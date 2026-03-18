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Hindi NewsदुनियाMiddle East War Live (Day19): ईरान ने इजरायल की तरफ मिसाइलों की बौछार की; तेल अवीव में 2 लोगों की मौत

Middle East War Live (Day19): ईरान ने इजरायल की तरफ मिसाइलों की बौछार की; तेल अवीव में 2 लोगों की मौत

Us Israel and Iran War Live Updates: अमेरिका-इजरायल और ईरान के बीच जारी जंग के 19वें दिन के तमाम छोटे-बड़े अपडेट्स हम आपको इस लाइव पेज में देंगे. 18वें दिन इजरायली सेना ने ईरानी के दिग्गज लीडर अली लारीजानी को मार गिराया है.

Written By  Tahir Kamran|Last Updated: Mar 18, 2026, 08:15 AM IST
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Middle East War Live (Day19): ईरान ने इजरायल की तरफ मिसाइलों की बौछार की; तेल अवीव में 2 लोगों की मौत
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Middle East War 19th Day Updates in Hindi: अमेरिका-इजरायल और ईरान के दरमियान चल रही जंग का आज 19वां दिन है. इससे पहले 18वें दिन ईरान को बड़ा नुकसान उठाना पड़ा है. IDF ने ईरान की सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के चीफ अली लारीजानी को मार गिराया गया है. इसके अलावा अमेरिका ने होर्मुज पर कंट्रोल हासिल करने के लिए ईरानी ठिकानों को तबाह करना शुरू कर दिया है. 

अमेरिका ने दावा किया कि उसने ईरान होर्मुज के करीब ईरान के मिसाइल ठिकानों पर हमले किए हैं. अमेरिका ने कई 5000 पाउंड (2267 kg) के गहरे तक मार करने वाले बमों का इस्तेमाल किया गया. इस हमले में होर्मुज के पास ईरान के समुद्र तट पर मौजूद मजबूत ईरानी मिसाइल ठिकानों को निशाना बनाया गया. मिडिल ईस्ट में जारी इस जंग के 19वें दिन के तमाम अपडेट्स के लिए आप हमारे इस पेज के साथ बने रहते हैं.

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18 March 2026
08:16 AM

Iran War Updates: 'अमेरिका की कोई मदद नहीं करेगा चीन'

विश्लेषकों का कहना है कि चीन, डोनाल्ड ट्रंप के अनुरोध के बावजूद, अमेरिका को होर्मुज जलडमरूमध्य को फिर से खोलने में मदद नहीं करेगा; लेकिन वह शायद ट्रंप की बीजिंग यात्रा में हुई देरी का स्वागत कर रहा है, क्योंकि अमेरिका के मध्य-पूर्व में उलझ जाने का खतरा बढ़ गया है. ये ताजा घटनाक्रम ऐसे समय में सामने आ रहे हैं जब ट्रंप का ईरान युद्ध, जो अब अपने तीसरे सप्ताह में है, बढ़ते दबाव का सामना कर रहा है.

07:52 AM

Iran War Live: ईरानी नौसेना प्रमुख ने बदला लेने की खाई कसम

ईरान के नौसेना प्रमुख ने 'जानलेवा जवाबी कार्रवाई' करने की कसम खाई है. यह कसम उन्होंने तब खाई, जब एक अमेरिकी पनडुब्बी ने हिंद महासागर में ईरान के युद्धपोत IRIS Dena को डुबो दिया, जिससे 87 नाविकों की मौत हो गई. यह हमला श्रीलंका के तट के पास एक नौसैनिक अभ्यास के बाद हुआ. ईरान के सुरक्षा प्रमुख ने भी इस घटना की निंदा करते हुए इसे अंतरराष्ट्रीय दमनकारियों के खिलाफ संघर्ष में दिया गया एक बलिदान बताया.

07:25 AM

Ali Larijani Death: लारीजानी की मौत पर क्या बोला ईरान?

ईरानी लीडर अली लारीजानी को IDF ने एक हमले में मार दिया है. उनकी मौत के बाद ईरान ने ईरान की सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल ने कहा कि लारीजानी अपने बेटे और बॉडीगार्ड्स के साथ मारे गए हैं. उन्होंने जिंदगी भर देश की सेवा की. इसके अलावा काउंसिल ने कहा 'शहीदों की पवित्र आत्माओं ने भगवान के नेक बंदे, शहीद अली लारीजानी की पवित्र आत्मा को गले लगाया'. 

पूरी खबर पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें

07:06 AM

Us Attack on Iran: अमेरिका ने होर्मुज के करीब किए बड़े हमले

Iran War Live Updates: अमेरिका ने दावा किया है कि उसने होर्मुज के करीब ईरानी मिसाइल ठिकानों पर बड़े हमले किए हैं. अमेरिका ने दावा किया उसने 5000 पाउंड (2267 kg) के गहरे तक मार करने वाले बमों का इस्तेमाल किया गया.

पूरी खबर पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें.

07:03 AM

Middle East War: बगदाद में अमेरिकी दूतावास को ड्रोन हमलों का निशाना बनाया गया

Iran Attack on US Embassy: रॉयटर्स ने सूत्रों के हवाले से बताया कि बगदाद में अमेरिकी दूतावास को ड्रोन हमले का निशाना बनाया गया और इलाके में एक विस्फोट की आवाज सुनी गई.

07:00 AM

Iran War Updates: ईरान के मिसाइल हमले में इजराइल में 2 लोग मारे गए

ईरान ने इजरायल पर हमलों की बौछार की है. जिसमें दो लोग मारे गए हैं. मैगन डेविड एडोम के आपातकालीन बचाव दल ने एक बयान में बताया कि हमने एक इमारत से धुआं उठता देखा, जो बुरी तरह क्षतिग्रस्त थी और जिसके शीशे चकनाचूर हो गए थे. मलबे के बीच से हमने दो बेहोश लोगों को देखा, जिनकी नब्ज नहीं चल रही थी और सांस भी नहीं ले रही थी, उनके शरीर पर गंभीर चोटें थीं. उन्होंने आगे बताया कि चिकित्सा कर्मियों ने दोनों लोगों को घटनास्थल पर ही मृत घोषित कर दिया था.

06:57 AM

Iran Attack on Dubai: दुबई में धमाकों की आवाज सुनाई दी

Iran War Live: सरकार के दुबई मीडिया कार्यालय ने कहा,'शहर के कुछ हिस्सों में सुनाई देने वाली आवाजें सफल हवाई रक्षा अवरोधन अभियानों का परिणाम थीं'

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Tahir Kamran

Zee News में नेशनल डेस्क पर देश–विदेश और राजनीति से जुड़ी खबरें लिखते हैं. करियर का आगाज 2015 से 'पंजाब केसरी' ग्रुप के उर्दू अखबार ‘हिंद समाचार’ से किया, जहां वे कंटेट राइटर से पेज डिजाइनर तक पहुं...और पढ़ें

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