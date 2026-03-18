Middle East War Live (Day19): ईरान ने इजरायल की तरफ मिसाइलों की बौछार की; तेल अवीव में 2 लोगों की मौत

Middle East War 19th Day Updates in Hindi: अमेरिका-इजरायल और ईरान के दरमियान चल रही जंग का आज 19वां दिन है. इससे पहले 18वें दिन ईरान को बड़ा नुकसान उठाना पड़ा है. IDF ने ईरान की सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के चीफ अली लारीजानी को मार गिराया गया है. इसके अलावा अमेरिका ने होर्मुज पर कंट्रोल हासिल करने के लिए ईरानी ठिकानों को तबाह करना शुरू कर दिया है.

अमेरिका ने दावा किया कि उसने ईरान होर्मुज के करीब ईरान के मिसाइल ठिकानों पर हमले किए हैं. अमेरिका ने कई 5000 पाउंड (2267 kg) के गहरे तक मार करने वाले बमों का इस्तेमाल किया गया. इस हमले में होर्मुज के पास ईरान के समुद्र तट पर मौजूद मजबूत ईरानी मिसाइल ठिकानों को निशाना बनाया गया. मिडिल ईस्ट में जारी इस जंग के 19वें दिन के तमाम अपडेट्स के लिए आप हमारे इस पेज के साथ बने रहते हैं.