Israel Iran War Live Updates: 'अभी और अमेरिकी सैनिकों की हो सकती है मौत', खामनेई की मौत के बाद ईरान ने अमेरिका-इजरायल को दिन में दिखा दिए तारे

US-Israel Attacks Iran LIVE Updates: अमेरिका और इजरायल के ईरान पर हमले का आज तीसरा दिन है. अमेरिका और इजरायल के संयुक्त हमलों में ईरान के सर्वोच्च नेता अली खामनेई की मौत के बाद हालात विस्फोटक हो गए हैं. ईरान ने बदले की कार्रवाई में इजरायल और खाड़ी क्षेत्र में मौजूद अमेरिकी सैन्य ठिकानों पर बड़े पैमाने पर मिसाइल और ड्रोन हमले शुरू कर दिए हैं. अमेरिकी सेना ने पुष्टि की है कि इस युद्ध में उसके कई सैनिक मारे गए हैं और आगे भी नुकसान की आशंका जताई जा रही है.

ईरान का “इतिहास का सबसे बड़ा जवाबी ऑपरेशन”

जवाब में अमेरिका और इजरायल ने तेहरान समेत कई सैन्य ठिकानों पर लगातार बमबारी तेज कर दी है. ईरान की रिवोल्यूशनरी गार्ड ने इसे “इतिहास का सबसे बड़ा जवाबी ऑपरेशन” बताया है और कहा है कि हमले तब तक जारी रहेंगे जब तक दुश्मन पीछे नहीं हटता. वहीं इजरायल ने साफ कहा है कि सैन्य अभियान बिना रुके जारी रहेगा. उनका लक्ष्य ईरान की मिसाइल क्षमता और सैन्य ढांचे को खत्म करना है. इस बीच पूरे मध्य-पूर्व में एयरस्पेस अलर्ट, उड़ानें रद्द और वैश्विक तेल बाजार में तनाव बढ़ गया है, जिससे दुनिया भर की चिंता बढ़ गई है.

ईरान में सुप्रीम लीडर के चयन की प्रकिया तेज

ईरान की रिवोल्यूशनरी गार्ड ने दावा किया है कि उसने क्षेत्र में मौजूद 20 से ज्यादा अमेरिकी ठिकानों को निशाना बनाया है और यह कार्रवाई आगे भी जारी रहेगी. इस बीच ईरान में 40 दिन के राष्ट्रीय शोक की घोषणा की गई है और नए सुप्रीम लीडर के चयन की प्रक्रिया शुरू हो गई है. विशेषज्ञों का मानना है कि अगर संघर्ष नहीं रुका तो यह जंग पूरे मध्य-पूर्व को अपनी चपेट में ले सकती है, जिसका असर वैश्विक राजनीति, तेल बाजार और सुरक्षा पर पड़ेगा.

Add Zee News as a Preferred Source

ईरान-इजरायल और अमेरिका के बीच जारी जंग से जुड़ी हर बड़ी और ताजा अपडेट के लिए हमारे LIVE ब्लॉग के साथ बने रहें.