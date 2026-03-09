Advertisement
US-Israel-Iran War LIVE Update: खाड़ी देशों में ईरान की जवाबी कार्रवाई, कुवैत पर ड्रोन अटैक; US ने सऊदी से बुलाए डिप्लोमैट्स

US-Israel-Iran War LIVE Update: खाड़ी देशों में ईरान की जवाबी कार्रवाई, कुवैत पर ड्रोन अटैक; US ने सऊदी से बुलाए डिप्लोमैट्स

US-Israel-Iran War LIVE Updates: मिडिल ईस्ट में ईरान, अमेरिका और इजरायल के बीच चल रही जंग 10वें दिन और तेज हो गई है. ईरान ने खाड़ी क्षेत्र में जवाबी कार्रवाई बढ़ाई, जबकि कुवैत पर ड्रोन हमले और दोहा में धमाकों की खबर है. जंग से जुड़ी हर लेटेस्ट अपडेट के लिए बने रहे हमारे साथ...

Written By  Shashank Shekhar Mishra|Last Updated: Mar 09, 2026, 07:41 AM IST
US-Israel-Iran War LIVE Update: खाड़ी देशों में ईरान की जवाबी कार्रवाई, कुवैत पर ड्रोन अटैक; US ने सऊदी से बुलाए डिप्लोमैट्स
US-Israel-Iran War LIVE: मिडिल ईस्ट में जंग लगातार तेज होती जा रही है. ईरान, अमेरिका और इजरायल के बीच चल रहे संघर्ष का सोमवार को 10वां दिन है. इस बीच खाड़ी क्षेत्र में हालात और ज्यादा तनावपूर्ण हो गए हैं. रिपोर्ट्स के मुताबिक, ईरान ने खाड़ी इलाके में जवाबी कार्रवाई तेज कर दी है. कुवैत पर ड्रोन से हमला किए जाने की खबर है, जबकि दोहा में धमाकों की आवाजें सुनी गईं. बढ़ते तनाव के बीच अमेरिका ने सऊदी अरब से अपने कुछ डिप्लोमैट्स को वापस बुला लिया है.

दूसरी ओर इजरायल ने मिडिल ईस्ट में अपने सैन्य अभियान को और तेज कर दिया है. इजरायली हमलों में दक्षिणी लेबनान, बेरूत और ईरान के कई ठिकानों को निशाना बनाया गया. तेहरान में एक ऑयल स्टोरेज फैसिलिटी पर हमले के बाद भीषण आग लग गई जिसकी लपटें शहर के कई हिस्सों से दिखाई दीं. 

इधर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने साफ कर दिया है कि ईरान के साथ किसी भी तरह की बातचीत या समझौते की संभावना नहीं है. उन्होंने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर लिखा कि ईरान के साथ कोई डील नहीं होगी और उसे बिना शर्त सरेंडर करना होगा. ट्रंप ने कहा कि ईरान के सरेंडर के बाद वहां नया नेतृत्व चुना जाएगा और अमेरिका अपने सहयोगी देशों के साथ मिलकर ईरान के पुनर्निर्माण में मदद करेगा. जंग से जुड़ी हर लेटेस्ट अपडेट के लिए बने रहे हमारे साथ...

09 March 2026
07:35 AM

Israel-Iran War Live: बेरूत में हिज्जबुल्ला के ठिकानों पर इजरायली हमला, सेना का दावा

इजरायल की सेना ने कहा है कि उसने लेबनान की राजधानी बेरूत में हिज्जबुल्ला के ठिकानों को निशाना बनाकर हमला किया है. समाचार एजेंसी AFP के अनुसार, इजरायली सेना का कहना है कि यह कार्रवाई हिज्जबुल्ला के सैन्य ठिकानों के खिलाफ की गई. हालांकि, हमले में हुए नुकसान या संभावित हताहतों को लेकर अभी तक जानकारी सामने नहीं आई है. 

07:30 AM

Israel-Iran War Live Updates: कतर के PM की अपील-मिडिल ईस्ट में सभी पक्ष कम करें तनाव

मिडिल ईस्ट में बढ़ते युद्ध के बीच कतर के प्रधानमंत्री शेख मोहम्मद बिन अब्दुलरहमान अल थानी ने सभी पक्षों से तनाव कम करने की अपील की है. स्काई न्यूज को दिए इंटरव्यू में उन्होंने कहा कि कतर लगातार ईरान से बातचीत कर रहा है और क्षेत्र में तनाव घटाने की कोशिश जारी रखेगा. उन्होंने माना कि हाल की घटनाओं ने ईरान के साथ बने भरोसे को बहुत बड़ा झटका दिया है. 

प्रधानमंत्री ने कहा कि अमेरिका और अन्य देशों के साथ मिलकर कतर एक कूटनीतिक समाधान चाहता है जो सभी पक्षों की चिंताओं को दूर कर सके. उन्होंने यह भी कहा कि सबसे पहले यह सुनिश्चित होना चाहिए कि ईरान खाड़ी देशों और उन देशों के खिलाफ हमले बंद करे जो इस युद्ध में सीधे तौर पर शामिल नहीं हैं. गौरतलब है कि पिछले हफ्ते अमेरिका और इजरायल ने मिलकर ईरान पर हमले किए थे जिसके बाद तेहरान ने जवाबी कार्रवाई में इजरायल और अमेरिकी सैन्य ठिकानों वाले कई खाड़ी इलाकों पर मिसाइलें दागीं.

07:27 AM

US-Iran War Live: ईरानी नाविकों को श्रीलंका देगा फ्री वीजा, समुद्री हादसे के बाद लिया फैसला

श्रीलंका सरकार ने अपने जलक्षेत्र में फंसे ईरान के नाविकों को एक महीने का मुफ्त वीजा देने की योजना बनाई है. यह फैसला उस समुद्री हादसे के बाद लिया गया है जिसमें अमेरिका की सबमरीन के हमले में एक ईरानी युद्धपोत डूब गया था और 80 से अधिक नाविकों की मौत हो गई थी. श्रीलंका के पब्लिक सिक्योरिटी मंत्री अनादा विजेपाला ने मीडिया को बताया कि सरकार ईरानी नाविकों को फ्री वीजा जारी करेगी क्योंकि उन्हें देश छोड़ने में कुछ समय लग सकता है. 

शनिवार को 204 नाविकों को उनके जहाज IRIS बुशहर से श्रीलंका के एक नेवल बेस पर स्थानांतरित किया गया जिसे फिलहाल श्रीलंकाई नौसेना ने अपनी निगरानी में रखा है. जहाज ने इंजन फेल होने की सूचना देते हुए श्रीलंका से मदद मांगी थी. यह घटना उस समय हुई जब IRIS डेना नामक ईरानी युद्धपोत श्रीलंका के तट के पास अमेरिकी टॉरपीडो हमले में डूब गया. श्रीलंकाई नौसेना ने 32 नाविकों को बचाया और 87 शव बरामद किए. 

07:14 AM

Israel-Iran War Live Updates: ईरानी हमलों में 13 इजरायली मारे गए, करीब 2000 घायल

इजरायल ने कहा है कि पिछले हफ्ते से जारी ईरान के हमलों में कम से कम 13 लोगों की मौत हो चुकी है जबकि करीब 1929 लोग घायल हुए हैं. इजरायल के हेल्थ मिनिस्ट्री के मुताबिक, बीते 24 घंटों में ही ईरानी हमलों में 157 लोग घायल हुए हैं. मंत्रालय ने बताया कि लगभग 112 घायल अभी भी अस्पताल में भर्ती हैं जिनमें से नौ की हालत गंभीर बताई जा रही है. अधिकारियों ने नागरिकों से अपील की है कि सायरन बजने पर सावधानी से बम शेल्टर की ओर जाएं क्योंकि कई लोग शेल्टर की ओर भागते समय भी घायल हो रहे हैं.

07:05 AM

Iran War: तेहरान में नए सुप्रीम लीडर के खिलाफ नारेबाजी, सड़कों पर उतरे लोग

ईरान की राजधानी तेहरान में नए सुप्रीम लीडर मोजतबा खामेनेई के खिलाफ विरोध प्रदर्शन देखने को मिला. मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, कई ईरानी नागरिक सड़कों पर उतर आए और नए नेतृत्व के खिलाफ नारेबाजी की. बताया जा रहा है कि यह विरोध उस समय शुरू हुआ जब मोजतबा खामेनेई को उनके पिता अयातुल्ला अली खामेनेई के बाद देश का नया सुप्रीम लीडर घोषित किया गया. प्रदर्शनकारियों ने सरकार के फैसले का विरोध करते हुए राजनीतिक बदलाव की मांग की. इस बीच सुरक्षा बलों को राजधानी के कई इलाकों में तैनात कर दिया गया है ताकि हालात को काबू में रखा जा सके.

06:56 AM

Israel-Iran War: दोहा में कई धमाके सुने गए, खाड़ी में ईरान की जवाबी कार्रवाई तेज

ईरान और इजरायल के बीच बढ़ते युद्ध के बीच खाड़ी क्षेत्र में तनाव और बढ़ गया है. सोमवार को कतर की राजधानी दोहा में कई धमाकों की आवाजें सुनी गईं. समाचार एजेंसी AFP के मुताबिक, शहर में लगातार विस्फोटों की आवाजें सुनाई दीं. बताया जा रहा है कि ईरान खाड़ी देशों में बड़े पैमाने पर जवाबी हमले कर रहा है. अमेरिका और इजरायल के हमलों के बाद तेहरान ने खाड़ी क्षेत्र में अपनी सैन्य कार्रवाई तेज कर दी है. रिपोर्ट्स के अनुसार, दोहा को हाल के दिनों में कई बार ईरानी ड्रोन और मिसाइलों से निशाना बनाया गया है जिससे पूरे इलाके में सुरक्षा अलर्ट बढ़ा दिया गया है.

06:53 AM

US-Iran War Live: ईरान के जवाबी हमलों के बाद US अलर्ट, सऊदी से डिप्लोमैट्स को देश छोड़ने का आदेश

ईरान के जवाबी हमले तेज होने के बाद अमेरिका ने सुरक्षा कारणों से सऊदी अरब में तैनात अपने कुछ राजनयिकों को देश छोड़ने का आदेश दिया है. अमेरिकी अधिकारियों के मुताबिक, यह फैसला उस समय लिया गया जब ईरान ने अमेरिका और इजरायल के हमलों के जवाब में सऊदी अरब को भी निशाना बनाया. वॉशिंगटन का कहना है कि क्षेत्र में बढ़ते सैन्य तनाव और संभावित हमलों को देखते हुए एम्बेसी स्टाफ की सुरक्षा प्राथमिकता है. इसी वजह से कुछ डिप्लोमैट्स और उनके परिवारों को तत्काल सऊदी अरब छोड़ने के निर्देश दिए गए हैं. मिडिल ईस्ट में जारी इस संघर्ष के चलते पूरे खाड़ी क्षेत्र में सुरक्षा अलर्ट बढ़ा दिया गया है.

06:51 AM

Israel-Iran War Live Updates: ईरान-इजरायल जंग का दायरा बढ़ा, बहरीन ने ड्रोन हमले का लगाया आरोप

ईरान और इजरायल के बीच जारी युद्ध के बीच अब हमलों का दायरा नागरिक ढांचे तक पहुंचता दिखाई दे रहा है. बहरीन ने आरोप लगाया है कि ईरान के ड्रोन हमले में आम नागरिक घायल हुए हैं और कई इमारतों को नुकसान पहुंचा है. बहरीन का कहना है कि हमले में खाड़ी देशों को पीने का पानी उपलब्ध कराने वाले एक अहम डीसेलिनेशन प्लांट को निशाना बनाया गया. इससे क्षेत्र में मानवीय संकट की आशंका और बढ़ गई है. उधर तेहरान में इजरायली हमलों के बाद तेल स्टोरेज सुविधाओं में आग लगने की खबर है. 

06:49 AM

Iran War: मोजतबा खामेनेई को IRGC का समर्थन, नए सुप्रीम लीडर के प्रति वफादारी का ऐलान

ईरान में नेतृत्व परिवर्तन के बाद सत्ता तंत्र नए सुप्रीम लीडर के पीछे खड़ा होता दिख रहा है. इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स (IRGC) ने मोजतबा खामेनेई के प्रति अपनी वफादारी जताते हुए कहा कि वह उनके हर आदेश का पालन करने के लिए तैयार है. यह बयान उस समय आया जब असेंबली ऑफ एक्सपर्ट्स ने मोजतबा खामेनेई को उनके पिता अयातुल्ला अली खामेनेई की जगह देश का नया सुप्रीम लीडर नियुक्त किया. IRGC ने अपने बयान में कहा कि वह गार्जियन ज्यूरिस्ट, हिज एमिनेंस अयातुल्ला सैय्यद मोजतबा खामेनेई के ईश्वरीय आदेशों को पूरा करने के लिए पूरी तरह वफादार है और इसके लिए आत्म-बलिदान देने को भी तैयार है.

06:45 AM

 US-Iran War: ईरान जंग के बीच तेल 100 डॉलर पार, ट्रंप बोले- यह शांति के लिए छोटी कीमत

अमेरिका और ईरान के बीच बढ़ते तनाव के बीच तेल की कीमतों में तेज उछाल देखा गया है. इस पर प्रतिक्रिया देते हुए अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि यह बढ़ोतरी वैश्विक सुरक्षा और शांति के लिए चुकाई जाने वाली छोटी कीमत है. ट्रंप ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर पोस्ट करते हुए लिखा कि अल्पकालिक तौर पर तेल की कीमतें बढ़ सकती हैं लेकिन अगर ईरान के परमाणु खतरे का अंत होता है तो कीमतें तेजी से गिरेंगी. उन्होंने कहा कि अमेरिका और दुनिया की सुरक्षा के लिए यह बहुत छोटी कीमत है. सिर्फ बेवकूफ ही अलग सोचेंगे.

रविवार को ट्रेडिंग की शुरुआत में तेल की कीमतें 100 डॉलर प्रति बैरल से ऊपर पहुंच गईं. वेस्ट टेक्सास इंटरमीडिएट (WTI) करीब 20 प्रतिशत बढ़कर 109.17 डॉलर प्रति बैरल पर पहुंच गया जो रूस का यूक्रेन पर हमला के बाद से सबसे ऊंचा स्तर है. वहीं वैश्विक बेंचमार्क ब्रेंट क्रूड भी करीब 19 प्रतिशत उछलकर 110.35 डॉलर प्रति बैरल तक पहुंच गया. बाजारों में यह उछाल तब आया जब मोजतबा खामेनेई को ईरान का नया सुप्रीम लीडर बनाए जाने के बाद क्षेत्र में भू-राजनीतिक तनाव और बढ़ गया.

06:42 AM

Israel-Iran War: पूर्वी लेबनान में बढ़ी जंग, हेलीकॉप्टर से उतरी इजरायली सेना; भीषण झड़प

इजरायल और ईरान के बीच जारी तनाव के बीच लेबनान के पूर्वी हिस्से में सोमवार को भीषण झड़पें शुरू हो गईं. सरकारी मीडिया के मुताबिक, इजरायली सैनिकों को हेलीकॉप्टर के जरिए लेबनान-सीरिया सीमा के पास उतारा गया जिसके बाद इलाके में लड़ाई तेज हो गई. लेबनान की सरकारी नेशनल न्यूज एजेंसी ने बताया कि नबी शीट शहर के बाहरी इलाकों में भारी झड़पें हो रही हैं. स्थानीय लड़ाके इजरायली सेना को पीछे धकेलने की कोशिश कर रहे हैं. रिपोर्ट के अनुसार, इजरायली सैनिकों ने हेलीकॉप्टर के जरिए पूर्वी पहाड़ी इलाकों की ऊंचाइयों पर लैंडिंग की और सीमा की ओर आगे बढ़ने की कोशिश की जिसके बाद पूरे इलाके में संघर्ष तेज हो गया.

Shashank Shekhar Mishra

शशांक शेखर मिश्रा ज़ी न्यूज में बतौर सब एडिटर काम कर रहे हैं.

US-Israel-Iran War LIVE UpdateIsrael-Iran War

