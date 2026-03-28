US-Israel-Iran War Live: हम NATO पर हर साल अरबों डॉलर खर्च करते हैं लेकिन अब नहीं...जब हमें जरूरत थी वो मौजूद नहीं थे

Us Israel Iran War Day 30 Live Updates: अमेरिका-इजरायल और ईरान के बीच चल रहे युद्ध को एक महीना होने को है. अमेरिका और इजरायल ने 28 फरवरी को मिलकर ईरान पर हमला किया था. युद्ध का एक महीना होने पर ट्रंप ने शुक्रवार को नाटो सहयोगियों के प्रति मायूसी जाहिर की, क्योंकि उन्होंने स्ट्रेट ऑफ होर्मुज को सुरक्षित करने के लिए सैन्य सहायता प्रदान नहीं की. उन्होंने चेतावनी दी कि अगर जरूरत पड़ी.

मियामी में एक आर्थिक कार्यक्रम में बोलते हुए उन्होंने कहा,'वे वहां मौजूद ही नहीं थे. हम नाटो पर हर साल अरबों डॉलर खर्च करते हैं. सैकड़ों अरब, उनकी सुरक्षा के लिए. हम हमेशा उनके लिए मौजूद रहते हैं लेकिन अब उनके रवैये को देखते हुए मुझे लगता है कि हमें उनके लिए मौजूद रहने की जरूरत नहीं है, है ना? हम उनके लिए क्यों मौजूद रहें, जब वे हमारे लिए मौजूद नहीं हैं?'

युद्ध के 30वें दिन के दिन के तमाम के सभी छोटे-बड़े अपडेट्स आपको हम इसी लाइव ब्लॉग में देंगे.