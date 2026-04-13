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Hindi NewsदुनियाUS-Iran Ceasefire Live Update: बातचीत के बहुत नजदीक पहुंच गए थे हम लेकिन..., वार्ता असफल होने पर बोले अराघची

US-Iran Ceasefire Live Update: 'बातचीत के बहुत नजदीक पहुंच गए थे हम लेकिन...', वार्ता असफल होने पर बोले अराघची

US-Iran Ceasefire Live Update: इस्लामाबाद में अमेरिका और ईरान के बीच असफल हुई बातचीत ने एक बार फिर यह दिखा दिया कि अगर रिश्तों में भरोसा और स्थिरता नहीं हो, तो आखिरी पड़ाव पर भी सब कुछ बिखर सकता है. आखिरकार, दुनिया का यह पुराना सच फिर सामने आया अच्छाई का जवाब अच्छाई से मिलता है, जबकि दुश्मनी सिर्फ नई दुश्मनी को जन्म देती है.

Written By  Ravindra Singh|Last Updated: Apr 13, 2026, 07:06 AM IST
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अमेरिका और ईरान के बीच इस्लामाबाद में बातचीत हुई फेल (Photo- AI)
अमेरिका और ईरान के बीच इस्लामाबाद में बातचीत हुई फेल (Photo- AI)
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US-Iran Ceasefire Live Update: मिडिल-ईस्ट में शांति की जो उम्मीदें बन रही थीं, उन्हें उस वक्त बड़ा झटका लगा जब इस्लामाबाद में हुई अमेरिका और ईरान की अहम बातचीत बिना किसी नतीजे के खत्म हो गई. दुनिया भर की नजरें इस वार्ता पर टिकी थीं, लेकिन आखिरकार यह उम्मीद अधूरी रह गई. पाकिस्तान की राजधानी में करीब 21 घंटे तक चली इस मैराथन बातचीत में दोनों देशों ने कई मुद्दों पर चर्चा की, लेकिन सहमति का कोई ठोस रास्ता नहीं निकल सका. शुरुआत में माहौल सकारात्मक माना जा रहा था, मगर समय के साथ मतभेद गहराते गए और बातचीत रुक गई.

इस नाकाम वार्ता का सबसे बड़ा असर सीजफायर की उम्मीदों पर पड़ा है. जो समझौता संघर्ष को थाम सकता था, वह अब अनिश्चितता के घेरे में चला गया है. फिलहाल हालात यह संकेत दे रहे हैं कि मिडिल-ईस्ट में तनाव कम होने के बजाय और बढ़ सकता है, क्योंकि जब बातचीत बेनतीजा रह जाती है, तो शांति की राह और भी मुश्किल हो जाती है. अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वेंस ने साफ कहा कि तेहरान ने जंग खत्म करने के लिए अमेरिका की शर्तों को स्वीकार नहीं किया.

बातचीत में ठहराव आने के बाद वेंस को बीच में ही वापस अमेरिका लौटना पड़ा, जिससे साफ संकेत मिला कि वार्ता सही दिशा में नहीं बढ़ रही थी. दूसरी तरफ, ईरान ने इस पूरी प्रक्रिया को विफल करार दिया. ईरानी पक्ष का आरोप है कि अमेरिका ने बातचीत के दौरान जरूरत से ज्यादा शर्तें रखीं और बार-बार अपने रुख में बदलाव किया, जिससे समझौते की राह मुश्किल होती गई. इस पूरी बातचीत के बाद दोनों देशों के बीच क्या कुछ हो रहा है पल-पल की अपडेट जानने के लिए लगातार बने रहे हमारे साथ....

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यह भी पढ़ेंः 'हमला करना है तो कर दो, क्वैक-क्वैक मत करो', इजरायली सांसद का ट्रंप पर तीखा तंज

13 April 2026
07:10 AM

US-Iran Ceasefire Live Update: CIA ने लापता अमेरिकी पायलट को बचाने वाले ऑपरेशन में किया पेगासस का इस्तेमाल 

लंदन के 'द टाइम्स' की रिपोर्ट के अनुसार, CIA ने ईरान में गिरे एक अमेरिकी पायलट को बचाने की कोशिश के दौरान, वहां एक धोखे वाला अभियान चलाने के लिए पेगासेस स्पाइवेयर का इस्तेमाल किया. यह पायलट तब गिरा था जब उसके F-15E Strike Eagle विमान को ईरान की कंधे से दागी जाने वाली मिसाइल से मार गिराया गया था. रिपोर्ट के मुताबिक, एजेंसी ने इस इजराइली सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल करके ईरानी नेतृत्व और इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स (IRGC) के सदस्यों को झूठे संदेश भेजे. इन संदेशों में दावा किया गया था कि लापता अधिकारी पहले ही मिल चुका है. इजरायल में बने एनसएसओ ग्रुप द्वारा विकसित पेगासस, ऑपरेटरों को मोबाइल डिवाइस में घुसपैठ करके बातचीत सुनने और डेटा इकट्ठा करने की सुविधा देने के लिए व्यापक रूप से जाना जाता है. 

06:50 AM

US-Iran Ceasefire Live Update: सोमवार से ईरानी पोर्ट्स पर रहेगी अमेरिकी सैनिकों की नाकाबंदी 

अमेरिका और ईरान के बीच जारी तनाव के बीच एक बड़ा घटनाक्रम सामने आया. यूएस सेंट्रल कमांड (CENTCOM) ने सोशल मीडिया पर जानकारी देते हुए कहा कि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के निर्देश के अनुसार, 13 अप्रैल को सुबह 10 बजे (ET) से ईरानी बंदरगाहों में आने-जाने वाले समुद्री यातायात पर नाकेबंदी लागू की जाएगी. अमेरिकी सेना ने साफ किया कि यह कार्रवाई किसी एक देश के खिलाफ नहीं, बल्कि निष्पक्ष रूप से उन सभी जहाजों पर लागू होगी जो ईरानी बंदरगाहों या तटीय इलाकों का इस्तेमाल कर रहे हैं. इसमें अरब खाड़ी और ओमान की खाड़ी से जुड़े बंदरगाह और सुविधाएं भी शामिल हैं. 

06:30 AM

US-Iran Ceasefire Live Update: 'अच्छाई का जवाब अच्छाई और बुराई का...',बातचीत फेल होने के बाद अब्बास अराघची का एक्स पर पोस्ट 

इस्लामाबाद में तेहरान और अमेरिका के बीच बातचीत लगभग तय हो चुकी थी लेकिन मामला उस समय अटक गया जब एक पुरानी कड़वाहट दोनों देशों के बीच हावी हो गई. ईरानी विदेशमंत्री अब्बास अराघची ने इस वार्ता के फेल होने के बाद सोशल मीडिया पर लिखा, 'अगर रिश्तों में भरोसा और स्थिरता नहीं हो, तो आखिरी पड़ाव पर भी सब कुछ बिखर सकता है. आखिरकार, दुनिया का यह पुराना सच फिर सामने आया अच्छाई का जवाब अच्छाई से मिलता है, जबकि दुश्मनी सिर्फ नई दुश्मनी को जन्म देती है.'

 

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Ravindra Singh

रवींद्र प्रताप सिंह ने साल 2015 में जागरण.कॉम से डिजिटल मीडिया में कदम रखा मौजूदा समय वो ज़ी न्यूज डिजिटल में चीफ सब एडिटर हैं. अगस्त 2025 में उन्होंने ज़ी न्यूज ज्वाइन किया है. रवींद्र देश और दुनि...और पढ़ें

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