Us Israel Iran War Live: पूरे मिडिल ईस्ट पर कब्जा करना चाहता था ईरान, हमने उसके इरादे दफन कर दिए: ट्रंप

Us Israel Iran War Updates: अमेरिकी-ईरान और इजरायल के बीच जारी जंगी तनाव खत्म होने का नाम नहीं ले रहा. अमेरिका भी अपने इरादों पर टिका हुआ है और ईरान भी पीछे हटने को तैयार नहीं है. हम आपको इस ब्लॉग में मिडिल ईस्ट में जारी जंग के मुख्य अपडेट्स देंगे.
Trending Photos
Us Israel Iran War Live Updates: अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने शनिवार को कहा कि ईरान की पूरे मिडिल ईस्ट पर दबदबा बनाने और इजरायल को तबाह करने की महत्वाकांक्षाएं थीं लेकिन उन्होंने दावा किया कि वे योजनाएं अब खत्म हो चुकी हैं. ट्रुथ सोशल पर एक पोस्ट में ट्रंप ने कहा,'ईरान की पूरे मिडिल ईस्ट पर कब्जा करने और इजरायल को पूरी तरह से मिटा देने की योजनाएं थीं, ठीक ईरान की तरह ही, वे योजनाएं भी अब खत्म हो चुकी हैं.'
इससे पहले ट्रंप ने कहा था कि यूनाइटेड स्टेट्स सेंट्रल कमांड (CENTCOM) ने ईरान के खर्ग द्वीप पर मौजूद मिलिट्री ठिकानों पर एक जबरदस्त बमबारी की थी और दावा किया कि इस ऑपरेशन ने द्वीप पर मौजूद हर मिलिट्री साइट को पूरी तरह से तबाह कर दिया. ट्रुथ सोशल पर एक पोस्ट में उन्होंने कहा कि यह हमला उनके आदेश पर किया गया था और जोर देकर कहा कि यह इस इलाके के इतिहास में की गई सबसे जबरदस्त बमबारी में से एक था.
अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा कि ईरान में अमेरिकी सैन्य अभियान तब खत्म होगा जब उन्हें लगेगा कि इसके लिए सही समय आ गया है. उन्होंने कहा कि उन्हें पता चल जाएगा कि युद्ध खत्म हो गया है,'जब मुझे यह अपनी रग-रग में महसूस होगा.' शुक्रवार को फॉक्स न्यूज रेडियो से बात करते हुए ट्रंप ने इस संघर्ष को खत्म करने के लिए कोई पक्की समय-सीमा बताने से इनकार कर दिया. यह संघर्ष लगभग दो हफ्ते पहले तब शुरू हुआ था, जब अमेरिका और इजरायल के संयुक्त हमलों में ईरान की सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया गया था.
शुक्रवार को रॉयटर्स की एक रिपोर्ट के मुताबिक ईरान ने भारत जा रहे दो तरल पेट्रोलियम टैंकरों को होर्मुज जलडमरूमध्य से गुजरने की अनुमति दे दी है. यह घटनाक्रम ईरान के भारत में राजदूत मोहम्मद फथली के जरिए यह संकेत दिए जाने के कुछ ही घंटों बाद सामने आया है कि भारत को दो-तीन घंटों के भीतर इस महत्वपूर्ण वैश्विक जल परिवहन मार्ग से सुरक्षित मार्ग मिल सकता है.
अमेरिका ने ईरान के नए सर्वोच्च नेता मोजतबा खामेनेई और इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कोर (IRGC) से जुड़े कई अन्य सीनियर अधिकारियों के बारे में जानकारी देने वालों को 10 मिलियन डॉलर या मौजूदा विनिमय दरों के मुताबिक 92,47,48,000 रुपये तक का इनाम देने की पेशकश की है. यह घोषणा शुक्रवार को अमेरिकी विदेश विभाग के 'रिवॉर्ड्स फॉर जस्टिस' कार्यक्रम के माध्यम से सार्वजनिक की गई, जिसका संचालन राजनयिक सुरक्षा सेवा करती है.
फॉक्स न्यूज द्वारा रिपोर्ट किए गए एक इंटरव्यू के मुताबिक अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने शुक्रवार को ईरान के खिलाफ सैन्य हमलों को तेज करने का संकल्प लिया और कहा कि अमेरिकी सेना पहले ही ईरान की 90 प्रतिशत मिसाइलों को नष्ट कर चुकी है. 'ब्रायन किलमीड शो' पर प्रसारित एक इंटरव्यू में बोलते हुए ट्रंप ने कहा कि सैन्य अभियान अपेक्षा से कहीं अधिक तेजी से आगे बढ़ रहा है.