेतन्याहू युद्ध अपराधी, मोदी का इजरायल दौरा शर्मनाक', ईरान पर महबूबा का बड़ा हमला!
Mehbooba Mufti
'नेतन्याहू युद्ध अपराधी, मोदी का इजरायल दौरा शर्मनाक', ईरान पर महबूबा का बड़ा हमला!
'जो 40 साल से करना चाहता था, वो अब किया जाएगा', खामेनेई के खात्मे के बाद दहाड़े PM
israel iran attack
'जो 40 साल से करना चाहता था, वो अब किया जाएगा', खामेनेई के खात्मे के बाद दहाड़े PM
अली खामेनेई की मौत की खबर से कर्नाटक का 'मिनी ईरान' बंद, 1981 में आए थे सुप्रीम लीडर
Ayatollah Ali Khamenei Death
अली खामेनेई की मौत की खबर से कर्नाटक का 'मिनी ईरान' बंद, 1981 में आए थे सुप्रीम लीडर
मिडिल ईस्ट में बिगड़ते हालात पर भारत चौकन्ना, PM मोदी ने 9.30 बजे बुलाई CCS की बैठक
israel iran attack
मिडिल ईस्ट में बिगड़ते हालात पर भारत चौकन्ना, PM मोदी ने 9.30 बजे बुलाई CCS की बैठक
खामेनेई की मौत पर भड़क उठे ओवैसी, इजरायल और US को खूब सुनाया; PAK को भी दी नसीहत
Asaduddin Owaisi
खामेनेई की मौत पर भड़क उठे ओवैसी, इजरायल और US को खूब सुनाया; PAK को भी दी नसीहत
खामेनेई की मौत के बाद कश्मीरियों में गुस्सा, US-इजरायल के खिलाफ सड़क उतरे लोग
Ayatollah Ali Khamenei
खामेनेई की मौत के बाद कश्मीरियों में गुस्सा, US-इजरायल के खिलाफ सड़क उतरे लोग
ईरान-अमेरिका की लड़ाई के बीच भारतीय सीमा में घुसने लगे ड्रोन, सेना ने बरसाई गोलियां
india pakistan news
ईरान-अमेरिका की लड़ाई के बीच भारतीय सीमा में घुसने लगे ड्रोन, सेना ने बरसाई गोलियां
नागपुर में विस्फोटक बनाने वाली फैक्ट्री में बड़ा ब्लास्ट, 15 की मौत, कई घायल
Maharastra News
नागपुर में विस्फोटक बनाने वाली फैक्ट्री में बड़ा ब्लास्ट, 15 की मौत, कई घायल
सरेंडर लफ्ज नहीं, तेरी जुर्रत ही पहचान... खामेनेई की मौत पर क्या लिख रहे भारतीय?
india iran news
सरेंडर लफ्ज नहीं, तेरी जुर्रत ही पहचान... खामेनेई की मौत पर क्या लिख रहे भारतीय?