Advertisement
trendingNow13137655
Hindi NewsदुनियाUS-Israel Iran War Live: तेल का न पड़े अकाल, ट्रंप ने दुनिया भर के भंडार खोलने का करवा दिया फैसला, 400 मिलियन बैरल तेल से सबको मदद?

US-Israel Iran War Live: तेल का न पड़े अकाल, ट्रंप ने दुनिया भर के भंडार खोलने का करवा दिया फैसला, 400 मिलियन बैरल तेल से सबको मदद?

US Israel-Iran War Day-13 Live: मिडिल ईस्ट में ईरान, इजरायल और अमेरिका के बीच टकराव लगातार तेज होता जा रहा है. जंग अब 13वें दिन में पहुंच गई है. अमेरिका-इजरायल-ईरान के बीच जारी जंग से जुड़े हर बड़े अपडेट, ब्रेकिंग न्यूज और पल-पल की ताजा जानकारी के लिए Zee News की वेबसाइट पर हमारी लाइव कवरेज के साथ जुड़े रहिए.

Written By  krishna pandey |Last Updated: Mar 12, 2026, 07:02 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

US-Israel Iran War Live: तेल का न पड़े अकाल, ट्रंप ने दुनिया भर के भंडार खोलने का करवा दिया फैसला, 400 मिलियन बैरल तेल से सबको मदद?
LIVE Blog

US Israel-Iran War Day 13 Live Updates: मिडिल ईस्ट जंग की आग में धधक रहा है. ईरान, इजरायल और अमेरिका के बीच जारी तनाव अब खुली जंग का रूप लेता दिखाई दे रहा है. बीते कुछ दिनों में कई सैन्य ठिकानों, मिसाइल हमलों और जवाबी कार्रवाई की खबरों ने पूरे क्षेत्र को अस्थिर कर दिया है. इसके साथ ही पूरी दुनिया में तेल की कीमतों को लेकर भी बड़ा संकट खड़ा हो गया है.

तेल कीमतों को काबू में रखने की कोशिश

मिडिल ईस्ट में तनाव के कारण तेल बाजार में उथल-पुथल बढ़ गई है. इसे देखते हुए ट्रंप ने कहा कि इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी (IEA) के साथ मिलकर दुनिया के कई देशों के तेल भंडार से 400 मिलियन बैरल तेल जारी किया जाएगा. ट्रंप का कहना है कि इस कदम से वैश्विक बाजार में तेल की सप्लाई बनी रहेगी और कीमतों को काबू में रखने में मदद मिलेगी.

11 दिन में ‘तबाह’ ईरान? ट्रंप का बड़ा दावा

मिडिल ईस्ट में जारी तनाव के बीच अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने बड़ा बयान दिया है. उन्होंने दावा किया कि पिछले 11 दिनों में अमेरिकी सेना ने ईरान की सैन्य ताकत को लगभग खत्म कर दिया है. ट्रंप के मुताबिक अमेरिका की सैन्य कार्रवाई इतनी तेज और सटीक थी कि ईरान की कई अहम रक्षा क्षमताएं कुछ ही घंटों में ध्वस्त हो गईं. अमेरिका के केंटकी (Kentucky) में एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए ट्रंप ने कहा कि ईरान एक मजबूत देश है, लेकिन उसकी मुख्य सैन्य ताकत को बुरी तरह नुकसान पहुंचाया गया है.

Add Zee News as a Preferred Source

अमेरिका-इजरायल-ईरान के बीच जारी जंग से जुड़े हर बड़े अपडेट, ब्रेकिंग न्यूज और पल-पल की ताजा जानकारी के लिए Zee News की वेबसाइट पर हमारी लाइव कवरेज के साथ जुड़े रहिए.

12 March 2026
06:26 AM

US Israel-Iran war news LIVE Updates: होर्मुज जलडमरूमध्य में संकट, जहाजों की आवाजाही ठप
ईरान-अमेरिका-इजरायल के बीच जारी युद्ध के बीच हॉर्मुज जलडमरूमध्य (Strait of Hormuz) में हालात बेहद तनावपूर्ण हो गए हैं. रिपोर्ट्स के मुताबिक ईरान ने इस अहम समुद्री रास्ते से गुजरने वाले जहाजों की आवाजाही को काफी हद तक रोक दिया है. दुनिया में कारोबार होने वाले कुल तेल का करीब पांचवां हिस्सा इसी जलडमरूमध्य से गुजरता है, इसलिए यहां पैदा हुआ संकट वैश्विक अर्थव्यवस्था और ऊर्जा बाजार के लिए बड़ी चिंता बन गया है. खाड़ी क्षेत्र के तेल क्षेत्रों और रिफाइनरियों पर हमलों के बाद यह डर बढ़ गया है कि ईरान अमेरिका और इजरायल पर दबाव बनाने के लिए वैश्विक तेल सप्लाई को निशाना बना सकता है.

About the Author
author img
krishna pandey

कृष्णा पांडेय ज़ी न्यूज डिजिटल में चीफ सब-एडिटर हैं और पिछले 8 सालों से राजनीति, अंतरराष्ट्रीय मामले, क्राइम और ह्यूमन-इंटरेस्ट फीचर्स जैसे कई बीट्स पर काम करते आ रहे हैं. AI के जमाने में यूजर्स के...और पढ़ें

TAGS

US-Israel Iran War

Trending news

होर्मुज का संकट भारत के लिए बन सकता है दोहरी परेशानी, क्या मोबाइल भी नहीं चलेगा?
DNA
होर्मुज का संकट भारत के लिए बन सकता है दोहरी परेशानी, क्या मोबाइल भी नहीं चलेगा?
भारत को मिला परमाणु हमले का इलाज? देश में तैयार हुई न्यूक्लियर अटैक से राहत वाली दवा
DNA
भारत को मिला परमाणु हमले का इलाज? देश में तैयार हुई न्यूक्लियर अटैक से राहत वाली दवा
जम्मू: शादी-समारोह में पहुंचे फारूक अब्दुल्ला पर फायरिंग, बाल-बाल बचे पूर्व सीएम
Farooq Abdullah
जम्मू: शादी-समारोह में पहुंचे फारूक अब्दुल्ला पर फायरिंग, बाल-बाल बचे पूर्व सीएम
बंगाल-केरल विधानसभा चुनाव पर भाजपा ने कसी कमर, कल उम्मीदवारों के नाम पर लगेगी मुहर
vidhan sabha chunav
बंगाल-केरल विधानसभा चुनाव पर भाजपा ने कसी कमर, कल उम्मीदवारों के नाम पर लगेगी मुहर
सिलेंडर के भाव बढ़े, इंडक्शन की बढ़ी 'पूछ', जानिए ईंधन पर देश में कहां क्या है हाल?
LPG Crisis
सिलेंडर के भाव बढ़े, इंडक्शन की बढ़ी 'पूछ', जानिए ईंधन पर देश में कहां क्या है हाल?
दिल्ली धमाका मामले की जांच कहां अटकी? NIA ने बताया, तुफैल और जमीर की रिमांड भी बढ़ी
Delhi blast
दिल्ली धमाका मामले की जांच कहां अटकी? NIA ने बताया, तुफैल और जमीर की रिमांड भी बढ़ी
कश्मीर में पैनिक बाइंग, प्रशासन ने कहा, 'हमारे पास है पर्याप्त स्टॉक'
Kashmir Fuel Shortage
कश्मीर में पैनिक बाइंग, प्रशासन ने कहा, 'हमारे पास है पर्याप्त स्टॉक'
CEC के खिलाफ जल्द पेश होगा महाभियोग प्रस्ताव, क्या हैं विपक्ष के मुख्य आरोप?
India News
CEC के खिलाफ जल्द पेश होगा महाभियोग प्रस्ताव, क्या हैं विपक्ष के मुख्य आरोप?
15340 दिन मौत से लड़ी, नहीं मिली इच्छामृत्यु की इजाजत, आरोपी भी छूटा; कहानी अरुणा की
Aruna Shanbaug
15340 दिन मौत से लड़ी, नहीं मिली इच्छामृत्यु की इजाजत, आरोपी भी छूटा; कहानी अरुणा की
'सदन कोई मेला नहीं है...,' स्पीकर के अविश्वास प्रस्ताव पर लोकसभा में क्या बोले शाह?
amit shah
'सदन कोई मेला नहीं है...,' स्पीकर के अविश्वास प्रस्ताव पर लोकसभा में क्या बोले शाह?