US-Israel Iran War Live: तेल का न पड़े अकाल, ट्रंप ने दुनिया भर के भंडार खोलने का करवा दिया फैसला, 400 मिलियन बैरल तेल से सबको मदद?

US Israel-Iran War Day 13 Live Updates: मिडिल ईस्ट जंग की आग में धधक रहा है. ईरान, इजरायल और अमेरिका के बीच जारी तनाव अब खुली जंग का रूप लेता दिखाई दे रहा है. बीते कुछ दिनों में कई सैन्य ठिकानों, मिसाइल हमलों और जवाबी कार्रवाई की खबरों ने पूरे क्षेत्र को अस्थिर कर दिया है. इसके साथ ही पूरी दुनिया में तेल की कीमतों को लेकर भी बड़ा संकट खड़ा हो गया है.

तेल कीमतों को काबू में रखने की कोशिश

मिडिल ईस्ट में तनाव के कारण तेल बाजार में उथल-पुथल बढ़ गई है. इसे देखते हुए ट्रंप ने कहा कि इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी (IEA) के साथ मिलकर दुनिया के कई देशों के तेल भंडार से 400 मिलियन बैरल तेल जारी किया जाएगा. ट्रंप का कहना है कि इस कदम से वैश्विक बाजार में तेल की सप्लाई बनी रहेगी और कीमतों को काबू में रखने में मदद मिलेगी.

11 दिन में ‘तबाह’ ईरान? ट्रंप का बड़ा दावा

मिडिल ईस्ट में जारी तनाव के बीच अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने बड़ा बयान दिया है. उन्होंने दावा किया कि पिछले 11 दिनों में अमेरिकी सेना ने ईरान की सैन्य ताकत को लगभग खत्म कर दिया है. ट्रंप के मुताबिक अमेरिका की सैन्य कार्रवाई इतनी तेज और सटीक थी कि ईरान की कई अहम रक्षा क्षमताएं कुछ ही घंटों में ध्वस्त हो गईं. अमेरिका के केंटकी (Kentucky) में एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए ट्रंप ने कहा कि ईरान एक मजबूत देश है, लेकिन उसकी मुख्य सैन्य ताकत को बुरी तरह नुकसान पहुंचाया गया है.

Add Zee News as a Preferred Source

अमेरिका-इजरायल-ईरान के बीच जारी जंग से जुड़े हर बड़े अपडेट, ब्रेकिंग न्यूज और पल-पल की ताजा जानकारी के लिए Zee News की वेबसाइट पर हमारी लाइव कवरेज के साथ जुड़े रहिए.