US-Israel-Iran War LIVE Update: खाड़ी देशों में ईरान की जवाबी कार्रवाई, कुवैत पर ड्रोन अटैक; US ने सऊदी से बुलाए डिप्लोमैट्स

US-Israel-Iran War LIVE: मिडिल ईस्ट में जंग लगातार तेज होती जा रही है. ईरान, अमेरिका और इजरायल के बीच चल रहे संघर्ष का सोमवार को 10वां दिन है. इस बीच खाड़ी क्षेत्र में हालात और ज्यादा तनावपूर्ण हो गए हैं. रिपोर्ट्स के मुताबिक, ईरान ने खाड़ी इलाके में जवाबी कार्रवाई तेज कर दी है. कुवैत पर ड्रोन से हमला किए जाने की खबर है, जबकि दोहा में धमाकों की आवाजें सुनी गईं. बढ़ते तनाव के बीच अमेरिका ने सऊदी अरब से अपने कुछ डिप्लोमैट्स को वापस बुला लिया है.

दूसरी ओर इजरायल ने मिडिल ईस्ट में अपने सैन्य अभियान को और तेज कर दिया है. इजरायली हमलों में दक्षिणी लेबनान, बेरूत और ईरान के कई ठिकानों को निशाना बनाया गया. तेहरान में एक ऑयल स्टोरेज फैसिलिटी पर हमले के बाद भीषण आग लग गई जिसकी लपटें शहर के कई हिस्सों से दिखाई दीं.

इधर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने साफ कर दिया है कि ईरान के साथ किसी भी तरह की बातचीत या समझौते की संभावना नहीं है. उन्होंने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर लिखा कि ईरान के साथ कोई डील नहीं होगी और उसे बिना शर्त सरेंडर करना होगा. ट्रंप ने कहा कि ईरान के सरेंडर के बाद वहां नया नेतृत्व चुना जाएगा और अमेरिका अपने सहयोगी देशों के साथ मिलकर ईरान के पुनर्निर्माण में मदद करेगा. जंग से जुड़ी हर लेटेस्ट अपडेट के लिए बने रहे हमारे साथ...