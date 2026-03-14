Us Israel Iran War Live: पूरे मिडिल ईस्ट पर कब्जा करना चाहता था ईरान, हमने उसके इरादे दफन कर दिए: ट्रंप

Us Israel Iran War Live Updates: अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने शनिवार को कहा कि ईरान की पूरे मिडिल ईस्ट पर दबदबा बनाने और इजरायल को तबाह करने की महत्वाकांक्षाएं थीं लेकिन उन्होंने दावा किया कि वे योजनाएं अब खत्म हो चुकी हैं. ट्रुथ सोशल पर एक पोस्ट में ट्रंप ने कहा,'ईरान की पूरे मिडिल ईस्ट पर कब्जा करने और इजरायल को पूरी तरह से मिटा देने की योजनाएं थीं, ठीक ईरान की तरह ही, वे योजनाएं भी अब खत्म हो चुकी हैं.'

इससे पहले ट्रंप ने कहा था कि यूनाइटेड स्टेट्स सेंट्रल कमांड (CENTCOM) ने ईरान के खर्ग द्वीप पर मौजूद मिलिट्री ठिकानों पर एक जबरदस्त बमबारी की थी और दावा किया कि इस ऑपरेशन ने द्वीप पर मौजूद हर मिलिट्री साइट को पूरी तरह से तबाह कर दिया. ट्रुथ सोशल पर एक पोस्ट में उन्होंने कहा कि यह हमला उनके आदेश पर किया गया था और जोर देकर कहा कि यह इस इलाके के इतिहास में की गई सबसे जबरदस्त बमबारी में से एक था.