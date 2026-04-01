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Hindi NewsदुनियाUS Israel Iran War Day 33 Live: बेरूत में इजरायल का बड़ा हमला; हिजबुल्ला कमांडर निशाने पर, 7 की मौत से हड़कंप

US Israel Iran War Day 33 Live: बेरूत में इजरायल का बड़ा हमला; हिजबुल्ला कमांडर निशाने पर, 7 की मौत से हड़कंप

US-Israel-Iran War Day 33: अमेरिका-ईरान के बीच जारी जंग का आज 33वां दिन है, दोनों ही तरफ से कोई ऐसे संकेत नहीं मिल रहे हैं, जिससे अंदाजा लगा जा सकते कि युद्ध जल्द खत्म होगा. ऐसे में 33वें दिन के तमाम अपडेट्स के लिए आप हमारे इसी लाइव ब्लॉग के साथ बने रह सकते हैं. 

 

Written By  Tahir Kamran|Last Updated: Apr 01, 2026, 06:42 AM IST
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US Israel Iran War Day 33 Live: बेरूत में इजरायल का बड़ा हमला; हिजबुल्ला कमांडर निशाने पर, 7 की मौत से हड़कंप
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US-Israel-Iran War Live Updates Day 33: अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने मंगलवार को कहा कि वाशिंगटन अगले दो से तीन हफ्तों के अंदर ईरान के खिलाफ अपना सैन्य अभियान खत्म कर सकता है, जो मध्य पूर्व को हिला देने वाले और वैश्विक ऊर्जा बाजारों को बाधित करने वाले एक महीने से चल रहे संघर्ष के संभावित अंत का संकेत है. व्हाइट हाउस में बोलते हुए ट्रंप ने कहा,'हम बहुत जल्द ही निकल रहे हैं और आगे कहा कि यह वापसी दो सप्ताह के भीतर, शायद दो सप्ताह में, या शायद तीन सप्ताह में हो सकती है.' समाचार एजेंसी रॉयटर्स ने यह जानकारी दी. 

इसके बजाय, उन्होंने कहा कि यह अभियान तभी समाप्त होगा जब ईरान को पत्थर युग में धकेल दिया जाएगा और उसके पास परमाणु हथियार बनाने की क्षमता पूरी तरह खत्म हो जाएगी. ट्रंप ने कहा,'तब हम चले जाएंगे.' व्हाइट हाउस ने बाद में कहा कि ट्रंप बुधवार को रात 9 बजे (भारतीय समय के हिसाब से गुरुवार सुबह 6.30) राष्ट्र को संबोधित करेंगे और ईरान पर एक महत्वपूर्ण अपडेट प्रदान करेंगे.

उनके इस बयान से यह साफ संकेत मिलता है कि संयुक्त राज्य अमेरिका इस अभियान को समाप्त करने की तैयारी कर रहा है. ट्रंप ने यह भी कहा कि संघर्ष को समाप्त करने के लिए अमेरिका को तेहरान के साथ राजनयिक समझौते की आवश्यकता नहीं है. उन्होंने कहा,'ईरान को समझौता करने की कोई जरूरत नहीं है.'

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वाशिंगटन ने पहले ही चेतावनी दी थी कि अगर तेहरान ने अमेरिका के 15 सूत्री युद्धविराम प्रस्ताव को स्वीकार नहीं किया तो सैन्य अभियान तेज किए जा सकते हैं. इस प्रस्ताव में ईरान द्वारा परमाणु हथियार न बनाने की प्रतिबद्धता, यूरेनियम संवर्धन को पूरी तरह रोकना और होर्मुज जलडमरूमध्य को पूरी तरह से खोलना शामिल था.

मिडिल ईस्ट में जारी जंग का आज 33वां दिन है, आज के तमाम अपडेट्स आपको हम इसी लाइव ब्लॉग में देंगे. हमारे साथ बने रहने के लिए शुक्रिया

01 April 2026
06:42 AM

US Iran War Live: कनाडना ने की लेबनान पर इजरायली हमले की निंदी

कनाडा के प्रधानमंत्री मार्क कार्नी ने दक्षिणी लेबनान पर इजरायल के अवैध आक्रमण की निंदा की है. यह एक अवैध आक्रमण है; यह लेबनान पर किया गया आक्रमण है; यह उनकी क्षेत्रीय संप्रभुता और अखंडता का उल्लंघन है. लेबनान की सरकार ने हिजबुल्ला पर पाबंदी लगा दी है, वह कार्रवाई कर रही है और हिजबुल्ला व उनकी आतंकवादी गतिविधियों और इजरायल के प्रति उनके खतरों के खिलाफ कार्रवाई करने की कोशिश कर रही है और इसी को इस आक्रमण का कथित औचित्य बताया जा रहा है.

06:37 AM

Iran Israel War Updates: ईरान के खिलाफ अभियान अभी खत्म नहीं हुआ: नेतन्याहू

इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने मंगलवार को कहा कि ईरान की सरकार के खिलाफ इजरायल का अभियान अभी खत्म नहीं हुआ है. उन्होंने दावा किया कि अमेरिका के साथ मिलकर किए गए संयुक्त अभियानों ने उस सरकार को हिलाकर रख दिया है.

06:35 AM

US Iran War Live: इजरायली हमलों में दक्षिण बेरूत में सात लोग मारे गए

लेबनान के स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक, दक्षिणी बेरूत और आसपास के इलाकों पर इजरायली हवाई हमलों में कम से कम सात लोग मारे गए. मंत्रालय ने प्रारंभिक रिपोर्टों में बताया कि बेरूत के जनाह इलाके पर हुए हमले में पांच लोग मारे गए और 21 अन्य घायल हो गए, जबकि राजधानी के ठीक दक्षिण में स्थित खालदेह में एक वाहन पर हुए अलग हमले में दो लोग मारे गए और तीन अन्य घायल हो गए.

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Tahir Kamran

Zee News में नेशनल डेस्क पर देश–विदेश और राजनीति से जुड़ी खबरें लिखते हैं. करियर का आगाज 2015 से 'पंजाब केसरी' ग्रुप के उर्दू अखबार ‘हिंद समाचार’ से किया, जहां वे कंटेट राइटर से पेज डिजाइनर तक पहुं...और पढ़ें

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