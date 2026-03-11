US-Israel Iran War Live: एक दो नहीं, ईरान में 10 हजार जगहों पर इजरायल-अमेरिका ने किया हमला... जंग के बीच भारत ने कतर से कैसे निकाले हजारों लोग?

US Israel-Iran war Day 12 LIVE Updates: मिडिल ईस्ट में ईरान, इजरायल और अमेरिका के बीच टकराव लगातार तेज होता जा रहा है. जंग अब 12वें दिन में पहुंच गई है. ईरान की मिसाइल और ड्रोन हमलों के जवाब में अमेरिका और इजरायल ने कई सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया है. क्षेत्र के कई देशों में सुरक्षा अलर्ट जारी है और हालात बेहद तनावपूर्ण बने हुए हैं. अमेरिका-इजरायल-ईरान के बीच जारी जंग से जुड़े हर बड़े अपडेट, ब्रेकिंग न्यूज और पल-पल की ताजा जानकारी के लिए Zee News की वेबसाइट पर हमारी लाइव कवरेज के साथ जुड़े रहिए.
Trending Photos
US Israel-Iran war news LIVE Updates: मिडिल ईस्ट इस समय भारी सैन्य तनाव के दौर से गुजर रहा है.ईरान, अमेरिका और इजरायल के बीच शुरू हुआ टकराव अब कई खाड़ी देशों तक फैलता नजर आ रहा है. लगातार मिसाइल और ड्रोन हमलों के कारण पूरे इलाके में सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है. रिपोर्ट्स के मुताबिक ईरान ने हाल के दिनों में कई बार खाड़ी क्षेत्र और अमेरिकी सैन्य ठिकानों की ओर मिसाइलें और ड्रोन लॉन्च किए हैं. इनमें से कई हमलों को संयुक्त अरब अमीरात (UAE) के एयर डिफेंस सिस्टम ने हवा में ही नष्ट कर दिया. यूएई के रक्षा मंत्रालय का कहना है कि उसकी एयर डिफेंस यूनिट्स ने सैकड़ों ड्रोन और कई बैलिस्टिक मिसाइलों को इंटरसेप्ट किया है.
अमेरिका, ब्रिटेन और अन्य पश्चिमी देशों ने खाड़ी देशों की रक्षा के लिए सैन्य सहयोग बढ़ाया है और अतिरिक्त रक्षा संसाधन तैनात किए हैं.
ऑस्ट्रेलिया ने यूएई की सुरक्षा के लिए मिसाइल सिस्टम और निगरानी विमान भेजने का ऐलान किया है.
इस संघर्ष के कारण वैश्विक तेल बाजार में भी अस्थिरता बढ़ गई है, क्योंकि दुनिया के करीब 20% तेल की सप्लाई स्ट्रेट ऑफ होर्मुज से गुजरती है.
अमेरिका-इजरायल-ईरान के बीच जारी जंग से जुड़े हर बड़े अपडेट, ब्रेकिंग न्यूज और पल-पल की ताजा जानकारी के लिए Zee News की वेबसाइट पर हमारी लाइव कवरेज के साथ जुड़े रहिए.
US Israel-Iran war news LIVE Updates: तेहरान के बैंक पर इजरायली एयरस्ट्राइक, कर्मचारी की मौत
ईरान की राजधानी में एक बैंक बिल्डिंग पर इजरायली एयरस्ट्राइक हुई है, जिसमें एक कर्मचारी की मौत हो गई है. तेहरान में ज़ोरदार धमाके सुने गए, जब इज़रायली सेना शहर के बीच में एक रिहायशी इलाके में बमबारी कर रही थी.
US Israel-Iran war news LIVE: ईरान अमेरिका पर हमला करने का प्लान नहीं बना रहा था ईरान, दावों को बताया गया झूठा
ईरान के विदेश मंत्री सईद अब्बास अराघची ने बुधवार को उन दावों से इनकार किया कि देश US और उसकी सेनाओं पर पहले से हमले की योजना बना रहा था, यह एक ऐसा दावा है जिसे अमेरिका ने फारस की खाड़ी के देश पर हमला करने के लिए फैलाया है. इसे झूठ बताते हुए, अराघची ने ऑपरेशन एपिक फ्यूरी को एक गंभीर गलत काम बताया है.
US Israel-Iran war news LIVE Updates: जंग के बीच कतर से करीब 1000 लोगों को भारत वापस लाया गया
वेस्ट एशिया में बदलते सिक्योरिटी हालात के बीच, कतर में इंडियन दूतावास ने कहा कि करीब 1000 इंडियन पैसेंजर नई दिल्ली, मुंबई और कोच्चि वापस आ गए हैं. भारत ने मानवीय आधार पर मामलों को प्रायोरिटी देने के लिए कतर एयरवेज को धन्यवाद दिया है.
US Israel-Iran war news LIVE Updates: नॉर्थ कोरिया ने US, इजराइल की आलोचना की
नॉर्थ कोरिया ने कहा है कि वह ईरान के नए सुप्रीम लीडर, मोजतबा खामेनेई के चुनाव का समर्थन करता है. प्योंगयांग ने ईरान पर “गैर-कानूनी” हमलों और उसके अंदरूनी मामलों में दखल के लिए यूनाइटेड स्टेट्स और इज़राइल की भी आलोचना की.
US Israel-Iran war news LIVE Updates: ईरान के अधिकारी ने IRIS डेना के नाविकों को सम्मान दिया
ईरान के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता एस्माईल बाकेई ने मंगलवार को IRIS डेना के उन नाविकों को श्रद्धांजलि दी, जो श्रीलंका के गाले तट से लगभग 40 नॉटिकल मील दूर एक अमेरिकी पनडुब्बी द्वारा फ्रिगेट को टॉरपीडो से डुबोने के बाद मारे गए थे।