US-Israel Iran War (Day 40): थम गई जंग! 10 मांगों के साथ ट्रंप ने किया सीजफायर का ऐलान, अमेरिका-इजरायल और ईरान में बनी सहमति

US-Israel-Iran War: मिडिल ईस्ट में हो रही जंग पर आखिरकार विराम लग गया, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सीजफायर का ऐलान किया. जंग को रोकने में ईरान ने भी अपनी सहमति जताई. अमेरिका-इजरायल और ईरान से जुड़ी हर ताजा जानकारी के लिए जी न्यूज के साथ बने रहिए..
Trending Photos
US Israel Iran Live Update: अमेरिका-इजरायल और ईरान के बीच 40 दिनों से हो रही जंग आखिरकार रुक गई है. अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दो हफ्तों के लिए सीजफायर का ऐलान किया है. ईरान भी कई शर्तों के साथ युद्ध विराम पर सहमत हुआ है. सबसे खास बात ये है कि ईरान होर्मुज स्ट्रेट खोलने पर सहमत हो गया है. जंग की वजह से वैश्विक बाजार में भी काफी अस्थिरता थी. अमेरिका-इजरायल और ईरान से जुड़ी हर ताजा जानकारी के लिए जी न्यूज के साथ बने रहिए...
US Israel Iran Live Update: तेल की कीमतों में आई गिरावट
अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा ईरान पर हमलों की अपनी धमकी को टालने के बाद तेल की कीमतों में भारी गिरावट आई है. अमेरिकी शेयर वायदा (stock futures) बाजार उछल गया. अमेरिकी कच्चे तेल के वायदा भाव में 15% से अधिक की कमी दर्ज की गई.
US Israel Iran Live Update: मिलकर बनाया जा सकेगा रास्ता
US प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि वह ईरान के साथ दो हफ्ते के सीजफायर पर राजी हो गए हैं, जिससे होर्मुज स्ट्रेट को फिर से खोलने के बदले US-इजरायली हमलों को कुछ समय के लिए रोकने का रास्ता साफ हो जाएगा. इसके बाद ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराघची ने कहा कि कि तेहरान ने कहा कि दो हफ्ते के समय के दौरान होर्मुज स्ट्रेट से सुरक्षित रास्ता ईरानी सेना के साथ मिलकर बनाया जा सकेगा.
US Israel Iran Live Update: शहबाज शरीफ ने जताई खुशी
सीजफायर के ऐलान के बाद पाकिस्तान के प्रधानमंत्री ने लिखा कि बहुत विनम्रता के साथ, मुझे यह बताते हुए खुशी हो रही है कि इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान और यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, अपने सहयोगियों के साथ, लेबनान और दूसरी जगहों सहित हर जगह तुरंत सीजफायर पर सहमत हो गए हैं, जो तुरंत लागू होगा. मैं इस समझदारी भरे कदम का दिल से स्वागत करता हूं और दोनों देशों के नेतृत्व के प्रति गहरा आभार व्यक्त करता हूं और उनके प्रतिनिधिमंडलों को शुक्रवार, 10 अप्रैल 2026 को इस्लामाबाद आने के लिए आमंत्रित करता हूं ताकि सभी विवादों को सुलझाने के लिए एक पक्के समझौते पर आगे बातचीत की जा सके.
US Israel Iran Live Update: होर्मुज स्ट्रेट खोलने के आश्वासन के बाद बनी सीजफायर पर सहमति
अमेरिका-इजरायल और ईरान के बीच जंग रुक गई है. अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने वॉर काउंसिल के मेंबर्स के साथ बैठक करके इन मांगों और ईरान की ओर से होर्मुज स्ट्रेट खोलने के आश्वासन पर डिस्कशन किया. इसके बाद उन्होंने दो हफ्ते के लिए युद्धविराम करने का ऐलान कर दिया. अमेरिका के साथ-साथ ईरान भी युद्ध रोकने पर सहमत हुआ है.