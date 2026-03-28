US-Israel-Iran War Live: हम NATO पर हर साल अरबों डॉलर खर्च करते हैं लेकिन अब नहीं...जब हमें जरूरत थी वो मौजूद नहीं थे

Us Israel Iran War (Day 30): अमेरिका-इजरायल और ईरान युद्ध का आज 30वां दिन है, यानी इस मिडिल ईस्ट पिछले लगभग एक महीने से सुलग रहा है और अभी-भी एक दूसरे पर हमले जारी हैं. युद्ध से संबंधित आज के सभी अपडेट्स हम आपको इसी पेज पर देंगे.
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Us Israel Iran War Day 30 Live Updates: अमेरिका-इजरायल और ईरान के बीच चल रहे युद्ध को एक महीना होने को है. अमेरिका और इजरायल ने 28 फरवरी को मिलकर ईरान पर हमला किया था. युद्ध का एक महीना होने पर ट्रंप ने शुक्रवार को नाटो सहयोगियों के प्रति मायूसी जाहिर की, क्योंकि उन्होंने स्ट्रेट ऑफ होर्मुज को सुरक्षित करने के लिए सैन्य सहायता प्रदान नहीं की. उन्होंने चेतावनी दी कि अगर जरूरत पड़ी.
मियामी में एक आर्थिक कार्यक्रम में बोलते हुए उन्होंने कहा,'वे वहां मौजूद ही नहीं थे. हम नाटो पर हर साल अरबों डॉलर खर्च करते हैं. सैकड़ों अरब, उनकी सुरक्षा के लिए. हम हमेशा उनके लिए मौजूद रहते हैं लेकिन अब उनके रवैये को देखते हुए मुझे लगता है कि हमें उनके लिए मौजूद रहने की जरूरत नहीं है, है ना? हम उनके लिए क्यों मौजूद रहें, जब वे हमारे लिए मौजूद नहीं हैं?'
युद्ध के 30वें दिन के दिन के तमाम के सभी छोटे-बड़े अपडेट्स आपको हम इसी लाइव ब्लॉग में देंगे.
US के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने शुक्रवार को कहा कि मध्य पूर्व, जिसे उन्होंने ईरानी आतंक और परमाणु दबाव बताया, उससे 'आखिरकार आजाद' होने के पहले से कहीं ज्यादा करीब है. यह बात उन्होंने इस क्षेत्र में चल रहे संघर्ष को खत्म करने के लिए दोनों पक्षों के बीच चल रही कूटनीतिक बातचीत के बीच कही.
फ्लोरिडा में 'फ्यूचर इन्वेस्टमेंट इनिशिएटिव प्रायोरिटी समिट' को संबोधित करते हुए ट्रंप ने कहा,'आज रात, हम एक ऐसे मध्य पूर्व के उदय के पहले से कहीं ज्यादा करीब हैं जो आखिरकार ईरानी आतंक और परमाणु ब्लैकमेल से पूरी तरह आजाद होगा.'
हूती सैन्य प्रवक्ता ने कहा कि अगर दुश्मन लाल सागर का इस्तेमाल सैन्य अभियानों के लिए करता है, तो हम सैन्य हस्तक्षेप करेंगे. या अगर कोई गठबंधन (अरब देश) ईरान के विरुद्ध युद्ध में शामिल होता है, तो भी हम हमला करेंगे.
'True Promise 4' ऑपरेशन्स की 84वीं लहर के बाद, 'साहिब अल-जमान' (ajtf) के नाम पर, IRGC नौसेना बलों ने बुबियन द्वीप (कुवैत) पर जायोनी और अमेरिकी आतंकवादियों के कई जमावड़ों को निशाना बनाते हुए एक अचानक हमला किया. आत्मघाती ड्रोनों और बैलिस्टिक मिसाइलों का इस्तेमाल करते हुए, कई अमेरिकी आतंकवादी मरीन मारे गए और घायलों को सबाह अल-सबाह, मोहम्मद अल-अहमद और अली अल-सलेम अस्पतालों में पहुंचाया गया. इजरायली और अमेरिकी सैनिकों के खिलाफ यह हमला इस इलाके में हर जगह तब तक जारी रहेगा, जब तक कि अल्लाह की कृपा और करारे हमलों से उन्हें मुस्लिम जमीनों से पूरी तरह मिटा नहीं दिया जाता. जीत सिर्फ अल्लाह सर्वशक्तिमान, सर्वज्ञ की ओर से आती है.
अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने शुक्रवार (27 मार्च) को कहा कि ईरान अब और ज्यादा दादागिरी नहीं कर सकता और उन्होंने उस देश से स्ट्रेट ऑफ होर्मुज को खोलने का आह्वान किया और इसे ' स्ट्रेट ऑफ ट्रंप' कहा.
शनिवार (28 मार्च) सुबह तेल अवीव में ईरानी मिसाइल हमले में एक व्यक्ति की मौत हो गई और कई लोग घायल हो गए. इजरायली मीडिया के मुताबिक, ईरान से दागी गई मिसाइलों से तेल अवीव में दस असर वाली जगहें प्रभावित हुईं. इजरायल ने शुक्रवार को ईरान पर कई मिसाइलें दागीं, जबकि इजराइल ने ईरान पर हमले जारी रखे.
शुक्रवार (27 मार्च) को रात में इजरायल और वेस्ट बैंक के ऊपर आसमान में क्लस्टर वॉरहेड ले जा रही ईरानी मिसाइलें देखी जा सकती थीं. इजरायली सेना ने कहा कि ईरान ने शुक्रवार को इजरायल पर मिसाइलों की बौछार की. शुक्रवार शाम से पहले, फिलिस्तीनी अथॉरिटी के सिविल डिफेंस के जारी किए गए आंकड़ों से पता चला कि वेस्ट बैंक में कम से कम 270 मिसाइल के टुकड़े गिरे हैं, जिनमें से ज्यादातर रामल्लाह के पास और बाकी नब्लस, बेथलहम, हेब्रोन और सालफित के पास गिरे हैं. युद्ध शुरू होने के बाद से ईरान ने इजरायल की तरफ सैकड़ों मिसाइलें दागी हैं, इस दौरान अमेरिका और इजराइल ने ईरान में हजारों ठिकानों पर बमबारी की है, जिसमें लगभग 3300 लोग मारे गए हैं.
दो अमेरिकी अधिकारियों के मुताबिक, शुक्रवार को हुए एक ईरानी मिसाइल हमले में सऊदी अरब के एक सैन्य अड्डे पर कम से कम 10 अमेरिकी सैनिक घायल हो गए और कई विमानों को नुकसान पहुंचा. अधिकारियों ने बताया कि प्रिंस सुल्तान एयर बेस पर हुए इस हमले में अमेरिका के कई रीफ्यूलिंग विमान को नुकसान पहुंचा है. इन अधिकारियों ने संवेदनशील सैन्य मामलों पर चर्चा करने के लिए नाम न छापने की शर्त पर बात की. (Input-AP)
अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने शुक्रवार को कहा कि ईरान में युद्ध खत्म होने के बाद सऊदी अरब और इजरायल के लिए अपने रिश्ते सामान्य करने का समय आ जाएगा. सऊदी सॉवरेन वेल्थ फंड के जरिए प्रायोजित मियामी के एक कार्यक्रम में ट्रंप ने कहा,'अब समय आ गया है, हमने अब उन्हें बाहर कर दिया है और वे पूरी तरह से बाहर हो चुके हैं. हमें अब्राहम समझौते में शामिल होना होगा.
ट्रंप पिछले कई सालों से मध्य-पूर्व की दो सबसे बड़ी ताकतों-इजराइल और सऊदी अरब पर अपने अब्राहम समझौते की कोशिशों के तहत रिश्ते सामान्य करने का दबाव डाल रहे हैं. हालांकि, इसमें अभी भी कई बड़ी रुकावटें हैं, जिनमें सऊदी अरब की यह जिद भी शामिल है कि इजराइल के साथ अपने व्यापारिक और कूटनीतिक रिश्ते सामान्य करने से पहले, एक स्वतंत्र फिलिस्तीनी राष्ट्र के लिए एक भरोसेमंद रास्ता होना जरूरी है.