US-Israel-Iran War Live : ईरान युद्ध के 20 दिन पूरे, लाइव पीसी में नेतन्याहू बोले- अब मिसाइल बनाने लायक नहीं बचा ईरान

ईरान पर अमेरिका और इजरायल के हमलों के बीच छिड़े युद्ध के बाद ईरान ने पलटवार करते हुए अमेरिकी F-35 लड़ाकू विमान को ढेर कर दिया है. वहीं इस युद्ध में अमेरिका ने अब तक महज 6 दिनों में 11 अरब डॉलर फूंक दिए हैं. अब ट्रंप प्रशासन ने अमेरिकी संसद से 200 अरब डॉलर की भारी डिमांड कर दी है. पेंटागन ने इन पैसों की मांग ऐसे समय पर आया है जब ईरान ने अमेरिकी वायुसेना के एक एफ-35 लड़ाकू विमान को मार गिराया है. इस बीच अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के खिलाफ जारी युद्ध में सेना के इस्तेमाल पर भी बड़ा बयान दिया है. आइए आपको बताते हैं कि मिडिल ईस्ट में जारी इस युद्ध के बड़े अपडेट्स के बारे में.

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