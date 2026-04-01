US Israel Iran War Day 33 Live: बेरूत में इजरायल का बड़ा हमला; हिजबुल्ला कमांडर निशाने पर, 7 की मौत से हड़कंप

US-Israel-Iran War Live Updates Day 33: अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने मंगलवार को कहा कि वाशिंगटन अगले दो से तीन हफ्तों के अंदर ईरान के खिलाफ अपना सैन्य अभियान खत्म कर सकता है, जो मध्य पूर्व को हिला देने वाले और वैश्विक ऊर्जा बाजारों को बाधित करने वाले एक महीने से चल रहे संघर्ष के संभावित अंत का संकेत है. व्हाइट हाउस में बोलते हुए ट्रंप ने कहा,'हम बहुत जल्द ही निकल रहे हैं और आगे कहा कि यह वापसी दो सप्ताह के भीतर, शायद दो सप्ताह में, या शायद तीन सप्ताह में हो सकती है.' समाचार एजेंसी रॉयटर्स ने यह जानकारी दी.

इसके बजाय, उन्होंने कहा कि यह अभियान तभी समाप्त होगा जब ईरान को पत्थर युग में धकेल दिया जाएगा और उसके पास परमाणु हथियार बनाने की क्षमता पूरी तरह खत्म हो जाएगी. ट्रंप ने कहा,'तब हम चले जाएंगे.' व्हाइट हाउस ने बाद में कहा कि ट्रंप बुधवार को रात 9 बजे (भारतीय समय के हिसाब से गुरुवार सुबह 6.30) राष्ट्र को संबोधित करेंगे और ईरान पर एक महत्वपूर्ण अपडेट प्रदान करेंगे.

उनके इस बयान से यह साफ संकेत मिलता है कि संयुक्त राज्य अमेरिका इस अभियान को समाप्त करने की तैयारी कर रहा है. ट्रंप ने यह भी कहा कि संघर्ष को समाप्त करने के लिए अमेरिका को तेहरान के साथ राजनयिक समझौते की आवश्यकता नहीं है. उन्होंने कहा,'ईरान को समझौता करने की कोई जरूरत नहीं है.'

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वाशिंगटन ने पहले ही चेतावनी दी थी कि अगर तेहरान ने अमेरिका के 15 सूत्री युद्धविराम प्रस्ताव को स्वीकार नहीं किया तो सैन्य अभियान तेज किए जा सकते हैं. इस प्रस्ताव में ईरान द्वारा परमाणु हथियार न बनाने की प्रतिबद्धता, यूरेनियम संवर्धन को पूरी तरह रोकना और होर्मुज जलडमरूमध्य को पूरी तरह से खोलना शामिल था.

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