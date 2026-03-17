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Hindi NewsदुनियाUS-Israel-Iran War Live: ये नाटो का युद्ध नहीं है, ट्रंप को दोस्‍तों ने अकेला छोड़ा

US-Israel-Iran War Live: ये नाटो का युद्ध नहीं है, ट्रंप को दोस्‍तों ने अकेला छोड़ा

ईरान युद्ध का आज 18वां दिन है. इस वक्‍त अमेरिकी राष्‍ट्रपति डोनाल्‍ड ट्रंप की सबसे बड़ी चिंता इस बात की है कि होर्मुज स्‍ट्रेट को कैसे ईरान के चंगुल से आजाद किया जाए. ईरान ने इसकी नाकेबंदी कर रखी है.

Written By  Atul Chaturvedi|Last Updated: Mar 17, 2026, 08:46 AM IST
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US-Israel-Iran War Live: ये नाटो का युद्ध नहीं है, ट्रंप को दोस्‍तों ने अकेला छोड़ा
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ईरान युद्ध का आज 18वां दिन है. इस वक्‍त अमेरिकी राष्‍ट्रपति डोनाल्‍ड ट्रंप की सबसे बड़ी चिंता इस बात की है कि होर्मुज स्‍ट्रेट को कैसे ईरान के चंगुल से आजाद किया जाए. ईरान ने इसकी नाकेबंदी कर रखी है. उसका कहना है कि उसने इस मुहाने को बंद तो नहीं किया है लेकिन स्‍पेशल कंडीशन लागू की हैं. इसका मतलब है कि इस समु्द्री इलाके से तेल लेकर जहाज नहीं निकल पा रहे हैं. जबकि इस रूट से दुनिया के 50 प्रतिशत कच्‍चे तेल का आवागमन होता है.

इस नाकेबंदी को खुलवाने के लिए अमेरिका ने नाटो और पश्चिमी देशों से मदद मांगी है लेकिन ब्रिटेन समेत उसके सहयोगी और नाटो देश अमेरिका की मांग के  सामने झिझक रहे हैं. कुछ तो असमंजस की स्थिति में हैं तो कुछ दबे स्‍वर से ये कह रहे हैं कि ये युद्ध नाटो का नहीं है. ये अमेरिका और इजरायल का युद्ध है लिहाजा उनको इस मसले में नहीं घसीटा जाना चाहिए.

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17 March 2026
08:34 AM

US Iran War: सऊदी अरब के पूर्वी क्षेत्र में दो ड्रोन रोके गए

सऊदी अरब के रक्षा मंत्रालय ने बताया कि देश के पूर्वी हिस्से में इन ड्रोनों को रोककर नष्ट कर दिया गया. इससे पहले मंत्रालय ने बताया था कि देश के इसी क्षेत्र में सऊदी सेना ने छह अन्य ड्रोनों को भी निशाना बनाया और उन्हें सफलतापूर्वक नष्ट कर दिया.

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Atul Chaturvedi

बुंदेलखंड के पठार से गंगा-जमुना के दोआब तक विगत तकरीबन दो दशकों का पत्रकारीय अनुभव. प्रयागराज में कल्‍चर बीट से पत्रकारिता की शुरुआत. दिल्‍ली में एनडीटीवी, दैनिक जागरण में काम का लंबा अनुभव. माखनला...और पढ़ें

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