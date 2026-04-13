US-Iran Ceasefire Live Update: 'बातचीत के बहुत नजदीक पहुंच गए थे हम लेकिन...', वार्ता असफल होने पर बोले अराघची

US-Iran Ceasefire Live Update: मिडिल-ईस्ट में शांति की जो उम्मीदें बन रही थीं, उन्हें उस वक्त बड़ा झटका लगा जब इस्लामाबाद में हुई अमेरिका और ईरान की अहम बातचीत बिना किसी नतीजे के खत्म हो गई. दुनिया भर की नजरें इस वार्ता पर टिकी थीं, लेकिन आखिरकार यह उम्मीद अधूरी रह गई. पाकिस्तान की राजधानी में करीब 21 घंटे तक चली इस मैराथन बातचीत में दोनों देशों ने कई मुद्दों पर चर्चा की, लेकिन सहमति का कोई ठोस रास्ता नहीं निकल सका. शुरुआत में माहौल सकारात्मक माना जा रहा था, मगर समय के साथ मतभेद गहराते गए और बातचीत रुक गई.

इस नाकाम वार्ता का सबसे बड़ा असर सीजफायर की उम्मीदों पर पड़ा है. जो समझौता संघर्ष को थाम सकता था, वह अब अनिश्चितता के घेरे में चला गया है. फिलहाल हालात यह संकेत दे रहे हैं कि मिडिल-ईस्ट में तनाव कम होने के बजाय और बढ़ सकता है, क्योंकि जब बातचीत बेनतीजा रह जाती है, तो शांति की राह और भी मुश्किल हो जाती है. अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वेंस ने साफ कहा कि तेहरान ने जंग खत्म करने के लिए अमेरिका की शर्तों को स्वीकार नहीं किया.

बातचीत में ठहराव आने के बाद वेंस को बीच में ही वापस अमेरिका लौटना पड़ा, जिससे साफ संकेत मिला कि वार्ता सही दिशा में नहीं बढ़ रही थी. दूसरी तरफ, ईरान ने इस पूरी प्रक्रिया को विफल करार दिया. ईरानी पक्ष का आरोप है कि अमेरिका ने बातचीत के दौरान जरूरत से ज्यादा शर्तें रखीं और बार-बार अपने रुख में बदलाव किया, जिससे समझौते की राह मुश्किल होती गई. इस पूरी बातचीत के बाद दोनों देशों के बीच क्या कुछ हो रहा है पल-पल की अपडेट जानने के लिए लगातार बने रहे हमारे साथ....

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