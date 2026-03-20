US-Israel-Iran War Live : ईरान युद्ध के 20 दिन पूरे, लाइव पीसी में नेतन्याहू बोले- अब मिसाइल बनाने लायक नहीं बचा ईरान

Iran-US-Israel War: ईरान और अमेरिका के बीच तनाव के बीच एक बड़ा दावा सामने आया है. ईरानी रिवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स (IRGC) ने कहा है कि उसने मध्य ईरान के आसमान में एक अमेरिकी F-35 लड़ाकू विमान को निशाना बनाया है.
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ईरान पर अमेरिका और इजरायल के हमलों के बीच छिड़े युद्ध के बाद ईरान ने पलटवार करते हुए अमेरिकी F-35 लड़ाकू विमान को ढेर कर दिया है. वहीं इस युद्ध में अमेरिका ने अब तक महज 6 दिनों में 11 अरब डॉलर फूंक दिए हैं. अब ट्रंप प्रशासन ने अमेरिकी संसद से 200 अरब डॉलर की भारी डिमांड कर दी है. पेंटागन ने इन पैसों की मांग ऐसे समय पर आया है जब ईरान ने अमेरिकी वायुसेना के एक एफ-35 लड़ाकू विमान को मार गिराया है. इस बीच अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के खिलाफ जारी युद्ध में सेना के इस्तेमाल पर भी बड़ा बयान दिया है. आइए आपको बताते हैं कि मिडिल ईस्ट में जारी इस युद्ध के बड़े अपडेट्स के बारे में.
US-Israel-Iran War Live : नेतन्याहू का दावा युद्ध में पूरी तरह तबाह हो चुका है ईरान
मिडिल ईस्ट युद्ध के बीच अब इजरायली प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने लाइव प्रेस कॉन्फ्रेंस में इस बात का दावा किया है कि वो यह जंग जीत रहे हैं और ईरान युद्ध में पूरी तरह तबाह हो गया है. नेतन्याहू ने कहा कि यह अभियान जब तक आवश्यक होगा तब तक जारी रहेगा. उन्होंने कहा कि अब ईरान मिसाइल बनाने के लायक भी नहीं रह गया है.
US-Israel-Iran War Live : ईरान युद्ध के लिए अमेरिकी प्रशासन ने संसद से मांगे 200 अरब डॉलर
ईरान के साथ जारी तनाव और युद्ध जैसे हालात के बीच अमेरिका में रक्षा खर्च को लेकर अमेरिकी रक्षा विभाग, यानी पेंटागन, ने इस पूरे संकट से निपटने के लिए भारी-भरकम अतिरिक्त बजट की मांग रख दी है. सूत्रों के मुताबिक, पेंटागन ने करीब 200 अरब डॉलर की अतिरिक्त फंडिंग का प्रस्ताव तैयार कर व्हाइट हाउस को भेजा है. यह रकम युद्ध से जुड़े ऑपरेशनों, सैन्य तैनाती, हथियारों और लॉजिस्टिक सपोर्ट जैसे खर्चों को पूरा करने के लिए मांगी गई है.
US-Israel-Iran War Live : ईरान ने खाड़ी देशों से कहा है कि अमेरिकी बेसों को अपने देश से हटाएं
मिडिल ईस्ट में जारी संघर्ष के बीच अब ईरान ने खाड़ी देशों से अपील की है कि वो अपने देशों से अमेरिकी बेस को तुरंत हटाएं. ईरान ने अमेरिका और उसके सहयोगियों को सख्त लहजे में चेतावनी देते हुए कहा कि वह अभी कमजोर नहीं पड़ा है और उसकी ताकत बरकरार है. इस बयान को क्षेत्र में बढ़ते तनाव के संकेत के तौर पर देखा जा रहा है.
US-Israel-Iran War Live : अमेरिका को चुकानी पड़ेगी युद्ध की भारी कीमत
मिडिल ईस्ट में कुछ ही दिन शुरू हुए अमेरिकी और इजरायली हमलों के बाद युद्ध अपने चरम पर है. इस युद्ध में अमेरिका जिस रफ्तार से अरबों डॉलर खर्च कर रहा है उसे देखकर हर कोई हैरत में है. अब तक इस युद्ध में अमेरिका ने कई अरब डॉलर खर्च कर दिए लेकिन वो ईरान को झुका नहीं पाया. आने वाले समय में अमेरिका को इस बात का अंदाजा लगेगा कि इस युद्ध की उसे कितनी कीमत चुकानी पड़ेगी.
US-Israel-Iran War Live : IRGC का दावा- मार गिराया अमेरिकी एफ-35
IRGC के मुताबिक, यह कार्रवाई उस समय की गई जब कथित तौर पर विमान ईरानी हवाई क्षेत्र में मौजूद था. हमले के बाद विमान का क्या हुआ, इसे लेकर स्थिति साफ नहीं है, लेकिन ईरान का दावा है कि उसके गिरने की आशंका है.