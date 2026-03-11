US-Israel Iran War Live: एक दो नहीं, ईरान में 10 हजार जगहों पर इजरायल-अमेरिका ने किया हमला... जंग के बीच भारत ने कतर से कैसे निकाले हजारों लोग?

US Israel-Iran war news LIVE Updates: मिडिल ईस्ट इस समय भारी सैन्य तनाव के दौर से गुजर रहा है.ईरान, अमेरिका और इजरायल के बीच शुरू हुआ टकराव अब कई खाड़ी देशों तक फैलता नजर आ रहा है. लगातार मिसाइल और ड्रोन हमलों के कारण पूरे इलाके में सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है. रिपोर्ट्स के मुताबिक ईरान ने हाल के दिनों में कई बार खाड़ी क्षेत्र और अमेरिकी सैन्य ठिकानों की ओर मिसाइलें और ड्रोन लॉन्च किए हैं. इनमें से कई हमलों को संयुक्त अरब अमीरात (UAE) के एयर डिफेंस सिस्टम ने हवा में ही नष्ट कर दिया. यूएई के रक्षा मंत्रालय का कहना है कि उसकी एयर डिफेंस यूनिट्स ने सैकड़ों ड्रोन और कई बैलिस्टिक मिसाइलों को इंटरसेप्ट किया है.

पश्चिमी देशों ने बढ़ाई सुरक्षा मदद

अमेरिका, ब्रिटेन और अन्य पश्चिमी देशों ने खाड़ी देशों की रक्षा के लिए सैन्य सहयोग बढ़ाया है और अतिरिक्त रक्षा संसाधन तैनात किए हैं.

ऑस्ट्रेलिया भी जंग के मैदान में कूदा

ऑस्ट्रेलिया ने यूएई की सुरक्षा के लिए मिसाइल सिस्टम और निगरानी विमान भेजने का ऐलान किया है.

जंग का असर तेल बाजार पर

इस संघर्ष के कारण वैश्विक तेल बाजार में भी अस्थिरता बढ़ गई है, क्योंकि दुनिया के करीब 20% तेल की सप्लाई स्ट्रेट ऑफ होर्मुज से गुजरती है.

