US-Israel Iran War Live: तेल का न पड़े अकाल, ट्रंप ने दुनिया भर के भंडार खोलने का करवा दिया फैसला, 400 मिलियन बैरल तेल से सबको मदद?

US Israel-Iran War Day-13 Live: मिडिल ईस्ट में ईरान, इजरायल और अमेरिका के बीच टकराव लगातार तेज होता जा रहा है. जंग अब 13वें दिन में पहुंच गई है. अमेरिका-इजरायल-ईरान के बीच जारी जंग से जुड़े हर बड़े अपडेट, ब्रेकिंग न्यूज और पल-पल की ताजा जानकारी के लिए Zee News की वेबसाइट पर हमारी लाइव कवरेज के साथ जुड़े रहिए.
Trending Photos
US Israel-Iran War Day 13 Live Updates: मिडिल ईस्ट जंग की आग में धधक रहा है. ईरान, इजरायल और अमेरिका के बीच जारी तनाव अब खुली जंग का रूप लेता दिखाई दे रहा है. बीते कुछ दिनों में कई सैन्य ठिकानों, मिसाइल हमलों और जवाबी कार्रवाई की खबरों ने पूरे क्षेत्र को अस्थिर कर दिया है. इसके साथ ही पूरी दुनिया में तेल की कीमतों को लेकर भी बड़ा संकट खड़ा हो गया है.
मिडिल ईस्ट में तनाव के कारण तेल बाजार में उथल-पुथल बढ़ गई है. इसे देखते हुए ट्रंप ने कहा कि इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी (IEA) के साथ मिलकर दुनिया के कई देशों के तेल भंडार से 400 मिलियन बैरल तेल जारी किया जाएगा. ट्रंप का कहना है कि इस कदम से वैश्विक बाजार में तेल की सप्लाई बनी रहेगी और कीमतों को काबू में रखने में मदद मिलेगी.
मिडिल ईस्ट में जारी तनाव के बीच अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने बड़ा बयान दिया है. उन्होंने दावा किया कि पिछले 11 दिनों में अमेरिकी सेना ने ईरान की सैन्य ताकत को लगभग खत्म कर दिया है. ट्रंप के मुताबिक अमेरिका की सैन्य कार्रवाई इतनी तेज और सटीक थी कि ईरान की कई अहम रक्षा क्षमताएं कुछ ही घंटों में ध्वस्त हो गईं. अमेरिका के केंटकी (Kentucky) में एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए ट्रंप ने कहा कि ईरान एक मजबूत देश है, लेकिन उसकी मुख्य सैन्य ताकत को बुरी तरह नुकसान पहुंचाया गया है.
अमेरिका-इजरायल-ईरान के बीच जारी जंग से जुड़े हर बड़े अपडेट, ब्रेकिंग न्यूज और पल-पल की ताजा जानकारी के लिए Zee News की वेबसाइट पर हमारी लाइव कवरेज के साथ जुड़े रहिए.
US Israel-Iran war news LIVE Updates: होर्मुज जलडमरूमध्य में संकट, जहाजों की आवाजाही ठप
ईरान-अमेरिका-इजरायल के बीच जारी युद्ध के बीच हॉर्मुज जलडमरूमध्य (Strait of Hormuz) में हालात बेहद तनावपूर्ण हो गए हैं. रिपोर्ट्स के मुताबिक ईरान ने इस अहम समुद्री रास्ते से गुजरने वाले जहाजों की आवाजाही को काफी हद तक रोक दिया है. दुनिया में कारोबार होने वाले कुल तेल का करीब पांचवां हिस्सा इसी जलडमरूमध्य से गुजरता है, इसलिए यहां पैदा हुआ संकट वैश्विक अर्थव्यवस्था और ऊर्जा बाजार के लिए बड़ी चिंता बन गया है. खाड़ी क्षेत्र के तेल क्षेत्रों और रिफाइनरियों पर हमलों के बाद यह डर बढ़ गया है कि ईरान अमेरिका और इजरायल पर दबाव बनाने के लिए वैश्विक तेल सप्लाई को निशाना बना सकता है.