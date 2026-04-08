US-Israel Iran War (Day 40): थम गई जंग! 10 मांगों के साथ ट्रंप ने किया सीजफायर का ऐलान, अमेरिका-इजरायल और ईरान में बनी सहमति

US Israel Iran Live Update: अमेरिका-इजरायल और ईरान के बीच 40 दिनों से हो रही जंग आखिरकार रुक गई है. अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दो हफ्तों के लिए सीजफायर का ऐलान किया है. ईरान भी कई शर्तों के साथ युद्ध विराम पर सहमत हुआ है. सबसे खास बात ये है कि ईरान होर्मुज स्ट्रेट खोलने पर सहमत हो गया है. जंग की वजह से वैश्विक बाजार में भी काफी अस्थिरता थी. अमेरिका-इजरायल और ईरान से जुड़ी हर ताजा जानकारी के लिए जी न्यूज के साथ बने रहिए...

Add Zee News as a Preferred Source